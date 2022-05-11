Rutube вновь заработал — он был недоступен несколько дней из-за кибератаки Статьи редакции
Как и обещали в компании.
О том, что сервис возобновит работу 11 мая, Rutube предупредил днём: на этот момент функциональность платформы уже восстановили.
Rutube был недоступен с утра 9 мая. Издание The Village, ссылаясь на свой источник, писало, что «полностью удален код сайта» и сервис «не подлежит восстановлению».
Представители компании уточнили, что в результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии сайта и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных, но отрицали уничтожение исходного кода.
10 мая гендиректор Rutube Александр Моисеев рассказал «Ведомостям» о «полном восстановлении повреждённой части инфраструктуры», но утром 11 мая он всё ещё не работал.
По данным источников Forbes, сервис атаковали через уязвимости в офисной инфраструктуре: о них Rutube предупреждали несколько компаний по кибербезопасности.
только все одновременно сейчас не проверяйте, а то опять упадёт
Навалимся!
Мне кажется, там и не всех с головой хватит.
Атакуй, не атакуй, всё равно ютуб не выйдет. И раз уж у них такой обший технический уровень организации и оперативность реагирования, много им не светит.
Хорошо, когда люди учатся на ошибках, плохо, что этого почти не происходит. Вот очень хотелось бы верить, что они усвоят уроки и сделают выводы, но не верится и всё тут.
я уже проверил и нифига не работает :*(
Ржу и пожалуй сохраню свою девственность к этому сервису
Трепещите злопыхатели. Rutube встаёт с колен. Make Rutube great again
Боюсь он ток из комы выйти успел, до колен ему еще восстанавливаться и восстанавливаться
Такое количество новостей про рутуб, как будто это смахивает на очень странную пиар-акцию, мол, смотрите, несмотря на агрессивные действия хакеров, мы устояли и вернули систему, которая уже была практически разрушена.
Не, серьезно, третья новость за день в топе про это.
Может так оно и есть)
Очень похоже на правду, как минимум я про него только благодаря VC вспоминаю )
не работает и не работает. Никто ничего не потерял
с 9 мая поздравили, можно и обратно в блок уходить
Твою ж мать, и правда говно не тонет
Такой рутуб мне не нужен
Рутруп.
https://rutube.ru/video/15d803b226b072ae68c551c4f0cb632f/
такой себе топ конечно, позвали бы научпоп , но зовут клоунов, эх. А вообще анонимусы заявили, что уничтожили рутюб с концами
Угу, тоже сейчас зашел, посмотрел на вот это вот все в топе, чуть не блеванул и закрыл побыстрее.
Пропагандистская Помойка. Даже если ютуб заблочат, нормальные люди будут через впн его включать и дальше смотреть.
Будешь эхо мацы смотреть? )
Вчера решил глянуть на ютубке... 3 человека бывших условно из "независимых сми". Произносят одно и то же.
Ну прям шутка "методичку" уже не кажется смешной.
Что наши кринжатина, что эти..
Это наука RuTube на будущее - и в плане ИБ и в плане, возможно, работы с персоналом - что-то мне подсказывает, что без диверсии не обошлось. Надеюсь, что я ошибаюсь, но выводы, думаю, будут сделаны
Блин, вот я честно пытался пользоваться рутубом раза три-четыре ещё до его шумного падения. У меня не выходило пушо он тормозил как порноролики во времена лимитного адсла (хотел написать как во времена ситы с эквой, но побоялся разгневать б-женьку). На домашнем вай-фае тормозил, на 4г тормозил, вот ничего не тормозило, а рутуб тормозил.
Пристрелите его уже кто-нибудь, что он мучается.
Зачем?
Чтоб тестировать авторизацию через Госуслуги
"Как и обещали в компании" - угар. Все 3 дня ждали, где же посмотреть видео в интернете ._.
Уже выяснили причину. Это не взлом был, а DDoS. На сайт зашло одновременно больше 10 человек.
Какая жаль
Птичку жалко?
¯\_(ツ)_/¯
Зато он находит соответствующую птицу по запросу, это лучше, чем ничего.
Топовый контент выпелен. Все пропало, шеф.
А он у всех такой похоронный? Или светлые темы там есть?
Смешно и плакать хочется, от работы этого чуда, первый раз зашёл и уже пожалел 👌
он даже в нормальном состоянии никому не нужен
Кстати, объясните плиз, как на мобиле сбросить кэш аля-
ctrl/cmd+F5 на десктопе?
Пока нашел только в инкогнито/private открывать...
Да работает...
Да хорош уже рофлить)))
Чуваки с рутуба. Раз уж допиливаете, сделайте, бля в плеере, чтобы по даблклику в фулскрин и обратно делалось ))
Наш будущий ютуб 🙏🏼
Никрофилия какая-то так о блять
СМИ: наш проверенный источник в пентагоне сообщил, что все файлы были удалены, рутуб восстановить невозможно
СМИ через 2 дня:
А The Village шэймить будем за балабольство?
А ты что, подстрекатель?
Тоже мне работает, ни одно видео не проигрывается (:
Мне даже не пришло в голову видео запустить. Главной страницы вроде достаточно.
Rutrup
теперь там могут зарегистрироваться больше 10 человек ура )
Заработал, ага)