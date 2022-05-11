Как и обещали в компании.

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О том, что сервис возобновит работу 11 мая, Rutube предупредил днём: на этот момент функциональность платформы уже восстановили.

Rutube был недоступен с утра 9 мая. Издание The Village, ссылаясь на свой источник, писало, что «полностью удален код сайта» и сервис «не подлежит восстановлению».

Представители компании уточнили, что в результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии сайта и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных, но отрицали уничтожение исходного кода.

10 мая гендиректор Rutube Александр Моисеев рассказал «Ведомостям» о «полном восстановлении повреждённой части инфраструктуры», но утром 11 мая он всё ещё не работал.