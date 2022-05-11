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Сервисы
Дневной Даниль

Rutube вновь заработал — он был недоступен несколько дней из-за кибератаки Статьи редакции

Как и обещали в компании.

3983 просмотров

О том, что сервис возобновит работу 11 мая, Rutube предупредил днём: на этот момент функциональность платформы уже восстановили.

Rutube был недоступен с утра 9 мая. Издание The Village, ссылаясь на свой источник, писало, что «полностью удален код сайта» и сервис «не подлежит восстановлению».

Представители компании уточнили, что в результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии сайта и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных, но отрицали уничтожение исходного кода.

10 мая гендиректор Rutube Александр Моисеев рассказал «Ведомостям» о «полном восстановлении повреждённой части инфраструктуры», но утром 11 мая он всё ещё не работал.

По данным источников Forbes, сервис атаковали через уязвимости в офисной инфраструктуре: о них Rutube предупреждали несколько компаний по кибербезопасности.

Сервисы
Дневной Даниль
Атаковали изнутри, об уязвимостях знали, но не исправили: Forbes выяснил, как взломали Rutube Статьи редакции

Главное из материала издания.

#новость #rutube

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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
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60 комментариев
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Мармеладовой Окунь

только все одновременно сейчас не проверяйте, а то опять упадёт

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Denis

Навалимся!

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1 комментарий
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Вадим Д.

Мне кажется, там и не всех с головой хватит.
Атакуй, не атакуй, всё равно ютуб не выйдет. И раз уж у них такой обший технический уровень организации и оперативность реагирования, много им не светит.
Хорошо, когда люди учатся на ошибках, плохо, что этого почти не происходит. Вот очень хотелось бы верить, что они усвоят уроки и сделают выводы, но не верится и всё тут.

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Одинцов Матвей

я уже проверил и нифига не работает :*(

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Дорогой огонь

Ржу и пожалуй сохраню свою девственность к этому сервису

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Alex Shokhin

Трепещите злопыхатели. Rutube встаёт с колен. Make Rutube great again

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Влад

Боюсь он ток из комы выйти успел, до колен ему еще восстанавливаться и восстанавливаться

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Андрей Донской

Такое количество новостей про рутуб, как будто это смахивает на очень странную пиар-акцию, мол, смотрите, несмотря на агрессивные действия хакеров, мы устояли и вернули систему, которая уже была практически разрушена.

Не, серьезно, третья новость за день в топе про это.

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Влада Озерова

Может так оно и есть)

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Ангелина Морозова

Очень похоже на правду, как минимум я про него только благодаря VC вспоминаю )

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Николай Степанов

не работает и не работает. Никто ничего не потерял

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Никита Плетёнов

с 9 мая поздравили, можно и обратно в блок уходить

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Олег

Твою ж мать, и правда говно не тонет

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Щитпостер на зарплате

Такой рутуб мне не нужен

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Юности вольная птица
рутуб

Рутруп.

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2 комментария
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Иван Шеметов

https://rutube.ru/video/15d803b226b072ae68c551c4f0cb632f/

Мафия, обзор первой части (part 1)
вторая часть ролика: http://rutube.ru/tracks/3539852.html?v=87a802ab45da3316d19fadae32bb5326
rutube.ru
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1 комментарий
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Иван Шеметов

такой себе топ конечно, позвали бы научпоп , но зовут клоунов, эх. А вообще анонимусы заявили, что уничтожили рутюб с концами

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Иван Помидоров

Угу, тоже сейчас зашел, посмотрел на вот это вот все в топе, чуть не блеванул и закрыл побыстрее.

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2 комментария
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Big Boss

Пропагандистская Помойка. Даже если ютуб заблочат, нормальные люди будут через впн его включать и дальше смотреть.

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Можно Менять

Будешь эхо мацы смотреть? )
Вчера решил глянуть на ютубке... 3 человека бывших условно из "независимых сми". Произносят одно и то же.
Ну прям шутка "методичку" уже не кажется смешной.
Что наши кринжатина, что эти..

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1 комментарий
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Максим Мельников

Это наука RuTube на будущее - и в плане ИБ и в плане, возможно, работы с персоналом - что-то мне подсказывает, что без диверсии не обошлось. Надеюсь, что я ошибаюсь, но выводы, думаю, будут сделаны

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Максим Трофимов

Блин, вот я честно пытался пользоваться рутубом раза три-четыре ещё до его шумного падения. У меня не выходило пушо он тормозил как порноролики во времена лимитного адсла (хотел написать как во времена ситы с эквой, но побоялся разгневать б-женьку). На домашнем вай-фае тормозил, на 4г тормозил, вот ничего не тормозило, а рутуб тормозил.

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Слегка Придурковатый

Пристрелите его уже кто-нибудь, что он мучается.

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Юности вольная птица
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Nuke 7s

Зачем?

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Влад

Чтоб тестировать авторизацию через Госуслуги

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1 комментарий
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Щитпостер на зарплате
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Mikhail Komarov

"Как и обещали в компании" - угар. Все 3 дня ждали, где же посмотреть видео в интернете ._.

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Mark Borisov

Уже выяснили причину. Это не взлом был, а DDoS. На сайт зашло одновременно больше 10 человек.

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Вячеслав Грачунов

Какая жаль

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Илья Попов

Птичку жалко?

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Можно Менять

¯\_(ツ)_/¯

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Philipp Novikov

Зато он находит соответствующую птицу по запросу, это лучше, чем ничего.

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Константин Кузнецов

Топовый контент выпелен. Все пропало, шеф.

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Юности вольная птица

А он у всех такой похоронный? Или светлые темы там есть?

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1 комментарий
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Игорь Емельянов

Смешно и плакать хочется, от работы этого чуда, первый раз зашёл и уже пожалел 👌

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Ваня Коников

он даже в нормальном состоянии никому не нужен

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Можно Менять

Кстати, объясните плиз, как на мобиле сбросить кэш аля-
ctrl/cmd+F5 на десктопе?

Пока нашел только в инкогнито/private открывать...

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Александр Филиппенко

Да работает...

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Виктория Никанорова

Да хорош уже рофлить)))

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Можно Менять

Чуваки с рутуба. Раз уж допиливаете, сделайте, бля в плеере, чтобы по даблклику в фулскрин и обратно делалось ))

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Анатолий Герман

Наш будущий ютуб 🙏🏼

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C Ever

Никрофилия какая-то так о блять

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GanicusCsw

СМИ: наш проверенный источник в пентагоне сообщил, что все файлы были удалены, рутуб восстановить невозможно

СМИ через 2 дня:

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Иван У.

А The Village шэймить будем за балабольство?

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И животноводство

А ты что, подстрекатель?

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Си Но

Тоже мне работает, ни одно видео не проигрывается (:

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Пермский Валера

Мне даже не пришло в голову видео запустить. Главной страницы вроде достаточно.

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Сафин Айдар

Rutrup

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Mr Yellow

теперь там могут зарегистрироваться больше 10 человек ура )

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Владислав Булатов

Заработал, ага)

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