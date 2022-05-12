Пока сервис может предупредить об ортопедических проблемах, позже — сообщать о проблемах с весом и осанкой.

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Neatsy.ai добавила в своё приложение функцию для диагностики ортопедических проблем, рассказали в стартапе. Сейчас сервис позволяет определить плоскостопие, гиперпронацию и вальгусную деформацию пальцев ног.

Для этого сервис сравнивает сканы стопы пользователя с 3D-сканами диагнозов, подтвержденных врачами, а затем определяет сходство и предупреждает о возможной проблеме. С учётом диагностики приложение рекомендует оптимальную обувь для спорта и других активностей.

Определение ортопедических проблем

Стартап разработал AR-платформу вместе с Harvard Medical School и Massachusetts General Hospital. Они используют алгоритм, чтобы изучить, как смартфон можно использовать для диагностики ортопедических болезней.

В конце лета-начале осени 2022 года стартап планирует добавить на платформу функции отслеживания изменения индекса массы тела, который в том числе позволит определить процент и распределение жира в организме, и изменения осанки, чтобы выявлять проблемы с позвоночником. По собственным данным, алгоритм Neatsy.ai позволяет измерять стопу с точностью до 2 мм, а тела — до 1 см.

В течение месяца в приложении появятся статьи о здоровье, видеозанятия гимнастикой для коррекции проблем с осанкой и ортопедией, скидки на запись на консультацию к врачам (в будущем при спросе у пользователей в сервисе появится и онлайн-запись), скидки на стельки.

Функции диагностики здоровья будут доступны по подписке — $40 в год. Основные функции приложения — определение размера ноги и рекомендация подходящих кроссовок — останутся бесплатными.

Сканирование стопы в приложении