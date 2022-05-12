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Сервисы
Преподобный фонарь

Сервис подбора кроссовок по скану ноги Neatsy.ai запустил AR-платформу для диагностики проблем со здоровьем Статьи редакции

Пока сервис может предупредить об ортопедических проблемах, позже — сообщать о проблемах с весом и осанкой.

267 просмотров

Neatsy.ai добавила в своё приложение функцию для диагностики ортопедических проблем, рассказали в стартапе. Сейчас сервис позволяет определить плоскостопие, гиперпронацию и вальгусную деформацию пальцев ног.

Для этого сервис сравнивает сканы стопы пользователя с 3D-сканами диагнозов, подтвержденных врачами, а затем определяет сходство и предупреждает о возможной проблеме. С учётом диагностики приложение рекомендует оптимальную обувь для спорта и других активностей.

Определение ортопедических проблем

Стартап разработал AR-платформу вместе с Harvard Medical School и Massachusetts General Hospital. Они используют алгоритм, чтобы изучить, как смартфон можно использовать для диагностики ортопедических болезней.

В конце лета-начале осени 2022 года стартап планирует добавить на платформу функции отслеживания изменения индекса массы тела, который в том числе позволит определить процент и распределение жира в организме, и изменения осанки, чтобы выявлять проблемы с позвоночником. По собственным данным, алгоритм Neatsy.ai позволяет измерять стопу с точностью до 2 мм, а тела — до 1 см.

В течение месяца в приложении появятся статьи о здоровье, видеозанятия гимнастикой для коррекции проблем с осанкой и ортопедией, скидки на запись на консультацию к врачам (в будущем при спросе у пользователей в сервисе появится и онлайн-запись), скидки на стельки.

Функции диагностики здоровья будут доступны по подписке — $40 в год. Основные функции приложения — определение размера ноги и рекомендация подходящих кроссовок — останутся бесплатными.

Сканирование стопы в приложении
  • Neatsy.ai в 2020 году запустили в Калифорнии выходцы из Prisma Labs Артём Семьянов, Константин Семьянов и Артём Лебедев. Основной продукт стартапа — 3D-сканер, который определяет размер ноги и помогает подобрать кроссовки. Он работает только на iPhone X и новее — в них есть камера с технологией захвата глубины изображения TrueDepth.
  • Приложение работает в США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Канаде и России. По собственным данным, премиум-версией приложения воспользовались «несколько тысяч пользователей», в основном из США, базовой версией — более 70 тысяч.
  • Также компания работает в b2b-сегменте. Например, есть пилотные проекты с Puma и Wolverine Worldwide (бренды Merrell, Saucony) об установке виджета для опеделения размера и подбора кроссовок. С производителями стелек Flystep и Zoles компания будет предлагать стельки пользователям за комиссию, футбольный клуб из Сан-Франциско SF49ers будет использовать приложение для спортсменов, чтобы тренер мог отслеживать состояние здоровья спортсменов.
  • В 2020 году Neatsy.ai привлекла первые инвестиции в $400 тысяч от группы русскоязычных бизнес-ангелов из США. В октябре 2021-го — $1 млн от Cabra VC и других. Финансовые показатели компания не раскрывает, но отмечает, что «операционно экономика приложения сходится».

#новость #neatsy

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1 комментарий
Андрей Фролов

Переобулись, так сказать

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