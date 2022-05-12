Работают только МТС и «Билайн».

О проблемах с оплатой сообщили издание Rozetked и iPhones․ru. В техподдержке Apple объяснили iPhones․ru, что функция была ограничена для «Мегафона» и Yota «в связи с текущими регуляциями», а платить можно только через МТС и «Билайн».

В настройках оплаты со счёта мобильного телефона указано, что функция доступна для абонентов «Билайна», МТС и Tele2. При этом в Tele2 подтвердили vc.ru, что такая оплата недоступна. Причины, по которым её отключили, оператор не уточняет.

В МТС, «Билайне» и «Мегафоне» на момент написания заметки не предоставили комментарии.

В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платёжных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Позже Apple отключила от Apple Pay и карты «Мир».

6 мая Qiwi сообщила, что пользователи временно не могут пополнить балансы App Store и iTunes с помощью кодов.

