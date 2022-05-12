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Болезненный Мурод

Apple отключила оплату в App Store со счёта мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2 Статьи редакции

Работают только МТС и «Билайн».

О проблемах с оплатой сообщили издание Rozetked и iPhones․ru. В техподдержке Apple объяснили iPhones․ru, что функция была ограничена для «Мегафона» и Yota «в связи с текущими регуляциями», а платить можно только через МТС и «Билайн».

В настройках оплаты со счёта мобильного телефона указано, что функция доступна для абонентов «Билайна», МТС и Tele2. При этом в Tele2 подтвердили vc.ru, что такая оплата недоступна. Причины, по которым её отключили, оператор не уточняет.

В МТС, «Билайне» и «Мегафоне» на момент написания заметки не предоставили комментарии.

  • В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платёжных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Позже Apple отключила от Apple Pay и карты «Мир».
  • 6 мая Qiwi сообщила, что пользователи временно не могут пополнить балансы App Store и iTunes с помощью кодов.

#новость #apple #appstore

3284 просмотров
Спасибо за наводку Щитпостер на зарплате
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
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59 комментариев
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Щитпостер на зарплате
Автор

Какого чёрта, я раньше про это написал.

https://vc.ru/420428

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Василий Степанофф

редакторки тырят новости у пользователей ВС и это не новость

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1 комментарий
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Похожий щит

А ты не такой уж и щитпостер, получается.

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2 комментария
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Alex Noskov

Поддержим автора)

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Болезненный Мурод

простите, не увидела ваш пост. поставила вам спасибо за наводку

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Sergey Klochko

так вы неправду написали, а жареные факты. эта новость точнее и полнее.

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Владислав Куликов

А может пора их гнать с нашей земли? Всех кто не хочет здесь работать.

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Василий Степанофф

Может просто прогнать с нашей земли несколько десятков человек?

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1 комментарий
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Александр Добриневский

Так победим, да

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Щитпостер на зарплате
Автор

Я пожалуй самовыгонюсь.

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1 комментарий
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Человек мира

Гнать нужно совсем не их, а некоторых иных уродов)

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Dmitry Protasov

"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал"(с)

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compostirony

Мда… Айфон почти официально недееспособен.

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СвяТой_ТапоК

Купил ипхон— страдай!

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Похожий щит

Я бы не стал злорадствовать. Гугл тоже может отрубить всё.

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4 комментария
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Царь Преисподни

Вот ублюдки)

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Похожий щит

мать их, а ну пусть идут сюда, какахи собачьи. А, с дуру решил ко мне лезть? Ну, идите сюда, попробуйте списать деньги, да я сам не дам вам платёжные данные…

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Arartem

Выглядит так, как будто Apple стесняется выйти с рынка РФ с высоко поднятой головой.

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Дурилка Картонная

Остались еще способы? Подарочные карты например?

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Василий Степанофф

Релокейт с ВНЖ

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2 комментария
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Борис Вишневский

https://t.me/webmoney/373

WebMoney
📱Друзья, напоминаем вы можете пополнить баланс App Store и iTunes за WebMoney. Большой выбор кодов цифровых карт на plati.market
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6 комментариев
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Fosty Fost

А Tinkoff Mobile работает?

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Тинькофф

Нет, через сим Тинькофф Мобайл оплатить нельзя.

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Настя Савельева

а это разве не теле2 только в профиль?

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1 комментарий
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Костя Галушкин

Повезло-повезло мне

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Alex Noskov

Норм стартап

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Kirill Zaitcev

Скоро поможет только смена региона... А так конечно печально все это, без платного iCloud у многих Айфон превратится в тыкву.

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ruscalp
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Alex Noskov

С теле2 уже месяц не списывается (

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Игорь Власов

И как-же ты оплачиваешь?

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4 комментария
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Artem Golubintsev

Сегодня все нормально списалось с номера Мегафона

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Похожий щит

Билайн пока держится. Только что подписку оплатил.

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Peachylol

МТС тоже пока норм …

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Катерина Белякова

И как платить теперь?)))

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Артур Хазеев

Ну все. Давай те я помогу оформить ESIM в Казахстане и будите оплачивать спокойно )

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Артур Хазеев

Ну все. Давай те я помогу оформить ESIM в Казахстане и будите оплачивать спокойно )

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Nomad from Mordor

определено что-то случилось

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