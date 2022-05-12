60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Apple отключила оплату в App Store со счёта мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2 Статьи редакции
Работают только МТС и «Билайн».
О проблемах с оплатой сообщили издание Rozetked и iPhones․ru. В техподдержке Apple объяснили iPhones․ru, что функция была ограничена для «Мегафона» и Yota «в связи с текущими регуляциями», а платить можно только через МТС и «Билайн».
В настройках оплаты со счёта мобильного телефона указано, что функция доступна для абонентов «Билайна», МТС и Tele2. При этом в Tele2 подтвердили vc.ru, что такая оплата недоступна. Причины, по которым её отключили, оператор не уточняет.
В МТС, «Билайне» и «Мегафоне» на момент написания заметки не предоставили комментарии.
- В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платёжных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Позже Apple отключила от Apple Pay и карты «Мир».
- 6 мая Qiwi сообщила, что пользователи временно не могут пополнить балансы App Store и iTunes с помощью кодов.
3284 просмотров
Спасибо за наводку Щитпостер на зарплате
Какого чёрта, я раньше про это написал.
https://vc.ru/420428
редакторки тырят новости у пользователей ВС и это не новость
А ты не такой уж и щитпостер, получается.
Поддержим автора)
простите, не увидела ваш пост. поставила вам спасибо за наводку
так вы неправду написали, а жареные факты. эта новость точнее и полнее.
А может пора их гнать с нашей земли? Всех кто не хочет здесь работать.
Может просто прогнать с нашей земли несколько десятков человек?
Так победим, да
Я пожалуй самовыгонюсь.
Гнать нужно совсем не их, а некоторых иных уродов)
"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал"(с)
Мда… Айфон почти официально недееспособен.
Купил ипхон— страдай!
Я бы не стал злорадствовать. Гугл тоже может отрубить всё.
Вот ублюдки)
мать их, а ну пусть идут сюда, какахи собачьи. А, с дуру решил ко мне лезть? Ну, идите сюда, попробуйте списать деньги, да я сам не дам вам платёжные данные…
Выглядит так, как будто Apple стесняется выйти с рынка РФ с высоко поднятой головой.
Остались еще способы? Подарочные карты например?
Релокейт с ВНЖ
https://t.me/webmoney/373
А Tinkoff Mobile работает?
Нет, через сим Тинькофф Мобайл оплатить нельзя.
а это разве не теле2 только в профиль?
Повезло-повезло мне
Норм стартап
Скоро поможет только смена региона... А так конечно печально все это, без платного iCloud у многих Айфон превратится в тыкву.
С теле2 уже месяц не списывается (
И как-же ты оплачиваешь?
Сегодня все нормально списалось с номера Мегафона
Билайн пока держится. Только что подписку оплатил.
МТС тоже пока норм …
И как платить теперь?)))
Ну все. Давай те я помогу оформить ESIM в Казахстане и будите оплачивать спокойно )
Ну все. Давай те я помогу оформить ESIM в Казахстане и будите оплачивать спокойно )
определено что-то случилось