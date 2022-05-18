Зачем всем так нужен реестр ИТ-компаний, почему возвращаются уехавшие из России специалисты и предприниматели, как мешают сервису DDoS-атаки на другие организации: про всё это рассказывает vc.ru соснователь «Кнопки» Евгений Кобзев.

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Сооснователь «Кнопки» Евгений Кобзев. Источник: Microsoft

Несмотря на то, что про кризис говорят как про «точку роста», похоже, что денег в стране всё равно становится меньше, как и возможностей. Кажется, что в таких условиях компании будут массово закрываться, а те, что останутся, пересмотрят свои приоритеты.

Порассуждать об этом издание vc.ru попросило Евгения Кобзева — соснователя проекта «Кнопка». Сервис берёт на себя все заботы корпоративных клиентов, связанные с бухгалтерией и правом.

Как кризис сказался на настроениях в «Кнопке»?

Трудно привыкнуть к тому, что долгосрочное планирование больше не работает и жить приходится одной неделей. Но если честно, в пандемию нам пришлось сложнее. Тогда мы были вынуждены в срочном порядке переводить в онлайн те процессы, которые до этого работали только в офлайне.

А ещё судорожно следили за очередными поправками в законы. Мы ведь помогаем людям с бухгалтерией, налогами, а российская «нормативка» тогда менялась чуть ли не каждый день: то новые требования к удалёнке, то принудительные нерабочие недели. Сейчас мы уже натренированные.

Внезапного падения или роста выручки тоже нет. Обидно только, что люди уезжают. У нас около 200 сотрудников, человек шесть из них релоцировались. Они по-прежнему работают на «Кнопку», но думаю, что скоро уйдут — даже несмотря на любовь к проекту. Деньги переводить сложно, жить за границей с рублёвым доходом — тоже.

По вашим наблюдениям, кто в основном релоцируется?

Мне кажется, многие из тех, кто уезжает, и так давно планировали сменить налоговую резиденцию. А остальные просто пробуют свои силы — и некоторые уже возвращаются обратно в Россию. Сложно выплачивать ипотеку в Москве и параллельно снимать квартиру в Армении.

А если учесть, что курс драма к рублю скачет, то с рублёвым доходом человек рискует стать в Ереване в два раза беднее, чем был в России. Поддерживать привычный, «московский» уровень жизни в таких условиях нелегко. Можно, конечно, найти работу на месте — с оплатой в валюте, но для этого нужно время.

Компании, которые могли быть вашими клиентами, сейчас наверняка закрываются — есть отток?

Мы давно готовили новый продукт — более автоматизированную, «дискаунтерскую» версию «Кнопки» — и немного продвигали его ещё до февральских событий. Продукт меньше зависит от ручного труда, поэтому идёт по фиксированной цене — она не зависит от оборота компании.

Думаю, это именно то, что нужно экономному бизнесу в кризис, так что именно за этой услугой в последние месяцы приходит всё больше клиентов.

Массового оттока мы не видим. Несколько наших клиентов релоцировались в Ереван, но ИП и ООО здесь пока не закрыли. Возможно, сделают это, но потом. Всё-таки сейчас на России у них завязана часть денежных потоков.

Мне правда кажется, что в пандемию было хуже. Тогда предприниматели не выдерживали постоянных внутренних ограничений, говорили: «Ну его, надоело, проще закрыться». И действительно сворачивались. А тут меры в основном внешние.

Да, есть проблемы с валютной выручкой — особенно если компания открывала счета в теперь уже подсанкционных банках. Но можно найти выход. Знаю, что клиенты «Точки», например, переходят в «Тинькофф».

Какие у клиентов теперь запросы?

Есть запрос на ликвидацию бизнеса, но сказать, что он обусловлен кризисом, я не могу. Мы только сейчас стали продвигать эту услугу — подумали, что будет спрос.

Ликвидировать ООО всегда было непросто. Приходится создавать ликвидационный баланс, оправдываться перед налоговой за то, что ты в каком-то там году забыл указать в документах одного сотрудника. По этой причине раньше многие даже не пытались ничего ликвидировать. Просто выходили из состава учредителей и продавали готовый бизнес.

Закрываются по самым разным причинам. У кого-то не осталось денег, а кто-то просто понаоткрывал компаний, а теперь прикрывает те, что не «полетели».

Ещё из актуального. Правительство предлагает больше льгот ИТ-компаниям, поэтому клиенты всё чаще спрашивают, как им попасть в реестр, можно ли оформить как ИТ-фирму хотя бы часть бизнеса. Думаю, они надеются на налоговые послабления и вспомогательные выплаты в будущем.

Есть также тренд последних лет, но он не связан со «спецоперацией». Многие продавцы пытаются выйти на маркетплейсы, а другие компании стараются их обслужить. Это и банки, которые предлагают магазинам выгодные условия по кредитам и выводу средств, и аналитические сервисы.

«Исход» иностранных приложений вам помешал?

Для нас самый важный сервис — это российский 1С. С ним другая проблема. Сервера компании без конца подвергаются DDoS-атакам. Из-за этого сложно скачивать обновления. А так работаем как прежде, разве что перешли с почты Gmail на «Яндекс.Почту» и перевезли домен.

Изначально knopka.com был «припаркован» за границей: и его регистратор, и серверы. Мы на его работу не жаловались, но в свете сложившихся событий решили перестраховаться и передали всё российскому поставщику. Потом и он попал под DDoS-атаки, из-за чего у нас недавно перестал работать не только сам сайт, но и приложение в «вебе». А мы с клиентами только там и общаемся.

У нас нет огромного штата сотрудников, чтобы говорить со всеми в частном порядке в мессенджерах или по почте, поэтому пришлось быстро записывать автоинформатор для телефона и оповещать клиентов в соцсетях.

Не думали разнести сайт и приложение, чтобы не ломалось всё сразу?

Мы просто не привыкли к таким проблемам, но сейчас задублировали сервера — на всякий случай. Да и техподдержка провайдера не сидит сложа руки, учится лучше справляться с атаками.

Это вообще не самая страшная угроза. Хуже, когда твои приложения удаляют из мобильных «сторов» — как случилось со «Сбером». Или когда центры вроде Verisign или Thawte отзывают у сервиса SSL-сертификаты. Привет, ВТБ. Без сертификатов не работают приложения и сайт, потому что про российские центры сертификации операционки и браузеры не знают, поэтому компании придётся заставлять пользователей скачивать условный «Яндекс.Браузер».



Получается, что новые клиенты сперва не могут установить приложение, потому что его нет в «магазине», а потом не в состоянии даже зайти на сайт.

Как думаете, какой риск, что блокировки продолжатся?

Раньше многое казалось мне нереальным, а сейчас я читаю новости и ничему уже не удивляюсь. Технически это, конечно, возможно, и если сложится соответствующая повестка, то заблокируют.

Сервисы уходят и не возвращают деньги за подписки. Аккаунты отключают просто потому, что они зарегистрированы в России, хотя владелец, может, уже давно в ней не живёт. Бизнес ничего не останавливает.

Но прогнозы в любом случае строить сложно и даже безответственно, потому что сейчас нет ни одного стабильного показателя, который позволял бы это делать.

Как продвигаетесь без рекламы в Instagram* и Facebook*?

Пытаемся привлекать лиды в «Яндекс.Дзене» и во «ВКонтакте», но в последней у нас продажи всегда шли гораздо хуже, чем в заблокированных соцсетях.

В Instagram* и Facebook* мы продолжаем публиковаться, но там тоже свои нюансы. Если ты выкладываешь пост на Facebook* и не «подпитываешь» его финансово, чего россияне теперь не могут, алгоритмы его не продвигают. У нас там почти 18 тысяч подписчиков, а публикации видят единицы.

В Telegram с этим проще: пост заметят все те, кто не отключил уведомления от канала.

Что думаете делать дальше?

Пока потихоньку выходим на армянский рынок. Сами походили по Telegram-каналах для релоцирующихся — рассказали немного о себе. Нашлись три-четыре наших клиента, которые сказали, что переехали и как раз нуждаются в помощи.

Мы им честно сказали: «Мы ещё сами толком ничего не знаем, но если хотите, будем пробовать». Они согласились, а мы оперативно нашли армянских партнёров, которые помогают нам с бухучётом на местах.

Если в Армении всё получится, попробуем предлагать услуги в Грузии и Казахстане. И продолжим автоматизировать работу сервиса, чтобы живой сотрудник был скорее как консультант, а все остальные задачи выполняла система.

Обычно для выхода на новые рынки проводят исследования, назначают ответственных, а вы запустились чуть ли не «на коленке».