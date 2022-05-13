60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
МТС разрешил оплачивать покупки со счёта мобильного в кредит Статьи редакции
Лимит — 3 тысячи рублей.
- МТС и «МТС Банк» запустили функцию «Лимит» — она позволяет пользоваться услугами связи и оплачивать онлайн-покупки и при этом «уходить в минус».
- Если на счету нет денег, номер блокироваться не будет. Кроме того, можно оплачивать услуги в интернете, например, покупки в App Store и Google Play, а также других сервисах.
- Подключить функцию можно бесплатно в приложении в разделе «Услуги». На услуги связи она бесплатна, на покупки — до тысячи рублей. После этого задолженность нужно погасить в течение пяти дней, иначе с пользователя будут брать плату — 149 рублей в месяц.
- Максимальный лимит — 3 тысячи рублей, минимальная сумма покупки — 300 рублей. Погашать задолженность можно минимальными платежами: 10% от суммы долга, деньги нужно вносить ежемесячно.
36 просмотров
0
Комментарии