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Интенсивный Кирилл

В топ-10 российского App Store попало приложение, имитирующее «Сбербанк Онлайн» — его запустили мошенники Статьи редакции

В банке уже работают над его блокировкой.

  • Приложение «Сбербанк онлайн сайт» вышло на шестое место среди самых скачиваемых бесплатных приложений в российском сегменте App Store, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные data.ai.

  • Согласно описанию, приложение предназначено для «моментального входа в сайт сбербанк онлайн» и что в нём «получить доступ к сайту на много быстрее». В качестве издателя указан некий Саид Ахмедов.

  • В «Сбере» сообщили «РБК», что приложение неофициальное, его запустили мошенники, а служба безопасности банка уже работает над его блокировкой. Также в App Store можно найти приложение Sberbank Mobile Banking — его тоже выпустил не «Сбер».
  • 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банка в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
  • После этого приложение «Сбербанк Онлайн» исчезло из App Store и Google Play.

#новость #сбер

2851 просмотров
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30 комментариев
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Александр Мишулин

Вспомнилось, что "в Айфоне модерация приложений, все безопасно, не то что в ваших андроидах"😂👍

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Лысый из Квартал-95

Эээ. Ты чо ёпта? Охренел? У меня тут Walled-garden, всё безопасно, епта! ЭКОСИСТЕМА! Ты хоть понимаешь что это такое? Лох немытый, небось на андроиде сидишь!

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Romario

Там модерация кодовой базы. Чтобы это не было приложением с фото фильтрами, а в нагрузку там ещё отправка СМС, майнинг крипты и сканирование файловой системы. Эпл же не обязан знать, может у сбера есть публичное апи под которое любой может сделать приложение.

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Лысый из Квартал-95

Ну значит получается, что объективных причин запрещать сторонние магазины приложений нет?

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yomi

А где хвалёная апл модерация?

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Александр Куркин

Вот она славная безопасность апстора 👍🏻👍🏻

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SilanseR

🤣 мне впервые позвонили мошенники, но когда узнали что у меня - 200.000 бросили трубку, я думал хоть что то подкинут

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Riccardo Ratti

помню год назад мне позвонил чепушила, когда он понял что у меня долг в 180 тысяч он сказал мне прямо в трубку: «Чувак, мне тебя жаль- если хочешь присоединяйся я могу дать контакты, хоть как-то тебе помогу»😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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SilanseR

Ну и дал? Есть контакт то?

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Иван Шеметов

да это обычные сказочники на vc

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Мария Торопыгина

🤣

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Дмитрий

ожидаю шквал ехидных комментов про айфоны) как бы в google play с безопасностью все еще хуже

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Антошка Картошка

Ну дык про андроид и не говорят, что это супер пупер безопасная система.

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Влад

Ха, лол, красавцы

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Царь Преисподни

У хохлов колл-центры разхреначили, решили новую нишу освоить)

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Кирилл Толковый

Служба безопасности уже начала проверку(с)

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Сергей Рудь

Оно по прежнему есть в app store,вот только что смотрел.

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lomar

Вы не могли бы установить, убедиться точно ли это мошенники?

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Maksim Razbo

Эппл гадит

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lakoros

"моментального входа в сайт сбербанк онлайн и получить доступ к сайту на много быстрее"
О это аж целый ярлык сайта на рабочий стол вывести?

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Lukas Dexter

Работаем, братья 😁😁😁

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Alexey Shabolkin

Пиздец у вас семейка

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Lukas Dexter

Завидуй молча 😶

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Blackrock

Так это же вроде что то типа браузера что бы на сайт сбера заходить. Или есть доказательства, что все же мошенническое приложение?

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Игорь Емельянов

Да, это app browser web clients

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Щитпостер на зарплате

Мамонт.жпг

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Евгений Кузнецов
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Сидор

"Также в App Store можно найти приложение Sberbank Mobile Banking — его тоже выпустил не «Сбер»." - как же не СБЕР, если это СБЕР из славного города Сараево?

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Andrey Kulakov

А долбоящеры все равно качают и пишут в отзывах что это мошенники)

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Лысый из Квартал-95

S in Apple stands for Security.

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