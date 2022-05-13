60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
В топ-10 российского App Store попало приложение, имитирующее «Сбербанк Онлайн» — его запустили мошенники Статьи редакции
В банке уже работают над его блокировкой.
- Приложение «Сбербанк онлайн сайт» вышло на шестое место среди самых скачиваемых бесплатных приложений в российском сегменте App Store, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные data.ai.
Согласно описанию, приложение предназначено для «моментального входа в сайт сбербанк онлайн» и что в нём «получить доступ к сайту на много быстрее». В качестве издателя указан некий Саид Ахмедов.
- В «Сбере» сообщили «РБК», что приложение неофициальное, его запустили мошенники, а служба безопасности банка уже работает над его блокировкой. Также в App Store можно найти приложение Sberbank Mobile Banking — его тоже выпустил не «Сбер».
- 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банка в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
- После этого приложение «Сбербанк Онлайн» исчезло из App Store и Google Play.
2851 просмотров
Вспомнилось, что "в Айфоне модерация приложений, все безопасно, не то что в ваших андроидах"😂👍
Эээ. Ты чо ёпта? Охренел? У меня тут Walled-garden, всё безопасно, епта! ЭКОСИСТЕМА! Ты хоть понимаешь что это такое? Лох немытый, небось на андроиде сидишь!
Там модерация кодовой базы. Чтобы это не было приложением с фото фильтрами, а в нагрузку там ещё отправка СМС, майнинг крипты и сканирование файловой системы. Эпл же не обязан знать, может у сбера есть публичное апи под которое любой может сделать приложение.
Ну значит получается, что объективных причин запрещать сторонние магазины приложений нет?
А где хвалёная апл модерация?
Вот она славная безопасность апстора 👍🏻👍🏻
🤣 мне впервые позвонили мошенники, но когда узнали что у меня - 200.000 бросили трубку, я думал хоть что то подкинут
помню год назад мне позвонил чепушила, когда он понял что у меня долг в 180 тысяч он сказал мне прямо в трубку: «Чувак, мне тебя жаль- если хочешь присоединяйся я могу дать контакты, хоть как-то тебе помогу»😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ну и дал? Есть контакт то?
да это обычные сказочники на vc
🤣
ожидаю шквал ехидных комментов про айфоны) как бы в google play с безопасностью все еще хуже
Ну дык про андроид и не говорят, что это супер пупер безопасная система.
Ха, лол, красавцы
У хохлов колл-центры разхреначили, решили новую нишу освоить)
Служба безопасности уже начала проверку(с)
Оно по прежнему есть в app store,вот только что смотрел.
Вы не могли бы установить, убедиться точно ли это мошенники?
Эппл гадит
"моментального входа в сайт сбербанк онлайн и получить доступ к сайту на много быстрее"
О это аж целый ярлык сайта на рабочий стол вывести?
Работаем, братья 😁😁😁
Пиздец у вас семейка
Завидуй молча 😶
Так это же вроде что то типа браузера что бы на сайт сбера заходить. Или есть доказательства, что все же мошенническое приложение?
Да, это app browser web clients
Мамонт.жпг
"Также в App Store можно найти приложение Sberbank Mobile Banking — его тоже выпустил не «Сбер»." - как же не СБЕР, если это СБЕР из славного города Сараево?
А долбоящеры все равно качают и пишут в отзывах что это мошенники)
S in Apple stands for Security.