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Выходцы из Positive Technologies запустили компанию в области кибербезопасности Cyberok Статьи редакции
Она будет оказывать услуги защиты информационных систем на открытом ПО.
- Бывший заместитель гендиректора Positive Technologies Сергей Гордейчик запускает проект Cyberok, рассказали «Ъ» в компании. По данным «Контур.Фокуса», АО «Сайбер ок» зарегистировано 18 апреля 2022 года. Гордейчик указан в нём гендиректором.
- Единственный владелец юрлица — АО «Большая история», учредитель которого Маргарита Кондратюк. По данным LinkedIn, она — директор по правовым вопросам в Positive Technologies. Консультант проекта — бенефициар Positive Technologies Юрий Максимов, рассказали источники «Ъ».
Компания запущена на средства акционеров, они также рассматривают привлечение инвестиций и грантов, уточнил Гордейчик. В ближайшие два года вложения в проект составят $15 млн, рассчитывает он.
- Cyberok будет оказывать услуги центра управления безопасностью (Security Operations Center, SOC). Платформа работает на базе технологий с открытым исходным кодом: собирает из открытых компонентов готовые продукты для кибербезопасности, разрабатывает недостающие элементы, проводит сертификацию, пояснил Гордейчик. Открытые коды также будут опубликованы на платформе и доступны всем.
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Фраер - фраерок. Кибер - Киберок
Хоп, Сайберок, не шей мне фолт)
деDDoSофикация?
киберок и siemки? :-)
На Мосбирже "Positive Technologies" торгуется под тикером POSI "Группа Позитив"
Городейчик запускает сайберок