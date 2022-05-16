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Шумный Женя

Calcalist сообщила о переезде «Яндекса» в Израиль — в компании говорят, что газета ошиблась с переводом на иврит Статьи редакции

В апреле «Медуза» рассказывала о возможном разделе компании на две части и переносе штаб-квартиры зарубежной структуры в Тель-Авив или Ереван.

  • Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой помочь компании с переездом в Израиль, сообщила израильская газета Calcalist со ссылкой на письмо Воложа.
  • В письме он сообщает, что решил перенести штаб-квартиру в Тель-Авив и привезти в страну сотни программистов, инженеров и специалистов по технологиям, поэтому просит предоставить особые условия для релокации сотрудников без гражданства Израиля — например, помощь с визами.
  • Источник Forbes, близкий к «Яндексу», подтвердил, что письмо действительно было отправлено, но не стал комментировать его содержание.
  • В «Яндексе» опровергли сообщение о переезде и заявили, что причиной новости в израильском издании стал неправильный перевод с английского на иврит попавшего к Calcalist документа. В компании сообщили, что не планируют релокацию или перенос штаб-квартиры и напомнили, что их офис в Тель-Авиве работает много лет.
  • В компании отметили, что продолжают нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле: некоторые из них допускают возможность релокации. Также «Яндекс» хочет помочь сотрудникам, работающим удалённо, получать зарплату удобным для них способом.
  • В апреле 2022 года «Медуза» со ссылкой на источник в «Яндексе» сообщила, что компания разделится на две части: российскую и международную. При этом штаб-квартира зарубежной структуры может находиться в Ереване или Тель-Авиве.

#новость #яндекс

5339 просмотров
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63 комментария
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Миша Магадан
причиной новости в израильском издании стал неправильный перевод с английского на иврит

прикольная отмазка

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Стас Батурин

Начальника гугл переводчик подвел,мы не виноваты

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6 комментариев
Придумай Стартап

А в чем прикол переносить в Израиль? Там уровень жизни дороже, а значит все цены на сервисы подорожают и маржиналка снизится.
Ну хоть страна с сосеядми не воюет и то ладно

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Allestor Klei
Ну хоть страна с сосеядми не воюет и то ладно

Ну как бы сказать, Палестина вроде существует...

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3 комментария
Dear Moscow,
Ну хоть страна с сосеядми не воюет и то ладно

Не хотел вас расстраивать, но...

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1 комментарий
Максим Ростокин

Там соседи позубастее - Палестина и Иран. Обе успешно вооружаются Россией.

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2 комментария
Valentin Dombrovsky
страна с сосеядми не воюет и то ладно

Это стёб в сторону переехавшей в Израиль Буниной?

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Миша Магадан
А в чем прикол переносить в Израиль?

Ну, например, тамошние инвесторы готовы дать денег, но хотят, что их активы были под рукой.

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Цкуро Бесцветный

Вроде переносить только зарубежные сервисы собирались.

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Alex

Израиль воюет постоянно и там в каждом доме почти бомбоубежище есть.

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Stas Vasilevskii

Потому-что Яндекс не хочет терять разрабов и инженеров. Которые в связи с войной массово уезжают. Очевидно. Это только ватники аудитория Соловьев Лайф и первого канала убеждены, что эти инженеры и качественные разрабы... которые способны работать над очень сложными техническими решениями, как грязи... и легко выпускать... Это ОЧЕНЬ далеко от истины.

Из всех иностранных офисов Яндекса, Израиль похож на оптимальный вариант. Многим будут вынуждены повышать оклад. Но выбор у Яндекса - два, терять важных членов команд а значит и в принципе некоторые объем возможностей компании. Либо релоцировать их в собственные офиссы.

Я к слову думаю, что это может быть действительно опечатка, ну или немного не точный перевод. Что просто понимать под переездом компании ? Юридический - материнская компания Яндекса и так зарегистрирована в Голландии. Весь главный офис перевезти не смогут, во первых и рынок их основной всеровно Россия. А вот значительная та уже всем очевидно существенная часть разработчиков, которые хотят или уже релоцировались будут свозить вполне. И тут у Яндекса с этим, есть огромное количество организационных и бюрократических вопросов. Это и оформление виз и разрешений на работу и как-то зарплату этим людям нужно платить... тоже есть вопросы по фин. транзакциям.

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Слегка Придурковатый

Трудности перевода, ага. Так и поверили.

Товарищ маёр, тут это, что-то нехорошее назревает. Пора Яндекс срочно национализировать, пока все не свалили.

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Artem Zinnatullin

Слегка Придурковатый, так вы национализируйтесь сами, отдайтесь государству ещё полнее и сделайте Zadnex, в чём проблема?

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2 комментария
Oleinik Alexei

Яндекс действительно в Израиле давно.
И попробуй перевод Гугла на иврит - повеселит (вбивай любые слова на русском - получишь складное предложение на иврите, правда смысл потеряется совершенно).

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2 комментария
М.К.

Программистов тоже национализировать?

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3 комментария
Максим Ростокин

И приземлить в расово верный Биробиджан

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Алексей Комаров

Сажать их нужно. Так они лучше работают

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Pavel Klimov

Еще лучше - убивать. Вообще дело попрет.

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2 комментария
ROBERT DE NIRO

Не можешь дядя да без репрессий ?)

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Alex

Тебя уже посадили? Теперь комментарии надо писать

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Вадим Д.

Попробую и здесь сократить до быстровоспринимаемого формата:

– Аркадий Волож просит премьера Израиля помочь с переездом: визы оформить, грузотакси как для своих заказать
– кто-то из Forbes (очень близкий к Яндекс), говорит, что это таки правда
– а вот в Яндекс говорят, что это всё враки, переезда не будет и виноват переводчик с английского на иврит
– Яндекс хочет помогать сотрудникам получать зарплату, в том числе в Израиле и открывает вакансии с релокацией
– в апреле сообщалось о разделении Яндекса на российскую и международную части: одна будет в Ереване, вторая – в Тель-Авиве (где какая – думаем сами).

И снова всем хорошего дня желаю и отличного настроения!

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Maxim

И дзен, и новости мы тоже продавать не будем, все это слухи

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Bobby Jazzz

Скорее слухи то какая у яндекс Дзена прибыль)

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Щитпостер на зарплате

Мойша, а шо таки произошло?

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Слегка Придурковатый
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Паша Казаков

Похоже лавры завода Рено заставлять идти на такие шаги

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Yan

Я думаю, что будет честно, если государство заставит продать яндекс Воложа. Это явно следуют, с учетом, что он натворил и теперь пытаешься спрятаться.

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Слегка Придурковатый

Зачем такие сложности, когда можно просто отжать?

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Миша Магадан

Вы тоже каким-то автоматическим переводчиком пользуетесь?

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Антон Склянов

Vk? Чёт какая то монополия расти будет.

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1 комментарий
Soulis

Вот сволочь, создал работающий продукт, который наша патриотическая власть вешает на знамёна импортозамещения

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Валентин Колосов

ивритские неивритские рабочие дни

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Artemy

Яндекс - еврейская фамилия?

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Антон Склянов

Из-за этих отъездов и переездов у всех, кто брал льготы как it скоро заберут паспорта...

Сарказм

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Белл Звонович

Таки вот и поворот, следом за Еленой Буниной, ушедшей с должности гендиректора «Яндекса», сообщившей о своей эмиграции в Израиль. Шалом!

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S.Z

После «мы не продаём дзен и новости», нет смысла верить официальным ответам яндекса

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Олег Павлов

А до этого верил кто-то?

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Кипарис Барбос

В Яндекс понимают, что то говно, которое они клепают, нигде кроме, как в России хавать не будут?

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Виктор Птахин

Это прям как в спиздили... Слово молодая дева перевели как девственница

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Интеллигентный кофе

Переезда откуда, из Нидерландов? А что случилось?

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Noblesse. tv

Блядь, да как вам вообще в голову пришло написать такую чушь в Международный день мирного сосуществования.

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