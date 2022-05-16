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Шумный Женя

В России начал работать магазин приложений NashStore — российский аналог Google Play Статьи редакции

В нём доступно около тысячи приложений, в том числе и компаний, попавших под санкции.

  • Разработчик приложения АНО «Цифровые платформы» объявило о полноценном запуске NashStore, пишет РБК. Теперь он доступен всем пользователям Android.
  • Чтобы установить сервис, нужно скачать файл с сайта NashStore, для этого нужно разрешить в системных настройках загрузку приложений из сторонних источников. Редактор vc.ru скачал приложение и зарегистрировался в нём, но не смог войти в него.
  • Магазин работает только на Android, всего для скачивания доступно около тысячи приложений — среди них, например, приложения попавших под санкции «Сбера» и «Альфа-банка», а также Rutube, онлайн-кинотеатр Wink
  • Запуск сервиса анонсировали 29 марта. Тогда директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков заявил, что магазин решили создать из-за того, что россияне больше не могут «нормально использовать Google Play, а разработчики лишились источника заработка». 9 мая Nash Store запустили для разработчиков.
  • В апреле Минцифры заявило, что группа компаний во главе с VK разработает российский аналог Google Play. Его должны запустить в конце мая — проект реализуется не за бюджетные деньги.
Скриншот: Rozetked

#новость #nashstore

6642 просмотров
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146 комментариев
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Кирилл Фотькин

Начал пытаться работать

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Gustav Trokk123

"Нашсторе" использует американский Cloudflare, помимо прочего не работающий в Крыму? Пиздец.

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7 комментариев
Zypar Akhmat

Мне кажется, это какой то мощнейший рофл)))

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2 комментария
lakoros

«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDos-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой», — говорится в сообщении АНО «Цифровые платформы».

Может правда, а может просто легли под наплывом желающих.

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Редактор не смог войти в него, ну а я не буду даже пытаться. Спасибо.

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Артём Дубков

Еще одно приложение за бюджетные деньги,которое не работает

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2 комментария
Викентий Котвицкий

Не знаю, к чему больше вопросов — к тому, что они распостраняют apk в виде ссылки на Я.Диск, или к тому, что только запустили, а уже нельзя просто так скачать

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lakoros

После запуска, при попытке скачать была такая же ошибка 502. Потом перезалили на яндекс. теперь скачать можно зарегистрироваться еще нет.

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1 комментарий
Елена Сорокина

Для скачивания, еще и требует войти в аккаунт яндекс. Просто зашквар полный, даже прямую ссылку с самого своего сайта не сделали ))) Комменты выше просто что-то с чем-то, подняли настроение 🤣

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Глубокий алмаз

Да, очень странно, почему не стали распространять через облако майл.ру?

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Дмитрий Струков

Аналогично.

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wegolev

Вот почему такие названия?!

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Цифровые комплексы

Потому что примитивный маркетинг а-ля квасной патриотизм - характерная черта импортозамещения с 2014 года

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4 комментария
Павел Евграфович

Потому что маркетинговый гений патриота вырос вот на этом. А чо.

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Алексей Рыскин

Zstore )

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2 комментария
Sergey Nikitin

NashMagaz ;)

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Алексей Родной

NashaAvos'ka

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Вадим Д.

ГазМяс ещё был, вполне годное название.

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Джон Картошкин

Ща КулКолу допью, зайду гляну что там...

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Добрый Песец

Очередной приступ карго-культа?
Господи, даже обозвать нормально не могут, нашсторы, россграмы..

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lakoros

росграм это никоем образом не гос программа. просто мужик на хайпе выезжал со свои клоном.

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Alex Shevchenko

Грустнограмм уже есть ))

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Злюк Бессон

На отступы дизы болт положили. Название стора — дичь. Магазин российских приложений только для России называется не по-русски. Позорище.

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Антон Артёмов

А как насчёт тайтла в поиске?)

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1 комментарий
RomanistHere

к - качество

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2 комментария
Никита Викторов

Скорее дизы положили болт на ревью и контроль качества, а фронты тоже молодцы, воще на отъебись сделали. Думаю в макетах там все норм. Возможно хоеново тестили на разных разрешениях экрана.

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Zypar Akhmat

Nash Store — сделан исключительно на западных технологиях. 😂

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Юрий Славутин

Ну так все по нашему

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Иван Поварёшкин

МагаZин с бекдором для товарища майора

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Valeryi

А почему импортозаместительный стор работает через забугорный cloudflare? Не канон :(

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Массовый калькулятор
Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru, — говорится в сообщении разработчиков из АНО «Цифровые платформы»

скачать можно, пользоваться - нельзя)

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Александр Соколов

Так там про пользоваться и не написано)))

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2 комментария
Дмитрий Павлов

А если серьёзно.. . Ну, блин, когда только барану не понятно, что п... Ц наступает всеобъемлющий, неужели нельзя хотя бы сейчас собрать профессиональных разработчиков, программе ров и сказать:"вот вам бабло- сделайте крутую вещь". И деньги не спиз.. ть, а потратить не на унылое говно, а на стоящие продукты. Пока у нас этим будет заниматься государство, у нас получиться сделать только робота Фёдора.

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Alex Shevchenko

Традиции незыблемы)

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Иван Поварёшкин

Чем хуёвее они всё делают тем быстрее весь этот маразм закончится, в этом даже есть какая-то логика и оптимизм

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Вадим Д.

Что-то он по скриншотам отважных товарищей напоминает всякие рутубы и россграмы.
Очень сие прискорбно, поскольку функциональность, судя по всему, на том же уровне, что и визуальная часть.
И вообще, более корректный заголовок: в России обозначился (а не начал работать) магазин приложений NashStore.

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Семен Смирнов

А что внезапно должно измениться?)

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1 комментарий
Щитпостер на зарплате

На Яндекс диске? Че, серьёзно?

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Антон Тарасов

Комментарии на vc конечно всегда одни и те же, интересно здесь хоть кто нибудь когда нибудь кого нибудь хвалит или это синдром раша пользователей такой - всегда ср@ть на всех и все?

И еще более интересней. хоть кто нибудь вообще отдает себе отчет в том, сколько нужно всего сделать для разработки такого маркетплейса?

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hevanzaro

Так если сделали говно, значит и говорить об этом нужно как о говне

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Garmonbon

о, разрабы этого говна подтягиваются

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1 комментарий
Egor Chusov

Почему этот якобы "маркетплейс" хостится на зарубежных серверах (что недопустимо!), и для скачивания вообще предлагает скачать файл с яндекс.диска (это полный колхоз на уровне школьника начальных классов)?

Похоже вы не отдаёте себе отчёт что в данном конкретном случае состряпали поделку на коленке, а технически подготовленные пользователи это выяснили и осуждают?

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1 комментарий
Re Mora

Сейчас им не то что пользоваться нельзя, а даже скачать проблематично. Поэтому хвалить в данный момент просто не за что, с таким же успехом его могло не существовать.

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Мурад Муртазалиев

Сделали его не те самые ребята, которые россграм или как его правильно назвать, запустили?)

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Симпатичный Гоша

Кстати как росграм поживает

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1 комментарий
Alexander Rumyankov

Вместо того, чтобы перенять опыт Ирана и форсить разрабов в сторону вебаппов и своего стора для вебаппов, как обычно сделали унылое говно

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Михаил Панков

Вебаппы это унылое говно. Почти ничего что требует доступ к платформе там не работает. Ещё и вёрстка лезет всё время

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Василий Степанофф

главное попилить денежки, а там хоть трава не расти

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Александр Борзов

Cloudflare????

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Знакомый инструмент

=да-да, не удивляйтесь=

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Big Boss

Какое же говнище. Абсолютно все похерил один старик. С каждым днём все больше охуеваю

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Alex Shevchenko

Интересно, а там будет Гугл хром и будет ли он обновляться?))

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Рустем Хайруллин

Будет яндекс браузер с госсертификатом для mitm

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3 комментария
Алексей Борисовский

Там будет браузер - "Майор".
Браузер который не шифрует данные. От майора ни чего не скроешь, так что зачем вам шифрование.

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Артём Сычёв

А что не на depositfiles выложили?

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Дмитрий Струков

Добавлю в копилочку: удалось скачать, и вроде даже зарегаться (впрочем, письмо на почту так и не пришло), и как итог:

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Дмитрий Струков

Как то не скрепно, не потриатично как-то

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Дмитрий Струков

Еще в копилочку

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Злюк Бессон

Вот это кнопища

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Сан Ев

Название уже блевотное

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Карина Журавкова

Как не зайдешь в коменты, так все вечно недовольные и ничего не нравится. Предложите, сделайте сами...п..здеть, не мешки ворочать

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Знакомый инструмент

Долго же вы ждали, чтобы написать первый комментарий.

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Shoo

Звучит как подстрекательство к неконституционным действиям.

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Злюк Бессон

Вы из Думы?

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Egik

Сейчас вам навалят минусов)

Есть всего 2 способа поднять самооценку.
1. Вырасти самому
2. Обосрать все вокруг
Выбор очевиден ))

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2 комментария
Цифровые комплексы

А что с модерацией и безопасностью? На уровне торрентов в лучшие годы будет?

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Добрый Песец

На уровне сломанного рутюба скорее всего

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Gen Tech

)

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Den Red

Пиратка какая то все кривое

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Zloy Marketolog

"Наш стор" блэт 🤦‍♂️

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Юрий Коршев

Как яблочникам быть?

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Дмитрий Филиппов

Страдать!

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2 комментария
Знакомый инструмент

Ярлык, открывающий веб-версию.

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RomanistHere

выбор не очень велик - думал что можно установить кастом какой-то, но загуглил - и, видимо, нельзя.

т.е. выбора нет, потому что вся внутренность айфона (система, контроль приложений и т.д.) по сути принадлежит эпл, а не вам - и, если (когда?), эпл решит всё вам отключить, телефон станет просто куском железа. Но мб я ошибаюсь

P.S. ссылка на ответ: https://www.quora.com/Is-it-possible-to-install-a-custom-operating-system-on-an-iPhone-device-And-if-so-is-it-legal

Is it possible to install a custom operating…
Answer (1 of 11): As Phillip Remaker correctly articulated in his answer, it definitely is not…
www.quora.com
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2 комментария
Александр Соколов

Ставить андроид поверх яблока)))

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Алексей Рыскин

никак, нельзя там такое сделать

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Zypar Akhmat

Яблочникам — Джейлбрейк))))

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Антон Агальцов

Нууу быстренько они. Я думал к осени только будет.

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Mike Glukhov

Насколько это надежно? Я так понимаю там закладок выше крыши.
Будет ли ревью апдейтов, использование приватных API?

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Александр Соколов

От одной картинки уже потянуло тошнить... Лучше вообще вернуть телефон, чем пользоваться этим каллом

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Никита

Не может скачать файл с Яндекс диска, просто загрузка на 0% стоит и не двигается

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Таня Ольховикова

Плохой креативщик — горе не только в бизнесе, но и в стране. Что за название? Позор

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Граф Монтекристо

Номер просит телефона. Зачем?

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Prosto Zurab

Ну наконец-то!! Наш, отечественный! Патриоты, подскажите, а когда наконец выйдет приложение донос.ру? А то ходить в полицию далековато

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Вадим Д.

Уже давно есть: нужно громко и чётко сказать всё в ближайшую розетку, ответственный сотрудник всё зафиксирует и передаст дальше.

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Дмитрий Павлов

Меня интересует вопрос, а на чьи деньги сделано этооо, если не на государственные? Хочу посмотреть на этого человека. Разработчики вроде АНО "Цифровые технологии". Зашёл на их сайт, поржал.

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SonyaZavr

Денежки попилили, на коленке что-то быстро набросали, можно и отчитаться

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Re Mora

Вымогательство какое-то. Нет уж, спасибо.

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Alex Shevchenko

Стор Наш!✊😁

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Щитпостер на зарплате

Опа, надо глянуть, а то румаркет кривоват, хотя репы для ф-дройд от них нормас.

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Kirill

Регистрация не проходит, пишет ошибку

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Traderdzen

Zombie store

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Вадим Омелин

Интересно, это очередной "аналог" забудется так же быстро, как аналоги Instagram, или ещё быстрее?
К слову, даже такому гиганту, как Хуавей, не удается сделать свой магазин настоящей альтернативой гугловскому, о чем же тогда говорить в случае с Nash Store?

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ART

F-droid не работает чтоли?

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lakoros

Понятно, что придумали название в стиле американских AppStore Google store (market) Но для русского региона нужно было название на кириллице.

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hevanzaro

Хуйня.

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Egik

Держи в курсе )

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1 комментарий
Noblesse. tv

Надо было так:

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Николай Кычкин

Ни один магазин с закрытым исходным кодом не взлетит, что уже говорить, если даже у Яндекса, к которому есть доверие у людей не взлетел, стоит ли вообще думать, что тут взлетит? Единственное что они могут сделать, это обязать предустанавливать, хотя от государства наоборот хочется чтобы оно ввела закон о запрете любых предустановленных приложений, что гугл, что Яндекс, что госуслуги, но как обычно государство работает против людей. Хотя у какой-то частной компании к которой есть доверие у людей может и получится повторить успех Гугл, но и то, если будут запрет на предустановки гугл сервисов.

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Дмитрий Ковач

Банковские приложения там тоже будут? Если это не будет феноменом когда основа системы - коррупция, минует этот оазис, то вангую кучу фишинга и боли

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Юрий Карпов

502 error )

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Олег Ветров

Не работает.

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Бобер Бобров

В оферте Nashstore указано, что услуги NashStore оказывает ООО "Цифровой чемпион" с ОГРН 1167746847773. Компания с данным ОГРН в регистрах юрлиц есть, только она называется не "Цифровой чемпион", а ООО "Чейнби". Эта компания существует с 2016-го года, последние годы сдавала нулевую отчётность, её стопроцентным учредителем является Арсений Щельцин.

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Кипарис Барбос

Кто же такие уебские названия придумывает?

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Кипарис Барбос

АНО «Цифровые платформы» можно инфо, сколько госденег на это они потратили?

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Евгений Анатольевич

Пошел туда свои апликухи выкладывать
где консоль разработчика?

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Александер

Кто-нибудь уничтожьте Яндекс. Яндекс диск...

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