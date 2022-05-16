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В России начал работать магазин приложений NashStore — российский аналог Google Play Статьи редакции
В нём доступно около тысячи приложений, в том числе и компаний, попавших под санкции.
- Разработчик приложения АНО «Цифровые платформы» объявило о полноценном запуске NashStore, пишет РБК. Теперь он доступен всем пользователям Android.
- Чтобы установить сервис, нужно скачать файл с сайта NashStore, для этого нужно разрешить в системных настройках загрузку приложений из сторонних источников. Редактор vc.ru скачал приложение и зарегистрировался в нём, но не смог войти в него.
- Магазин работает только на Android, всего для скачивания доступно около тысячи приложений — среди них, например, приложения попавших под санкции «Сбера» и «Альфа-банка», а также Rutube, онлайн-кинотеатр Wink
- Запуск сервиса анонсировали 29 марта. Тогда директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков заявил, что магазин решили создать из-за того, что россияне больше не могут «нормально использовать Google Play, а разработчики лишились источника заработка». 9 мая Nash Store запустили для разработчиков.
- В апреле Минцифры заявило, что группа компаний во главе с VK разработает российский аналог Google Play. Его должны запустить в конце мая — проект реализуется не за бюджетные деньги.
6642 просмотров
Начал пытаться работать
"Нашсторе" использует американский Cloudflare, помимо прочего не работающий в Крыму? Пиздец.
Мне кажется, это какой то мощнейший рофл)))
«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDos-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой», — говорится в сообщении АНО «Цифровые платформы».
Может правда, а может просто легли под наплывом желающих.
Редактор не смог войти в него, ну а я не буду даже пытаться. Спасибо.
Еще одно приложение за бюджетные деньги,которое не работает
Не знаю, к чему больше вопросов — к тому, что они распостраняют apk в виде ссылки на Я.Диск, или к тому, что только запустили, а уже нельзя просто так скачать
После запуска, при попытке скачать была такая же ошибка 502. Потом перезалили на яндекс. теперь скачать можно зарегистрироваться еще нет.
Для скачивания, еще и требует войти в аккаунт яндекс. Просто зашквар полный, даже прямую ссылку с самого своего сайта не сделали ))) Комменты выше просто что-то с чем-то, подняли настроение 🤣
Да, очень странно, почему не стали распространять через облако майл.ру?
Аналогично.
Вот почему такие названия?!
Потому что примитивный маркетинг а-ля квасной патриотизм - характерная черта импортозамещения с 2014 года
Потому что маркетинговый гений патриота вырос вот на этом. А чо.
Zstore )
NashMagaz ;)
NashaAvos'ka
ГазМяс ещё был, вполне годное название.
Ща КулКолу допью, зайду гляну что там...
Очередной приступ карго-культа?
Господи, даже обозвать нормально не могут, нашсторы, россграмы..
росграм это никоем образом не гос программа. просто мужик на хайпе выезжал со свои клоном.
Грустнограмм уже есть ))
На отступы дизы болт положили. Название стора — дичь. Магазин российских приложений только для России называется не по-русски. Позорище.
А как насчёт тайтла в поиске?)
к - качество
Скорее дизы положили болт на ревью и контроль качества, а фронты тоже молодцы, воще на отъебись сделали. Думаю в макетах там все норм. Возможно хоеново тестили на разных разрешениях экрана.
Nash Store — сделан исключительно на западных технологиях. 😂
Ну так все по нашему
МагаZин с бекдором для товарища майора
А почему импортозаместительный стор работает через забугорный cloudflare? Не канон :(
скачать можно, пользоваться - нельзя)
Так там про пользоваться и не написано)))
А если серьёзно.. . Ну, блин, когда только барану не понятно, что п... Ц наступает всеобъемлющий, неужели нельзя хотя бы сейчас собрать профессиональных разработчиков, программе ров и сказать:"вот вам бабло- сделайте крутую вещь". И деньги не спиз.. ть, а потратить не на унылое говно, а на стоящие продукты. Пока у нас этим будет заниматься государство, у нас получиться сделать только робота Фёдора.
Традиции незыблемы)
Чем хуёвее они всё делают тем быстрее весь этот маразм закончится, в этом даже есть какая-то логика и оптимизм
Что-то он по скриншотам отважных товарищей напоминает всякие рутубы и россграмы.
Очень сие прискорбно, поскольку функциональность, судя по всему, на том же уровне, что и визуальная часть.
И вообще, более корректный заголовок: в России обозначился (а не начал работать) магазин приложений NashStore.
А что внезапно должно измениться?)
На Яндекс диске? Че, серьёзно?
Комментарии на vc конечно всегда одни и те же, интересно здесь хоть кто нибудь когда нибудь кого нибудь хвалит или это синдром раша пользователей такой - всегда ср@ть на всех и все?
И еще более интересней. хоть кто нибудь вообще отдает себе отчет в том, сколько нужно всего сделать для разработки такого маркетплейса?
Так если сделали говно, значит и говорить об этом нужно как о говне
о, разрабы этого говна подтягиваются
Почему этот якобы "маркетплейс" хостится на зарубежных серверах (что недопустимо!), и для скачивания вообще предлагает скачать файл с яндекс.диска (это полный колхоз на уровне школьника начальных классов)?
Похоже вы не отдаёте себе отчёт что в данном конкретном случае состряпали поделку на коленке, а технически подготовленные пользователи это выяснили и осуждают?
Сейчас им не то что пользоваться нельзя, а даже скачать проблематично. Поэтому хвалить в данный момент просто не за что, с таким же успехом его могло не существовать.
Сделали его не те самые ребята, которые россграм или как его правильно назвать, запустили?)
Кстати как росграм поживает
Вместо того, чтобы перенять опыт Ирана и форсить разрабов в сторону вебаппов и своего стора для вебаппов, как обычно сделали унылое говно
Вебаппы это унылое говно. Почти ничего что требует доступ к платформе там не работает. Ещё и вёрстка лезет всё время
главное попилить денежки, а там хоть трава не расти
Cloudflare????
=да-да, не удивляйтесь=
Какое же говнище. Абсолютно все похерил один старик. С каждым днём все больше охуеваю
Интересно, а там будет Гугл хром и будет ли он обновляться?))
Будет яндекс браузер с госсертификатом для mitm
Там будет браузер - "Майор".
Браузер который не шифрует данные. От майора ни чего не скроешь, так что зачем вам шифрование.
А что не на depositfiles выложили?
Добавлю в копилочку: удалось скачать, и вроде даже зарегаться (впрочем, письмо на почту так и не пришло), и как итог:
Как то не скрепно, не потриатично как-то
Еще в копилочку
Вот это кнопища
Название уже блевотное
Как не зайдешь в коменты, так все вечно недовольные и ничего не нравится. Предложите, сделайте сами...п..здеть, не мешки ворочать
Долго же вы ждали, чтобы написать первый комментарий.
Звучит как подстрекательство к неконституционным действиям.
Вы из Думы?
Сейчас вам навалят минусов)
Есть всего 2 способа поднять самооценку.
1. Вырасти самому
2. Обосрать все вокруг
Выбор очевиден ))
А что с модерацией и безопасностью? На уровне торрентов в лучшие годы будет?
На уровне сломанного рутюба скорее всего
)
Пиратка какая то все кривое
"Наш стор" блэт 🤦♂️
Как яблочникам быть?
Страдать!
Ярлык, открывающий веб-версию.
выбор не очень велик - думал что можно установить кастом какой-то, но загуглил - и, видимо, нельзя.
т.е. выбора нет, потому что вся внутренность айфона (система, контроль приложений и т.д.) по сути принадлежит эпл, а не вам - и, если (когда?), эпл решит всё вам отключить, телефон станет просто куском железа. Но мб я ошибаюсь
P.S. ссылка на ответ: https://www.quora.com/Is-it-possible-to-install-a-custom-operating-system-on-an-iPhone-device-And-if-so-is-it-legal
Ставить андроид поверх яблока)))
никак, нельзя там такое сделать
Яблочникам — Джейлбрейк))))
Нууу быстренько они. Я думал к осени только будет.
Насколько это надежно? Я так понимаю там закладок выше крыши.
Будет ли ревью апдейтов, использование приватных API?
От одной картинки уже потянуло тошнить... Лучше вообще вернуть телефон, чем пользоваться этим каллом
Не может скачать файл с Яндекс диска, просто загрузка на 0% стоит и не двигается
Плохой креативщик — горе не только в бизнесе, но и в стране. Что за название? Позор
Номер просит телефона. Зачем?
Ну наконец-то!! Наш, отечественный! Патриоты, подскажите, а когда наконец выйдет приложение донос.ру? А то ходить в полицию далековато
Уже давно есть: нужно громко и чётко сказать всё в ближайшую розетку, ответственный сотрудник всё зафиксирует и передаст дальше.
Меня интересует вопрос, а на чьи деньги сделано этооо, если не на государственные? Хочу посмотреть на этого человека. Разработчики вроде АНО "Цифровые технологии". Зашёл на их сайт, поржал.
Денежки попилили, на коленке что-то быстро набросали, можно и отчитаться
Вымогательство какое-то. Нет уж, спасибо.
Стор Наш!✊😁
Опа, надо глянуть, а то румаркет кривоват, хотя репы для ф-дройд от них нормас.
Регистрация не проходит, пишет ошибку
Zombie store
Интересно, это очередной "аналог" забудется так же быстро, как аналоги Instagram, или ещё быстрее?
К слову, даже такому гиганту, как Хуавей, не удается сделать свой магазин настоящей альтернативой гугловскому, о чем же тогда говорить в случае с Nash Store?
F-droid не работает чтоли?
Понятно, что придумали название в стиле американских AppStore Google store (market) Но для русского региона нужно было название на кириллице.
Хуйня.
Держи в курсе )
Надо было так:
Ни один магазин с закрытым исходным кодом не взлетит, что уже говорить, если даже у Яндекса, к которому есть доверие у людей не взлетел, стоит ли вообще думать, что тут взлетит? Единственное что они могут сделать, это обязать предустанавливать, хотя от государства наоборот хочется чтобы оно ввела закон о запрете любых предустановленных приложений, что гугл, что Яндекс, что госуслуги, но как обычно государство работает против людей. Хотя у какой-то частной компании к которой есть доверие у людей может и получится повторить успех Гугл, но и то, если будут запрет на предустановки гугл сервисов.
Банковские приложения там тоже будут? Если это не будет феноменом когда основа системы - коррупция, минует этот оазис, то вангую кучу фишинга и боли
502 error )
Не работает.
В оферте Nashstore указано, что услуги NashStore оказывает ООО "Цифровой чемпион" с ОГРН 1167746847773. Компания с данным ОГРН в регистрах юрлиц есть, только она называется не "Цифровой чемпион", а ООО "Чейнби". Эта компания существует с 2016-го года, последние годы сдавала нулевую отчётность, её стопроцентным учредителем является Арсений Щельцин.
Кто же такие уебские названия придумывает?
АНО «Цифровые платформы» можно инфо, сколько госденег на это они потратили?
Пошел туда свои апликухи выкладывать
где консоль разработчика?
Кто-нибудь уничтожьте Яндекс. Яндекс диск...