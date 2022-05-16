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«Если согласишься взять меньше денег, помогут с поиском работы»: сотрудники минского офиса Wargaming об увольнениях Статьи редакции
Компанию решили закрыть не за четыре месяца, а до конца мая, сотрудники говорят о компенсациях разное — главное из материала dev.by о ситуации в Wargaming.
- В начале апреля Wargaming объявила, что больше не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси. Она передала его в управление петербургской студии Lesta Studio, вместе с которой работала над World of Warships.
- Тогда один из сотрудников компании рассказал dev.by, что на закрытие дали четыре месяца. Теперь работники говорят, что срок перенесли на конец мая.
- Первый собеседник рассказал, что руководство предложило написать заявление по соглашению сторон и компенсацию, «если мы уйдём тихо». Есть очередь на увольнения — те, кто уволился раньше, получат больше денег. «В то же время руководство просит остаться дольше, чтобы передать часть фичей».
- Компания релоцирует максимум 30% сотрудников, при этом почти все они уже уехали. Про Lesta «ничего не слышно», источник издания сомневается, что будут предлагать оформление на другое юрлицо.
- Конкурентоспособность сотрудников Wargaming упала, зарплатные ожидания тоже: «Те, кто начал искать работу, сталкиваются с мнением, будто если компания не забрала специалиста, то он особо ничего и не стоит».
- Про выкуп техники и мебели опрошенные сотрудники говорят разное — его предлагают всем, или только тем, кто выбрал выгодную для компании компенсацию.
- Ещё двое сотрудников рассказали, что информации от руководства мало — ходят слухи, что компенсаций не будет, потому что белорусское юрлицо не ликвидируется, часть сотрудников переоформят в Lesta Studio. Увольнение остальных будет считаться добровольным.
- Также работники Wargaming рассказали, что с 1 мая компания приостановила обслуживание сотрудников в частных медцентрах и их корпоративные спортивные абонементы. В рассылке для обсуждения нерабочих вопросов введена премодерация.
- Минский офис Wargaming был самым крупным для компании — на 2020 год в нём работало около 2000 человек.
1378 просмотров
стыдоба
«Конкурентоспособность сотрудников Wargaming упала, зарплатные ожидания тоже: «Те, кто начал искать работу, сталкиваются с мнением, будто если компания не забрала специалиста, то он особо ничего и не стоит».
Вот это действительно обидно.
Реальные танки проехались по виртуальным.
Контора плохих людей.
Программисты подешевеют
Да вряд ли. Хорошие специалисты уезжают в большинстве, средненькие остаются. Думаю в краткосрочной перспективе рынок полихорадит, а потом все встанет на место. Хорошие программисты за 5 копеек работать вряд ли станут
Та ра ка н
А что случилось? Не в курсе
У тя мать сдохла, проверяй.
Ппц ты ядовитый
😕
Сорян, но меня просто за 80 дней эти "шутки" про "охебатьачтослучилось? ¿" доебали.
Ох уж эти киприоты.