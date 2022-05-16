Если соглашаешься взять меньше денег, например, три зарплаты вместо четырёх зарплат, рекрутеры WG тебе помогут с составлением резюме и якобы с поиском работы. Ещё у тебя остаётся доступ к внутренним обучающим ресурсам на два или три месяца. Люди пока выбирают забрать все деньги, потому что какой смысл брать помощь от того, кто тебя сам и отправил на рынок труда? Знаю, что говорят максимум про пять зарплат. В моём окружении пока ещё не было случая, чтобы кто-то получил все деньги.