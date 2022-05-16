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Маша Цепелева

«Если согласишься взять меньше денег, помогут с поиском работы»: сотрудники минского офиса Wargaming об увольнениях Статьи редакции

Компанию решили закрыть не за четыре месяца, а до конца мая, сотрудники говорят о компенсациях разное — главное из материала dev.by о ситуации в Wargaming.

  • В начале апреля Wargaming объявила, что больше не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси. Она передала его в управление петербургской студии Lesta Studio, вместе с которой работала над World of Warships.
  • Тогда один из сотрудников компании рассказал dev.by, что на закрытие дали четыре месяца. Теперь работники говорят, что срок перенесли на конец мая.
  • Первый собеседник рассказал, что руководство предложило написать заявление по соглашению сторон и компенсацию, «если мы уйдём тихо». Есть очередь на увольнения — те, кто уволился раньше, получат больше денег. «В то же время руководство просит остаться дольше, чтобы передать часть фичей».

Если соглашаешься взять меньше денег, например, три зарплаты вместо четырёх зарплат, рекрутеры WG тебе помогут с составлением резюме и якобы с поиском работы. Ещё у тебя остаётся доступ к внутренним обучающим ресурсам на два или три месяца. Люди пока выбирают забрать все деньги, потому что какой смысл брать помощь от того, кто тебя сам и отправил на рынок труда? Знаю, что говорят максимум про пять зарплат. В моём окружении пока ещё не было случая, чтобы кто-то получил все деньги.

сотрудник Wargaming
  • Компания релоцирует максимум 30% сотрудников, при этом почти все они уже уехали. Про Lesta «ничего не слышно», источник издания сомневается, что будут предлагать оформление на другое юрлицо.
  • Конкурентоспособность сотрудников Wargaming упала, зарплатные ожидания тоже: «Те, кто начал искать работу, сталкиваются с мнением, будто если компания не забрала специалиста, то он особо ничего и не стоит».
  • Про выкуп техники и мебели опрошенные сотрудники говорят разное — его предлагают всем, или только тем, кто выбрал выгодную для компании компенсацию.
  • Ещё двое сотрудников рассказали, что информации от руководства мало — ходят слухи, что компенсаций не будет, потому что белорусское юрлицо не ликвидируется, часть сотрудников переоформят в Lesta Studio. Увольнение остальных будет считаться добровольным.
  • Также работники Wargaming рассказали, что с 1 мая компания приостановила обслуживание сотрудников в частных медцентрах и их корпоративные спортивные абонементы. В рассылке для обсуждения нерабочих вопросов введена премодерация.
Svyatoslav Torick @retropcan
Развод в большом семействе (главный офис WG в Никосии).

Было Стало

Представитель Wargaming объяснил, что флаги убрали из-за ухода компании из России и Беларуси. А остальные, «чтобы обновить».

  • Минский офис Wargaming был самым крупным для компании — на 2020 год в нём работало около 2000 человек.

#новость #wargaming

1378 просмотров
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13 комментариев
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Царь Преисподни

стыдоба

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Вадим Д.

«Конкурентоспособность сотрудников Wargaming упала, зарплатные ожидания тоже: «Те, кто начал искать работу, сталкиваются с мнением, будто если компания не забрала специалиста, то он особо ничего и не стоит».
Вот это действительно обидно.

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Betty Boop

Реальные танки проехались по виртуальным.

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Щитпостер на зарплате

Контора плохих людей.

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Михаил Гельм

Программисты подешевеют

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Иришка Галыгина

Да вряд ли. Хорошие специалисты уезжают в большинстве, средненькие остаются. Думаю в краткосрочной перспективе рынок полихорадит, а потом все встанет на место. Хорошие программисты за 5 копеек работать вряд ли станут

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redsoxwalker

Та ра ка н

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Блог Solution CRM

А что случилось? Не в курсе

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Щитпостер на зарплате

У тя мать сдохла, проверяй.

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Блог Solution CRM

Ппц ты ядовитый

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Блог Solution CRM

😕

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Щитпостер на зарплате

Сорян, но меня просто за 80 дней эти "шутки" про "охебатьачтослучилось? ¿" доебали.

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Alex Gurulli

Ох уж эти киприоты.

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