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Годовой микроскоп

Apple обновила правила продления подписок в App Store: разработчики могут брать больше денег без согласия пользователей Статьи редакции

В определённых случаях.

До этого, если цена увеличивалась, пользователи должны были заранее согласиться на новые условия, чтобы не потерять доступ к подписке. Теперь подписка будет автоматически продлеваться без дополнительных действий со стороны клиента, объявила Apple.

Автоматическое продление будет применяться при определённых условиях: повышение цены происходит не чаще раза в год, не превышает $5 и 50% от стоимости месячной подписки или $50 и 50% — от годовой. В иных случаях пользователь должен согласиться на новую цену.

При этом разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях — например, по электронной почте, push-уведомлением или в приложении.

#новость #apple

2195 просмотров
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по промокоду
VC60
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
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31 комментарий
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Макс Смирнов

Рядовой пользователь пишет отзыв в ап сторе после того, как у него невзначай списали 150 рублей вместо 100:

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Skb Levant

Они уже несколько лет это пишут

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Аргумент Молотова

"разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях — например, по электронной почте, push-уведомлением или в приложении" Так что неожиданностью это не должно стать

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Сидор

< разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях — например, по электронной почте, push-уведомлением или в приложении">

В оригинале это написно буквально "Apple will" - а не разработчик.

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Павел Натюрморкин

С головой у эппл давно все плохо.. это зашквар..

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Кипарис Барбос

Сначала подсадить тупорылов на свою систему, потом доить их по полной.

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Io Eau

хреново, но эпплы это видимо делают для девелоперов а не для себя. наверное есть метрика отказов - пользаки пересматривают необходимость покупки всякой фигни когда цену надо подтверждать. а цена подписок объективно растет так как есть инфляция даже в валюте

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Сидор

там еще в оригинале есть оговорка "and is permissible by local law". Интересно, что на этот счет в РФ говорит закон

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Io Eau

а в рф больше нет платных сервисов я думаю

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Сидор

пока еще есть. И. активно рекламируются в российском App Store

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Io Eau

место оплаты где? из рф продукты в эппл-сторе остались? или платите за приложение доступное в русском сторе но приложение само не из рф?

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Сидор

Плачу за то, что считаю нужным. мне без разницы откуда разработчики.
А у вас какой-то пунктик на этот счет?

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Io Eau

непонятно что вы решили перейти на личности, наверное у вас так это нормально. вопрос про применимость законодательства рф при покупках - оно не всегда применимо. мне казалось что девелоперам из рф платное уже не опубликовать - у меня не российский аккаунт и я не знаю.

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Gleb Kichigin

А как в России то теперь оплачивать приложения в AppStore?

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Alice

МТС, Билайн в качестве способа оплаты

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Кривой Данила

А надолго их хватит?

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Koan

Нет

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Сидор

Никто не знает. Я вот закинул деньги на Apple ID через номер Билайн троюродной сестры на подписки на 3 месяца вперед. НА более долгий срок не готов - может Apple все отключит нафиг.

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Alexandr Gunich

А уже отключили.

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Сидор

Что у вас отключили? У меня все подписки работают прямо сейчас

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Alexandr Gunich

Отрубили ж недавно.

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Daniil

Еще можно подождать Русстор на йотафоне, но думаю не в этой пятилетке

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Abaddon

А карточки не продаются в м видео как раньше для пополнения ?

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Вадим Д.

Коротко:

- повышайте стоимость, пользователям сюрприз будет.

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Noblesse. tv

Вам пора уже в конце дня создавать тему- "коротко о главном" и собирать все тезисы в неё- думаю зайдет- почитать все новости коротко и в одном месте :)

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Кипарис Барбос

Как в том анекдоте: "тут то карта и поперла..."

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Артём Кречетов

а ловко они это придумали

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Arnoldin White

Эйпл снова решила срубить больше бабла учитывая что большенство западных пользователей не считает капкейки которые спускают на подписки

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Иван Серик

Нам, Пиратам непривычно вообще за что-то платить!

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Игорь Раду

Разработчики сейчас такие:Ура шо хочу,то и ворочу

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Артем Порубаев

Прощай apple

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