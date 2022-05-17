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Apple обновила правила продления подписок в App Store: разработчики могут брать больше денег без согласия пользователей Статьи редакции
В определённых случаях.
До этого, если цена увеличивалась, пользователи должны были заранее согласиться на новые условия, чтобы не потерять доступ к подписке. Теперь подписка будет автоматически продлеваться без дополнительных действий со стороны клиента, объявила Apple.
Автоматическое продление будет применяться при определённых условиях: повышение цены происходит не чаще раза в год, не превышает $5 и 50% от стоимости месячной подписки или $50 и 50% — от годовой. В иных случаях пользователь должен согласиться на новую цену.
При этом разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях — например, по электронной почте, push-уведомлением или в приложении.
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Рядовой пользователь пишет отзыв в ап сторе после того, как у него невзначай списали 150 рублей вместо 100:
Они уже несколько лет это пишут
"разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях — например, по электронной почте, push-уведомлением или в приложении" Так что неожиданностью это не должно стать
< разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях — например, по электронной почте, push-уведомлением или в приложении">
В оригинале это написно буквально "Apple will" - а не разработчик.
С головой у эппл давно все плохо.. это зашквар..
Сначала подсадить тупорылов на свою систему, потом доить их по полной.
хреново, но эпплы это видимо делают для девелоперов а не для себя. наверное есть метрика отказов - пользаки пересматривают необходимость покупки всякой фигни когда цену надо подтверждать. а цена подписок объективно растет так как есть инфляция даже в валюте
там еще в оригинале есть оговорка "and is permissible by local law". Интересно, что на этот счет в РФ говорит закон
а в рф больше нет платных сервисов я думаю
пока еще есть. И. активно рекламируются в российском App Store
место оплаты где? из рф продукты в эппл-сторе остались? или платите за приложение доступное в русском сторе но приложение само не из рф?
Плачу за то, что считаю нужным. мне без разницы откуда разработчики.
А у вас какой-то пунктик на этот счет?
непонятно что вы решили перейти на личности, наверное у вас так это нормально. вопрос про применимость законодательства рф при покупках - оно не всегда применимо. мне казалось что девелоперам из рф платное уже не опубликовать - у меня не российский аккаунт и я не знаю.
А как в России то теперь оплачивать приложения в AppStore?
МТС, Билайн в качестве способа оплаты
А надолго их хватит?
Нет
Никто не знает. Я вот закинул деньги на Apple ID через номер Билайн троюродной сестры на подписки на 3 месяца вперед. НА более долгий срок не готов - может Apple все отключит нафиг.
А уже отключили.
Что у вас отключили? У меня все подписки работают прямо сейчас
Отрубили ж недавно.
Еще можно подождать Русстор на йотафоне, но думаю не в этой пятилетке
А карточки не продаются в м видео как раньше для пополнения ?
Коротко:
- повышайте стоимость, пользователям сюрприз будет.
Вам пора уже в конце дня создавать тему- "коротко о главном" и собирать все тезисы в неё- думаю зайдет- почитать все новости коротко и в одном месте :)
Как в том анекдоте: "тут то карта и поперла..."
а ловко они это придумали
Эйпл снова решила срубить больше бабла учитывая что большенство западных пользователей не считает капкейки которые спускают на подписки
Нам, Пиратам непривычно вообще за что-то платить!
Разработчики сейчас такие:Ура шо хочу,то и ворочу
Прощай apple