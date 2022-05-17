В определённых случаях.

До этого, если цена увеличивалась, пользователи должны были заранее согласиться на новые условия, чтобы не потерять доступ к подписке. Теперь подписка будет автоматически продлеваться без дополнительных действий со стороны клиента, объявила Apple.

Автоматическое продление будет применяться при определённых условиях: повышение цены происходит не чаще раза в год, не превышает $5 и 50% от стоимости месячной подписки или $50 и 50% — от годовой. В иных случаях пользователь должен согласиться на новую цену.

При этом разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях — например, по электронной почте, push-уведомлением или в приложении.