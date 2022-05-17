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Глава Минцифры: «Мы не планируем закрытие YouTube в России» Статьи редакции

А российские аналоги должны появляться в конкурентной среде, считает он.

Трансляция выступления министра на форуме «Новые горизонты» шла во «ВКонтакте».

Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны чётко понимать, что наши пользователи не страдают. Наш приоритет — цифровые сервисы, которые должны быть доступны каждому гражданину, независимо от того, в какой части нашей страны он находится.

Мы внимательно за этой ситуацией наблюдаем и пытаемся максимально с коллегами дискутировать, чтобы не допустить перехода в какую-то «тяжёлую плоскость». И конечно, наша задача, чтобы у нас был свой конкурентоспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube.

Максут Шадаев
глава Минцифры

Конкуренция — двигатель прогресса, добавил министр, а закрытие — крайняя мера. «Если только это не переходит определённую грань, когда возможности доступа к этой аудитории используются для навязывания определённой повестки, враждебной нашей стране», — отметил он.

  • Слухи о блокировке YouTube в России ходят как минимум с марта 2022 года.
  • Например, 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян и потребовал от сервиса прекратить это делать. Также регулятор неоднократно обвинял видеосервис в цензуре за блокировку материалов и каналов российских СМИ и Госдумы.
  • Кроме того, регулятор требовал от YouTube прекратить распространять «недостоверную» рекламу. После этого Google Ads стал недоступен в России — в том числе на YouTube.

#новость #youtube

4029 просмотров
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94 комментария
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Юрий Коршев

Про заботу о пользователях скажите десяткам тысяч бизнесов, которые рекламировались в инсте.

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Мирослав Вселюд
Песков: Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов
Путин обещал не поднимать пенсионный возраст: До окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет

Правительство РФ обманывает не только запад, но и русских

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Определенный файл

Наверное вы не в курсе, но заблокировали инсту не просто так

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6 комментариев
Алексей Родной

Теперь только огород.

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Артем Акулов

Сиди через впн и смотри что хочешь. Никаких проблем.

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7 комментариев
Обычный корабль

Слеза даже пошла немного. Я серьезно.

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Владимир Бейманов

Твёрдо и чётко

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Вадим Д.

Правительство много чего не планирует, например, что-то закрывать или блокировать.
А потом закрывает и блокирует.
А ещё правительство много чего планирует, например, поддержку малого и среднего бизнеса и плюшки айтишникам.
А уж минцифры – просто кладезь: и мудрости, и оперативности, и здравомыслия. Все решения взвешенные, быстро реагируют и всё такое разумное ведь.
А потом выясняется, что всё перепуталось.
Саркастические наблюдения.

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Дмитрий Михайлович

Ага, у них ещё и "операция" по плану идёт )))) и в гуманитарном смысле, и в военном, и в экономическом план охренительно крутой; надёжный как швейцарские часы, ***дь ))))))

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6 комментариев
Никита Борисов

Вся поддержка бизнеса у нас это отсрочки и кредиты

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1 комментарий
Павел

Глава Минцифры: мы не планируем закрытие YouTube в России.
Глава Роскомнадзор: а мы планируем.

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Константин Кузнецов

Путин: Почему красная папка сегодня такая толстая?
Кто-то: Там распечатка ютуба, как вы и просили.

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Арсений

😂

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Garmonbon

захарова тоже планировала, но не выпланировала,когда думу перестали вещать

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Alik Ganiev

Ютуб на данный момент лучшая альтернатива ангажированному телевидению

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Алексей Родной

Ютуб ровно такой же рупор нужного мнения.

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11 комментариев

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Комментарий удален модератором

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Артем Зарикянц

Значит точно закроют

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ГГ ВП

Я человек простой: читаю заявления властей о том, что они не будут закрывать онлайн платформы - качаю VPN

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MadRat96

Не планируют, поэтому иконки пользователей и изображения во вкладке сообщества не грузятся, а в Гугл почте периодически не грузится окно, где написан твой адрес почты, так я и поверил)

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Елена Сорокина

У меня в комментариях тоже самое, вообще по всему сайту, просто серые иконки. Недели 2 уже где-то так. Но что самое интересное, в браузере brave все прогружается

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Qwerty54321

Мы не планируем нападать на Украину

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Виктория Никанорова

мы на неё и не нападали, это вам всё мерещится))

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Никита Грачёв
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Soulis

Да, инстаграмм закрыли очень давно и все уже забыли как пользователи не пострадали, причём не в каком-то плане свободы слова и т.д., а банально экономически.
Но спасибо Минцифры за заботу! Жду от МВД обещания, что они не планируют просто так избивать людей на улице!

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A.A. Rayskiy

У меня доходы на Ютуб упали в 4 раза.
Раньше в месяц капало 4$, теперь 1$

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Mikhail Che

а у меня в приложении, раньше было 250 баксов, теперь 150

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DaiVin4ik
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Артем Смирнов

Всё просто - после закрытия ютуба намертво упадут вк и рутуб от наплыва пользователей.

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Илья Павленко

Не упадут, они нафиг не упали никому как видеосервисы. В вк дай бог если есть одна сотая от русскоязычного контента, а рутуб в принципе помойка, на которую не пойдут даже если закроют все сервисы разом. Зато упадёт магистраль от того трафика который пойдёт через VPN в обход кэширующих серверов.

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Anton Kuzmichev

Твёрдо и чётко.

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Зашёл сюда, чтобы лайкнуть этот коммент

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evilnw

От авторов: "Россия не собирается нападать на Украину"

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Алексей Шаповалов

я требую закрыть минцифры

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Даниил
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Российские аналоги

Хорошая новость, т.к. заменить толком нечем

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Kv4Nt

На Ютубе очень много полезного контента и при желании можно игнорировать пропаганду и нашу и чужую. Было бы очень грустно если его заблокировали. Но на всякий случай я стал подписываться на свои любимые каналы в Яндекс дзене и только вчера поймал себя на мысли что на компе раздел с видео был максимально похож на Ютуб, я бы и не заметил если не стал искать тот канал которого там не было. Интерфейс очень похож

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Artem Simonenkov

:)))))))))))))))))))))))))

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Денис Пихаров

Так толсто, что даже тонко

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1 комментарий
Владимир Лопатин

А больше они ничего не хотят придумать,кроме ютьюба проблем нет ?

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Norman

Что вы, спецоперация идет по плану.

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ROME

Потом скажут сами ушли

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selecadm

Авы каналов не отображаются, они хостятся на заблокированным РКН хосте.

И картинки в блогах не отображаются. Ну здесь как раз понятно: каждый раз как заходишь в приложение, отображается запись канала "Настоящее время" (американская пропаганда). Хотя не подписывался. Конечно властям это не нравится.

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Alan Caracessec di Cassacia

НВ это информационный канал, да однобокий, но это не пропаганда. CNN, Al Jazeera, Breitbart, FOX это пропаганда — это заведомо выдуманная чушь, высосанная из пальца для того, чтобы аппелировать к эмоциям — и заранее указать зрителю что думать и как воспринимать. Антонимом такой пропаганды является No Comment на euronews — который вообще никак не характеризует показываемое

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Иван Лезгинов

Максут более чем адекватный и приятный товарищ. Будем надеятся, что он эту позицию сможет отстоять перед более консервативными коллегами из других министерств.

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My first name

Человек не понимает, чем он больше делает говна другим, тем больше к нему недоверие. Если идут такие разговоры про блокировки, значит всё понятно. Но рутубом лично я не пользовался и не буду, а главное, в моем мозгу отложится инфа - мне пакостят свои же.

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Евгений Торанов

Этот дядя который еле влезает в фото и решает будет ли YouTube в РФ?

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Den Red

Это понятно что в России нет а в остальном мире колпак оденут и будет у их доме играть музыка но они не не услышат

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Vertie

как говорил Фадеев еще в апреле
"хочется заблокировать YouTubeза фейки, но тогда РФ не сможет использовать эту площадку для распространения правдивой информации"
так что точно не заблокируют

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Daniil

Правильно, зачем создавать свою соцсеть, если можно просто накрутить настройки ютуба, чтобы он как инстаграм показывал русским только контент из РФ

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Александр Сергеевич

Прежде всего, когда мы что-то ограничивает, мы должны чётко понимать, чтотнаши пользователи не страдают. :DD

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Norman

Там слово "не" было лишнее.

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fffggg gggfff

соврал опять. ах...ах... сами закрывать они не хотят, хотят задавить идиотскими штрафами и заставить самих уйти

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Serge Tikhonenko

Читаем между строк - "рутьюб дырявый, его легко могут положить хакеры, поэтому времено вынуждены не блочить ютьюб".

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Slava Itprofi

Так а что с превьюшками с yt3.ggpht.com ? Так и будем с пустыми иконками каналов теперь двигать прогресс.

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My first name

зеркало бы кто сделал... и через Hosts подменить

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1 комментарий
Pavel Zakharov

Ну т.е. планируют)

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ilia

Глава Минцифры предполагает, а располагает...не глава Минцифры...

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Alan Caracessec di Cassacia

...если вы, товарищи, не будете слишком много 3,14здеть в коментариях". А вообще довольно ожидаемо. В информационных автократиях важно не слишком сильно раздражать людей порчей их быта и привычного уклада повседневности. За Rutube, тем не менее, обидно.

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Хиро Накамура

что по этому поводу думает Роскомнадзор?)

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Антон Лузянин
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Кипарис Барбос

Кому Максут Шадаев вообще нужен. Гнида, который предал и развалил все технологии в стране. YouTube сам уйдкт из России, пид0р!

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