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Глава Минцифры: «Мы не планируем закрытие YouTube в России» Статьи редакции
А российские аналоги должны появляться в конкурентной среде, считает он.
Трансляция выступления министра на форуме «Новые горизонты» шла во «ВКонтакте».
Конкуренция — двигатель прогресса, добавил министр, а закрытие — крайняя мера. «Если только это не переходит определённую грань, когда возможности доступа к этой аудитории используются для навязывания определённой повестки, враждебной нашей стране», — отметил он.
- Слухи о блокировке YouTube в России ходят как минимум с марта 2022 года.
- Например, 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян и потребовал от сервиса прекратить это делать. Также регулятор неоднократно обвинял видеосервис в цензуре за блокировку материалов и каналов российских СМИ и Госдумы.
- Кроме того, регулятор требовал от YouTube прекратить распространять «недостоверную» рекламу. После этого Google Ads стал недоступен в России — в том числе на YouTube.
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Про заботу о пользователях скажите десяткам тысяч бизнесов, которые рекламировались в инсте.
Путин обещал не поднимать пенсионный возраст: До окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет
Правительство РФ обманывает не только запад, но и русских
Наверное вы не в курсе, но заблокировали инсту не просто так
Теперь только огород.
Сиди через впн и смотри что хочешь. Никаких проблем.
Слеза даже пошла немного. Я серьезно.
Твёрдо и чётко
Правительство много чего не планирует, например, что-то закрывать или блокировать.
А потом закрывает и блокирует.
А ещё правительство много чего планирует, например, поддержку малого и среднего бизнеса и плюшки айтишникам.
А уж минцифры – просто кладезь: и мудрости, и оперативности, и здравомыслия. Все решения взвешенные, быстро реагируют и всё такое разумное ведь.
А потом выясняется, что всё перепуталось.
Саркастические наблюдения.
Ага, у них ещё и "операция" по плану идёт )))) и в гуманитарном смысле, и в военном, и в экономическом план охренительно крутой; надёжный как швейцарские часы, ***дь ))))))
Вся поддержка бизнеса у нас это отсрочки и кредиты
Глава Минцифры: мы не планируем закрытие YouTube в России.
Глава Роскомнадзор: а мы планируем.
Путин: Почему красная папка сегодня такая толстая?
Кто-то: Там распечатка ютуба, как вы и просили.
😂
захарова тоже планировала, но не выпланировала,когда думу перестали вещать
Ютуб на данный момент лучшая альтернатива ангажированному телевидению
Ютуб ровно такой же рупор нужного мнения.
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Значит точно закроют
Я человек простой: читаю заявления властей о том, что они не будут закрывать онлайн платформы - качаю VPN
Не планируют, поэтому иконки пользователей и изображения во вкладке сообщества не грузятся, а в Гугл почте периодически не грузится окно, где написан твой адрес почты, так я и поверил)
У меня в комментариях тоже самое, вообще по всему сайту, просто серые иконки. Недели 2 уже где-то так. Но что самое интересное, в браузере brave все прогружается
Мы не планируем нападать на Украину
мы на неё и не нападали, это вам всё мерещится))
Да, инстаграмм закрыли очень давно и все уже забыли как пользователи не пострадали, причём не в каком-то плане свободы слова и т.д., а банально экономически.
Но спасибо Минцифры за заботу! Жду от МВД обещания, что они не планируют просто так избивать людей на улице!
У меня доходы на Ютуб упали в 4 раза.
Раньше в месяц капало 4$, теперь 1$
а у меня в приложении, раньше было 250 баксов, теперь 150
Всё просто - после закрытия ютуба намертво упадут вк и рутуб от наплыва пользователей.
Не упадут, они нафиг не упали никому как видеосервисы. В вк дай бог если есть одна сотая от русскоязычного контента, а рутуб в принципе помойка, на которую не пойдут даже если закроют все сервисы разом. Зато упадёт магистраль от того трафика который пойдёт через VPN в обход кэширующих серверов.
Твёрдо и чётко.
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От авторов: "Россия не собирается нападать на Украину"
я требую закрыть минцифры
Хорошая новость, т.к. заменить толком нечем
На Ютубе очень много полезного контента и при желании можно игнорировать пропаганду и нашу и чужую. Было бы очень грустно если его заблокировали. Но на всякий случай я стал подписываться на свои любимые каналы в Яндекс дзене и только вчера поймал себя на мысли что на компе раздел с видео был максимально похож на Ютуб, я бы и не заметил если не стал искать тот канал которого там не было. Интерфейс очень похож
:)))))))))))))))))))))))))
Так толсто, что даже тонко
А больше они ничего не хотят придумать,кроме ютьюба проблем нет ?
Что вы, спецоперация идет по плану.
Потом скажут сами ушли
Авы каналов не отображаются, они хостятся на заблокированным РКН хосте.
И картинки в блогах не отображаются. Ну здесь как раз понятно: каждый раз как заходишь в приложение, отображается запись канала "Настоящее время" (американская пропаганда). Хотя не подписывался. Конечно властям это не нравится.
НВ это информационный канал, да однобокий, но это не пропаганда. CNN, Al Jazeera, Breitbart, FOX это пропаганда — это заведомо выдуманная чушь, высосанная из пальца для того, чтобы аппелировать к эмоциям — и заранее указать зрителю что думать и как воспринимать. Антонимом такой пропаганды является No Comment на euronews — который вообще никак не характеризует показываемое
Максут более чем адекватный и приятный товарищ. Будем надеятся, что он эту позицию сможет отстоять перед более консервативными коллегами из других министерств.
Человек не понимает, чем он больше делает говна другим, тем больше к нему недоверие. Если идут такие разговоры про блокировки, значит всё понятно. Но рутубом лично я не пользовался и не буду, а главное, в моем мозгу отложится инфа - мне пакостят свои же.
Этот дядя который еле влезает в фото и решает будет ли YouTube в РФ?
Это понятно что в России нет а в остальном мире колпак оденут и будет у их доме играть музыка но они не не услышат
как говорил Фадеев еще в апреле
"хочется заблокировать YouTubeза фейки, но тогда РФ не сможет использовать эту площадку для распространения правдивой информации"
так что точно не заблокируют
Правильно, зачем создавать свою соцсеть, если можно просто накрутить настройки ютуба, чтобы он как инстаграм показывал русским только контент из РФ
Прежде всего, когда мы что-то ограничивает, мы должны чётко понимать, чтотнаши пользователи не страдают. :DD
Там слово "не" было лишнее.
соврал опять. ах...ах... сами закрывать они не хотят, хотят задавить идиотскими штрафами и заставить самих уйти
Читаем между строк - "рутьюб дырявый, его легко могут положить хакеры, поэтому времено вынуждены не блочить ютьюб".
Так а что с превьюшками с yt3.ggpht.com ? Так и будем с пустыми иконками каналов теперь двигать прогресс.
зеркало бы кто сделал... и через Hosts подменить
Ну т.е. планируют)
Глава Минцифры предполагает, а располагает...не глава Минцифры...
...если вы, товарищи, не будете слишком много 3,14здеть в коментариях". А вообще довольно ожидаемо. В информационных автократиях важно не слишком сильно раздражать людей порчей их быта и привычного уклада повседневности. За Rutube, тем не менее, обидно.
что по этому поводу думает Роскомнадзор?)
Кому Максут Шадаев вообще нужен. Гнида, который предал и развалил все технологии в стране. YouTube сам уйдкт из России, пид0р!