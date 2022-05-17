Глава Минцифры: мы не планируем закрытие YouTube в России.

Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны чётко понимать, что наши пользователи не страдают. Наш приоритет — цифровые сервисы, которые должны быть доступны каждому гражданину, независимо от того, в какой части нашей страны он находится.

Мы внимательно за этой ситуацией наблюдаем и пытаемся максимально с коллегами дискутировать, чтобы не допустить перехода в какую-то «тяжёлую плоскость». И конечно, наша задача, чтобы у нас был свой конкурентоспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube.