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Власти Гонконга начали обсуждать блокировку Telegram из-за распространения личных данных в каналах — Sing Tao Daily Статьи редакции
Перед принятием решения чиновники «изучат общественное мнение».
- Уполномоченный по вопросам конфиденциальности персональных данных Гонконга впервые начал обсуждать ограничение доступа к интернет-сервисам. По его мнению, Telegram часто используют для распространения личных данных чиновников и обычных граждан и травли, приводит Bloomberg данные местной газеты Sing Tao Daily.
- Власти могут либо полностью заблокировать доступ к мессенджеру, либо удалить приложение из магазинов, добавила газета со ссылкой на источники.
- До сих пор Гонконг избегал блокировок в отличие от Китая, где запрещены Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), Google, Twitter и другие иностранные сервисы.
- Telegram поддерживает свободу слова и право пользователей на мирный протест, заявил изданию представитель компании. «Однако контент, который раскрывает личную информацию без согласия людей, запрещён и регулярно удаляется», — добавили в Telegram.
- Власти Гонконга ужесточили закон о распространении личных данных в сентябре 2021 года. По данным Bloomberg, на решение повлияла публикация личных данных полицейских и чиновников в 2019 году, которую сделали оппозиционеры.
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Сейчас Павел извиниться, подчистит каналы и все вернётся на свои круги
А я извиняюсь за ться)
Прощен
В историческую эпоху живём, товарищи! Что-то будет... Но не все это увидят.
Китай захватил Гонконг и закручивает гайки. Вот и все.
Я имею ввиду, что мир меняется в принципе. И делает это очень быстро.
Мир в РФ поменяется, а мир в остальном мире не особо.
Да нет, все меняется. Раньше по 300 лет ничего не менялось, старики считались умными, потому что знали актуальную информацию, а сейчас человек не успевает закончить школу, а полученные знания уже неактуальны: материки оказывается раскололись из большого, динозавры были пернатые. А табуретку собирать уже и не нужно никому.
Постоянно что-то меняется. Первая мировая, вторая мировая, бесконечные кризисы, падение берлинской стены, развал совка и т.д.
Текущий тоже мало чем отличается от какого-нибудь периода времен вторжения совка в Афганистан. Сейчас Россия опять обмает все зубы, сольет всю экономику за пару лет и опять будет очередной кризис, митинги, смена власти и т.д.
Да нет, мир меняется даже в войне. Прямые репортажи с Афганистана, которые бы вели жители, сложно представить. Меняется доступ к информации, вот о чем я. Все сложнее вставить свою прослойку. Щас вот уйдет поколение телевизора и что дальше? Информационная анархия, товарищи! Мир бегеменен геволюцией!
Доступ к информации и так на максимальном уровне был совсем еще недавно в РФ, дальше только будут закручивать гайки и пытаться доступ этот ограничить. И это не только про РФ.
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Могу приводить много исторических событий кардинально изменившие мир за последние и ближайшие 5 лет.
-Прорывы Маска.
-Эпидемия ковид.
-Телескоп Вебб.
-Бомбас.
—-Вы здесь-—-
- гуманоиды Маска
-роботы захватывают мир.
- Борьба человека и машины.
- Ядерные удары.
С такими темпами возможно мы последнее поколение. И возможно не доживём до пенсии..
С каких это пор школьные знания имеют свойство устаревать?:D
точно ли захватил, а не вернул? :)
Подозреваю, что бороться нужно с утечкой, а не средством обмена информацией. Если уж утекло, то не заткнешь.
Роскомпозоры всех стран портят жизнь гражданам.
Подозреваю, что борются они не с утечкой, а с телеграммом, который не полностью подконтролен китайским властям.
Значит, по заявкам трудящихся его надо отключить.
Ребятам нужно изучить опыт блокировки Телеграм в России для начала 😆
Ну вот и еще на шаг ближе к Китаю
Блокировка тикток 🤝 блокировка телеграм
Интересно, а есть ли в Китае какая-то подобная Гуглу инфраструктура? Как они качают приложения на телефоны андроид? Какими пользуются платёжными приложениями и пользуются ли?
Есть свои магазины приложений у Байду у Тенсент из крупных и много маленьких.
Им бы к РКН обратиться. У тех опыт богатый в этом вопросе)
Ну что вы хотели, охранитель стал главой администрации. Таки решения в их духе. Посмотрим, что будет через 22 года.
Заблочат телеграм, будут сливать данные через другой мессенджер и так до бесконечности