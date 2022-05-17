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Годовой микроскоп

«Медуза» сообщила, что «Яндекс» ищет покупателей на поисковик, почту и «Кинопоиск» — в компании это отрицают Статьи редакции

Никаких переговоров об этом нет, говорят в «Яндексе».

«Яндекс» ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и «Кинопоиск», рассказал «Медузе» источник в окружении Аркадия Воложа и подтвердил источник, близкий к руководству компании.

По словам первого собеседника, среди потенциальных покупателей — «Сбер» и «Ростех». Об интересе «Ростеха» к этим активам слышал и второй источник. Источник издания в «Сбере» отметил, что у банка есть деньги на покупку таких активов, но непонятно, захочет ли Герман Греф тратить средства на это.

«“Яндекс” не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается “Новостей” и “Дзена”», — прокомментировали vc.ru в «Яндексе». В «Ростехе» и «Сбере» на момент выхода материала не ответили на запросы «Медузы».

  • В конце апреля «Яндекс» объявил, что продаст VK свои сервисы «Дзен» и «Новости». Первыми об этом в марте рассказали источники РБК, сама компания говорила, что планирует сосредоточиться на других своих технологиях, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг.
  • Источники «Медузы» в апреле также говорили, что «Яндекс» планирует разделиться на две части — российскую и международную. В компании заявили, что никаких планов по разделению нет.
  • Выручка направления медиасервисов в 2021 году составила 18,4 млрд рублей — это около 5% от общей за год в 356,17 млрд рублей. В сегмент входят подписка «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Афиша». Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD» выросла в 2021 году до 7,16 млрд рублей. Выручка сегмента «Поиск и портал» составила 165,2 млрд рублей, это около 46% от общей.

#новость #яндекс

6152 просмотров
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79 комментариев
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Иван Поварёшкин

Сбер.Яндекс

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Roman Tushaev

Сбердекс👍

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3 комментария
Perhaps

Герман Оскарович просто счастлив будет. Наконец-то соберёт ЭКАСИСТЕМУ! Которой аж, щас вспомню, ДВЕСТИ ЛЕТ! Но за ваши вклады в СБЕРКассу мы не отвечаем...
Хотя лучше бы по картам кэшбек сделал как у конкурентов...

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General Cacao

Скоро) ЯСбер, Сбер.Директ и т.д.))

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Savage Savage

Надеюсь этого не произойдет

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Andrew Lobachev

Почему? По-моему, с момента приобретения кинопоиска яндексом тот только деградирует (с точки зрения пользы для пользователя).

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4 комментария
Дмитрий Филиппов

Пездуза, да

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Блокчейн Адвокат

Ждём Воложа у Дудя

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Энрике Рафаэль Фердинанд

Волож: "Не, ну в целом прогосударственные новости на главной — это была великая метаирония. Ошибся, допустим. Давайте, прошу у всех прощения за это".

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Люц Шнайдер

Волож решил убить Яндекс, лишь бы съебаться из России. Ясно-понятно

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Андрей

Ну, молодец, что без громких заявлений, а не как Тиньков. В тихую все провернет и свалит

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Сергей Подливак

Кроме поиска, который реально научно технически сложен - от уходя яндекса потерь сильных не будет.

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6 комментариев
Люц Шнайдер

Вообще не понятно как будет Алиса без поиска. Основные запросы к ней это музыка и поиск каких-то фактов.

Как они собираются обойти Фонд общественных интересов?

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4 комментария
Сергей

У него паспорт Мальты уже давно. Она как бы давно не рассчитывал на Россию.

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Данил Ермаков

Как это по-российски! Значит - точно ищут и продадут! :)

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роман долгополов

Иностранный агент Медуза из Латвии никогда не врал

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2 комментария
Кипарис Барбос

Ищут .не факт что продадут. Кому нужен убогий, прогнивший сервис

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Общественный бокал

Дыма без огня не бывает. Но не хочется верить в этот трэш.

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Вася Пражкин

Яндекса без Поиска тоже

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lomar

Яндекс ищет в Гугле покупателя

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lomar

Ну как ищут, «Алиса, найди покупателя..»

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Вася Пражкин

- Аркаша, за 3% отдашь?

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Denis Kiselev

Немножко бредовая новость. Проще тогда уж всю компанию продать.

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Тихон Устинов

Фейк уверен на 80%

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Общественный бокал

До СВО уверенность была бы в районе 100. Страшно представить, что будет через пару месяцев с такой динамикой.

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Евгений Смиренников

Пару месяцев назад такая новость точно была фейковая, но сегодня... Хзхз

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Sergey Vasiliev

Потанин позвонит

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Цифровые комплексы

Распродажа! Ликвидация сервисов! Налетай, торопись

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Serge

Роспочта, Роскино, Роспоиск

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Роман Бусурманкулов

Засрали Кинопоиск, а теперь продают) Как можно было так кинопоиск на мобилке засрать, до сих пор не понимаю)

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Знатный Тролль

Посыпались экосистемы.

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Perhaps

Если глянуть на рынок, то практически все "экосистемы" неплохо посыпались. Эпл уже примерно процентов 30% от пиковой стоимости потерял, а ведь это ЭПЛ.
Ну а нашим тут "повезло", причина, почему посыпались они, нашла их сама...

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Разноцветный томагавк_два

Приземлились

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Разноцветный томагавк_два

ПИ...ЕЦ!!!!!

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Ярослава Радионова

Все-таки переезд в Израиль судя по всему не утка, ну или полу-утка

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Alex Gurulli

16 мая израильская газета Сalcalist сообщила, что ей удалось ознакомиться с письмом, которое Аркадий Волож направил израильским чиновниками и политикам, включая премьер-министра Нафтали Беннета. В письме Волож просит содействовать миграции сотрудников в Израиль и сообщает о планах основать штаб-квартиру «Яндекса» в Тель-Авиве.

יאנדקס רוצה להעביר את המטה לישראל ומציבה תנאים…
ארקדי וולוז' ממייסדי יאנדקס כתב לרה"מ ול־3 שרים כי החליט להעביר את מטה החברה לת"א. הוא מבקש הקלות…
www.calcalist.co.il
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Руслан Халиуллин
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неформат

оставьте уже новости медузы медузе или горгоне там

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Илья Егоров

Только полгода назад начал родителям собирать умный дом, купив колонку с Алисой и Яндекс модуль с кинопоиском к телевизору…

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Alexey V

А что останется в итоге?

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Perhaps

У них интересные разработки в плане ИИ + агрегаторы еды/такси/грузоперевозок.

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2 комментария
Perhaps

Удалено.

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Andrei kashtanov

Кому нужен кинопоиск без фильмов

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Sergey Vasiliev

искать то можно

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Инвестор спермы

Интересно, кто останется в строящейся штаб-квартире на ул. Косыгина🤔

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Артем Ковалев

Ироничная реклама…

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Вадим Д.

Что-то слишком много в последнее время слухов о продаже яндексом то одного, то другого. Дзен и новости таки продали, значит, как минимум, часть слухов оказались правдой.
А у меня подписка на плюс мульти, очень для меня полезная (думаю, не для меня одного) и на фоне действий сбера со своими подписчиками что-то не очень комфортно в этом вопросе.
Очень надеюсь, что эти сервисы не станут продавать или передавать.

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Traderdzen

Ой а хто же будет владельцем...Маил ру группа наверное...

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ELENA BELKA

И что в итоге останется? Будут такси и доставку развивать наверно.

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Кипарис Барбос

Тот самый Яндекс, который является стратегической компанией и развивался за гос.бюджет?

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Александра Романова

Я не понимаю, что должно произойти, чтобы Яндекс продал поисковик сберу. Да и у Сбера нет таких активов, чтобы все это скупить и взять в работу))

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Евгений Смиренников

Сберу выделят, если понадобится или возьмёт с вкладов

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Evgeniy

Таким же образом молились и клялись что Новости с Дзеном не продают. Теперь-то точно верим!

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Царь Преисподни

медуза все вбрасывает и вбрасывает на яндекс, а оно все не сбывается и не сбывается…говноеды😂

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Евгений Смиренников

Да ну нахер... Россия, пока...

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vitek112

В оппозиционных СМИ как всегда пиздежь, свобода слова Тоесть как они это называют 🤔

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Evgeniy

Киселев, Скабеева и Соловьев то точно правду говорят, их никогда на лжи не ловили

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Джон Картошкин

Тиньков будет доволен 😌

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