Никаких переговоров об этом нет, говорят в «Яндексе».

«Яндекс» ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и «Кинопоиск», рассказал «Медузе» источник в окружении Аркадия Воложа и подтвердил источник, близкий к руководству компании.

По словам первого собеседника, среди потенциальных покупателей — «Сбер» и «Ростех». Об интересе «Ростеха» к этим активам слышал и второй источник. Источник издания в «Сбере» отметил, что у банка есть деньги на покупку таких активов, но непонятно, захочет ли Герман Греф тратить средства на это.

«“Яндекс” не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается “Новостей” и “Дзена”», — прокомментировали vc.ru в «Яндексе». В «Ростехе» и «Сбере» на момент выхода материала не ответили на запросы «Медузы».

В конце апреля «Яндекс» объявил, что продаст VK свои сервисы «Дзен» и «Новости». Первыми об этом в марте рассказали источники РБК, сама компания говорила, что планирует сосредоточиться на других своих технологиях, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг.

Источники «Медузы» в апреле также говорили, что «Яндекс» планирует разделиться на две части — российскую и международную. В компании заявили, что никаких планов по разделению нет.

Выручка направления медиасервисов в 2021 году составила 18,4 млрд рублей — это около 5% от общей за год в 356,17 млрд рублей. В сегмент входят подписка «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Афиша». Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD» выросла в 2021 году до 7,16 млрд рублей. Выручка сегмента «Поиск и портал» составила 165,2 млрд рублей, это около 46% от общей.