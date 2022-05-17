«Медуза» сообщила, что «Яндекс» ищет покупателей на поисковик, почту и «Кинопоиск» — в компании это отрицают Статьи редакции
Никаких переговоров об этом нет, говорят в «Яндексе».
«Яндекс» ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и «Кинопоиск», рассказал «Медузе» источник в окружении Аркадия Воложа и подтвердил источник, близкий к руководству компании.
По словам первого собеседника, среди потенциальных покупателей — «Сбер» и «Ростех». Об интересе «Ростеха» к этим активам слышал и второй источник. Источник издания в «Сбере» отметил, что у банка есть деньги на покупку таких активов, но непонятно, захочет ли Герман Греф тратить средства на это.
«“Яндекс” не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается “Новостей” и “Дзена”», — прокомментировали vc.ru в «Яндексе». В «Ростехе» и «Сбере» на момент выхода материала не ответили на запросы «Медузы».
- В конце апреля «Яндекс» объявил, что продаст VK свои сервисы «Дзен» и «Новости». Первыми об этом в марте рассказали источники РБК, сама компания говорила, что планирует сосредоточиться на других своих технологиях, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг.
- Источники «Медузы» в апреле также говорили, что «Яндекс» планирует разделиться на две части — российскую и международную. В компании заявили, что никаких планов по разделению нет.
- Выручка направления медиасервисов в 2021 году составила 18,4 млрд рублей — это около 5% от общей за год в 356,17 млрд рублей. В сегмент входят подписка «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Афиша». Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD» выросла в 2021 году до 7,16 млрд рублей. Выручка сегмента «Поиск и портал» составила 165,2 млрд рублей, это около 46% от общей.
Сбер.Яндекс
Сбердекс👍
Герман Оскарович просто счастлив будет. Наконец-то соберёт ЭКАСИСТЕМУ! Которой аж, щас вспомню, ДВЕСТИ ЛЕТ! Но за ваши вклады в СБЕРКассу мы не отвечаем...
Хотя лучше бы по картам кэшбек сделал как у конкурентов...
Скоро) ЯСбер, Сбер.Директ и т.д.))
Надеюсь этого не произойдет
Почему? По-моему, с момента приобретения кинопоиска яндексом тот только деградирует (с точки зрения пользы для пользователя).
Пездуза, да
Ждём Воложа у Дудя
Волож: "Не, ну в целом прогосударственные новости на главной — это была великая метаирония. Ошибся, допустим. Давайте, прошу у всех прощения за это".
Волож решил убить Яндекс, лишь бы съебаться из России. Ясно-понятно
Ну, молодец, что без громких заявлений, а не как Тиньков. В тихую все провернет и свалит
Кроме поиска, который реально научно технически сложен - от уходя яндекса потерь сильных не будет.
Вообще не понятно как будет Алиса без поиска. Основные запросы к ней это музыка и поиск каких-то фактов.
Как они собираются обойти Фонд общественных интересов?
У него паспорт Мальты уже давно. Она как бы давно не рассчитывал на Россию.
Как это по-российски! Значит - точно ищут и продадут! :)
Иностранный агент Медуза из Латвии никогда не врал
Ищут .не факт что продадут. Кому нужен убогий, прогнивший сервис
Дыма без огня не бывает. Но не хочется верить в этот трэш.
Яндекса без Поиска тоже
Яндекс ищет в Гугле покупателя
Ну как ищут, «Алиса, найди покупателя..»
- Аркаша, за 3% отдашь?
Немножко бредовая новость. Проще тогда уж всю компанию продать.
Фейк уверен на 80%
До СВО уверенность была бы в районе 100. Страшно представить, что будет через пару месяцев с такой динамикой.
Пару месяцев назад такая новость точно была фейковая, но сегодня... Хзхз
Потанин позвонит
Распродажа! Ликвидация сервисов! Налетай, торопись
Роспочта, Роскино, Роспоиск
Засрали Кинопоиск, а теперь продают) Как можно было так кинопоиск на мобилке засрать, до сих пор не понимаю)
Посыпались экосистемы.
Если глянуть на рынок, то практически все "экосистемы" неплохо посыпались. Эпл уже примерно процентов 30% от пиковой стоимости потерял, а ведь это ЭПЛ.
Ну а нашим тут "повезло", причина, почему посыпались они, нашла их сама...
Приземлились
ПИ...ЕЦ!!!!!
Все-таки переезд в Израиль судя по всему не утка, ну или полу-утка
16 мая израильская газета Сalcalist сообщила, что ей удалось ознакомиться с письмом, которое Аркадий Волож направил израильским чиновниками и политикам, включая премьер-министра Нафтали Беннета. В письме Волож просит содействовать миграции сотрудников в Израиль и сообщает о планах основать штаб-квартиру «Яндекса» в Тель-Авиве.
оставьте уже новости медузы медузе или горгоне там
Только полгода назад начал родителям собирать умный дом, купив колонку с Алисой и Яндекс модуль с кинопоиском к телевизору…
А что останется в итоге?
У них интересные разработки в плане ИИ + агрегаторы еды/такси/грузоперевозок.
Удалено.
Кому нужен кинопоиск без фильмов
искать то можно
Интересно, кто останется в строящейся штаб-квартире на ул. Косыгина🤔
Ироничная реклама…
Что-то слишком много в последнее время слухов о продаже яндексом то одного, то другого. Дзен и новости таки продали, значит, как минимум, часть слухов оказались правдой.
А у меня подписка на плюс мульти, очень для меня полезная (думаю, не для меня одного) и на фоне действий сбера со своими подписчиками что-то не очень комфортно в этом вопросе.
Очень надеюсь, что эти сервисы не станут продавать или передавать.
Ой а хто же будет владельцем...Маил ру группа наверное...
И что в итоге останется? Будут такси и доставку развивать наверно.
Тот самый Яндекс, который является стратегической компанией и развивался за гос.бюджет?
Я не понимаю, что должно произойти, чтобы Яндекс продал поисковик сберу. Да и у Сбера нет таких активов, чтобы все это скупить и взять в работу))
Сберу выделят, если понадобится или возьмёт с вкладов
Таким же образом молились и клялись что Новости с Дзеном не продают. Теперь-то точно верим!
медуза все вбрасывает и вбрасывает на яндекс, а оно все не сбывается и не сбывается…говноеды😂
Да ну нахер... Россия, пока...
В оппозиционных СМИ как всегда пиздежь, свобода слова Тоесть как они это называют 🤔
Киселев, Скабеева и Соловьев то точно правду говорят, их никогда на лжи не ловили
Тиньков будет доволен 😌