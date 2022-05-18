Минцифры и VK анонсировали запуск магазина Android-приложений RuStore Статьи редакции
Из всех российских магазинов приложений только RuStore будет законодательно урегулирован, но запрещать другие государство не будет.
Гендиректор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет форуме (РИФ) объявили о запуске российского магазина приложений RuStore. По плану его бета-версия заработает 25 мая 2022 года.
Инвестировать в разработку будет VK, государственные средства на развитие маркетплейса привлекать не будут. Объём инвестиций не раскрывается.
Кириенко отметил, что среди первоочерёдных задач компании — сделать магазин удобным для разработчиков, в частности, обеспечить понятную и прозрачную коммуникацию с ними.
По его словам, на маркетплейсе сейчас более 100 приложений. При их выборе компания шла по принципу наиболее часто используемых сервисов. При этом RuStore открыт не только для российских, но и для зарубежных разработчиков, ограничений нет.
Летом 2022 года маркетплейс планирует добавить рейтинги приложений и разработчиков, push-уведомления и платёжную систему. Отвечая на вопрос о платежах внутри магазина, Кириенко добавил, что детали о размере комиссии и том, какое это будет решение, объявят позже. Но комиссия будет меньше 15%.
Партнёром для модерации приложений и защиты от киберугроз стал Kaspersky.
«Заходя на сайт, пользователь будет уверен, что приложение проверено на информационную безопасность, и мы будем расширять перечень партнёров. Второе — уверен, что это приложение выложено конкретным разработчиком. На входе мы убеждаемся, что и права, и разработка принадлежат той компании, которая планирует быть в нашем сторе», — отметил Кириенко.
О конкуренции с другими магазинами приложений
Говоря о конкуренции с магазинами, которые запускаются в России, Кириенко отметил, что гарантии VK — безопасность и доступность. «Как всегда, выбирает пользователь. Наша задача — предоставить максимально широкий сервис», — добавил топ-менеджер.
По словам Шадаева, Минцифры — «за конкуренцию», но законодательно будет урегулирован только один магазин приложений.
Кириенко отметил, что VK не будет заставлять разработчиков переносить свои приложения из Google Play. «Мы можем предлагать льготы, поддержку, продвижение, но если разработчик не хочет, чтобы его приложение в магазине было, мы насильно заставлять не будем», — пояснил он.
Шадаев также подчеркнул, что позиция Минцифры — конкурировать: «Если та экосистема будет работать, ничего страшного. Дальше просто наш магазин должен быть удобнее, проще, комиссии меньше, чтобы мотивация была приходить в наш магазин».
- 16 мая в России запустился NashStore — аналог магазина приложений Google Play. Редакция TJ протестировала его: в отличие от оригинала, интерфейс NashStore скромнее, но работает магазин всё равно нестабильно, а в приложении встречаются орфографические ошибки, проблемы с вёрсткой и безопасностью для детей.
А как же нашстор? Он что же, ненастоящий?! Или не такой уж он и наш?! О_о
Тот-то наш, а это ихстор
Качал НашСтор только ради этого приложения
Наш родненький,просто не работает :D
Еще от nashstore не успели отойти
😂😂😂
А почему бы не назвать магазином, например?
Еще варианты:
Лавка
Сельпо
Лабаз
Рынок
Базар
Палатка
Ларёк
Ряды
Яблоко
Горячая собака
Хороший дом
Все ещё думаете что их нейминг лучше?
«Законодательно урегулирован»- дальше можно не читать.
А оффициальные блин сторы не урегулированны?!
вышел указ чтоб не было багов
Ru:Store
странно, что не Vk:Store
Сначала Россграм, потом освящение Рутьуба, теперь Rustore - интересно, что будет дальше?
Главное везде добавить приставку ru, ros , Nash)
RuAmericanAirlines
Астанавитесь!
Как и все приложения ru работать оно не будет
Z store
А ловко они скоммуниздили интерфейс app store на macos
Все новое - хорошо используемое старое)
Store.gov
Тонко
Х у и т а
Лучше не описать
Во время модерации будут товарища майора в приложение добавлять?
конечно, не зря там касперский за безопасность отвечает
почему делают они, а стыдно мне?
Полезная информация с РИФ!
Мы тут 😊🔥
Первые впечатления суперские!
Максут Шадаев, вы забыли перелогиниться.
что за подборка на скрине, использование приложений? вперемешку ватсап и яндекс - как-то непонятно.
Из неочевидного: граждане понимают, что нужна не просто приложуха, позволяющая скачивать и устанавливать приложения.
Нужны сервисы. Пуши, платежи, внутриигровые платежи и тп. Надо заменять GMS, а не только Play Market. Имею ввиду скорее в части внутренней, API.
Ждем от вк новой операционной системы в следующем году 🤣
IT, автоматизации, куча приложений это конечно хорошо. но зачем? Уже зачем нужны эти банковские приложения?
да и вообщем-то карты. - спотифай я оплатить не могу, ютьюб премиум тоже, купить чего-то на амазоне никак.
Хотя картой я могу затылок почесать, а вот приложения зачем сейчас нужны?!
И в этот же момент там Минцифры) Наеб не засчитан( Или тут надо обратить внимание на то, что государственные средства на "развитие" привлекаться не будут, а про разработку тут ни слова :D
А как туда добавить приложение?
А туда всё добавят. Ответственные товарищи.
25го в бету выкатят и добавляй. первые сто, я так полагаю, добавили по своим критериям каким-то или из списка тех, которые раньше принимались, как предустанавливаемые в смартфонах
пиши сюда support@rustore.ru
Интерфейс приятный. Уже что-то
а где его увидел?
Анонсировать, когда 100 приложений, это как то несерьёзно
Ну этот получше, чем нашстор! Только вот нейминг...
Хоть название нормальное, не то что кринжовый нашстор. Хотя "Magazin" или подобное было бы еще лучше
Что в этом название нормальное? Такой же кринж как рутюб или россграм.