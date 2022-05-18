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Деревенский магнит

Минцифры и VK анонсировали запуск магазина Android-приложений RuStore Статьи редакции

Из всех российских магазинов приложений только RuStore будет законодательно урегулирован, но запрещать другие государство не будет.

3616 просмотров

Гендиректор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет форуме (РИФ) объявили о запуске российского магазина приложений RuStore. По плану его бета-версия заработает 25 мая 2022 года.

Инвестировать в разработку будет VK, государственные средства на развитие маркетплейса привлекать не будут. Объём инвестиций не раскрывается.

Кириенко отметил, что среди первоочерёдных задач компании — сделать магазин удобным для разработчиков, в частности, обеспечить понятную и прозрачную коммуникацию с ними.

По его словам, на маркетплейсе сейчас более 100 приложений. При их выборе компания шла по принципу наиболее часто используемых сервисов. При этом RuStore открыт не только для российских, но и для зарубежных разработчиков, ограничений нет.

Летом 2022 года маркетплейс планирует добавить рейтинги приложений и разработчиков, push-уведомления и платёжную систему. Отвечая на вопрос о платежах внутри магазина, Кириенко добавил, что детали о размере комиссии и том, какое это будет решение, объявят позже. Но комиссия будет меньше 15%.

Партнёром для модерации приложений и защиты от киберугроз стал Kaspersky.

«Заходя на сайт, пользователь будет уверен, что приложение проверено на информационную безопасность, и мы будем расширять перечень партнёров. Второе — уверен, что это приложение выложено конкретным разработчиком. На входе мы убеждаемся, что и права, и разработка принадлежат той компании, которая планирует быть в нашем сторе», — отметил Кириенко.

О конкуренции с другими магазинами приложений

Говоря о конкуренции с магазинами, которые запускаются в России, Кириенко отметил, что гарантии VK — безопасность и доступность. «Как всегда, выбирает пользователь. Наша задача — предоставить максимально широкий сервис», — добавил топ-менеджер.

По словам Шадаева, Минцифры — «за конкуренцию», но законодательно будет урегулирован только один магазин приложений.

Приложение разрабатывалось «с нуля». У нас нет иллюзий, что в короткий срок можно создать магазин, обладающий полностью всеми функциями.

Мы в начале пути. Благодаря поддержке отрасли и Минцифры нам удалось в короткие сроки подготовить запуск и обеспечить достаточное разнообразие, но нам предстоит большой объём инвестиций.

Владимир Кириенко
гендиректор VK

Кириенко отметил, что VK не будет заставлять разработчиков переносить свои приложения из Google Play. «Мы можем предлагать льготы, поддержку, продвижение, но если разработчик не хочет, чтобы его приложение в магазине было, мы насильно заставлять не будем», — пояснил он.

Шадаев также подчеркнул, что позиция Минцифры — конкурировать: «Если та экосистема будет работать, ничего страшного. Дальше просто наш магазин должен быть удобнее, проще, комиссии меньше, чтобы мотивация была приходить в наш магазин».

  • 16 мая в России запустился NashStore — аналог магазина приложений Google Play. Редакция TJ протестировала его: в отличие от оригинала, интерфейс NashStore скромнее, но работает магазин всё равно нестабильно, а в приложении встречаются орфографические ошибки, проблемы с вёрсткой и безопасностью для детей.

#новость #rustore #vk

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67 комментариев
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Вадим Д.

А как же нашстор? Он что же, ненастоящий?! Или не такой уж он и наш?! О_о

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lomar

Тот-то наш, а это ихстор

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2 комментария
Дмитрий Козин

Качал НашСтор только ради этого приложения

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3 комментария
Alister Brown

Наш родненький,просто не работает :D

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Дмитрий П

Еще от nashstore не успели отойти

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Foxnews

😂😂😂

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Антон Т

А почему бы не назвать магазином, например?

Еще варианты:
Лавка
Сельпо
Лабаз
Рынок
Базар
Палатка
Ларёк
Ряды

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Боярин

Яблоко
Горячая собака
Хороший дом

Все ещё думаете что их нейминг лучше?

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1 комментарий
Михаил

«Законодательно урегулирован»- дальше можно не читать.

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Game Topia

А оффициальные блин сторы не урегулированны?!

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4 комментария
Dmitry Pasyutin

вышел указ чтоб не было багов

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lomar

Ru:Store

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у нас отмена

странно, что не Vk:Store

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2 комментария
Natalia Razzokova

Сначала Россграм, потом освящение Рутьуба, теперь Rustore - интересно, что будет дальше?

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Михаил

Главное везде добавить приставку ru, ros , Nash)

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2 комментария
lomar

RuAmericanAirlines

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StargazerXIII

Астанавитесь!

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Дмитрий Павлов

Как и все приложения ru работать оно не будет

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Давудов Расул

Z store

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naum

А ловко они скоммуниздили интерфейс app store на macos

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у нас отмена

Все новое - хорошо используемое старое)

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AlexSam

Store.gov

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Denis Kiselev

Тонко

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redsoxwalker

Х у и т а

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Dimitri

Лучше не описать

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2 комментария
hakhagmon

Во время модерации будут товарища майора в приложение добавлять?

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Garmonbon

конечно, не зря там касперский за безопасность отвечает

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Dima Katin

почему делают они, а стыдно мне?

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Егор Томин

Полезная информация с РИФ!
Мы тут 😊🔥
Первые впечатления суперские!

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nambavan

Максут Шадаев, вы забыли перелогиниться.

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Мимопрохожий

что за подборка на скрине, использование приложений? вперемешку ватсап и яндекс - как-то непонятно.

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4 комментария
Denis Kiselev

Из неочевидного: граждане понимают, что нужна не просто приложуха, позволяющая скачивать и устанавливать приложения.

Нужны сервисы. Пуши, платежи, внутриигровые платежи и тп. Надо заменять GMS, а не только Play Market. Имею ввиду скорее в части внутренней, API.

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SavanDeHop

Ждем от вк новой операционной системы в следующем году 🤣

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Mikhail

IT, автоматизации, куча приложений это конечно хорошо. но зачем? Уже зачем нужны эти банковские приложения?
да и вообщем-то карты. - спотифай я оплатить не могу, ютьюб премиум тоже, купить чего-то на амазоне никак.
Хотя картой я могу затылок почесать, а вот приложения зачем сейчас нужны?!

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Влад Борщ
Инвестировать в разработку будет VK, государственные средства на развитие маркетплейса привлекать не будут.

И в этот же момент там Минцифры) Наеб не засчитан( Или тут надо обратить внимание на то, что государственные средства на "развитие" привлекаться не будут, а про разработку тут ни слова :D

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Дмитрий Беговатов

А как туда добавить приложение?

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Вадим Д.

А туда всё добавят. Ответственные товарищи.

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Вел Колдин

25го в бету выкатят и добавляй. первые сто, я так полагаю, добавили по своим критериям каким-то или из списка тех, которые раньше принимались, как предустанавливаемые в смартфонах

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Товрул Гусейнов

пиши сюда support@rustore.ru

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Злюк Бессон

Интерфейс приятный. Уже что-то

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UNHCR

а где его увидел?

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1 комментарий
Mik Petrov

Анонсировать, когда 100 приложений, это как то несерьёзно

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Alex Flints

Ну этот получше, чем нашстор! Только вот нейминг...

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Иван Петров

Хоть название нормальное, не то что кринжовый нашстор. Хотя "Magazin" или подобное было бы еще лучше

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Dimitri

Что в этом название нормальное? Такой же кринж как рутюб или россграм.

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1 комментарий
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