Зацикленные видео также можно будет продавать на NFT Coub Marketplace.

Web3-приложение будет работать по модели «watch-to-earn» (смотри, чтобы зарабатывать): зрителей будут награждать за просмотры, лайки, комментарии и репосты на сайте и в мобильном приложении, авторов — за создание «коубов». В зависимости от популярности видео награды будут отличаться.

Какое именно вознаграждение будет выдаваться пользователям Coub за их активность, не уточняется. Использовать новую механику смогут только зарегистрированные пользователи.

Coub с 2020-го по апрель 2022-го принадлежал издательству «Комитет», которое владеет сайтами DTF, vc.ru и TJournal. Компания собиралась закрыть сервис, так как он не вписывался в стратегию её развития, но в итоге нашла для него нового владельца.

К кому именно перешёл сервис, в «Комитете» не уточнили. Новые владельцы Coub почти сразу после сделки отключили на нём рекламу.