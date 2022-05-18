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DTF

Для Coub готовят web3-приложение с наградами за создание и просмотр «коубов» Статьи редакции

Зацикленные видео также можно будет продавать на NFT Coub Marketplace.

Web3-приложение будет работать по модели «watch-to-earn» (смотри, чтобы зарабатывать): зрителей будут награждать за просмотры, лайки, комментарии и репосты на сайте и в мобильном приложении, авторов — за создание «коубов». В зависимости от популярности видео награды будут отличаться.

Какое именно вознаграждение будет выдаваться пользователям Coub за их активность, не уточняется. Использовать новую механику смогут только зарегистрированные пользователи.

Coub с 2020-го по апрель 2022-го принадлежал издательству «Комитет», которое владеет сайтами DTF, vc.ru и TJournal. Компания собиралась закрыть сервис, так как он не вписывался в стратегию её развития, но в итоге нашла для него нового владельца.

К кому именно перешёл сервис, в «Комитете» не уточнили. Новые владельцы Coub почти сразу после сделки отключили на нём рекламу.

#новость #coub

1169 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
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16 комментариев
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Александр Кабешов

По примеру Яндекс.Дзена, всем обещали, но никто так и не заработал.

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Люц Шнайдер

Как минимум Яндекс заработал. Этого вполне достаточно.

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Альбина Разумовская

у комитета даже самим заработать не получилось…

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Malik Khodjaev

Мёртвый сервис, его время прошло. Дайте покоя на том свете хоть.

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Яков Матвеенко

я думал про коуб забыли все уже

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Nikita Misharin

Очень круто

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Веселый апельсин

Все больше в этом убеждаюсь)

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Денис Пихаров

Этими наградами всю ликвидность из токена высосут кек

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Вадим Д.

Итить-колотить, новости всё чудней и чудней, спать пора, видимо.

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Псков Бурито

Требую амнистию всех коберов, которых долгие годы гнобили и унижали бывшие модераторы сервиса! Требую восставновить все акаунты!

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Инна Галатонова

coub был хорош до выхода тик-тока

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Сергей

С детства за Coub

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Иван Сергеев

Платить за просмотры? Что за контент там будет?
Контент секты-пирамиды?
Объясните суть, эксперты

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Yuriy Palchuk

Может быть, как на Трово, где пользователи смотрят, зарабатывают внутреннюю валюту, которую тратят внутри сервиса на поощрение стримеров.

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Александр Мраев

Платные кубы? Ну охуеть.

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RomanistHere

интересно посмотреть что за механики придумают. Пока адекватных реализаций не было. Или слишком уныло, или абузят для заработка - в любом случае изначальная цель теряется.

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