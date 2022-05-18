Для Coub готовят web3-приложение с наградами за создание и просмотр «коубов» Статьи редакции
Зацикленные видео также можно будет продавать на NFT Coub Marketplace.
Web3-приложение будет работать по модели «watch-to-earn» (смотри, чтобы зарабатывать): зрителей будут награждать за просмотры, лайки, комментарии и репосты на сайте и в мобильном приложении, авторов — за создание «коубов». В зависимости от популярности видео награды будут отличаться.
Какое именно вознаграждение будет выдаваться пользователям Coub за их активность, не уточняется. Использовать новую механику смогут только зарегистрированные пользователи.
Coub с 2020-го по апрель 2022-го принадлежал издательству «Комитет», которое владеет сайтами DTF, vc.ru и TJournal. Компания собиралась закрыть сервис, так как он не вписывался в стратегию её развития, но в итоге нашла для него нового владельца.
К кому именно перешёл сервис, в «Комитете» не уточнили. Новые владельцы Coub почти сразу после сделки отключили на нём рекламу.
По примеру Яндекс.Дзена, всем обещали, но никто так и не заработал.
Как минимум Яндекс заработал. Этого вполне достаточно.
у комитета даже самим заработать не получилось…
Мёртвый сервис, его время прошло. Дайте покоя на том свете хоть.
я думал про коуб забыли все уже
Очень круто
Все больше в этом убеждаюсь)
Этими наградами всю ликвидность из токена высосут кек
Итить-колотить, новости всё чудней и чудней, спать пора, видимо.
Требую амнистию всех коберов, которых долгие годы гнобили и унижали бывшие модераторы сервиса! Требую восставновить все акаунты!
coub был хорош до выхода тик-тока
С детства за Coub
Платить за просмотры? Что за контент там будет?
Контент секты-пирамиды?
Объясните суть, эксперты
Может быть, как на Трово, где пользователи смотрят, зарабатывают внутреннюю валюту, которую тратят внутри сервиса на поощрение стримеров.
Платные кубы? Ну охуеть.
интересно посмотреть что за механики придумают. Пока адекватных реализаций не было. Или слишком уныло, или абузят для заработка - в любом случае изначальная цель теряется.