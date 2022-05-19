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Исследование: многие руководители и владельцы бизнеса используют простые пароли — на первом месте у них «123456» Статьи редакции

Простые пароли оказались так же популярны среди руководителей, как и у обычных пользователей.

Результатами исследования в начале мая поделилась компания NordPass, которая отвечает за одноимённый менеджер паролей. Для этого компания изучила более 290 млн утечек данных по всему миру.

Пароли классифицировали по разным должностям вроде руководителей разных уровней, менеджеров и владельцев бизнеса.

  • Пароли «123456» и «123456789» оказались так же популярны среди руководителей, как и среди обычных пользователей интернета.
  • Лидерами по числу утечек паролей стали Франция и Великобритания.
  • Многие руководители предпочитают использовать в качестве паролей обычные имена — на первых местах «Tiffany», «Charlie», «Michael» и «Jordan».
  • Кроме имён сотрудники высших должностей любят использовать обозначения животных и мистических существ — самыми популярными оказались «dragon» и «monkey».
  • Самым часто используемым паролем среди руководителей любого звена и владельцев бизнеса стал «123456». Следом расположились «password», «12345», «123456789», «qwerty», «1234», «qwerty123», «111111».
  • Чтобы обезопасить данные компании и сотрудников, в NordPass советуют использовать менеджеры паролей, включать несколько этапов аутентификации, а также проводить тренинги по кибербезопасности.

#новость #nordpass #исследования

2263 просмотров
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43 комментария
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Buck Mulligan
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Вася Пражкин

"Enter password"
"Password"

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DeepFakescovery channel
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Широкий блик

Актуальные новости на VC.

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Vadim Anjelov

если у меня тоже такой пароль, значит ли это, что я стану руководителем или владельцем бизнеса?

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Василий Степанофф

Можно написать докторскую на эту теме и защититься в Гарварде.
А там и релокейт с успешным успехом

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Михаил Зверев

Чаще всего это действительно так)
Тут логика такая:никто не подумает,что пароль настолько простой в таком серьезном деле

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Андрей Донской

Кроме алгоритма, который сначала перебирает популярные комбинации.

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Дмитрий Леонов

А что удобно и сам не забудешь и хакер быстро взломает D

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Hambala Fully

Я думаю, тут все ещё проще - такие пароли используют на не особо важных ресурсах

Взломают - да и хуй с ним.

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Артём Михалевич

Полностью поддерживаю. Не понимаю смысл ставить сложный пароль на сайте, который мне безразличен. А главное, что на таких сайтах ещё просят и большую и маленькую букву, и ещё какой-нибудь символ втолкнуть. Взломают и взломают, самому бы не забыть какой простой пароль я ставил на каком сайте.

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Василий Степанофф

Помню у пользователя был пароль
СтарыйПердунНаНебесах

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ГГ ВП

Актуально для России

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Василий Степанофф

Скоро в качестве утренней и вечерней молитвы всех россиян.

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Колючий бокал

Спонсор выпуска «Яндекс.Еда»

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Иванка Сегодина

Возможно такие простые пароли для входа в Windows или какие-то внутренние программы, но большинство современных программ и ресурсов насильно заставляют вас придумывать пароли с заглавными буквами, цифрами и знаками.

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Максим

у меня был пароль j3qq4h7h2v2hch4m3hk86m8vw

Его невозможно забыть некоторым людям старше 30, а те, кто младше не знают что это. Да и взломать сложно - 25 символов)

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Valeratal Val

а не думали, что это пароль уже в базе словоформ будет

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xbevice

j3qq4 во всех словарях уже больше десятка лет.

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xbevice

Pww400r7106337-339 еще меньше людей которые не могут забыть.

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Максим

Не пираты а каперы)

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Василий Степанофф

Q1w2e3r4t5y6*

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Dev

12345Qwerty!@#$%

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ГГ ВП

Великолепный план, Поставить пароль 123456. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы.

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неформат

сам лично установил диру пас 123456 потому что выслушивать каждое утро что с бодуна он его в очередной раз забыл, а придумать уникальный не в состоянии и 1 х забудет, ну и зачем мне такое, всё равно ничего секретного там нет 😄

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Олег Саенов

А что простого в пароле 123456 кроме того что его просто запомнить?
чтобы попасть в систему надо либо знать пароль либо никак.
Брутфорс сейчас я хз где можно реализовать, в любой нормальной системе после 3-5 комбинаций левых, ставится задержка.
А если брутфорс возможен то какая разница какой пароль, если система уязвима?

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Denis Bystruev

В принципе, вы правы, но есть ньюанс.

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Dev

когда очередной новостной говносайт, необходимый по случаю раз в пятилетку, требует создать аккаунт для входа, то пароль на нем всегда 1234567890 ибо это вообще бред требовать регистрации на каждом говносайте.
Пользуясь случаем передаю привет и благодарность создателям сайтов с временными почтами как раз для целей реги на говносайтах. Огромное человеческое спасибо!

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Павел Морозов

Некоторые сайты блокируют такие почты по умолчанию(в основном мелкие), крупным обычно плевать

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Винниамин Пяточков

Все логично. Деньги зарабатываются не умом, а характером. В среднем, руководители не умнее подчинённых. Они скорее "наглее", амбициознее и т.д. Но не умнее.

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Сергей Гилюк

Странная статистика. Сервисы уже давно не дают вводить простые пароли, а для внутряка может это и не критично.

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Roman Kotov

Растрелять

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Татьяна Фисуненко

«Пароль у него на компьютере – “пароль”

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Павел Морозов

Лучше 123 точно не забыть и не ошибиться

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Андрей Колесников

А потом говорят про злых хакеров, которые сломали систему)

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TLGM x Event

Шифровка к простому паролю: 123456. Пароль: 113333555555

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Умственный микроскоп

Тут проблема в другом - на руководителя и владельца бизнеса меньше возможностей по давлению - сисадмин боится\не может заставить поменять пароль на надежный.
Думаю,что такое сработает только в больших организациях с сильным отделом ИБ.

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Astolf Sergeevich

Понятно,почему сливают базы Я.еда .

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Alex Shokhin

Сейчас нельзя простые пароли ставить. Ругаются почти все сайты и сервисы. Обязательно символы, заглавные.

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bySashka

«Michael 123456 Tiffany»

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bySashka

Не зашло... ... лАднА, попробуем так:

«Michael s'qwerty'l Tiffany»

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Дмитрий

QWERTY

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Max Pashkov

Не понимаю, почему нет движения против ущемления прав любителей простых паролей. Я выставляю пароль такой, какой мне удобнее, зачем меня заставлять писать ПарОл_КотОрый_ТоchnOneVZLomau7? А потом ипотечный админ условного яндекса просто сольёт базу всех паролей за барыш в пару тыс у.е.

Господа безопасники, отвяжитесь со своим насилием и вот этой вот принудительной сменой паролей каждый месяц. Дайте просто галочку "ваш пароль говно, продолжая вы отказываетесь от претензий при взломе подбором". Так и быть, разрешаю оставить повышенные требования в банках и госуслугах.

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