Простые пароли оказались так же популярны среди руководителей, как и у обычных пользователей.

Результатами исследования в начале мая поделилась компания NordPass, которая отвечает за одноимённый менеджер паролей. Для этого компания изучила более 290 млн утечек данных по всему миру.