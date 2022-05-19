В случае невыполнения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать.

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Роскомнадзор внёс фонд Wikimedia Foundation, управляющий инфраструктурой «Википедии», в перечень иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России.

Теперь организация должна будет выполнить требования закона «о приземлении»: открыть в России своё представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Если организация не выполнит требования, она может попасть под «меры принуждения»:

Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках.

Исключение из выдачи поисковиков.

Запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян.

Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юрлиц.

Запрет на сбор и передачу персональных данных.

Частичная и полная блокировка на территории России.

После начала «спецоперации» в Украине власти России неоднократно выдвигали претензии к «Википедии». 1 марта Роскомнадзор пригрозил русскоязычной версии энциклопедии блокировкой из-за статьи с заголовком о «вторжении». Материал содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, отметил регулятор.

В апреле Роскомнадзор потребовал удалить уже пять статей об Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». За неудаление материалов суд оштрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона рублей.