Роскомнадзор обязал владельца и оператора «Википедии» открыть в России своё представительство Статьи редакции
В случае невыполнения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать.
Роскомнадзор внёс фонд Wikimedia Foundation, управляющий инфраструктурой «Википедии», в перечень иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России.
Теперь организация должна будет выполнить требования закона «о приземлении»: открыть в России своё представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
Если организация не выполнит требования, она может попасть под «меры принуждения»:
- Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках.
- Исключение из выдачи поисковиков.
- Запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян.
- Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юрлиц.
- Запрет на сбор и передачу персональных данных.
- Частичная и полная блокировка на территории России.
После начала «спецоперации» в Украине власти России неоднократно выдвигали претензии к «Википедии». 1 марта Роскомнадзор пригрозил русскоязычной версии энциклопедии блокировкой из-за статьи с заголовком о «вторжении». Материал содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, отметил регулятор.
В апреле Роскомнадзор потребовал удалить уже пять статей об Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». За неудаление материалов суд оштрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона рублей.
11 марта в Белоруссии задержали блогера Марка Бернштейна, входившего в список 50 лучших редакторов «Википедии». В МВД сочли, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».
Надеюсь Вики их на 3 буквы пошлёт.
TOR?
ХУЙ?
СВО?
Эх, в последнее время одни обязаловки, по-другому решать вопросы будто не умеем, сразу разочарование какое-то... А что дальше будет?
надо искать наименее отвратное место и переезжать
СССР в «лучшем» его проявлении (то есть как раз когда он загнивал уже)
А кто может? В США получается никто интернет-ресурсы не контролирует, да?))
Ну как «обязаловка»?
Купили Вы товар в магазине на территории РФ, он бракованный — пришли в магазин и вернули, либо обратились в суд.
Написали на Вики, что Елизавета не королева, а шавка подзаборная — кого и как привлекать к ответу за клевету, оскорбление?
А если Вики «приземлили» в РФ, то и подавать в суд проще на территории РФ.
Я записал видео — чтение своих стихов, разместил видео на Ютуб, через два дня видео заблокировано по жалобе пользователя Василия Пупкина — нарушение авторских прав.
Кому доказывать что я Д’Артаньян?
Написать жалобу в Ютуб? — так они работают под юрисдикцией США, плевали они на мои стихи, на мою жалобу и на меня лично.
Их самих изолировать надо
Зря они так, навикипеженный человек эрудированнее нагугленного...впрочем Гугл тоже уходит
а в яндексе будем только рекламу скоро смотреть в выдаче, и так уже 10 позиций под рекламу 5 сверху, и 3-5 снизу
Гугл не уходит,он же работал полностью до открытия ооо гугл в рф.
Просто он не будет бабки за всякие сраные царьграды выплачивать
Википедии поебать, кажется.
"... в перечень иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России."
С такой фурмулировкой можно "нагнуть" любую иностранную компанию, у которой есть сайт который открывается в РФ.
Предлагаю "приземлить" pornhub. Отвалите от Вики.
Федеральным законом предусматривается, что владелец информационного ресурса, суточная аудитория которого составляет более 500 тысяч российских пользователей, для осуществления деятельности на территории Российской Федерации должен будет создать филиал, открыть представительство либо учредить российское юридическое лицо, представляющее в полном объёме интересы головной компании и являющееся основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ним на территории Российской Федерации.
Там какие-то есть критерии, типа русской аудитории.
А почему бы властям самим не поспособствовать своей энциклопедии? Мне так уже эти новости надоели — заблокировали, удалили, ну сколько можно то? Лучшеб создали сами аналог вики и рассказали всем по рекламе яндекса, что это теперь наша вики. ОБЯЗАТЕЛИ БЛИН....
Зло не может создавать, оно способно только разрушать :)
Они уже десять раз выделяли миллиарды на очередной аналог вики,который никому нафиг не нужен и средства благополучно разворовывали
Комментарий удален модератором
Неандертальцы
А где инфу искать? Я понимаю, что информация у них может и не точная, но большую часть информации, многие берут из Википедии. (Русский язык мое все)
Инфу брать там же, в Википедии. Если не работает, то через vpn. Инфа там гораздо точнее, чем в наших СМИ, например.
Представляю как Вики будет искать СЕО московского офиса:
Связи в мфд есть?
- Да
Присесть на бутылку не боитесь?
- Нет
Поздравляю, вы наняты.
Википедия be like
Я вот серьёзно не понимаю, что ещё Вики делает в РФ? Ну и так всё ясно, что не дадут нормально работать при нынешнем режиме. Ну допустим выполнит она этот закон приземления, ну постоянно будут её засталять публиковать пропагандистские фейки во славу Путина и его "великих достижений".
никто этого не требует есть правила единые для всех. Если нельзя желать смерти людям, то нельзя этого делать для всех. А если компания позволяет желать смерти русским солдатам то она нарушает закон.
Давно пора. Пишут всякую чушь в этой вики.
Ебать не читай хуле читаешь то чушь.
Idiotos
Гугл будет вики выдавать независимо от того что там рф пукнул
А потом штрафовать и бабло пилить, ага.
Роскомпозор вообще что-то полезное делает? Все, за что берётся, превращается в говно. Плоть от плоти государства
Ждём открытия в России представительства оператора Биткойна.
Т.е. сначала вы занимаетесь отжатием бизнеса, а теперь от кого-то требуете открыть представительство? Серьезно?
Как бы это не звучало, даже те кто умеет впн, перестают пользоваться ресурсом после блокировки (в большинстве случаев). Результат будет(
Посетители порнхаба с вами не согласятся 😂
Империя наносит ответный удар) хд
А хомо оркус умеют решать проблемы иначе, кроме как блокировки неугодных им ресурсов?
Все что использует кириллицу обязанно подчинятся российским силовикам и писать только их байки?
Что ж, скоро весь интернет запретят
Как же они уже задолбали со своими гениальными идеями. Ну конечно, давайте максимально ограничивать доступ к информации. Все правильно делают, ма-ла-дцы!