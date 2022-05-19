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Роскошный коктейль

«Сбер» вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука», «Эвотора», SberCloud и ЦРТ Статьи редакции

Компания сохранит партнёрские отношения с ними и продолжит «совместные маркетинговые и операционные активности».

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«Сбер» уведомил партнёров о продаже онлайн-кинотеатра Okko и некоторых других активов, пишет РБК.

В письме о продаже видеосервиса, с которым ознакомилось издание, говорится, что новый собственник — «российская компания, не связанная с группой “Сбер”; рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции США или ЕС». Одно из условий сделки — «передача контроля не затрагивает коммерческие или технологические условия действующих клиентов», следует из письма.

В «Сбере» сообщили, что «в рамках актуализации стратегии пересматривают своё акционерное участие в ряде активов»: «В настоящий момент “Сбер” не является акционером компаний Okko, “Звук”, SberCloud, “Эвотор” и ЦРТ».

Сделка совершена на рыночных условиях. «Сбер» сохранит партнёрские отношения с этими компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей.

По данным «Контур.Фокуса», единственным владельцем ООО «Звук», ООО «Облачные технологии», ООО «Окко», ООО «Окко Спорт» и ООО «Центр речевых технологий» 17 мая 2022 года стало АО «Новые возможности». В ООО «Эвотор» это юрлицо получило долю.

Компания «Новые возможности» создана в марте 2022 года, следует из данных системы. Её единственный владелец — Татьяна Портных. «Интерфакс» пишет, что «в своё время она была уполномоченным лицом “ВТБ Регистратора”».

  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США — максимально возможные ограничения, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы.
  • На фоне санкций «О2О Холдинг», совместное предприятие «Сбера» и VK, продало сервис такси «Ситимобил» владельцу «Таксовичкоф». Источники Forbes говорили, что СП также обсуждает продажу «Кухни на районе».

#новость #сбер #okko #эвотор #сберзвук #sbercloud

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35 комментариев
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Администратор Аккаунта
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Nomad from Mordor

а разговоров то было!

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Администратор Аккаунта

Офигенный серийный предприниматель. Реально, кризис - время возможностей!

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S.Capusta

Т.е юридически это не Сбер, а фактически это Сбер через прокладку. Хитро.. Недруги сразу и не поймут, что это военная хитрость.

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Недавний хичхакер

Если недруги поймут, то други всегда могут перерегистровать лавочки на Татьяну Портных — 2.

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S.Capusta

Так же у них и с банковскими договорами, гарантиями..
Доверяйте нам, мы же БАНК!!!, а сами ручку привязывают..

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Brozzibro

Это же "цифровая экосистема"...на Татьяну Портных 2.0

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Недавний микроскоп

🤣Танюха хорошо подготовилась столько юр.лиц наоткрывать. В Беларуси тоже пытались и пытаются переоформлять на другие юр.лица для экспорта продукции, но новые юр. лица при желании европейских регуляторов включались в очередной пакет санкций. Точнее с подачи заинтересовенных лиц списки этих новых компаний попадали на стол в европейские кабинеты.

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Ульяна Вайн

А простым гражданам из какого состава выходить в связи с обстановкой в стране

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Pavel Klimov

Из железнодорожного

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Kv4Nt

Если бы хотели и могли давно бы вышли

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Adam Arclight

То есть возвращается к истокам и становится просто банком? Е*ать там мультипликаторы снизятся. Хотя с другой стороны, там без трат на абсолютно несовместимые вещи прибыль вырастет в разы.

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Дмитрий Филиппов

Скорее улучшатся, сервисы убыточные.

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Adam Arclight

Так мультипликаторы, это ведь икс на который умножается оценка бизнеса. У техов он всегда выше и Сбер активно стремился стать технологической IT-компанией, чтобы подороже оцениваться

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Nomad from Mordor

А что случилось?

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Влад Борщ

Мозг пропал у номада из мордора.

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Nomad from Mordor

вату порвало

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Влад Борщ

Держи в курсе

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Антон Штадлер
«Сбер» сохранит партнёрские отношения с этими компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей

А компаниям разве разрешено сотрудничать с подсанкционными компаниями?

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Слегка Придурковатый

Удоли свой камент, а то из-за него щас пару топ-менеджеров Сбера уволят.

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Лысый из Квартал-95

А кто им запретит? Или вы предлагаете российским компаниям выполнять американские санкции? За это можно и на маскишоу нарваться.
PS Заплатил в пятёрочке картой сбера = сотрудничаешь с подсанкционной компанией.

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Антон Штадлер

Они же выходят, как я понял, чтобы в т.ч. не попасть под санкции США. Вторичные санкции распространяются на тех, кто сотрудничает с подсанкционными компаниями, поэтому те же китайцы стали избегать таких контрактов. Если будет установлен факт косвенной связи, то и эти компании попадут под санкции. Так что схема окажется бесполезной

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Слегка Придурковатый

А что, просто смена названий уже не прокатывает? Ахахаа.

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Alexey V

Скоро и банк продадут. Потанин, наверное, уже пачку купюр на новую покупку приготовил.

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Андрей

ООО «Горяченькая пошла»

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Георгий Карасёв

Сбер не для того скупал все эти компании, чтобы сейчас продать их. Понятное дело, что создали компанию-пустышку, чтобы вся эта собственность была на нее оформлена. Сбер будет "руководить" в черную

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Вадим Д.

Это что же, от всей нерушимой экосистемы СБЕР останется ИТ-организация СберПшик и СберБанк? Из банка-то они по-новой не выходят?

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Екатерина Никитина

А что с подпиской? Вот раньше со сберовской подпиской можно было этими окко и звуком пользоваться, а теперь как? Какая-то другая подписка понадобится или эта будет работать?

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Влад Борщ

Да ничего не поменяется)

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Сафин Айдар

Тоже интересно, специально для доступа на эти сервисы купил подписку Прайм+ в Сбере. Сбер.Звук и Окко — понравились.

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S.Capusta

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Рикардо Иванов

Классно придумали, в случае проблем - у сбера ручки чистенькие

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Умственный микроскоп

Странно,что с ЦРТ так получилось. У них есть реальный продукт.

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Нормандия Неман

Отлично, хоть теперь-то Эвотор будет возможен для интеграции с кем-то кроме Сбера. А то ФАС традиционно молчал в тряпочку, а топы Эвотора всем ведорам на попытки интеграции кивали на Сбер.

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Soviet Pooh

Не время для экосистем.
Достать ножи

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