Компания сохранит партнёрские отношения с ними и продолжит «совместные маркетинговые и операционные активности».

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«Сбер» уведомил партнёров о продаже онлайн-кинотеатра Okko и некоторых других активов, пишет РБК.

В письме о продаже видеосервиса, с которым ознакомилось издание, говорится, что новый собственник — «российская компания, не связанная с группой “Сбер”; рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции США или ЕС». Одно из условий сделки — «передача контроля не затрагивает коммерческие или технологические условия действующих клиентов», следует из письма.

В «Сбере» сообщили, что «в рамках актуализации стратегии пересматривают своё акционерное участие в ряде активов»: «В настоящий момент “Сбер” не является акционером компаний Okko, “Звук”, SberCloud, “Эвотор” и ЦРТ».

Сделка совершена на рыночных условиях. «Сбер» сохранит партнёрские отношения с этими компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей.

Компания «Новые возможности» создана в марте 2022 года, следует из данных системы. Её единственный владелец — Татьяна Портных. «Интерфакс» пишет, что «в своё время она была уполномоченным лицом “ВТБ Регистратора”».