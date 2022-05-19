«Сбер» вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука», «Эвотора», SberCloud и ЦРТ Статьи редакции
Компания сохранит партнёрские отношения с ними и продолжит «совместные маркетинговые и операционные активности».
«Сбер» уведомил партнёров о продаже онлайн-кинотеатра Okko и некоторых других активов, пишет РБК.
В письме о продаже видеосервиса, с которым ознакомилось издание, говорится, что новый собственник — «российская компания, не связанная с группой “Сбер”; рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции США или ЕС». Одно из условий сделки — «передача контроля не затрагивает коммерческие или технологические условия действующих клиентов», следует из письма.
В «Сбере» сообщили, что «в рамках актуализации стратегии пересматривают своё акционерное участие в ряде активов»: «В настоящий момент “Сбер” не является акционером компаний Okko, “Звук”, SberCloud, “Эвотор” и ЦРТ».
Сделка совершена на рыночных условиях. «Сбер» сохранит партнёрские отношения с этими компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей.
По данным «Контур.Фокуса», единственным владельцем ООО «Звук», ООО «Облачные технологии», ООО «Окко», ООО «Окко Спорт» и ООО «Центр речевых технологий» 17 мая 2022 года стало АО «Новые возможности». В ООО «Эвотор» это юрлицо получило долю.
Компания «Новые возможности» создана в марте 2022 года, следует из данных системы. Её единственный владелец — Татьяна Портных. «Интерфакс» пишет, что «в своё время она была уполномоченным лицом “ВТБ Регистратора”».
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США — максимально возможные ограничения, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы.
- На фоне санкций «О2О Холдинг», совместное предприятие «Сбера» и VK, продало сервис такси «Ситимобил» владельцу «Таксовичкоф». Источники Forbes говорили, что СП также обсуждает продажу «Кухни на районе».
а разговоров то было!
Офигенный серийный предприниматель. Реально, кризис - время возможностей!
Т.е юридически это не Сбер, а фактически это Сбер через прокладку. Хитро.. Недруги сразу и не поймут, что это военная хитрость.
Если недруги поймут, то други всегда могут перерегистровать лавочки на Татьяну Портных — 2.
Так же у них и с банковскими договорами, гарантиями..
Доверяйте нам, мы же БАНК!!!, а сами ручку привязывают..
Это же "цифровая экосистема"...на Татьяну Портных 2.0
🤣Танюха хорошо подготовилась столько юр.лиц наоткрывать. В Беларуси тоже пытались и пытаются переоформлять на другие юр.лица для экспорта продукции, но новые юр. лица при желании европейских регуляторов включались в очередной пакет санкций. Точнее с подачи заинтересовенных лиц списки этих новых компаний попадали на стол в европейские кабинеты.
А простым гражданам из какого состава выходить в связи с обстановкой в стране
Из железнодорожного
Если бы хотели и могли давно бы вышли
То есть возвращается к истокам и становится просто банком? Е*ать там мультипликаторы снизятся. Хотя с другой стороны, там без трат на абсолютно несовместимые вещи прибыль вырастет в разы.
Скорее улучшатся, сервисы убыточные.
Так мультипликаторы, это ведь икс на который умножается оценка бизнеса. У техов он всегда выше и Сбер активно стремился стать технологической IT-компанией, чтобы подороже оцениваться
А что случилось?
Мозг пропал у номада из мордора.
вату порвало
Держи в курсе
А компаниям разве разрешено сотрудничать с подсанкционными компаниями?
Удоли свой камент, а то из-за него щас пару топ-менеджеров Сбера уволят.
А кто им запретит? Или вы предлагаете российским компаниям выполнять американские санкции? За это можно и на маскишоу нарваться.
PS Заплатил в пятёрочке картой сбера = сотрудничаешь с подсанкционной компанией.
Они же выходят, как я понял, чтобы в т.ч. не попасть под санкции США. Вторичные санкции распространяются на тех, кто сотрудничает с подсанкционными компаниями, поэтому те же китайцы стали избегать таких контрактов. Если будет установлен факт косвенной связи, то и эти компании попадут под санкции. Так что схема окажется бесполезной
А что, просто смена названий уже не прокатывает? Ахахаа.
Скоро и банк продадут. Потанин, наверное, уже пачку купюр на новую покупку приготовил.
ООО «Горяченькая пошла»
Сбер не для того скупал все эти компании, чтобы сейчас продать их. Понятное дело, что создали компанию-пустышку, чтобы вся эта собственность была на нее оформлена. Сбер будет "руководить" в черную
Это что же, от всей нерушимой экосистемы СБЕР останется ИТ-организация СберПшик и СберБанк? Из банка-то они по-новой не выходят?
А что с подпиской? Вот раньше со сберовской подпиской можно было этими окко и звуком пользоваться, а теперь как? Какая-то другая подписка понадобится или эта будет работать?
Да ничего не поменяется)
Тоже интересно, специально для доступа на эти сервисы купил подписку Прайм+ в Сбере. Сбер.Звук и Окко — понравились.
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Классно придумали, в случае проблем - у сбера ручки чистенькие
Странно,что с ЦРТ так получилось. У них есть реальный продукт.
Отлично, хоть теперь-то Эвотор будет возможен для интеграции с кем-то кроме Сбера. А то ФАС традиционно молчал в тряпочку, а топы Эвотора всем ведорам на попытки интеграции кивали на Сбер.
Не время для экосистем.
Достать ножи