Администрация президента провела встречу с разработчиками игр: обсудила выход в Китай и создание российского движка Статьи редакции
Пока власти пытаются понять, «насколько всё плохо» в индустрии, рассказал источник.
- Администрация президента (АП) провела закрытую встречу с разработчиками игр на Российском интернет-форуме, пишет «Коммерсантъ». На ней присутствовал замначальника управления АП по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Волоскович и 23 участника отрасли, в том числе представители VK и «Сбера».
- По словам одного из участников встречи, на ней были не топ-менеджеры и владельцы компаний, а разработчики и продюсеры, так как АП «пыталась понять, насколько всё плохо».
- На встрече обсудили трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (App Store, Google Play) и компьютерных игр (Steam) и средствам разработки видеоигр Unreal Engine и Unity, которые подконтрольны американским компаниям. Также источник «Ъ» рассказал об идее разработать российский игровой движок, но её реализация «обойдется в миллиарды рублей» и потребует «два-три года».
- Участники встречи обсудили также возможный выход российских разработчиков на китайский рынок: на нём есть деньги, но он крайне зарегулирован, и «войти туда без административной помощи государства не выйдет», рассказал один источник. На встрече также говорили об идее создать в России одного или нескольких издателей видеоигр, через которых российские разработчики смогли бы попадать на китайский рынок.
- На встрече поднималась тема «восприятия разработчиков игр российской общественностью», в том числе из-за критики со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
- Основатель rawg.io Гаджи Махтиев подтвердил, что российская игровая индустрия рискует остаться без средств разработки. «Пока доступ к Unreal Engine и Unity есть, но если он пропадет, то разрабатывать игры можно будет только на Open Source движках, которые намного слабее по функционалу», — заявил он. Также он назвал практически невозможным выход на китайский рынок, так как уровень игр там гораздо выше.
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Ну что, вернулась эпоха?)
Semen
Привет, АПшечка. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова...
Да они уже сделали 3Д-экшон один недавно, восемь лет готовили. Всей стране продать пытаются. Если еще и с китайцами замутят коллаб - будет лютый п.здец.
Главное, чтобы можно было грабить корованы.
Потрясающе хороший коммент. И Вы уже джва года ее ждете?
Все, теперь они поняли насколько все плохо и такие «ну ок, теперь мы поняли насколько все плохо, пока, всего вам доброго, ну вы держитесь здесь, хорошего настроения и здоровья»
До государственного upper-middle management'а наконец-то доходит, что никакое минимально интеллектуальное современное производство не может существовать без рынка. А РФ по ВВП в 10 раз меньше ЕС, США или Китая по отдельности и в 30 раз меньше их вместе взятых. Т.е. не более, чем статпогрешность в мировом масштабе. Вот и истерят на менеджмент пониже "сделайте что-нибудь, мы уже наверх пообещали, что выстоим". В свою очередь менеджмент пониже прекрасно понимает, что сделать ничего нельзя, но не хочет терять работу. Поэтому приходится изображать рвение и заниматься онанизмом. Как совершенно верно написал ЦБ в обзоре - нас ждет ускоренная деградация качества экономики. Переводя на русский: АвтоВАЗ и стиральные машины образца позднего СССР. Причем если в какой-то момент РФ снова пустят на мировой рынок, то это производство "уникальных продуктов" умрет моментально, т.к. это как наладить выпуск телег, когда во всем мире делают электромобили. Короче кто помнит, что случилось с советской промышленностью когда распался СССР...
Всё не так, всё просто, я понимаю всем нужны деньги, серверы, айтишникам заработать, сети компьютеров.
Движок JavaScript, HTML5, CSS-анимация +JavaScript, SVG, и поехали, что изобретать велосипед.
Я иногда с нашей власти в а****е, с начала всячески мешать среде разработке, кричать из каждого утюга, игры это зло. А теперь хотите выяснить, на сколько все плохо. Все очень плохо, и виноваты в этом твари вроде мизулиной, милонова и бастрыкина
Чтобы перестать а****ть, перестаньте персонализировать "власть". Это не одна мегаличность, а множество людей. С разными взглядами, ценностями и мнениями. Которые они могут, в том числе, высказывать как частные лица. А еще бывает, что одни выдвигают предложение, а другие его отклоняют.
Отечественный движок – часть пресловутой экосистемы?
И ещё: китайские товарищи готовы к приходу игр на основе могучего российского движка? И в курсе ли они, что над их гейм-рынком такая угроза нависла?
Сарказм.
Ну насчёт угрозы уже не сарказм)) а действительно угроза появления на рынке говно-дрочилен низкого качества
Встреча не о чем.
1. "разработать российский игровой движок" - тут сразу пахнит попилом. В мире уже есть 100500 игровых OpenSource движков(Cocos, Godot и т.д.) под свободными лицензиями и которые хорошо работают с основными платформами. В любом случае если делать российский движок, то он не приблизится к Unreal Engine или Unity.
2. Про китайский рынок можно забыть. Там даже китайские компании не всегда могут понять почему цензура не пропустила игру. Плюс к этом стоит добавить качество графики\геймплея самих игр, которые присутствуют на рынке и у которых бюджет как у ААА.
Всё что могут российские игровые компании это менять свою юрисдикцию. В противном случае будущего у них нет.
Сделают движок) Астра Линукс же сделали,первая рф-операционка). Если помнишь игры в стиле Doom в режиме ms-dos-вот такие игры у нас и будут)
AAA скатилась в говно) Бюджет тут не главное. Посмотрите на Valheim например.
Китай самый крупный рынок игр, в 1,5 раза больше чем США
Что пробиться туда сложно, не значит, что не надо стараться.
Предлагаю создать платформу и магазин для игр ООО "Пар".
Пердячий?
ФГУП "Пар России"
Они уже не знают на чем попилить бабла. Все уже по накатанной калее идёт, как было со спутником - сначала куча разговоров, с прикрытием под импортозамещение, а спустя 2-3 года - полнейший провал проекта, сворачивание, но все кому надо успели отхватить от кормушки. Коррупция полнейшая на всех уровнях, как же мерзко от этого
Будущее разработчикам игр в этой стране нет. Показуха АП это не изменит.
Индипараша на коленке - тоже игры.
Надо этих из Люксембурга вернуть
Он унижен(зачеркнуто) уже готов и неплохо работает, на таком много не распилить. Да и уже занят во множестве не слишком публичных неигровых задач.
Российский движок на базе «Москвича».
Аллоды? Танки проект армата? Пардон, я реально не знаю, какие известные игры разработали именно РФ фирмы.
А что понимается под админ ресурсом? И не будет ли траты бюджетных бабок на взятки и откаты, чтобы частники что-то там могли продать в Китае? Не нравится мне.
Аллоды были топ годнотой до покупки Нивала Мылом. :(
Армату Обсидиан делал, так что с точки зрения производства - ни разу не в РФ разработали. В РФ в принципе не может существовать производства высокобюджетных проектов, т.к. для него нужен заказчик с доступом к большим деньгам. А большие деньги никто давать не будет без marketing power на мировом рынке.
Наконец-то появятся опять любимые игры!
Так вот что в Донбассе было то восимь лет!
Варгейминг как-то вошел и довольно успешно. Другой момент что российский разработчик может предложить Китаю. Дрочилен и у них хватает. А у нас очень крутые проекты вышли за последние пару лет, но вряд ли они выстрелят в Китае.
Это чего за такие проекты? И варгейминг это Белорусь, там, до недавнего времени, был рай для ИТ.
Например?
Звучит как анекдот
Выход в Китай просто збс идея :D
Мы год назад через китайского паблишера подали свою игру на сертификацию.
Во-первых пришлось переделывать туеву хучу всего в игре, убирая татуировки, кости, духов, алкоголь, привинчивая предупреждения об опасности когда персонаж в игре спрыгивает с метровой ветки дерева, и т.д.
Во-вторых мы ждем результатов уже год.
В апделе паблишер написал "Йо Дима, у меня для тебя офигенный апдейт, лед тронулся!!! NPPA (регулятор) сегодня выдало ISBNs (разрешения на выпуск) для 45 (!!!) игор! Вся китайская игровая индустрия ждала этого 263 дня".
Ну круто, подумал я. Кстати, нам ещё около года ждать :D
2-3 года лол), хоть триллион влей, от этого движок не появится
да и вообще-то что там были за разработчики, раз они забыли про unigine
Компьютерные игры, одна из ключевых индустрий в цифровой экономике. Толко вот встречу нужно проводить не с разработчиками, а капиталистами, которые эту индустрию финансируют. Подробная статья на эту тему же была:
https://medium.com/ivanodigital/980c7bcbaa67
Игровой движок нужно делать для получения реалистичной графики, что бы нейросети учить и тестировать, а игры это второстипенно уже. Главное военка и промышленность.
Сколько, интересно, господдержки получила Morteshka. Думаю, 0. И ничо, отлично справилась.
Хотите все угробить, зовите АП, они отлично справляются.
Ой да все выйдет, просто не нанимайте на это дело рукожопов за три копейки.
Чтобы выйти на китайский рынок и полномасштабно запуститься нужно просто выделить деньги на нормального спеца (5000$ в месяц), дать ему время открыть кампанию , порегать все придурошные доки, получить все лицензии, зарегать везде РК, наладить инфраструктуру, лицензирование, локализацию, саппорт и прочее и вуаля, через год вы в Китае. До этого момента можно самим все делать в обход, но это те еще танцы с бубном, но от части работающие.
Все это: Вова памаги, правительство памаги, Китай такой непонятный и сложный - это инфантилизм и совсем не про бизнес.
Выделяйте деньги на нормальные кадры, нанимайте их инхауз (а не агентствам платите) и будем вам счастье и китайский рынок.
Tencent конкуренты не нужны ))) на взятки не хватит денег
Нужно сделать отечественный аналог Майнкрафта и в нем взорвать Белый Дом. На данный приоритетный проект необходимо выделить 2 миллиарда в срочном порядке.
А что, в России есть разработчики игр?
Playrix не в счет, там не игры, а дрочильни, да и чувствуют они себя прекрасно.
Разве что Тарков, который на Юнити.
Первым,будет унылый шутер с хреновой графикой где русские и китайцы мочат пендосов
Ахаха, у них кинотеатры гибнут вместе с киноиндустрией, а они с игроделами встречаются
Это росспил очередной. Игры так не делаются.
Два-три года, видимо, на то, чтобы понять, на что потратить эти миллиарды рублей.
Вот, конечно, в UE, Unity, да и Рокстар со своим RAGE сидят дураки, десятками лет пилят движок, когда можно дать нашим миллиарды рублей и всего два-три года времени.
Очередные виртуальные предложения для видимости.
Авторы мобильных помоек с донатом?
Русский аналоговнет Unreal или Unity смогут повторить?
Где-то лет 8 был хороший русский движок, Unigine. Но там ребята вроде выпустили игру, она не взлетела и они ушли в другую степь.
Предлагаю ру игропрому национализировать ворлд эдитор от варкрафт3.
Выйти на Китайский рынок? Для пропаганды по ТВ пойдёт, в реальности же это просто даже не смешно
с корованами, надеюсь
Пля создать свой движок! Да ну не получится, тот же Unreal это продукт постоянного накопления опыта компанией которая создавала игры. Это процесс долгий, и обкатанный. Они себе представляют сколько гейм компаний по всему миру им писали и просили добавить, такой функционал или такой. Сколько они движок подгоняли для работы на процах АМД и Интел, на видео картах NVIDIA и AMD и так далее. Создать движок, это не просто так, это такой титанический труд + практика и опыт, плюс адоптация под конечное железо. Боюсь провал тут будет. Просто потому что, Unreal Engine используют вся планета, а фича и баг репортниг идет к ним со всей планеты. А в России будет только от России.
В ожидании чудо :)
интересно,что они такого секретного обсуждали, что встреча была закрытая
Наборы чит-кодов персонально для сами знаете кого)))