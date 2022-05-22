Исследователи утечек DLBI: за четыре месяца в открытый доступ попали данные более 8 млн пользователей доставок еды Статьи редакции
И это без учёта последнего случая с Delivery Club, который, по версии специалистов, может оказаться рекордным.
- Сервис DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), который занимается изучением утечек данных и мониторингом даркнета, оценил объём данных пользователей сервисов доставки еды, попавших в открытый доступ. Об этом пишет РБК.
- По оценке специалистов, с начала февраля по середину мая 2022 года в сеть попали данные более чем восьми миллионов пользователей сервисов. Крупнейшими DLBI назвал утечки «Яндекс.Еды» (6,8 млн пользователей) и «Двух берегов» (780 тысяч пользователей). В материале РБК указано, что экспертная оценка составлена без учёта последней утечки Delivery Club, «которая может побить предыдущие рекорды на этом рынке».
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Ребятки, кто скачал, меня терзает вопрос - кто в России больше всех жрет? )
Слава Богу не я. А кто больше всех жрёт будет гореть в аду на 3 круге (чревоугодие)