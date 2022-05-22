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TJ

Исследователи утечек DLBI: за четыре месяца в открытый доступ попали данные более 8 млн пользователей доставок еды Статьи редакции

И это без учёта последнего случая с Delivery Club, который, по версии специалистов, может оказаться рекордным.

Фото Агентства городских новостей «Москва»
  • Сервис DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), который занимается изучением утечек данных и мониторингом даркнета, оценил объём данных пользователей сервисов доставки еды, попавших в открытый доступ. Об этом пишет РБК.
  • По оценке специалистов, с начала февраля по середину мая 2022 года в сеть попали данные более чем восьми миллионов пользователей сервисов. Крупнейшими DLBI назвал утечки «Яндекс.Еды» (6,8 млн пользователей) и «Двух берегов» (780 тысяч пользователей). В материале РБК указано, что экспертная оценка составлена без учёта последней утечки Delivery Club, «которая может побить предыдущие рекорды на этом рынке».

Каков реальный объём клиентских данных во всей базе, сказать сложно, так как экстраполяция доли уникальных пользователей в пробнике дает 50 миллионов клиентов, что вряд ли возможно.

Однако можно говорить, что если реальный объем утёчки соответствует заявленным 250 миллионам строк, то в руки злоумышленников попала большая часть или вся база заказов Delivery Club, и это — крупнейшая утечка из российских служб доставки на данный момент.

Ашот Оганесян
основатель DLBI, в комментарии РБК
Сервисы
Иркутский хичхакер
В сети опубликовали новую версию сайта с данными клиентов «Яндекс.Еды» — теперь на нём есть данные ГИБДД, СДЭК и других Статьи редакции

Можно посмотреть номера машин, телефонов, имена и адреса.

#утечки #новость

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2 комментария
Вася Пражкин

Ребятки, кто скачал, меня терзает вопрос - кто в России больше всех жрет? )

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MegaIniesta

Слава Богу не я. А кто больше всех жрёт будет гореть в аду на 3 круге (чревоугодие)

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