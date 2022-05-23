Смотреть
30 дней бесплатно
Смотреть
30 дней бесплатно
Условия просмотра: clck.ru/h7Vx2
18+
УЖЕ В ПОДПИСКЕ
Сервисы
Верующий яд

Самый дорогой финтех Европы Klarna уволит 10% штата из-за влияния рецессии на выдачу рассрочек Статьи редакции

В мае WSJ сообщила, что компания ищет инвестиции по оценке на треть меньше нынешней — сейчас она оценивается в $46 млрд.

  • Гендиректор и сооснователь Klarna Себастьян Семятковски объявил о сокращении в сообщении, которое разослали всем сотрудникам, пишет TechCrunch. По его словам, оно не повлияет большинство людей, но некоторым сообщат, что они не смогут продолжать работу в компании — около 10% персонала.
  • В Klarna работает около 7000 человек, работу потеряют около 700. Сотрудникам в Европе предложат покинуть сервис в обмен на выходное пособие, в других странах «процесс будет выглядеть по разному» в зависимости от того, где работает сотрудник.
  • Семятковски сообщил, что такое решение необходимо, чтобы Klarna оставалась «сосредоточенной на том, что сделает её успешной в будущем», пишет CNBC. Он также сообщил, что на него повлияла геополитическая обстановка: «спецоперация» в Украине, изменение настроений у потребителей, резкий рост инфляции и волатильность на фондовом рынке.
  • Klarna позволяет пользователям оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. Как пишет CNBC, такие компании стали популярными во время пандемии Covid-19, которая повлияла на рост онлайн-покупок. Но сейчас инвесторы беспокоятся об устойчивости рынка, так как пользователи сокращают расходы из-за роста инфляции и высоких затрат на кредиты.
  • В июне 2021 года компания привлекла инвестиции при оценке в $46 млрд и подтвердила статус самого дорогого финтех-сервиса Европы. 19 мая WSJ сообщила, что Klarna планирует привлечь инвестиции по оценке на треть меньше нынешней — около $30 млрд.

#новость #klarna

3230 просмотров
УЖЕ В ПОДПИСКЕ
Условия: clck.ru/h7Vx2
18+
Смотреть
30 дней бесплатно
0
27 комментариев
Написать комментарий...
Malik Yantizhanov

Вот это совпадение конечно

Ответить
Развернуть ветку
Злюк Бессон

Лайк за Spark

Ответить
Развернуть ветку
Антон Семенов

😑

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Сервисы юнит-экономики в условиях сокращения инвестиционной активности внезапно стали трезветь. И использовать инструменты традиционной экономики

Ответить
Развернуть ветку
Speedwagon MMXXII

Никогда такого не было и вот опять

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Что довольно грустно... Предполагаю резкое сокращение венчурных инвесторов, а это значит, что много действительно клевого(в перспективе) может и не появится.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

На само деле нет. Ничего нового такая модель не даёт. Тратятся огромные деньги, чтобы геймефицировать финансовый АПП, чтобы сократить время доставки с 30 минут до 15. И делается только для того, чтобы вы больше тратили. Никакого рокет-сайнса. Просто экстенсивно расширяется потребление. Если упрощать: деньги уходят не туда.

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Ну так это и норма при венчурной стратегии, сливаешь деньги на 10 но 11 отбивает все остальное. Да и венчурное финансирвоание науч.теха тоже не стоит списывать, хотя там получение прибыли очень условно но польза есть.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Это не норма, когда в условиях избытка денег на рынке не проводится адекватной оценки бизнес-модели. Это значит, что рынок венчурных инвестиций уходит куда-то не туда, стараясь заработать на потребительском хайпе здесь и сейчас. Такое всегда происходит в конце больших циклов.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Talalaev

Ну вообще-то в юнит экономике все эти риски и штуки учитываются.
Тут прикол что они как раз таки забили на юнит экономику "сегодня", ради роста базы пользователей и доли рынка.
Те юнит экономика у них и не сходилась и не сходится. Иначе бы всё было бы ок и в кризисные времена, может только небольшие коррекции нужно было бы сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

На словах и в теории да. Но сам базис юнит-экономики противоречит ее теории: вам нужно постоянно наращивать количество юнитов, строить пирамиду потребления надеясь на то, что в будущем станете настолько большими, что сможете создать некое подобие неэластичного спроса на свой товар без которого юниты не смогут обойтись.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Talalaev

Ничего не противоречит там. Все хорошо, пирамид нет. Конечно этот метод нужно использовать там, где есть смысл. Ну и не слушать всяких "коучей" и тп.
Метод отличный, хорошо работает, четко показывает где сильные, где слабые места, позволяет быстро реагировать и оптимизировать компанию/продукт на повышение прибыли.
Так что... проблема не в юнит экономике, а в том что её используют в других целях.
А так, всё с ней ок, это не развод, не методы бизнес молодости и прочее.
Надежная и удобная схема построения и развития бизнес модели вокруг продукта. Не понимаю откуда у вас такие предрассудки.
Может быть, из-за разных инфоцыган которые манипулируют людьми разными терминами и подменяют понятия? С самой юнит экономикой всё ок, в нужном месте. в правильных руках.
Так можно и про условный молоток говорить, типа негоже им пользоваться, вон пальцы болеть будут, работать не сможешь, разобьешь все вокруг и тп. Так ведь верно использовать его чтобы забивать гвозди. Поэтому подобрав верные гвозди, верный молоток для нужной доски, все будет отлично работать.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сетров

Стартапу 17 лет.

Ответить
Развернуть ветку
Dimmy

Да им похуй. Лишь бы статья была.

Ответить
Развернуть ветку
Dimmy

Стартап со штатом 7000 сотрудников?
Вы ради чего такие статьи пишете? Они же не соответствуют оригиналу.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Talalaev

Я как понял в целом у модели и стартапов в Buy Now, Pay Later(BNPL) не очень времена. А проблемы начались, кстати, до СВО в Украине, впрочем, этот пиздец конечно усилил риски и ещё больше вывел наружу недостатки бизнес-модели многих BNPL стартапов.
Klarna вон постоянно отчитывалась о потерях. А сейчас видимо уход инвесторов усилился, поэтому деньго сжигающим стартапам стало тяжелее.
В США регуляторы еще в конце прошлого года интересовались у этих стартапов насчёт рисков что они несут(как себе и инвесторам, так и экономике в целом), а ещё в сентябре Кларна говорила о более трети американцев воспользовавшихся BNPL моделью оплаты, просрочили хотя бы один платёж (и у большей части в итоге упал кредитный рейтинг).
Так что... тренд шёл с прошлого года, видимо сейчас надежда на новые дешевые деньги совсем угасла.
PS ссылочки
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Market-Spotlight/Buy-now-pay-later-companies-lose-their-stock-market-luster
https://www.reuters.com/markets/commodities/us-cfpb-asks-buy-now-pay-later-companies-data-products-practices-2021-12-16/
https://www.reuters.com/technology/buy-now-pay-later-surges-third-us-users-fall-behind-payments-2021-09-09/

As 'buy now, pay later' surges, a third of U.S…
A third of U.S. consumers who used "buy now, pay later" services have fallen behind on one or more…
www.reuters.com
'Buy now, pay later' companies lose their stock…
Shares tank as investors reevaluate new lending sector
asia.nikkei.com
Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Чувак, ну какие у них проблемы, а? У них в штате 7к человек, там можно 80% уволить вообще без потерь для основной деятельности. Кларна мегасильно раздула свой штат, а последние 1.5 все компании роста сильно припали в капитализации. Их конкурент Affirm меньше чем за год упал в 8 раз по капитализации.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Talalaev

Проблемы в том, что одновременно инвесторы стали более испуганные(тут еще YC нагнетает) вместе со снижением платежеспособности клиентов. Тут пусть небольшой процент, но это сильно повлияет в этом бизнесе.
В целом не умрут скорее всего, но да оптимизировать будут себя. Кстати такие оптимизации некоторые инвесторы тоже видят как слабость бизнес модели, тут даже не том что все, баста бизнес модель не работает, а в том что вот всё хорошо, а вы деньги оказывается сжигали не в рост доли рынка/прибыли в будущем, а в раздутие штата на людей которых можно просто уволить. Нее. таких нечего давать.

Ответить
Развернуть ветку
Arty Shatilov

Прочитали то самое письмо от YC…

Ответить
Развернуть ветку
Antonina Gundyreva

Что за письмо?

Ответить
Развернуть ветку
Спортивный самолет

https://vc.ru/426041

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Непонятно они в РФ или в Европе работают?

Ответить
Развернуть ветку
Genry give my bed

Такой дорогой и так мало людец

Ответить
Развернуть ветку
Спортивный самолет

Оригинальное письма на их сайте: https://www.klarna.com/uk/blog/company-announcement-from-ceo-sebastian/

Company announcement from CEO Sebastian – Klarna…
Earlier today, Sebastian Siemiatkowski, Klarna’s CEO and co-founder, shared this message with all…
www.klarna.com
Ответить
Развернуть ветку
Злюк Бессон

За счёт чего Klarna зарабатывает? Она до сих пор не прибыльна?

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Talalaev

В идеале сидеть на разнице в процентах больших кредитных денег и их кредитах. Были в минусе потому что рост, бла бла бла. Есть ли шанс выйти в плюс, хз. Без потери клиентов и темпом рост - нереально даже в спокойные времена. А сейчас и подавно.

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Smirnov

Халве приготовиться

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
null