Самый дорогой финтех Европы Klarna уволит 10% штата из-за влияния рецессии на выдачу рассрочек Статьи редакции
В мае WSJ сообщила, что компания ищет инвестиции по оценке на треть меньше нынешней — сейчас она оценивается в $46 млрд.
- Гендиректор и сооснователь Klarna Себастьян Семятковски объявил о сокращении в сообщении, которое разослали всем сотрудникам, пишет TechCrunch. По его словам, оно не повлияет большинство людей, но некоторым сообщат, что они не смогут продолжать работу в компании — около 10% персонала.
- В Klarna работает около 7000 человек, работу потеряют около 700. Сотрудникам в Европе предложат покинуть сервис в обмен на выходное пособие, в других странах «процесс будет выглядеть по разному» в зависимости от того, где работает сотрудник.
- Семятковски сообщил, что такое решение необходимо, чтобы Klarna оставалась «сосредоточенной на том, что сделает её успешной в будущем», пишет CNBC. Он также сообщил, что на него повлияла геополитическая обстановка: «спецоперация» в Украине, изменение настроений у потребителей, резкий рост инфляции и волатильность на фондовом рынке.
- Klarna позволяет пользователям оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. Как пишет CNBC, такие компании стали популярными во время пандемии Covid-19, которая повлияла на рост онлайн-покупок. Но сейчас инвесторы беспокоятся об устойчивости рынка, так как пользователи сокращают расходы из-за роста инфляции и высоких затрат на кредиты.
- В июне 2021 года компания привлекла инвестиции при оценке в $46 млрд и подтвердила статус самого дорогого финтех-сервиса Европы. 19 мая WSJ сообщила, что Klarna планирует привлечь инвестиции по оценке на треть меньше нынешней — около $30 млрд.
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Вот это совпадение конечно
Лайк за Spark
😑
Сервисы юнит-экономики в условиях сокращения инвестиционной активности внезапно стали трезветь. И использовать инструменты традиционной экономики
Никогда такого не было и вот опять
Что довольно грустно... Предполагаю резкое сокращение венчурных инвесторов, а это значит, что много действительно клевого(в перспективе) может и не появится.
На само деле нет. Ничего нового такая модель не даёт. Тратятся огромные деньги, чтобы геймефицировать финансовый АПП, чтобы сократить время доставки с 30 минут до 15. И делается только для того, чтобы вы больше тратили. Никакого рокет-сайнса. Просто экстенсивно расширяется потребление. Если упрощать: деньги уходят не туда.
Ну так это и норма при венчурной стратегии, сливаешь деньги на 10 но 11 отбивает все остальное. Да и венчурное финансирвоание науч.теха тоже не стоит списывать, хотя там получение прибыли очень условно но польза есть.
Это не норма, когда в условиях избытка денег на рынке не проводится адекватной оценки бизнес-модели. Это значит, что рынок венчурных инвестиций уходит куда-то не туда, стараясь заработать на потребительском хайпе здесь и сейчас. Такое всегда происходит в конце больших циклов.
Ну вообще-то в юнит экономике все эти риски и штуки учитываются.
Тут прикол что они как раз таки забили на юнит экономику "сегодня", ради роста базы пользователей и доли рынка.
Те юнит экономика у них и не сходилась и не сходится. Иначе бы всё было бы ок и в кризисные времена, может только небольшие коррекции нужно было бы сделать.
На словах и в теории да. Но сам базис юнит-экономики противоречит ее теории: вам нужно постоянно наращивать количество юнитов, строить пирамиду потребления надеясь на то, что в будущем станете настолько большими, что сможете создать некое подобие неэластичного спроса на свой товар без которого юниты не смогут обойтись.
Ничего не противоречит там. Все хорошо, пирамид нет. Конечно этот метод нужно использовать там, где есть смысл. Ну и не слушать всяких "коучей" и тп.
Метод отличный, хорошо работает, четко показывает где сильные, где слабые места, позволяет быстро реагировать и оптимизировать компанию/продукт на повышение прибыли.
Так что... проблема не в юнит экономике, а в том что её используют в других целях.
А так, всё с ней ок, это не развод, не методы бизнес молодости и прочее.
Надежная и удобная схема построения и развития бизнес модели вокруг продукта. Не понимаю откуда у вас такие предрассудки.
Может быть, из-за разных инфоцыган которые манипулируют людьми разными терминами и подменяют понятия? С самой юнит экономикой всё ок, в нужном месте. в правильных руках.
Так можно и про условный молоток говорить, типа негоже им пользоваться, вон пальцы болеть будут, работать не сможешь, разобьешь все вокруг и тп. Так ведь верно использовать его чтобы забивать гвозди. Поэтому подобрав верные гвозди, верный молоток для нужной доски, все будет отлично работать.
Стартапу 17 лет.
Да им похуй. Лишь бы статья была.
Стартап со штатом 7000 сотрудников?
Вы ради чего такие статьи пишете? Они же не соответствуют оригиналу.
Я как понял в целом у модели и стартапов в Buy Now, Pay Later(BNPL) не очень времена. А проблемы начались, кстати, до СВО в Украине, впрочем, этот пиздец конечно усилил риски и ещё больше вывел наружу недостатки бизнес-модели многих BNPL стартапов.
Klarna вон постоянно отчитывалась о потерях. А сейчас видимо уход инвесторов усилился, поэтому деньго сжигающим стартапам стало тяжелее.
В США регуляторы еще в конце прошлого года интересовались у этих стартапов насчёт рисков что они несут(как себе и инвесторам, так и экономике в целом), а ещё в сентябре Кларна говорила о более трети американцев воспользовавшихся BNPL моделью оплаты, просрочили хотя бы один платёж (и у большей части в итоге упал кредитный рейтинг).
Так что... тренд шёл с прошлого года, видимо сейчас надежда на новые дешевые деньги совсем угасла.
PS ссылочки
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Market-Spotlight/Buy-now-pay-later-companies-lose-their-stock-market-luster
https://www.reuters.com/markets/commodities/us-cfpb-asks-buy-now-pay-later-companies-data-products-practices-2021-12-16/
https://www.reuters.com/technology/buy-now-pay-later-surges-third-us-users-fall-behind-payments-2021-09-09/
Чувак, ну какие у них проблемы, а? У них в штате 7к человек, там можно 80% уволить вообще без потерь для основной деятельности. Кларна мегасильно раздула свой штат, а последние 1.5 все компании роста сильно припали в капитализации. Их конкурент Affirm меньше чем за год упал в 8 раз по капитализации.
Проблемы в том, что одновременно инвесторы стали более испуганные(тут еще YC нагнетает) вместе со снижением платежеспособности клиентов. Тут пусть небольшой процент, но это сильно повлияет в этом бизнесе.
В целом не умрут скорее всего, но да оптимизировать будут себя. Кстати такие оптимизации некоторые инвесторы тоже видят как слабость бизнес модели, тут даже не том что все, баста бизнес модель не работает, а в том что вот всё хорошо, а вы деньги оказывается сжигали не в рост доли рынка/прибыли в будущем, а в раздутие штата на людей которых можно просто уволить. Нее. таких нечего давать.
Прочитали то самое письмо от YC…
Что за письмо?
https://vc.ru/426041
Непонятно они в РФ или в Европе работают?
Такой дорогой и так мало людец
Оригинальное письма на их сайте: https://www.klarna.com/uk/blog/company-announcement-from-ceo-sebastian/
За счёт чего Klarna зарабатывает? Она до сих пор не прибыльна?
В идеале сидеть на разнице в процентах больших кредитных денег и их кредитах. Были в минусе потому что рост, бла бла бла. Есть ли шанс выйти в плюс, хз. Без потери клиентов и темпом рост - нереально даже в спокойные времена. А сейчас и подавно.
Халве приготовиться