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Сервисы
Верующий яд

CNBC: Airbnb перестанет работать в Китае — сервис не смог конкурировать с местными компаниями Статьи редакции

В последние несколько лет выручка сервиса в стране составляла около 1% от общей.

  • Airbnb объявит сотрудникам об этом решении 24 мая, пишет CNBC со ссылкой на источники внутри компании. Летом она уберёт все предложения в стране.
  • Сервис начал работать в Китае в 2016 году и практически сразу столкнулся с растущей конкуренцией со стороны местных компаний, пишет издание. По словам источников, уже тогда было сложно войти на рынок и продолжать работать на нём, но из-за пандемии Covid-19 ситуация только ухудшилась. В последние несколько лет выручка Airbnb в Китае составляла только 1% от общей.
  • Компания сохранит офис и сотрудников в Пекине, но сменит фокус и будет ориентироваться на китайцев, которые путешествуют за границу, говорят источники.
  • В мае 2020 года, столкнувшись с массовой отменой бронирований и отсутствием понимания, когда возобновятся путешествия, Airbnb сократила 25% персонала — почти 1900 человек из 7500.
  • Когда люди снова начали путешествовать, а бизнес компании — восстанавливаться. Например, в 2022 году люди, работающие на удалёнке, стали чаще бронировать жильё на долгий срок. При этом в Китае бизнес Airbnb восстанавливался медленнее, так как в стране сохранялись строгие ограничения, из-за которых несколько раз вводили локдауны.

#новость #airbnb

1078 просмотров
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22 комментария
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Alexander Golubev

А что случилось?

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Vladimir Ponomarev

Спросите Дядюшку Си уже.:))

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Roman Galchenko

В контексте пары недавних заявлений одного деда, правильно спрашивать: "А что случится?".

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Vladimir Ponomarev

Вот он, здоровый протекционизм своего рынка. Свайп влево. Листать дальше..

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Кирилл Далинин

Жаль, отличный сервис.

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Здоровый пришелец

7500 персонала это конечно китайский размах)

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Blackrock

7500 это вроде весь мир а не Китай

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Roman Galchenko

Интересно, а сколько китайским сотрудникам выдали выходного пособия?

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Бублик

Едва ли китайское трудовое законодательство предусматривает что-то большее, чем миска риса

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Характерный огонь

Во время локдауна в Гонконге выплатили всем кто старше 18 лет по 10К долларов HKD, это примерно 100К рублей, по курсу на тот момент, а минималка по зарплате на острове 4600К НKD.

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Бублик

Гонконг это все же не совсем Китай

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Характерный огонь

Ну как бы да, и как бы, уже нет. К сожалению, сам жил в Гонконге одно время.

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Владислав Мальцев

Наивное представление - зарплаты в Китае давно выше российских - а что касается пенсий вот работавший там экспат писал несколько лет назад: "Как я уже писала, стереотип о том, что в Китае вообще нет пенсий - в целом устаревший. Пенсии есть. Но есть и нюанс - пенсионеры из больших городов действительно получают достаточно, чтобы на пенсии заниматься своими хобби (средняя пенсия для горожан - 2200 юаней - 22 тыс.руб), а вот тем, кто живет в китайских деревнях, повезло меньше - их базовая ставка - 55 юаней в месяц (550 рублей). Причем таких, "сельских" пенсионеров в стране в 2 раза больше." https://zen.yandex.ru/media/selfietecture/kak-jivut-kitaiskie-pensionery-gorodskie-stariki-5d380f20ce44a000aca3c120

Много ли в России пенсионеров получает по 22 тыс руб? Во многих регионах это средняя зарплата работающих людей!

Как живут китайские пенсионеры? Городские старики.
Всем привет! Кто меня еще не знает - я живу и работаю в Пекине и пишу для вас о закулисье…
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Аким Гребенкин

Да не сильно меньше и получают, не 500 рублей уж точно. У меня у бабушки 18к вместе с ветеранскими (ветерана труда, а не то что можно подумать, ей восьмидесяти ещё нет даже). И это далеко не в Москве.

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Ivan Mart

22 тыс рублей и более получают довольно много, наверное большинство пенсионеров

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Владислав Мальцев

Бывает кстати и выше: "Как и в России, китайская пенсия состоит из базы на основе трудового стажа, привязанной к прописке, и регулярных отчислений в пенсионный фонд. Например, офисный работник из Пекина со средней зарплатой 10 тыс юаней (100 тыс.руб) выйдя на пенсию в 60 лет, будет получать около 3400 юаней (34 тыс.руб) в месяц. Средняя пенсия в Шеньчжене - 4400 юаней (44 тыс.руб)." https://zen.yandex.ru/media/selfietecture/kak-jivut-kitaiskie-pensionery-est-li-v-kitae-pensii-5d37f9e2d5135c00ad1383a6

Как живут китайские пенсионеры? Есть ли в Китае…
Всем привет! Кто меня еще не знает - я живу и работаю в Пекине и пишу для вас о закулисье…
zen.yandex.ru
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Сергей Леопольдович

Дурацкая манера переводить в рубли.
Сколько у них стоит молоко, хлеб, курка, коммунальные платежи, транспорт - вот это надо сравнивать, а не круглое с теплым.

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Сергей Леопольдович

А как же кошко-жена?
Ты разбил мои мечты! )))

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Roman Galchenko

У Вас представление о Китае середины 90-х. Китай уже представляет собой вполне себе цивилизованную страну с довольно высоким уровнем дохода. Особенно у горожан.

Настоятельно рекомендую посетить страну. Желательно не распиаренные туристические локации. Будете приятно удивлены.

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Бублик

То, что у нас в конституции написано о том, что Россия — социальное государство, это не совсем пустой звук. Пенсии не ниже (пусть и крохотного) прожиточного минимума, много трудовых норм, ОМС, бесплатное образование (даже высшее, если чуть поднапрячься). Да, это криво-косо-херово, но оно существует и иногда работает (хотя большой вопрос что останется после СВО).
В Китае неравенство поболее нашего, а перечисленного местами нет. Города цветут, но урбанизация ниже, однако вопрос времени конечно.

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S.Capusta

В Китае и так непросто европейским компаниям из-за менталитета, а тут еще плюс ковид.
Самим китайцам, наверное фиолетово от ухода, а вот туристам нет.

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Характерный огонь

Не кстати не фиолетово, им же не только сами китайцы пользуются, а ещё все те, кто приезжает по работе и часто ездят по стране. Учитывая то, что большая часть отелей часто забронирована чуть больше чем полностью, Airbnb был хорошим вариантом.

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