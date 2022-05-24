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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» запланировал запустить сервис курьерской доставки в Перу и Мексике под брендом Yango Delivery Статьи редакции

Сервис уже работает в Чили с конца 2021 года.

  • В мае Yango Delivery разместил на портале Linkedin две вакансии в столице Перу — Лиме. Одна из них — менеджер по развитию бизнеса, а в описании указано, что сервис запускается в стране, пишет «Интерфакс». Вакансию разместила глава отдела глобального развития бизнеса «Яндекса» Екатерина Борисоглебская.
  • Также издание нашло на Linkedin профиль гендиректора Yango Delivery в Латиноамериканском регионе Григория Погосяна, он занимает пост с сентября 2021 года, офис расположен в Сантьяго, столице Чили.
  • Погосян написал в Linkedin, что сервис в Чили уже работает, ищет партнёров и сотрудников. Также он размещал вакансии для сотрудников в Мехико.
  • Yango Delivery доставляет любые товары кроме продуктов и, по собственным данным, привозит около 400 заказов в день.
  • В «Яндексе» подтвердили тестирование сервиса в Чили с 2021 года, но не раскрыли подробности запуска в других странах Латинской Америки. По данным на 24 мая, сайт Yango Delivery доступен в шести версиях — для Перу, Чили, Мексики, ЮАР, Турции и Израиля.
  • В марте источники Bloomberg сообщали, что «Яндекс» планирует продать Yango Deli (аналог «Яндекс.Лавки») в Лондоне и приостановить работу в Париже.

#новость #яндекс

2739 просмотров
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45 комментариев
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max zubarev

Яндекс, когда узнал что где-то ещё есть не слитые перс данные

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Oleg Borisov

Охуенно!

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Андрей

Нормальная тема, займут первые нишу, многие не дооценивают эти страны. Думаю Яндекс не глуп и провел аналитику, и знает что делать

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Ivan the Not So Terrible

С чего вы взяли что они там первые?

Жесть у некоторых соотечественников самомнение.

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Многие бокалы

Да ну, вы что, нет, мы просто Великие и духовные, с нами же Бог, и мы не умираем, а отправляется в рай, аки эльфы у Толкиена. Носители света, хранители моральных устоев и настоящей правдивой истории.
Эх, березку что-ли пойти обнять...

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C Ever

"многие не дооценивают эти страны."

https://www.interfax.ru/world/679695

Мексиканского мэра привязали к пикапу и…
Мексиканского мэра привязали к пикапу и протащили по городу за невыполнение обещаний
www.interfax.ru
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Andrey Zykov

Да, сурово там Yango придется: «Ваш заказ в пути. Если не успеем к 14:00, можете стрелять курьеру в колено или дадим промокод на скидку»

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ЯжПрограммист

Вот это я понимаю "власть народа", а не всякое там понимаешь говнецо где обещают обещают, потом получают неприкосновенность и пока..

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Dimych Pupkin

вы таки неприкосновенность с неуязвимостью не путайте. если встанет как в чили, всех перебьют.

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Andre Macareno

В России еще даже до этого не дошли

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Джахор Дырдырдаев

Это у них такой обычай, вы что, расист?

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C Ever

я гетеросексуалист, а значит за обычаи и значит не расист.

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Антон Штадлер

Многие переоценивают менеджмент Яндекса 😂

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Джахор Дырдырдаев

Доставка коки и автоматов Калашникова на дом.

Ждём тоже самое от самоката, только с "доставка Узи на стрелку за 30 минут".

PS:
Чет я Xenus вспомнил.

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Александр Еремин

В развитые страны дорога закрыта. Пошли в развивающиеся

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Лютый

Если вовремя в развивающихся занять ниши, то потом прибыль будет поражать

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Антон Штадлер

Что-то пока не поражает, если анализировать отчётность Убера и Диди

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Иван

Или придется бросать активы и убегать... Развивающиеся страны они такие, не предсказуемые.

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Pushkareva Ekaterina

Курьеры и Мексика это хорошо

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Denis G

"Name a more iconic duo, I'll wait"

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evilnw

Российский МИД не оставит без заказов.

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Мурад Муртазалиев

Интересно как у них там с законами. Можно ли в случае любого косяка сказать "мы сервис, у нас лапки"

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Джахор Дырдырдаев

Зарубят мачете в случае чего.

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Борис Денисов

Про Чили могу сказать нормальная страна. Перу для многих загадка. Мексика думаю не та страна в которой стоит свои бизнес открывать. Только если в тех краях где есть русская диаспора.

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Лютый

А русская диаспора причем тут? Ты ведь бизнес для этой страны открываешь, а не для русских

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Борис Денисов

Ну в Мексике много есть людей из России, и стран СНГ. Им привычней будет пользоваться услугами знакомых компаний. Для мексиканцев там думаю вагон и малая тележка таких сервисов есть.

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Uncle Gluk

Дело в том, что эти компании, из России, им не очень знакомы.

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Борис Денисов

Ну тут спорить долго можно. Главное у яндекса есть поля для работы там. Но до первого косяка конечно.

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Uncle Gluk

Согласен. А косяки бывают у всех.

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Люц Шнайдер

Почему обязательно русская, диаспора?

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Антон Штадлер

Потому что так думает Борис. И он не знает, что аналогичные сервисы у Яндекса, Убера, Болта есть в Африке, например. Поэтому ему удивительно, как такое возможно в зоне Центральной Америки, хотя это один из самых развитых и открытых регионов для подобных сервисов. Одни только Rappi и Mercado чего только стоят

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Ivan the Not So Terrible

Курьеры в Мексику?
Гайзенберг одобряет.

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Джахор Дырдырдаев

( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Псков Бурито

ищут пути деньжата из России выводить

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Andrey Zykov

Деньжата тоже хотят релоцироваться

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Andrey Zykov

YanGo - неплохо, кстати, можно и в России перименовать яндекс go

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Denis Kiselev

Это довольно древний бренд Яндекса для зарубежных рынков

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Andrey Zykov

Не знал, спасибо

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Denis Kiselev

Я на Янго ещё в Финляндии ездил)) по цене 0.5 от обычного такси - остался доволен)) Правда вёз нас видимо украинец и делал вид что не знает русского. А он и английского тоже не знал!)) Было довольно нелепо

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Hassan Islamov

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.taxi

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Отдельный татарин

Скоро в латинском сегменте даркнета:
Хуан Аморалез заказал 3 буррито на сумму 300 песо по адресу: ул. Революции, д 7, кв 15.

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Герман Воронов

Буррито заказал Моралез, а Аморалез кой-чо другое 🤣

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Джахор Дырдырдаев

Хуан Пабло Гарсия

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Лев Коптев

Гринго деливери

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Рэмбо Янг

yankee delivery home

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