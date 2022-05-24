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Многолетний космос

DuckDuckGo заключил сделку с Microsoft: по ней он не блокирует рекламные трекеры компании в своём браузере Статьи редакции

При этом браузер обещает пользователям особую конфиденциальность и блокировку рекламных трекеров.

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Браузер позволяет сервисам Microsoft, например, Linkedin или Bing, собирать данные о пользователях и не блокирует их трекеры, обнаружил исследователь и основатель аналитического агентства Victory Medium Зак Эдвардс. К примеру, такими данными браузер продолжает делиться с Microsoft при посещении Facebook* и других сайтов.

Основатель и глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг ответил пользователю, что браузер блокирует большинство сторонних трекеров, но соглашение с Microsoft о синдикации поиска не позволяет им сделать больше. Речь идёт о контекстной рекламе, которая позволяет показывать объявления в результатах поиска на сторонних сайтах.

Gabriel Weinberg @yegg
@thezedwards For non-search tracker blocking (eg in our browser), we block most third-party trackers. Unfortunately our Microsoft search syndication agreement prevents us from doing more to Microsoft-owned properties. However, we have been continually pushing and expect to be doing more soon.

О рекламной сделке с Microsoft написано на сайте DuckDuckGo. В ней указано, что когда пользователь покидает поисковик, компания получает для показа рекламы доступ к IP-адресу пользователя и идентификационной строке приложения — обычно она содержит его название и версию, операционную систему и язык.

По словам Вайнберга, результаты поиска полностью анонимны, также браузер блокирует сторонние cookie-файлы, в том числе и с сайтов Microsoft. Речь идёт о сайтах, не принадлежащих DuckDuckGo и Microsoft, где браузер не может заблокировать загрузку трекеров. При этом, как утверждает Вайнберг, компания работает над тем, чтобы изменить это соглашение.

DuckDuckGo начал тестировать собственный десктопный браузер в декабре 2021 года. В него встроены собственный поисковик компании, блокировщик рекламных трекеров и трекеров в электронной почте. Также он предлагает защиту от всплывающих окон с cookie-файлами примерно на половине сайтов.

Поисковик DuckDuckGo обещает пользователям особую конфиденциальность в интернете, потому что не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России.

#новость #duckduckgo

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8 комментариев
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СвяТой_ТапоК

Продались.

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у нас отмена

В 21 веке это называется "заключить сделку" )00))

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Вадим Д.

Молодцы какие: блокируем все трекеры, но тут, видимо, вмешалось бабло и, как это обычно бывает, – победило "зло".
Трекеры ms, похоже, поям источают заботу и данные собирают просто так, для души.

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Джахор Дырдырдаев

Трекеры ms просто заботятся об анонимности пользователей. Не спрашивайте как это работает, просто доверьтесь корпорации.

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Вадим Д.

Даже прослезился, это прекрасно! (-:

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Андрей

Как говорится.. «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!» хех

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MyrtleGirl

Переходим на startpage дружненько. ДДГ парашники

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Магомед Усманов

Продались.

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