При этом браузер обещает пользователям особую конфиденциальность и блокировку рекламных трекеров.

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Браузер позволяет сервисам Microsoft, например, Linkedin или Bing, собирать данные о пользователях и не блокирует их трекеры, обнаружил исследователь и основатель аналитического агентства Victory Medium Зак Эдвардс. К примеру, такими данными браузер продолжает делиться с Microsoft при посещении Facebook* и других сайтов.

Основатель и глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг ответил пользователю, что браузер блокирует большинство сторонних трекеров, но соглашение с Microsoft о синдикации поиска не позволяет им сделать больше. Речь идёт о контекстной рекламе, которая позволяет показывать объявления в результатах поиска на сторонних сайтах.

Gabriel Weinberg @yegg @thezedwards For non-search tracker blocking (eg in our browser), we block most third-party trackers. Unfortunately our Microsoft search syndication agreement prevents us from doing more to Microsoft-owned properties. However, we have been continually pushing and expect to be doing more soon.

О рекламной сделке с Microsoft написано на сайте DuckDuckGo. В ней указано, что когда пользователь покидает поисковик, компания получает для показа рекламы доступ к IP-адресу пользователя и идентификационной строке приложения — обычно она содержит его название и версию, операционную систему и язык.

По словам Вайнберга, результаты поиска полностью анонимны, также браузер блокирует сторонние cookie-файлы, в том числе и с сайтов Microsoft. Речь идёт о сайтах, не принадлежащих DuckDuckGo и Microsoft, где браузер не может заблокировать загрузку трекеров. При этом, как утверждает Вайнберг, компания работает над тем, чтобы изменить это соглашение.

DuckDuckGo начал тестировать собственный десктопный браузер в декабре 2021 года. В него встроены собственный поисковик компании, блокировщик рекламных трекеров и трекеров в электронной почте. Также он предлагает защиту от всплывающих окон с cookie-файлами примерно на половине сайтов.

Поисковик DuckDuckGo обещает пользователям особую конфиденциальность в интернете, потому что не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках.