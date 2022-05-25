Создатель Pokemon Go запустил соцсеть Campfire, которая будет привязана к геолокации и объединит игры компании Статьи редакции
Осенью 2021 года компания привлекла $300 млн для развития платформы дополненной реальности на основе карты мира.
- Niantic представила Campfire — соцсеть с привязкой к геолокации, которую интегрируют с играми компании. Соцсеть использует список друзей в учётной записи Niantic, чтобы показать их местоположение на карте (с их согласия), а также ближайшие игровые события. Об этом пишет The Verge.
- Компания также представила Visual Positioning System (VPS) — платформу для разработчиков, создающих AR-приложения с учётом местоположения. Технология позволит разработчикам определять положение пользователей и «привязывать» AR-объект к конкретному месту, например, фасаду здания или памятнику в парке.
- Во время публичных бета-тестов доступ к VPS будет бесплатным. Позже в 2022 году компания сделать его платным — цена будет зависеть от количества пользователей приложения в месяц.
- Для VPS компания собрала «миллионы сканов реальных локаций» и построила AR-карту мира. Сейчас на платформе доступно более 30 тысяч мест.
- В ноябре 2021 года компания привлекла $300 млн на расширение платформы для разработчиков Lightship и развитие «метавселенной» на основе трехмерной карты мира. Lightship позволяет пользоваться инструментами для разработки и запуска приложений для дополненной реальности. VPS станет частью этой платформы.
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неужели все опять будут бегать как угорелые за невидимыми предметами?)
Нет, не все. Россияне, например, отключены от такой возможности
Жалко чтоли ?
"отличная" идея изучать различную местность)
Толку, если в РФ не работает
Даже если бы работала, толку от всей этой лабуды немного.
Вроде Покемон Го зачах, смысл реанимировать эту идею?
Да не, покемоны живут и радуются
Оно еще живое? Мне казалось, что хайп прошёл давно.