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Квадратный чайник

Создатель Pokemon Go запустил соцсеть Campfire, которая будет привязана к геолокации и объединит игры компании Статьи редакции

Осенью 2021 года компания привлекла $300 млн для развития платформы дополненной реальности на основе карты мира.

  • Niantic представила Campfire — соцсеть с привязкой к геолокации, которую интегрируют с играми компании. Соцсеть использует список друзей в учётной записи Niantic, чтобы показать их местоположение на карте (с их согласия), а также ближайшие игровые события. Об этом пишет The Verge.
  • Компания также представила Visual Positioning System (VPS) — платформу для разработчиков, создающих AR-приложения с учётом местоположения. Технология позволит разработчикам определять положение пользователей и «привязывать» AR-объект к конкретному месту, например, фасаду здания или памятнику в парке.
  • Во время публичных бета-тестов доступ к VPS будет бесплатным. Позже в 2022 году компания сделать его платным — цена будет зависеть от количества пользователей приложения в месяц.
  • Для VPS компания собрала «миллионы сканов реальных локаций» и построила AR-карту мира. Сейчас на платформе доступно более 30 тысяч мест.
  • В ноябре 2021 года компания привлекла $300 млн на расширение платформы для разработчиков Lightship и развитие «метавселенной» на основе трехмерной карты мира. Lightship позволяет пользоваться инструментами для разработки и запуска приложений для дополненной реальности. VPS станет частью этой платформы.
Источник: Niantic

#новость #niantic #pokemongo

1090 просмотров
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11 комментариев
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DaiVin4ik

неужели все опять будут бегать как угорелые за невидимыми предметами?)

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Koan

Нет, не все. Россияне, например, отключены от такой возможности

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Михаил

Жалко чтоли ?

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Alina Lee

"отличная" идея изучать различную местность)

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Александра Тимошенко

Толку, если в РФ не работает

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Слегка Придурковатый

Даже если бы работала, толку от всей этой лабуды немного.

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Татьяна Круглова
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Штуки из труб

Вроде Покемон Го зачах, смысл реанимировать эту идею?

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balan

Да не, покемоны живут и радуются

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Тайгер Вудс пленник
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Джахор Дырдырдаев

Оно еще живое? Мне казалось, что хайп прошёл давно.

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