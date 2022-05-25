Роскомнадзор заблокировал сервис для решения домашних заданий «Знания» от польской Brainly Статьи редакции
Из-за информации о «спецоперации» в Украине.
Польская платформа для совместного обучения Brainly развивает в России сервис для совместного решения домашних заданий «Знания» — его сайт заблокировал Роскомнадзор, пишет TechCrunch.
Запись об этом есть в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Причина блокировки — ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
На платформе школьники могут задавать вопросы по своим домашним заданиям и получать достоверный ответ от своих сверстников, учителей или родителей. Как объясняет Brainly, платформа отказалась удалить информацию, которая касается «спецоперации» в Украине — так как считает, что это противоречит миссии сервиса делиться знаниями.
По собственным данным Brainly, количество активных пользователей платформы по всему миру — 350 млн в месяц. Из них 45 млн в месяц приходятся на Россию, Казахстан, Украину и Беларусь.
Ответы мэйл ру и гдз восстанут из мертвых
А вообще лучше пусть учатся, а не просто списывают домашку, хоть думать начнут
Ну кстати ответы мейл ру живее всех живых.
Иногда на них можно найти вопрос, ответ на который нигде нету.
Иногда на душе тепло становится, когда видишь на «ответах» ответ на твой вопрос, которых хранится на сайте с года 2013….
Написано же, что одну страницу только заблокировали
Нельзя заблокировать одну страницу сайта с https
Скорее, вы имели ввиду "нельзя заблокировать одну страницу"
Когда бизнес начинает заниматься политикой он прощается с эффективностью а в последствии и с прибылью.
Дети делают домашние задания, зачем туда лепить ужасы войны? Делайте бл домашние задания, хотите поддержать пользователей из Украины - супер, дайте им премиумы и бесплатные доступы. Что бы дети могли учится даже если у родителей напряг с деньгами.
Ну и правильно. Иностранные сервисы нам не нужны. Заместим отечественными.
Спасибо Роскомнадзору, ещё бы YouTube заблокировать пиндосский.
Слабый аккаунт, всего 30 рублей заработал)
Удивлен даже. Думал, раз 3 месяца уже висит баннер, значит на сайт всем насрать.
Оказывается есть вредные знания, которыми делиться нельзя - неокрепшие умы могут научиться слишком свободно мыслить...
А вообще-то и поделом! Ну этих профессоров, какой от них толк?
Чем меньше извилин - тем проще калашом управляться. Вот что нам теперь на Руси надобно!
😥