А также отдельную карту, на которой можно забронировать самокат, и обновил стартовый экран.

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В «2ГИС» появилась возможность строить маршруты для велосипедов и самокатов. Навигатор учитывает лестницы, калитки, подземные и наземные переходы проезжей части.

Он может посоветовать несколько маршрутов: один из них будет максимально быстрым, другой — максимально безопасным.

Пользователям доступны все функции навигации: указание манёвров, предупреждения о препятствиях, прогноз времени прибытия, голосовые подсказки, обзор маршрута через мини-карту и на весь экран.

В приложении будет показываться тип дороги — асфальтовая, грунтовая или велосипедная.

В настройках можно исключить из маршрута лестницы и автомобильные дороги, тогда пользователям будет доступна карта для самокатов. На ней можно выбрать устройство, посмотреть информацию о стоимости поездки, заряде устройства и забронировать его. Пока на карте доступны только самокаты «Юрента».

Кроме того, «2ГИС» добавил в навигатор для пешеходов и велосипедистов информацию о рельефе — перепад высот и гистограмму всего маршрута. Крутые участки отмечены красным, умеренные — жёлтым, ровные — зеленым.

В автомобильном навигаторе можно по пути искать магазины или другие места, в которые нужно заехать. Также он стал строить маршруты непрерывно с учётом дорожной ситуации — и предлагать новые.

Также «2ГИС» обновил стартовый экран приложения: добавил «умные» подсказки с маршрутами и «Истории» с рассказами о новых функциях и советами, куда можно сходить. Кроме того, теперь не нужно скачивать отдельно карту для каждого города.