Смотреть
30 дней бесплатно
Смотреть
30 дней бесплатно
Условия просмотра: clck.ru/h7Vx2
18+
УЖЕ В ПОДПИСКЕ
Сервисы
Полноценный велосипед

«2ГИС» обновил приложение: добавил навигатор для велосипедов и самокатов и перепады высот Статьи редакции

А также отдельную карту, на которой можно забронировать самокат, и обновил стартовый экран.

493 просмотров

В «2ГИС» появилась возможность строить маршруты для велосипедов и самокатов. Навигатор учитывает лестницы, калитки, подземные и наземные переходы проезжей части.

Он может посоветовать несколько маршрутов: один из них будет максимально быстрым, другой — максимально безопасным.

Пользователям доступны все функции навигации: указание манёвров, предупреждения о препятствиях, прогноз времени прибытия, голосовые подсказки, обзор маршрута через мини-карту и на весь экран.

В приложении будет показываться тип дороги — асфальтовая, грунтовая или велосипедная.

В настройках можно исключить из маршрута лестницы и автомобильные дороги, тогда пользователям будет доступна карта для самокатов. На ней можно выбрать устройство, посмотреть информацию о стоимости поездки, заряде устройства и забронировать его. Пока на карте доступны только самокаты «Юрента».

Кроме того, «2ГИС» добавил в навигатор для пешеходов и велосипедистов информацию о рельефе — перепад высот и гистограмму всего маршрута. Крутые участки отмечены красным, умеренные — жёлтым, ровные — зеленым.

В автомобильном навигаторе можно по пути искать магазины или другие места, в которые нужно заехать. Также он стал строить маршруты непрерывно с учётом дорожной ситуации — и предлагать новые.

Также «2ГИС» обновил стартовый экран приложения: добавил «умные» подсказки с маршрутами и «Истории» с рассказами о новых функциях и советами, куда можно сходить. Кроме того, теперь не нужно скачивать отдельно карту для каждого города.

#новость #2гис

УЖЕ В ПОДПИСКЕ
Условия: clck.ru/h7Vx2
18+
Смотреть
30 дней бесплатно
0
7 комментариев
Написать комментарий...
Ангелина Романюк

Ооо, это очень круто
Люблю 2гис))
В 100 раз лучше я.карт

Ответить
Развернуть ветку
Ronald Wright

Чем?

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Точнее не чем, а где)

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Я им года три назад еще про велонавигацию писал.

Ответить
Развернуть ветку
Петро Петров

Удалил 2гис еще в начале года, т. к. после очередного обновления (где режим снега еще появился с дед морозом) приложение начало безбожно тупить.
Пользую вражескую мапс ми. Не подводит

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александрович

Только что проверил, ничего нет ещё

Ответить
Развернуть ветку
Grebnettor

"2ГИС" всегда стоит на моём смартфоне. Обращаюсь к их приложению несколько раз в день, не подводит.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
null