«2ГИС» обновил приложение: добавил навигатор для велосипедов и самокатов и перепады высот Статьи редакции
А также отдельную карту, на которой можно забронировать самокат, и обновил стартовый экран.
В «2ГИС» появилась возможность строить маршруты для велосипедов и самокатов. Навигатор учитывает лестницы, калитки, подземные и наземные переходы проезжей части.
Он может посоветовать несколько маршрутов: один из них будет максимально быстрым, другой — максимально безопасным.
Пользователям доступны все функции навигации: указание манёвров, предупреждения о препятствиях, прогноз времени прибытия, голосовые подсказки, обзор маршрута через мини-карту и на весь экран.
В приложении будет показываться тип дороги — асфальтовая, грунтовая или велосипедная.
В настройках можно исключить из маршрута лестницы и автомобильные дороги, тогда пользователям будет доступна карта для самокатов. На ней можно выбрать устройство, посмотреть информацию о стоимости поездки, заряде устройства и забронировать его. Пока на карте доступны только самокаты «Юрента».
Кроме того, «2ГИС» добавил в навигатор для пешеходов и велосипедистов информацию о рельефе — перепад высот и гистограмму всего маршрута. Крутые участки отмечены красным, умеренные — жёлтым, ровные — зеленым.
В автомобильном навигаторе можно по пути искать магазины или другие места, в которые нужно заехать. Также он стал строить маршруты непрерывно с учётом дорожной ситуации — и предлагать новые.
Также «2ГИС» обновил стартовый экран приложения: добавил «умные» подсказки с маршрутами и «Истории» с рассказами о новых функциях и советами, куда можно сходить. Кроме того, теперь не нужно скачивать отдельно карту для каждого города.
- Отдельные маршруты для велосипедов и самокатов есть в «Яндекс.Картах», в мае для них добавили и голосовое ведение.
Ооо, это очень круто
Люблю 2гис))
В 100 раз лучше я.карт
Чем?
Точнее не чем, а где)
Я им года три назад еще про велонавигацию писал.
Удалил 2гис еще в начале года, т. к. после очередного обновления (где режим снега еще появился с дед морозом) приложение начало безбожно тупить.
Пользую вражескую мапс ми. Не подводит
Только что проверил, ничего нет ещё
"2ГИС" всегда стоит на моём смартфоне. Обращаюсь к их приложению несколько раз в день, не подводит.