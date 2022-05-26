VPN-сервис Windscribe рассказал, что его могли заблокировать в России — пользователи жаловались на сбои в работе Статьи редакции
Роскомнадзор о блокировке не сообщал.
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О проблемах сообщают пользователи в Twitter и на официальном Discord-сервере Windscribe с утра 26 мая. Сервис недоступен как минимум у клиентов «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома» и МТС.
Поддержка сервиса предположила, что их IP-адреса блокируют в России и сообщила, что проводит Windscribe расследование, чтобы изучить проблему.
Пользователи не могут подключиться практически ко всем серверам, но некоторые доступны — например, в Ирландии. Роскомнадзор официально о блокировке не заявлял, также сайта Windscribe нет в реестре заблокированных.
По данным Globalcheck, сайт Windscribe недоступен на сетях «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома», МТС, Yota и Tele2.
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У нас быстрые сервера по всему миру с гигабитными каналами, можно оплачивать картами банков РФ (но можно и любыми другими или криптой), мы не ведём логов использования VPN и не продаём никому данные. А еще нас проверила и рекомендует Роскомсвобода.
А ведь кто-то во власти и вправду думает удержаться в России, отключив по максимуму доступ к информации (ага, в СССР даже Голос Америки слушали)...
Хотя это больше похоже на агонию, когда скоро начнут все подряд запрещать (как с проектом для школьников) и так будет приближение к финалити
Финалити?! Это что?
Импортозамэщэниэ Фаталити
Финалити - Элемент геймплея, встречающийся в серии Mortal Kombat и некоторых других компьютерных играх жанра файтинг.
Тебе понадобится VPN, чтобы подключиться к VPN
п.с. если нужен быстрый vpn - напишите мне в лс
Впервые слышу об этих нонеймах.
Звучит как самореклама.
Жирный сервис, популярный
Не, довольно долго пользуюсь, всё норм у них
Но сегодня вообще ни на один сервак не пускает
Зря Вы так. Пользуюсь с начала войны. Очень удобный впн, а за поддержку беларусов во время протестов 2020 года и россиян с украинцами сейчас — цены им нет. Работает на всех устройствах, чуть ли не на утюге, скорость норм, серваков много, подключение стабильное и файерволы обходит, а ещё отдельная любовь — их реклама и почтовые рассылки.
Тоже нужна была ежедневно определенная локация. Ну и чего вы добились? Думаете, если блочите ВПН народ станет лояльнее к вам? Вы же хуже делаете себе лишь, ненависть же к вам будет. Маразматики несчастные.
Из списка избранных смог подключится только к Дублину. Жаль, если заблокируют. Сервис то збс
У меня у одного чтоли всё работает отлично на интернете мтс
Такая реклама прям скрытая
Подтверждаю, не работает. Спасает иногда если подключить по Stealth/443. На компе и на телефоне сработало на домашнем интернете от МТС. На телефоне с мегафоном, даже залогиниться не получается
На Yota утром перестал работать.
Вечер обнаружил проблемы и на домашнем Билайн (приложение для Windows и расширение в Chrome).
А вот в Keenetic (на том же Билайне) подключение через Wireguard прекрасно работает 😏
Так вот почему я не могу подключиться по Wireguard
Теле2, весь день работает без проблем.
У меня на тинькоф тоже работает сегодня.
Проверил на домашнем Ростелеком и мобильном МТС. Без проблем подключает через Франкфурт и Париж, вот через Осло - не даёт подключить.
Хотя и Осло сейчас подключил
На МТС и МГТС не работает ;(
На мобильном интернете не работает. Но если смартфон подключить к домашнему Wi-Fi, то работает. На ПК тоже работает.
Все работает, Мегафон. Все громко кричащие про Голос Америки и про запад, сначала найдите у себя реальные базовые человеческие ценности, а не BLM, ЛГБТ и прочая чушня!
Херово... @windscribecom ❤️
У меня все работает. Весь день. Мтс
Заблочили VPN. Это как?
Поставили в блэклист ip серверов.