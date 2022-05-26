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VPN-сервис Windscribe рассказал, что его могли заблокировать в России — пользователи жаловались на сбои в работе Статьи редакции

Роскомнадзор о блокировке не сообщал.

1680 просмотров

О проблемах сообщают пользователи в Twitter и на официальном Discord-сервере Windscribe с утра 26 мая. Сервис недоступен как минимум у клиентов «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома» и МТС.

Поддержка сервиса предположила, что их IP-адреса блокируют в России и сообщила, что проводит Windscribe расследование, чтобы изучить проблему.

Windscribe @windscribecom
It appears Russia implemented some VPN blocking rules last night. We're investigating.

Пользователи не могут подключиться практически ко всем серверам, но некоторые доступны — например, в Ирландии. Роскомнадзор официально о блокировке не заявлял, также сайта Windscribe нет в реестре заблокированных.

По данным Globalcheck, сайт Windscribe недоступен на сетях «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома», МТС, Yota и Tele2.

Anastasia @NasY_6277
VPN от @windscribe , с годовой подпиской перестал работать ((
У меня, конечно, есть другие варианты. Но там всё медленное и тупое..😤
катя  @saturneinvictus
@windscribecom yo! are your ips banned in russia? cannot connect for some reason ;(
Vlad *** ***** @vladislav_bes
Windscribe vpn перестал работать с интернетом от Билайн 🫤
🕊️ makoyana ᛉ / stupid Stu simp @MagnieMakoyana
@SofjaWay @windscribecom я просто много от кого увидела сообщения о сбоях, и при этом все пожаловавшиеся на сбои – русские.
+ у меня на трёх РАЗНЫХ устройствах виндскрайб не работает
Tired Manticore 🕶️🌑☁️🍇 @tiredmanticore
Виндскрайб я так тебе доверяла а теперь видимо нужно что-то другое ставить

#новость #windscribe

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31 комментарий
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Знатный Тролль
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Дмитрий Задорожный

А ведь кто-то во власти и вправду думает удержаться в России, отключив по максимуму доступ к информации (ага, в СССР даже Голос Америки слушали)...
Хотя это больше похоже на агонию, когда скоро начнут все подряд запрещать (как с проектом для школьников) и так будет приближение к финалити

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artёm rudomёtov

Финалити?! Это что?

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Алексей Родной

Импортозамэщэниэ Фаталити

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Руслан Лысенко

Финалити - Элемент геймплея, встречающийся в серии Mortal Kombat и некоторых других компьютерных играх жанра файтинг.

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artёm rudomёtov
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MEGAtraXXXer666

Тебе понадобится VPN, чтобы подключиться к VPN

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MEGAtraXXXer666

п.с. если нужен быстрый vpn - напишите мне в лс

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Радостный бокал

Впервые слышу об этих нонеймах.
Звучит как самореклама.

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Платон Щукин

Жирный сервис, популярный

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Karzec

Не, довольно долго пользуюсь, всё норм у них
Но сегодня вообще ни на один сервак не пускает

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naum

Зря Вы так. Пользуюсь с начала войны. Очень удобный впн, а за поддержку беларусов во время протестов 2020 года и россиян с украинцами сейчас — цены им нет. Работает на всех устройствах, чуть ли не на утюге, скорость норм, серваков много, подключение стабильное и файерволы обходит, а ещё отдельная любовь — их реклама и почтовые рассылки.

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Carder

Тоже нужна была ежедневно определенная локация. Ну и чего вы добились? Думаете, если блочите ВПН народ станет лояльнее к вам? Вы же хуже делаете себе лишь, ненависть же к вам будет. Маразматики несчастные.

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Rababit

Из списка избранных смог подключится только к Дублину. Жаль, если заблокируют. Сервис то збс

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Данила Родионов

У меня у одного чтоли всё работает отлично на интернете мтс

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Игорь Крафт

Такая реклама прям скрытая

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Елена Сорокина

Подтверждаю, не работает. Спасает иногда если подключить по Stealth/443. На компе и на телефоне сработало на домашнем интернете от МТС. На телефоне с мегафоном, даже залогиниться не получается

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Max Ponomarenko

На Yota утром перестал работать.
Вечер обнаружил проблемы и на домашнем Билайн (приложение для Windows и расширение в Chrome).

А вот в Keenetic (на том же Билайне) подключение через Wireguard прекрасно работает 😏

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Алексей Шатаев

Так вот почему я не могу подключиться по Wireguard

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Yosha

Теле2, весь день работает без проблем.

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Ленинградский чайник

У меня на тинькоф тоже работает сегодня.

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Андрей Мельник

Проверил на домашнем Ростелеком и мобильном МТС. Без проблем подключает через Франкфурт и Париж, вот через Осло - не даёт подключить.

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Андрей Мельник

Хотя и Осло сейчас подключил

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Юрий

На МТС и МГТС не работает ;(

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Иван

На мобильном интернете не работает. Но если смартфон подключить к домашнему Wi-Fi, то работает. На ПК тоже работает.

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Nick

Все работает, Мегафон. Все громко кричащие про Голос Америки и про запад, сначала найдите у себя реальные базовые человеческие ценности, а не BLM, ЛГБТ и прочая чушня!

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Богатый Патрик

Херово... @windscribecom ❤️

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Кристина Мар

У меня все работает. Весь день. Мтс

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Drunkenmaasta

Заблочили VPN. Это как?

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Дмитрий Шкапов

Поставили в блэклист ip серверов.

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