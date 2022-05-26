Роскомнадзор о блокировке не сообщал.

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О проблемах сообщают пользователи в Twitter и на официальном Discord-сервере Windscribe с утра 26 мая. Сервис недоступен как минимум у клиентов «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома» и МТС.

Поддержка сервиса предположила, что их IP-адреса блокируют в России и сообщила, что проводит Windscribe расследование, чтобы изучить проблему.

Windscribe @windscribecom It appears Russia implemented some VPN blocking rules last night. We're investigating.

Пользователи не могут подключиться практически ко всем серверам, но некоторые доступны — например, в Ирландии. Роскомнадзор официально о блокировке не заявлял, также сайта Windscribe нет в реестре заблокированных.

По данным Globalcheck, сайт Windscribe недоступен на сетях «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома», МТС, Yota и Tele2.

Anastasia @NasY_6277 VPN от @windscribe , с годовой подпиской перестал работать ((

У меня, конечно, есть другие варианты. Но там всё медленное и тупое..😤

Vlad *** ***** @vladislav_bes Windscribe vpn перестал работать с интернетом от Билайн 🫤