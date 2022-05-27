VK и «Яндекс» выступили против законопроекта о рекомендательных алгоритмах, который позволит их отключать — «Ъ» Статьи редакции
Рекомендации могут «создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение», считают авторы проекта.
- 27 мая на экспертном совете партии «Единая Россия» запланировано обсуждение законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов перед его внесением в Госдуму, пишет «Ъ» со ссылкой на близкие к чиновникам источники. Три собеседника издания на ИТ-рынке утверждают, что против документа выступили «Яндекс» и VK.
- По законопроекту, сервисы должны предупреждать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов и позволять их отключать.
- Требование могут распространить на соцсети, новостные и поисковые агрегаторы и видеохостинги. Законопроект планируют принять в первом чтении до конца весенней сессии, писали «Ведомости».
- «Контроль рекомендаций в поисковых системах избыточен, потому что они уже регулируются отдельными законами», — объяснил позицию «Яндекса» один из источников. Другой добавил, что из-за возможности отключения рекомендаций может резко снизиться время, которое пользователи проводят во всех сервисах компании.
- VK считает, что правила помешают развитию «VK Видео», объяснил источник «Ъ» в крупной ИТ-компании. Платформу хотят запустить отдельным приложением до конца года с рекомендательным алгоритмом, «способным соперничать с YouTube», добавил он. 97% просмотров коротких роликов в «VK Клипах» приходятся на рекомендации, рассказал техдиректор «VK Видео» Александр Тоболь в презентации для разработчиков.
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Как же так, таких красивых и хороших хотят двинуть от кормушки.
Современные рекомендательные системы, совсем не рекомендательные, а все го лишь еще один элемент рекламной "экосистемы" по промывке мозгов пользователей.
По этому и ушли от каталожных систем и рейтингов в разных музыках и кинотеатрах. Кто "занес" тот и крутится в ленте без участия прямого поиска.
Какой обывательский бред вы написали, если в рекомендалку вносить за плату, то сервисом довольно быстро перестанут пользоваться, у таких компаний как Spotify и Netflix они основа бизнеса.
Речь не только про Netflix: маркетплейсы часто продвигают «свои» товары в ущерб другим, этим точно увлекается Amazon.
чушь. не перестанут, люди просто не заметят что им в реки подмешали чтото левое.
Спотифай активно это использует, я его снес после того как мне неделю крутили новый альбом репера Дрейка, хотя он к моим рекомендациям вообще никаким боком. И хоть обминусись, он все равно крутится.
а уж погрязший в продажной повесточке Нетфликс упоминать просто смешно. про него уже мемы делают с чернокожим винни пухом или алладином
одно другому не мешает.
меня в принципе они раздражают.
Если бы они "заботились" о пользователях дали бы глубокую настройку выдачи (я про музыку сейчас)
Да, спамом много кто пытается зарабатывать.
У многих даже получается.
Я специалист по медиакоммуникациям, и могу сказать, что вы написали безосновательный бред.
Таргет и рекомендации — основа любого проекта, создающего контент, и призваны в первую очередь на прибыль.
Как-то глупо у вас всё получается: пользователь посмотрит фильм, проплаченно рекомендованный каким-нибудь сервисом — ему не понравится —он больше не будет сидеть на этом сервисе. Какой профит компании от ушедшего пользователя, нежели они будут показывать ему то, что ему заведомо не понравится?
У любых рекомендаций есть минусы — не развивается критическое мышление, но ничего не поделаешь, работа идёт на массовую аудиторию. Хочешь развивать свои вкусы и интересы — добро пожаловать в ручной поиск.
с нетерпением жду комментария "это другое"
и что плохого в рекомендациях, основанных на интересе пользователей?
а не том, интересе который должен быть "по рекомендации госдумы"
А какое отношение имеет обычный поиск к рекомендательным системам?
Я говорю про алгоритмы, которые в том числе и в поиске будут всплывать. Без них никуда.
И, к слову, поиск не проплачивается, разве что идёт работа SEO-специалиста, который своим трудом поднимает товар/сайт на первое место. Это уже не алгоритмы, а банальная конкуренция. Куда люди ткнут больше — то и взлетает.
Вы не поверите, но я то же охреневаю от непонимания этого.
То есть вы написали комментарий, не понимая, про что пишете, и теперь охреневаете от того, что написали? Ну, вы даёте!
я не понимаю какое отношение имеют "рекомендательные" (рекламные) системы к поиску
Про поиск вы написали. До этого он представлен альтернативой автоматической рекомендациям.
ну так же и все прочие "рекомендации" так работают. Сложная мысль, да?
Да, потрудитесь объяснить. Я, например, с удовольствием пользуюсь рекомендациями Ютуба и Яндекс.Музыки.
Не идеально, но годные вещи попадаются.
С чего вы вообще взяли, что рекомендации проплачиваются? Единственные проплаченные рекомендации, которые я знаю — таргетированная реклама, да и то она не вызывает раздражения, если таргетолог ударил точно по интересам аудитории, она только порадуется.
А если все участники рынка используют проплаченные рекомендации - тогда как?
Да-да, где-то мы это уже слышали, а, Рутюб же, точно.
На проде не тестировали, но ужеспособным соперничать
Да ничего нового, мы сначала ляпнем, а потом будем думать как это реализовать, и что в итоге получиться, если вообще получиться.
VK с «Порнхабом» конкурируют, но в пресс-релизе же так нельзя написать.
Страшный сон РУнета
Нужен закон "О регулировании регулирования"
Рекомендации очень мощная штука, их давно нужно регулировать. И на западе в том числе. Фильм "Социальная дилемма" посмотрите от бывших сотрудников Google, Facebook, Twitter, YouTube и др
Другое дело, что регулировать нужно правильно, а не просто отжать в пользу государства этот контроль за пользовательским вниманием (как в Китае сейчас делают)
Когда заходишь посмотреть свои (!)новости, а вместо этого видишь там незнакомых людей, которых можешь знать, рекомендации странных блогеров и откровенный трэш в видеоклипах, это не вдохновляет.
То есть, ты утром убираешь дом, и даже смирился с тем, что не можешь выкинуть поломанный диван. Но возвращаясь каждый вечер, видишь снова помойку. Причём там лежит мусор, который не может быть твоим.
я поэтому из ВК давно ушел, заходишь ленту посмотреть раз в неделю, а там дегенеративные сторис от школоты, которые никак не скрыть, непонятные люди и реклама, реклама, реклама.... причем абослютно рандомных вещей
Ну ещё бы. Пчёлы - они, обычно - за мёд, а не против. У наших, как видим - традиционная пчелиная ориентация - МЬООД! МАЙО!
Кто-то ещё читает ленту новостей в ВРекламе, где через каждые 3-4 поста реклама, которая так необходима для развития, правда непонятно кого и чего.
Слишком любят бабки, давно превратили в откровенную помойку, которой невозможно пользоваться.
Про клипы вообще молчу.
Сила соцсетей в рекомендательных алгоритмах как раз. Без них это будет сайт с кучей разделов и поиском.
А если отключить рекомендации ПС - сервисы Яндекса не так чтобы потеряют половину аудитории, но из поиска поток будет несравненно меньшим.
Как обычно, наши компании зарегулируют, а иностранцы их на хер пошлют и будут в плюсе, какие же они там критины...
Много иностранных сервисов, работающих с включенной монетизацией, то осталось?
Война закончится, монетизацию вернут, а закон продолжит наши компании чмырить.
Надеюсь ты из будущего пишешь, а то так оптимистично звучит 😌
Будут выполнять, никуда не денутся. Прецеденты были. Штрафы оборотные платят, компании "приземляют", и тут послушают. В том же гугл итак можно отключить рекомендации хотя бы в Ютуб. Но они там вывернули это так, что у тебя не будет сохраняться история просмотров, на основе которых строят рекомендации. Как итог, сервис становится совсем неинтересным (внезапно!) И как будто не запоминает ни единого твоего посещения. Ни новых видео, ничего. Все по запросу.
Ну это я далеко от темы ушел. Слушаться будут, просто максимально затрудняет процесс, как обстоит с отказом от куки на большинстве сайтов
Персональные данные уже все переместили в рф?
Вк видео думают соперничать с ютьюбом,что для меня кажется чем то нереальным для них
ЛОЛ ))
На что только не пойдёшь лишь бы привлечь людей пользоваться этими двумя ))
Даже мнимую свободу выбора новостей, против воли сервисов ))
А сами шепчут - пользуйтесь, пользуйтесь 👂🏼
Полит-технологии на кончиках пальцев
вк считает, что способны соперничать с YouTube, как-то слишком самоуверенно, есть одна платформа с такими же высказываниями
У ВК и ютуба разное количество аудитории, оба - гиганты, но в разных масштабах.
Я как рекламодатель вижу в этом очередной удар по бизнесу, особенно по малому и среднему.
На фоне потерянного из-за властей доступа к рекламным инструментам Инстаграмма и Гугла это просто вредительство с любой точки зрения. С политической - люди просто будут еще больше сидеть в неподконтрольных российским властям сетях через ВПН, и меньше в российских. С экономической - теряют и Яндекс с ВК, и рекламодатели.
Посмотрим может ли лобби Яндекса и ВК перебороть бешеный принтер.