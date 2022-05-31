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Маша Цепелева

Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor из Google Play Статьи редакции

Регулятор ссылается на решение Саратовского районного суда, но оно было отменено в мае.

  • Роскомнадзор потребовал от Google удалить из магазина приложений Tor Browser. Ведомство ссылается на решение Саратовского районного суда, который признал «содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению в России», а приложение — «позволяющим получить доступ к запрещенному контенту и способствующим совершению преступлений».
  • Сартовский областной суд отменил решение первой инстанции о блокировке Tor в середине мая 2022 года и отправил дело на новое рассмотрение.
  • Это произошло, потому что в 2017 году суд первой инстанции не привлёк к делу владельца сайта, рассказали юристы «Роскомсвободы», которые участвовали в заседании. Второй довод — в законах России нет общего запрета на распространение информации о VPN, анонимайзерах и других сервисах.
  • Пользователи начали жаловаться на недоступность Tor в России с 1 декабря 2021 года. 7 декабря Роскомнадзор потребовал удалить «запрещённую информацию» на странице с рассказом о проекте Tor. На следующий день сайт заблокировали.

#новость #tor

1861 просмотров
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67 комментариев
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S.Capusta

С козырей зашли..
И почему только из Google Play?
Видимо на счетах Google в России остались какие-то деньги, надо подчистить..
Другой причины не видно, так как в Андроид установить .apk не составляет особого труда.

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John Doe

Старый советский анекдот. Человек смотрит телевизор, в котором говорит речь Брежнев на съезде. Переключает на другую программу – снова то же самое. Переключает на третью – и там Брежнев. Переключает снова, а в кадре мужчина в костюме, грозит пальцем: "Я тебе попереключаю".

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2 комментария
Никита Кашонков

Ахах. Точно. Пуст тор браузер в русторе(или как там эта поделка называется) выложат. Произойдёт троллинг

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2 комментария
Джахор Дырдырдаев

С тузов.

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1 комментарий
Zamir Saidov

Каждый день пробитие нового дна. За мои бабки, между прочим. Целая организация существует только для того, чтобы ухудшать жизнь своим гражданам. Ведь они не блокируют вконтакт для забугорья, а не дают россиянам смотреть фейсбук.

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S.Capusta

Представляете, как обделаются американцы, когда мы пробъём дно и вылезем у них вперёд ногами.

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2 комментария
Константин Вершинин

Попробуйте использовать инвертоскоп на голове. А если серьезно, может стоит начать зарабатывать больше и тогда лень станет жаловаться тут? Я еще понимаю тех, кто пишет здесь статьи, но комменты - просто нерационально потерянное время. (прям как у меня сейчас).

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2 комментария
Павел

Намек понял, качаю

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Alexey

Можно ещё попросить закрыть Голос Америки, ну или Ходорковского в Россию выслать.
Эффект будет тот же.

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Анна Вазовски

Анус пусть себе удалят

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Неверный лолипоп

Уже

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2 комментария
Генеральный нос

Как в браузере может содержаться информация, запрещенная к распространению в России?

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Roman R

Там 1.5 извилины на весь штат сотрудников РНК, даже свою мысль нормально упаковать не в силах, а вы тут такие «сложно-технические» вопросы пытаетесь прояснить. И вообще, я слышал, что в ТОРе установлен бэкдор специально для Байдена, а все выходные узлы держит АНБ

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Предоставьте свой бравзер, товарищ, и мы стопроцентно найдём информацию, запрещённую к распространению в России.

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Иван Шеметов

интересно, что на дтф публика нынче адекватнее чем на виси

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Roman R

Что ты тут стонешь постоянно? Не нравится vc, скатертью дорога на РашаТудэй. Какой смысл в твоих неугомонных завываниях?

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3 комментария
Александр

Значит хорошее приложение. Надо скачать.

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Tom S

Ну начинается

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Виталий Круглов
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DO YOURSELF

Предлагаю роскомпозору самоудалиться из аналов истории и пойти домой...

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Константин Кузнецов

Они уже дома.

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Я никто и звать меня никак

Странно.
Большинство тех, кто влегкую это ограничение обойдет, те знают английский и могут прочитать эту запрещенную информацию.
А те, кто не справится с этой задачей, и по-русски - то говорить толком не умеют. Хм

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Слегка Придурковатый

На заметку Саратовскому суду: «в интернете содержится информация, запрещенная к распространению в России».

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Глупый кофе

Ты им идей не подкидывай только.

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11 комментариев
Минеральный микрофон

А пруфов, что контент может привести к совершению преступлений, нет? Да?

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Джахор Дырдырдаев

Тор не единственный способ войти в .онион сети. Хотя там всё равно ничего интересного нету, лол.

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Красный Дошик

Ебанушным нет покоя

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Anonymus

Все жду когда гугл удалит или хотя бы заблокирует роскомнадзор.

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Roman R

В стране такая «экономика» и уровень жизни в целом, что аргумент в сторону TOR: «Способствующим совершению преступлений», вызывает только истерический смех!

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Max Krou

ну вот они требуют заблокировать, а если не заблокируют то что?

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Владимир Кондратьев

Наложат штраф на ООО Гоголь

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Максим

А вот и началось) поздравляю)

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Михаил Пономаренко

Ну тор это уже не единственный подобный браузер, все будут запрещать?

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Константин Кузнецов

Да.

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Никита Кашонков

Роскомнадзор, дорогой, удали уже себя нах...й пожалуйста

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Глупый кофе
Второй довод — в законах России нет общего запрета на распространение информации о VPN, анонимайзерах и других сервисах.

Ну само собой, поэтому взялись и за Vpn.

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Вадим Д.

А РКН, видимо, фиолетово на что ссылаться, задача ведь какая? Блокировать, да ещё неплохо бы и превентивно, а то ишь чё понапридумывали всякое, отсматривать не успевают, а ещё и блокировать надо и чай пить.

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Макс Мухин

Удивительно что никто не просек фишку что Роскомнадзор ссылается на решение суда которое было отменено !! Апелляция признала незаконным решение о блокировки а ркн ссылается на отменное решение ! Вот это смех

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ProtoMan

Роскомнадзор потребовал удалить Роскомнадзор, и самоустранился.

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Сергей Иванов

А что же они тележку так не блокировали? Ведь был уже подобный опыт с блокировкой linkedin. Вместо напрашивающегося реального способа предотвратить использование телеги в стране, они устроили цирк с блокировками и рекламой по всем федеральным каналам.

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Александр Ковтонюк

Куча наркоманов будут модными, с лэптопами на закладки гонять…

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