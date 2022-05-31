Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor из Google Play Статьи редакции
Регулятор ссылается на решение Саратовского районного суда, но оно было отменено в мае.
- Роскомнадзор потребовал от Google удалить из магазина приложений Tor Browser. Ведомство ссылается на решение Саратовского районного суда, который признал «содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению в России», а приложение — «позволяющим получить доступ к запрещенному контенту и способствующим совершению преступлений».
- Сартовский областной суд отменил решение первой инстанции о блокировке Tor в середине мая 2022 года и отправил дело на новое рассмотрение.
- Это произошло, потому что в 2017 году суд первой инстанции не привлёк к делу владельца сайта, рассказали юристы «Роскомсвободы», которые участвовали в заседании. Второй довод — в законах России нет общего запрета на распространение информации о VPN, анонимайзерах и других сервисах.
- Пользователи начали жаловаться на недоступность Tor в России с 1 декабря 2021 года. 7 декабря Роскомнадзор потребовал удалить «запрещённую информацию» на странице с рассказом о проекте Tor. На следующий день сайт заблокировали.
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С козырей зашли..
И почему только из Google Play?
Видимо на счетах Google в России остались какие-то деньги, надо подчистить..
Другой причины не видно, так как в Андроид установить .apk не составляет особого труда.
Старый советский анекдот. Человек смотрит телевизор, в котором говорит речь Брежнев на съезде. Переключает на другую программу – снова то же самое. Переключает на третью – и там Брежнев. Переключает снова, а в кадре мужчина в костюме, грозит пальцем: "Я тебе попереключаю".
Ахах. Точно. Пуст тор браузер в русторе(или как там эта поделка называется) выложат. Произойдёт троллинг
С тузов.
Каждый день пробитие нового дна. За мои бабки, между прочим. Целая организация существует только для того, чтобы ухудшать жизнь своим гражданам. Ведь они не блокируют вконтакт для забугорья, а не дают россиянам смотреть фейсбук.
Представляете, как обделаются американцы, когда мы пробъём дно и вылезем у них вперёд ногами.
Попробуйте использовать инвертоскоп на голове. А если серьезно, может стоит начать зарабатывать больше и тогда лень станет жаловаться тут? Я еще понимаю тех, кто пишет здесь статьи, но комменты - просто нерационально потерянное время. (прям как у меня сейчас).
Намек понял, качаю
Можно ещё попросить закрыть Голос Америки, ну или Ходорковского в Россию выслать.
Эффект будет тот же.
Анус пусть себе удалят
Уже
Как в браузере может содержаться информация, запрещенная к распространению в России?
Там 1.5 извилины на весь штат сотрудников РНК, даже свою мысль нормально упаковать не в силах, а вы тут такие «сложно-технические» вопросы пытаетесь прояснить. И вообще, я слышал, что в ТОРе установлен бэкдор специально для Байдена, а все выходные узлы держит АНБ
Предоставьте свой бравзер, товарищ, и мы стопроцентно найдём информацию, запрещённую к распространению в России.
интересно, что на дтф публика нынче адекватнее чем на виси
Что ты тут стонешь постоянно? Не нравится vc, скатертью дорога на РашаТудэй. Какой смысл в твоих неугомонных завываниях?
Значит хорошее приложение. Надо скачать.
Ну начинается
Предлагаю роскомпозору самоудалиться из аналов истории и пойти домой...
Они уже дома.
Странно.
Большинство тех, кто влегкую это ограничение обойдет, те знают английский и могут прочитать эту запрещенную информацию.
А те, кто не справится с этой задачей, и по-русски - то говорить толком не умеют. Хм
На заметку Саратовскому суду: «в интернете содержится информация, запрещенная к распространению в России».
Ты им идей не подкидывай только.
А пруфов, что контент может привести к совершению преступлений, нет? Да?
Тор не единственный способ войти в .онион сети. Хотя там всё равно ничего интересного нету, лол.
Ебанушным нет покоя
Все жду когда гугл удалит или хотя бы заблокирует роскомнадзор.
В стране такая «экономика» и уровень жизни в целом, что аргумент в сторону TOR: «Способствующим совершению преступлений», вызывает только истерический смех!
ну вот они требуют заблокировать, а если не заблокируют то что?
Наложат штраф на ООО Гоголь
А вот и началось) поздравляю)
Ну тор это уже не единственный подобный браузер, все будут запрещать?
Да.
Роскомнадзор, дорогой, удали уже себя нах...й пожалуйста
Ну само собой, поэтому взялись и за Vpn.
А РКН, видимо, фиолетово на что ссылаться, задача ведь какая? Блокировать, да ещё неплохо бы и превентивно, а то ишь чё понапридумывали всякое, отсматривать не успевают, а ещё и блокировать надо и чай пить.
Удивительно что никто не просек фишку что Роскомнадзор ссылается на решение суда которое было отменено !! Апелляция признала незаконным решение о блокировки а ркн ссылается на отменное решение ! Вот это смех
Роскомнадзор потребовал удалить Роскомнадзор, и самоустранился.
А что же они тележку так не блокировали? Ведь был уже подобный опыт с блокировкой linkedin. Вместо напрашивающегося реального способа предотвратить использование телеги в стране, они устроили цирк с блокировками и рекламой по всем федеральным каналам.
Куча наркоманов будут модными, с лэптопами на закладки гонять…