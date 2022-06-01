ФАС вместе с мобильными операторами запустила сервис для подачи жалоб на спам-звонки и SMS Статьи редакции
В течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе.
- С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на голосовую или SMS-рекламу, поступившую без его согласия, и получить ответ от своего оператора. Об этом сообщила ФАС.
- О планах запустить такой сервис вместе с МТС, Tele2, «Мегафоном» и «Билайном» регулятор сообщил в марте 2022 года.
- По плану, номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов будет заблокирован всеми компаниями, подключенными к системе.
- Специальную форму ФАС и операторы создают по проекту «Антиспам», который они реализуют с момента подписания меморандума в июне 2021 года.
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Ну наконец-то
у меня стоит анти спам блок от мтс, по вечерам приходит отчет. вчера 4 блока звонков, позавчера 7. жопа.
Рано обрадовались. Хотели хорошо, а получилось как всегда
Чтобы у Мегафона подать жалобу, нужно пройти 7 кругов ада
ФИО,паспортные данные,когда и от кого была смс,текст сообщения,имена всех ваших контактов,сколько раз вы сегодня поели,как часто ходите в туалет ...
"как часто ходите в туалет" и в каком объёме (-:
Ну это, как минимум, фильтр от излишних "блокировщиков" и разного рода приколистов.
В таком случае почему бы не сделать электронную форму в ЛК?
А в таком виде сделано для того, чтобы никто не пользовался, за спам же оператор денежки получает
Я думаю, доработают, когда пойдут жалобы и недовольство уже на саму процедуру подачи. Времени-то прошло всего ничего.
Ничего там не доработают, если не заставят, Мегафон получает бабло с рекламы от которой можно отказаться, и вот они сейчас своих сотрудников посадят работать, чтобы отказаться было удобнее…
Тут только 5 кругов.
До сих пор помню как пытался выключить рекламу в мегафон смска от них: «включить отключить услугу рекламы на 3 месяца?» Мегафон реально на этом бабки делает, на тупых баннерах мискликом по которым есть шанс попасть на платную подписку в 70р каждый день и тд, ушёл к другому оператору и номер свой забрал
Оооо Мегафон, помню помню. Списывается автоматом деньги непонятно за что, а чтобы отключить - добро пожаловать в адочек на пару часов. Да, собствествнно, вся эта тройка просрала клиентов из за сервиса
Вот бы еще такой же инструмент для жалоб на оператора за изменение условий договора в одностороннем порядке, оформленные без моего согласия подписки и тд
В договоре они оставляют за собой такое право. Это касается не только мобильных операторов.
Емануться, что то полезное можем придумать!
Мне вот интересно.
У компании есть номер телефона, конкурент просто берет и закидывает пачками жалобы.
Его блокируют ? Или как будет проверяться что номер спамит ?
Вот бы была интеграция с WhoCalls, было бы мега удобно.
У них теперь Миша Ефремов мастер класс даёт (отсылка к сериалу "Ресторан по понятиям")
Интересно как будут защищаться от умышленных ложных жалоб, организованных компаниями-конкурентами?
Такой сервис тестировать нужно сначала долго на фокус группах. Интересно, как проводили такое тестирование? Или фигак фигак и в продакшн?
Всё, теперь на ВТБ с их кредитками и на Совбанк можно жалобы кидать. Интересно только, будет ли результат от этого?
Стоматологии утонут в исках
А уж как компании пластиковых окон пострадают)))
Да пусть все вышеперечисленные направятся в ад!
После начала войны как то резко перестали звонить из сбербанка.
Повезло вам. Мне звонили пару раз.
Как будет проверять было ли согласие?
Потом окажется что 100500 лет назад ты где-то нажал принять и спам звонок был с твоего согласия?
Батюшки, неужто все письма разом до дедушки Мороза дошли?
Замечательная инициатива, ей богу.
Поднимутся продажи новых номеров у операторов взамен заблокированных? (-:
Если бы всё было так просто)) В своё время взял в билайне явно отлежавшийся после блокировки номер, и ещё два года объяснял коллекторам и маргинальным личностям (хотя вероятно, это были звонки из одной и той же организации), что я не ювелир Валерий.
Так что и спамерские скорее всего, со временем просто перепродадут. А смогут ли они куда-то нормально дозваниваться, будучи в базах антиспама на клиентских устройствах — это вопрос со звёздочкой, как говорится.
Жаль, что только для номеров, которые звонили в последние 24 часа
Билайн умнее всех? Отказался?
Лучше бы сразу обратную связь с Спортлото прикрутили
это после новостей про слитые данные, решили блокировать спам, чтоб мошенники не звонили?
Ох уж этот Озон
Надеюсь поможет. Спам достал, вообще перестала отвечать на незнакомые номера.
Попробуйте что-нибудь из софтовых решений с автоблокировкой номеров, которые уже набрали жалоб. Навскидку — тот же бесплатный определитель Яндекса, но есть и альтернативы.
При регистрации или входе в киви и приложение билайн, есть маленькая галочка о разрешении отправлять вам рекламные смски))
Текст или скриншот сообщения.
а на звонки как жаловаться? СМСки в 22 уже мало кто отправляет
Интересно, а кто будет верифицировать жалобы? Два модератора: один на стороне оператора и один на стороне фас? И что если один будет промотивирован кем-то, а второй отправлять в блок пришедшие номера на автомате? Всё: прощай номер телефона?
Подозреваю (но, разумеется, не уверен), что каждый номер будет получать соответствующий флаг и поступать в обработку только по факту набора некого минимального количества жалоб. Потому что слабо представляю сценарий, в котором такой массив данных, включая единичные репорты, сможет лично проверять оператор.