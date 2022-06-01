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Сервисы
Коренной волк

ФАС вместе с мобильными операторами запустила сервис для подачи жалоб на спам-звонки и SMS Статьи редакции

В течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе.

  • С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на голосовую или SMS-рекламу, поступившую без его согласия, и получить ответ от своего оператора. Об этом сообщила ФАС.
  • О планах запустить такой сервис вместе с МТС, Tele2, «Мегафоном» и «Билайном» регулятор сообщил в марте 2022 года.
  • По плану, номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов будет заблокирован всеми компаниями, подключенными к системе.
  • Специальную форму ФАС и операторы создают по проекту «Антиспам», который они реализуют с момента подписания меморандума в июне 2021 года.

#новость #фас

1896 просмотров
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42 комментария
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Jill Can

Ну наконец-то

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Alexey Therm

у меня стоит анти спам блок от мтс, по вечерам приходит отчет. вчера 4 блока звонков, позавчера 7. жопа.

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Павел Ляпин

Рано обрадовались. Хотели хорошо, а получилось как всегда
Чтобы у Мегафона подать жалобу, нужно пройти 7 кругов ада

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Ruslan Yunusov

ФИО,паспортные данные,когда и от кого была смс,текст сообщения,имена всех ваших контактов,сколько раз вы сегодня поели,как часто ходите в туалет ...

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Тупой файл

"как часто ходите в туалет" и в каком объёме (-:

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Тупой файл

Ну это, как минимум, фильтр от излишних "блокировщиков" и разного рода приколистов.

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Павел Ляпин

В таком случае почему бы не сделать электронную форму в ЛК?
А в таком виде сделано для того, чтобы никто не пользовался, за спам же оператор денежки получает

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Тупой файл

Я думаю, доработают, когда пойдут жалобы и недовольство уже на саму процедуру подачи. Времени-то прошло всего ничего.

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Val Ten

Ничего там не доработают, если не заставят, Мегафон получает бабло с рекламы от которой можно отказаться, и вот они сейчас своих сотрудников посадят работать, чтобы отказаться было удобнее…

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ART

Тут только 5 кругов.

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Val Ten

До сих пор помню как пытался выключить рекламу в мегафон смска от них: «включить отключить услугу рекламы на 3 месяца?» Мегафон реально на этом бабки делает, на тупых баннерах мискликом по которым есть шанс попасть на платную подписку в 70р каждый день и тд, ушёл к другому оператору и номер свой забрал

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Поздний щит

Оооо Мегафон, помню помню. Списывается автоматом деньги непонятно за что, а чтобы отключить - добро пожаловать в адочек на пару часов. Да, собствествнно, вся эта тройка просрала клиентов из за сервиса

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Drunkenmaasta

Вот бы еще такой же инструмент для жалоб на оператора за изменение условий договора в одностороннем порядке, оформленные без моего согласия подписки и тд

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Никита Гайдар

В договоре они оставляют за собой такое право. Это касается не только мобильных операторов.

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Игорь Крафт

Емануться, что то полезное можем придумать!

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Рафаэль Алиев

Мне вот интересно.

У компании есть номер телефона, конкурент просто берет и закидывает пачками жалобы.

Его блокируют ? Или как будет проверяться что номер спамит ?

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Revenant

Вот бы была интеграция с WhoCalls, было бы мега удобно.

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Рафаэль Алиев
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Андрей Мельник

У них теперь Миша Ефремов мастер класс даёт (отсылка к сериалу "Ресторан по понятиям")

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Svetlov

Интересно как будут защищаться от умышленных ложных жалоб, организованных компаниями-конкурентами?
Такой сервис тестировать нужно сначала долго на фокус группах. Интересно, как проводили такое тестирование? Или фигак фигак и в продакшн?

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Андрей Мельник

Всё, теперь на ВТБ с их кредитками и на Совбанк можно жалобы кидать. Интересно только, будет ли результат от этого?

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artёm rudomёtov

Стоматологии утонут в исках

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Андрей Мельник

А уж как компании пластиковых окон пострадают)))

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artёm rudomёtov

Да пусть все вышеперечисленные направятся в ад!

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Александр Еремин

После начала войны как то резко перестали звонить из сбербанка.

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Анна Вазовски

Повезло вам. Мне звонили пару раз.

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Двадцать Один

Как будет проверять было ли согласие?

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OlLeo
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ROME

Потом окажется что 100500 лет назад ты где-то нажал принять и спам звонок был с твоего согласия?

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Тупой файл

Батюшки, неужто все письма разом до дедушки Мороза дошли?
Замечательная инициатива, ей богу.
Поднимутся продажи новых номеров у операторов взамен заблокированных? (-:

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Darth Swordman

Если бы всё было так просто)) В своё время взял в билайне явно отлежавшийся после блокировки номер, и ещё два года объяснял коллекторам и маргинальным личностям (хотя вероятно, это были звонки из одной и той же организации), что я не ювелир Валерий.

Так что и спамерские скорее всего, со временем просто перепродадут. А смогут ли они куда-то нормально дозваниваться, будучи в базах антиспама на клиентских устройствах — это вопрос со звёздочкой, как говорится.

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Артём Соколов

Жаль, что только для номеров, которые звонили в последние 24 часа

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artёm rudomёtov

Билайн умнее всех? Отказался?

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Eternal Hate

Лучше бы сразу обратную связь с Спортлото прикрутили

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Denis Elakhin

это после новостей про слитые данные, решили блокировать спам, чтоб мошенники не звонили?

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Stan Vuytcz

Ох уж этот Озон

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Александра Разакова

Надеюсь поможет. Спам достал, вообще перестала отвечать на незнакомые номера.

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Darth Swordman

Попробуйте что-нибудь из софтовых решений с автоблокировкой номеров, которые уже набрали жалоб. Навскидку — тот же бесплатный определитель Яндекса, но есть и альтернативы.

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ART

При регистрации или входе в киви и приложение билайн, есть маленькая галочка о разрешении отправлять вам рекламные смски))

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Никита Краснов
Дату и время поступления SMS.
Текст или скриншот сообщения.

а на звонки как жаловаться? СМСки в 22 уже мало кто отправляет

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Astas Jr

Интересно, а кто будет верифицировать жалобы? Два модератора: один на стороне оператора и один на стороне фас? И что если один будет промотивирован кем-то, а второй отправлять в блок пришедшие номера на автомате? Всё: прощай номер телефона?

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Darth Swordman

Подозреваю (но, разумеется, не уверен), что каждый номер будет получать соответствующий флаг и поступать в обработку только по факту набора некого минимального количества жалоб. Потому что слабо представляю сценарий, в котором такой массив данных, включая единичные репорты, сможет лично проверять оператор.

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