Сервис для дизайнеров Canva отключил доступ пользователям из России Статьи редакции
Компания планировала продолжить работу в стране, но изменила решение из-за давления сообщества и российской цензуры.
При попытке входа на сайт из России отображается заглушка с критикой «военной операции» в Украине.
С начала «военной операции» ситуация изменилась, и реакция компании тоже должна измениться, написал сооснователь сервиса Клифф Обрехт. «Наша цель всегда заключалась в том, чтобы наиболее эффективно поддерживать Украину и действовать так, чтобы помочь положить конец ***** (российские власти требуют называть действия в Украине «специальной военной операцией» — vc.ru), поэтому сегодня мы недоступны в России», — добавил он.
В начале марта 2022 года Canva выступила в поддержку Украины, а затем прекратила обработку платежей в России. В стране сервисом пользовались 1,4 млн человек — это около 2% от всей клиентской базы компании.
Canva — это австралийский сервис для графического дизайна. Пользователи могут выбрать шаблон из библиотеки, стоковые изображения и шрифты, а затем создавать собственные баннеры и картинки для публикаций в соцсетях или печати рекламных материалов.
Так им!!! Теперь правительство не сможет делать красивые презентации с анимациями!!!
Вы должны понимать, что это не против российского народа, а против Путина и его окружения.
Это же мягкая сила. В целом логика в этом есть. Рано или поздно люди начнут задумываться, тоскуя по привычному образу жизни и работы. И возможно даже начнут думать кто в этом виноват. Небольшая часть даже придёт к правильным выводам, что усилит общее недовольство режимом.
Это попытка смотивировать мояхатаскраешников.
🤡🤡🤡
Это спецоперация по освобождению Россиян. Не благодари.
К слову, через впн работает как и раньше. А в виду того, что я впн уже практически и не отключаю, то даже не заметил.
Подтверждаю, через VPN работает.. пока работает..
(товарищ майор, записывая в книжечку) "практически не отключая vpn"...
Сделайте пожалуйста подборку альтернатив 🙏
Павер поинт
ну я уже давно на фигму перешёл
Альтернативы от Product Hunt: https://www.producthunt.com/products/canva/alternatives
SUPA, Figma
Для меня альтернатива adobe express
flyvi.io
"Требуем заблокировать россиянам доступ из-за Украины! Требуем заблокировать туркам доступ из-за курдов! Требуем заблокировать китайцам доступ из-за уйгуров!..."
Так что-ли?
И Путин такой сразу: "Ну это уже край! Выводим войска!"
Ещё один сервис для работы людям через vpn
Блин, скоро без впн только госуслуги будут открываться, да и то не факт. В общем - можно не отключать уже, так проще будет.
Жду, когда госуслуги уйдут из России и будут работать только с впн.
Это если VPN будет открываться.
Уже не открываются без VPN, по крайней мере из Черногории 😀
ребята, разбудите, пожалуйста, когда всеми приложениями можно будет пользоваться нормально, без VPN
Может и будить уже некому будет 🥲
Хорошая мотивация российским дизайнерам осваивать профессиональные средства для работы и не тратить время на бестолковые конструкторы
Например какие? Adobe не работает к слову.
Российские, надеюсь?
Заблокируйте доступ израильтянам из-за палестинцев, а палестинцам из-за израильтян. Американцам из-за сомалийцев, а сомалийцам из-за американцев. Смотрите сколько военных конфликтов сейчас идёт. И сколько ещё стран можно заблокировать.
А чего не через месяц ещё?
Вроде же основная волна уходящих прошла уже.
Да ничего не прошло, все только впереди. Щас вот Google совсем уйдет и самое интересное начнется.
минус жопа.
я там себе красивые трекеры делала, которыми никогда в итоге не пользовалась ы.
Давление подскочило.
Назло бабушке отморожу уши.
Когда это уже кончится.
А как вы подписку подключали? Поделитесь опытом. Я создавала несколько новых аккаунтов через впн, но все равно не получается оплатить даже с банковской карты Германии
Скачайте подписку с ВБ стоит 250₽)
ну теперь-то точно правительство одумается, это отключение же против них. а и еще пусть не забудут перевести деньги с оплаченных подписок нуждающимся
С ВПН работает
Какое приложение следующее ? 🙄
Санкционочка. Такими темпами свободных приложений не останется.
Да озон
VPN наше всё
Там еще Альфа Кашу порезала с крутой формулировкойВсе крупные банки снизили кэшбэк ещё в апреле-мае. Мы держались, как могли
давайте новость, жду пожар на 300+ комментов! :)
Вот собственно в приложении, если кому интересно
Я vpn уже несколько лет пользуюсь, так как на некоторые импортные сайты вдруг пропадал доступ. Когда существуют пути обхода, смысл блокировать.
Заметили все 2 человека без ВПН (или у кого он по ркн спискам, что сейчас уже не особо актуально)?
Какой уважающий себя дизайнер, пользуется этой платформой?
Люди, пользуйтесь лучше фигмой или так уж и быть фотошопом. Максимум две недели помучаетесь и фотошоп будете владеть очень даже неплохо.