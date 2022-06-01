Компания планировала продолжить работу в стране, но изменила решение из-за давления сообщества и российской цензуры.

При попытке входа на сайт из России отображается заглушка с критикой «военной операции» в Украине.

С начала «военной операции» ситуация изменилась, и реакция компании тоже должна измениться, написал сооснователь сервиса Клифф Обрехт. «Наша цель всегда заключалась в том, чтобы наиболее эффективно поддерживать Украину и действовать так, чтобы помочь положить конец ***** (российские власти требуют называть действия в Украине «специальной военной операцией» — vc.ru), поэтому сегодня мы недоступны в России», — добавил он.

В начале марта 2022 года Canva выступила в поддержку Украины, а затем прекратила обработку платежей в России. В стране сервисом пользовались 1,4 млн человек — это около 2% от всей клиентской базы компании.

Canva — это австралийский сервис для графического дизайна. Пользователи могут выбрать шаблон из библиотеки, стоковые изображения и шрифты, а затем создавать собственные баннеры и картинки для публикаций в соцсетях или печати рекламных материалов.

Скриншот с сайта Canva