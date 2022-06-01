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Коренной волк

Сервис для дизайнеров Canva отключил доступ пользователям из России Статьи редакции

Компания планировала продолжить работу в стране, но изменила решение из-за давления сообщества и российской цензуры.

При попытке входа на сайт из России отображается заглушка с критикой «военной операции» в Украине.

С начала «военной операции» ситуация изменилась, и реакция компании тоже должна измениться, написал сооснователь сервиса Клифф Обрехт. «Наша цель всегда заключалась в том, чтобы наиболее эффективно поддерживать Украину и действовать так, чтобы помочь положить конец ***** (российские власти требуют называть действия в Украине «специальной военной операцией» — vc.ru), поэтому сегодня мы недоступны в России», — добавил он.

В начале марта 2022 года Canva выступила в поддержку Украины, а затем прекратила обработку платежей в России. В стране сервисом пользовались 1,4 млн человек — это около 2% от всей клиентской базы компании.

Canva — это австралийский сервис для графического дизайна. Пользователи могут выбрать шаблон из библиотеки, стоковые изображения и шрифты, а затем создавать собственные баннеры и картинки для публикаций в соцсетях или печати рекламных материалов.

Скриншот с сайта Canva

#новость #canva

3186 просмотров
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76 комментариев
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Влад

Так им!!! Теперь правительство не сможет делать красивые презентации с анимациями!!!

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Алексей Дымов

Вы должны понимать, что это не против российского народа, а против Путина и его окружения.

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Михаил Филиппов

Это же мягкая сила. В целом логика в этом есть. Рано или поздно люди начнут задумываться, тоскуя по привычному образу жизни и работы. И возможно даже начнут думать кто в этом виноват. Небольшая часть даже придёт к правильным выводам, что усилит общее недовольство режимом.

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11 комментариев
Betty Boop

Это попытка смотивировать мояхатаскраешников.

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11 комментариев
Максим Шостак

🤡🤡🤡

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Пётр Петров

Это спецоперация по освобождению Россиян. Не благодари.

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1 комментарий
Михаил Филиппов

К слову, через впн работает как и раньше. А в виду того, что я впн уже практически и не отключаю, то даже не заметил.

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Фидан Мифтахов

Подтверждаю, через VPN работает.. пока работает..

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1 комментарий
Roman Goncharenko

(товарищ майор, записывая в книжечку) "практически не отключая vpn"...

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Дарья Колганова

Сделайте пожалуйста подборку альтернатив 🙏

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Влад

Павер поинт

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1 комментарий
Артём Шушунов

ну я уже давно на фигму перешёл

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1 комментарий
Глеб Шалимов

Альтернативы от Product Hunt: https://www.producthunt.com/products/canva/alternatives

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Михаил Сизов

SUPA, Figma

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Sergey Tischenko

Для меня альтернатива adobe express

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Анна Линнден

flyvi.io

Flyvi — это сервис сторис для сайта, конструктор…
Разместите на сайте сторис как в Instagram. Создайте впечатляющую графику для соцсетей…
flyvi.io
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new_comment
но изменила решение из-за давления сообщества

"Требуем заблокировать россиянам доступ из-за Украины! Требуем заблокировать туркам доступ из-за курдов! Требуем заблокировать китайцам доступ из-за уйгуров!..."
Так что-ли?

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Drunkenmaasta

И Путин такой сразу: "Ну это уже край! Выводим войска!"

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Тупой файл

Ещё один сервис для работы людям через vpn
Блин, скоро без впн только госуслуги будут открываться, да и то не факт. В общем - можно не отключать уже, так проще будет.

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Сергей Пурюшин

Жду, когда госуслуги уйдут из России и будут работать только с впн.

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Земной калькулятор

Это если VPN будет открываться.

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Denis Nichik

Уже не открываются без VPN, по крайней мере из Черногории 😀

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1 комментарий
Кирилл Добряков

ребята, разбудите, пожалуйста, когда всеми приложениями можно будет пользоваться нормально, без VPN

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Kirill Volkov

Может и будить уже некому будет 🥲

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Gorbun iz Notr Dama

Хорошая мотивация российским дизайнерам осваивать профессиональные средства для работы и не тратить время на бестолковые конструкторы

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Земной калькулятор

Например какие? Adobe не работает к слову.

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Betty Boop

Российские, надеюсь?

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Кристина Мар

Заблокируйте доступ израильтянам из-за палестинцев, а палестинцам из-за израильтян. Американцам из-за сомалийцев, а сомалийцам из-за американцев. Смотрите сколько военных конфликтов сейчас идёт. И сколько ещё стран можно заблокировать.

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user user

А чего не через месяц ещё?
Вроде же основная волна уходящих прошла уже.

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Betty Boop

Да ничего не прошло, все только впереди. Щас вот Google совсем уйдет и самое интересное начнется.

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Юлия V

минус жопа.
я там себе красивые трекеры делала, которыми никогда в итоге не пользовалась ы.

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Пётр Петров

Давление подскочило.

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Слегка Придурковатый

Назло бабушке отморожу уши.

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Андрей Шевченко

Когда это уже кончится.

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Елена Демьяненко

А как вы подписку подключали? Поделитесь опытом. Я создавала несколько новых аккаунтов через впн, но все равно не получается оплатить даже с банковской карты Германии

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Андрей Шевченко

Скачайте подписку с ВБ стоит 250₽)

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2 комментария
Саша Ткаченко

ну теперь-то точно правительство одумается, это отключение же против них. а и еще пусть не забудут перевести деньги с оплаченных подписок нуждающимся

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Дмитрий Скрябин

С ВПН работает

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Михаил Васильев

Какое приложение следующее ? 🙄

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Земной калькулятор

Санкционочка. Такими темпами свободных приложений не останется.

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Stan Vuytcz

Да озон

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Алексей Жданов

VPN наше всё

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color

Там еще Альфа Кашу порезала с крутой формулировкой

Все крупные банки снизили кэшбэк ещё в апреле-мае. Мы держались, как могли

давайте новость, жду пожар на 300+ комментов! :)

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Constantine

Вот собственно в приложении, если кому интересно

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Марина

Я vpn уже несколько лет пользуюсь, так как на некоторые импортные сайты вдруг пропадал доступ. Когда существуют пути обхода, смысл блокировать.

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ctqwa

Заметили все 2 человека без ВПН (или у кого он по ркн спискам, что сейчас уже не особо актуально)?

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Ruslan Askarov

Какой уважающий себя дизайнер, пользуется этой платформой?
Люди, пользуйтесь лучше фигмой или так уж и быть фотошопом. Максимум две недели помучаетесь и фотошоп будете владеть очень даже неплохо.

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