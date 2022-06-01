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Здешний дым

VPN-сервис Windscribe сообщил, что обошёл блокировку в России: но работают только расширения для браузеров Статьи редакции

Что с приложением, пока неизвестно.

  • Windscribe обновил расширения для браузеров Chrome и Firefox. Теперь сервис должен работать у россиян. Пользователи на официальном Discord-сервере Windscribe отметили, что теперь VPN доступен.
  • Будет ли VPN-сервис работать через приложение, пока неизвестно. Пока Windscribe предлагает россиянам пользоваться им через расширения: большинство серверов для подключения станут доступны к концу недели.
  • 26 мая пользователи Windscribe в России пожаловались на сбои: они не могли подключиться ни к одному серверу.
  • Поддержка сервиса предположила, что их IP-адреса блокируют в России и сообщила, что проводит расследование, чтобы изучить проблему. Роскомнадзор официально о блокировке не сообщал.

#новость #windscribe

1160 просмотров
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40 комментариев
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Алексей Дымов

Не понимаю, почему они не следуют общему тренду и не уходят из России?

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MEGAtraXXXer666

Даже удивительно, не ощущают давление общественности…

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Норрин Радд

потому что, свято место пусто не бывает, даже в первой статье о проблемах W, отпиарился другой VPN сервис.

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Алексей Дымов

Думают о прибыли, а не о том, как навредить Путину?

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Норрин Радд

А Путину их уход как раз и не навредит. Они то и нужны только тем, у кого блочат ресурсы.

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Влад

а должны думать о том как Путину навредить!!!

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Влад

без России существование технологии впн будет бесполезно

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Дмитрий xXx

Весь Китай сидит на VPN, а их там раза в 2500 больше, чем пользователей из РФ.

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Алексей Дымов

Они хотят зарабатывать в кровавой России кровавые путинские деньги?

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MasterCard

Почему Россия кровавая?

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Алексей Дымов

Так сейчас принято считать

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Влад

это сарказм же

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MasterCard

а что это такое?
или кто

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Влад

выдели слово и нажми правой кнопкой мыши, появится что-то вроде "найти 'сарказм' в google/яндекс"

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MasterCard

А, это когда ногами нельзя бить

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Влад

именно!

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Олег Павлов

Закаты красивые, особенно на юге

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MasterCard

а юг это где?

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Олег Павлов

Границы у нас в головах)

p.s. Сочи, Туапсе, Кабардинка, Новороссийск, если без шуток

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MasterCard

границы какие, личные или же моральные?

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Влад

да, одни аж рублевые счета создают чтоб кровавые денежки принимать (расширение Browsec)

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Алексей Дымов

Как можно!

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Дмитрий Матюшин

ну так хорошо ведь,что не уходят , тут радоваться нужно

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Алексей Дымов

Как-то это недемократично

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Влад Борщ

Потому что это доступ к реальной нецензурированной информации. Proton точно так же сказали и остались.

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Алексей Дымов

К центрируемой не в России информации, так точнее

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Фёдор Трухин

потому что из vpn сервисов никто не уходит, страны, где есть цензура или ограничения это основные рынки для таких сервисов. Windscribe для клиентов из России сделал специальный промокод который увеличивал лимит с 2Гб до 30Гб на бесплатном тарифе. Многие VPN сервисы наоборот увеличили рекламную и маркетинговую активность в ру сегменте.

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Алексей Дымов

Война войной, а бабки бабками

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Первичный холод

Спасибо черной пятнице, купил у них подписку на год за 600 рублей. Лучший VPN. Всегда включен. Бывает раз в неделю надо вкл/выкл сделать и всё норм.

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Rnatery

а чем бесплатные хуже?

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Макс Приходченко

Ограничением траффика, скоростью, бОльшей вероятностью слива данных (но это не факт)

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Павел Морозов

Данные сливают по первому же запросу

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Дмитрий Горбачёв

Сервис который смог

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Норрин Радд

Нда, а пара стран всё таки работает )

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Поребрик у Парадной

получается единственное, что они заблокировали, - sebeanus?

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Тупой файл

Есть мнение, что вот уже вскорости, чтобы воспользоваться одним впн, понадобится второй впн. И дальше эти каскады будут только прирастать.

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Vlad Pogutsa

Только вот у меня расширение как работало, так и работает, а вот с телефона подключаться как у всех перестал.

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Blackrock

У меня с телефона подключается, бесплатный амстердам гигабитный все четко

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Vlad Pogutsa

У меня на платном тарифе с йоты не подключается практически никуда, а на корпоративном провайдере и дома тоже всё работает. Короче от провайдера зависит

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Герман Воронов

На днях пробесило их расширение для хрома. В какой-то момент перестали страницы открываться. В другом браузере все ок. Думал, с днс проблемы. Оказалось, ОТКЛЮЧЕННОЕ расширение windscribe установило ПРОКСИ, и в результате ничего не открывалось. В топку такие приколы ) снес нафиг

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