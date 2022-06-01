VPN-сервис Windscribe сообщил, что обошёл блокировку в России: но работают только расширения для браузеров Статьи редакции
Что с приложением, пока неизвестно.
- Windscribe обновил расширения для браузеров Chrome и Firefox. Теперь сервис должен работать у россиян. Пользователи на официальном Discord-сервере Windscribe отметили, что теперь VPN доступен.
- Будет ли VPN-сервис работать через приложение, пока неизвестно. Пока Windscribe предлагает россиянам пользоваться им через расширения: большинство серверов для подключения станут доступны к концу недели.
- 26 мая пользователи Windscribe в России пожаловались на сбои: они не могли подключиться ни к одному серверу.
- Поддержка сервиса предположила, что их IP-адреса блокируют в России и сообщила, что проводит расследование, чтобы изучить проблему. Роскомнадзор официально о блокировке не сообщал.
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Не понимаю, почему они не следуют общему тренду и не уходят из России?
Даже удивительно, не ощущают давление общественности…
потому что, свято место пусто не бывает, даже в первой статье о проблемах W, отпиарился другой VPN сервис.
Думают о прибыли, а не о том, как навредить Путину?
А Путину их уход как раз и не навредит. Они то и нужны только тем, у кого блочат ресурсы.
а должны думать о том как Путину навредить!!!
без России существование технологии впн будет бесполезно
Весь Китай сидит на VPN, а их там раза в 2500 больше, чем пользователей из РФ.
Они хотят зарабатывать в кровавой России кровавые путинские деньги?
Почему Россия кровавая?
Так сейчас принято считать
это сарказм же
а что это такое?
или кто
выдели слово и нажми правой кнопкой мыши, появится что-то вроде "найти 'сарказм' в google/яндекс"
А, это когда ногами нельзя бить
именно!
Закаты красивые, особенно на юге
а юг это где?
Границы у нас в головах)
p.s. Сочи, Туапсе, Кабардинка, Новороссийск, если без шуток
границы какие, личные или же моральные?
да, одни аж рублевые счета создают чтоб кровавые денежки принимать (расширение Browsec)
Как можно!
ну так хорошо ведь,что не уходят , тут радоваться нужно
Как-то это недемократично
Потому что это доступ к реальной нецензурированной информации. Proton точно так же сказали и остались.
К центрируемой не в России информации, так точнее
потому что из vpn сервисов никто не уходит, страны, где есть цензура или ограничения это основные рынки для таких сервисов. Windscribe для клиентов из России сделал специальный промокод который увеличивал лимит с 2Гб до 30Гб на бесплатном тарифе. Многие VPN сервисы наоборот увеличили рекламную и маркетинговую активность в ру сегменте.
Война войной, а бабки бабками
Спасибо черной пятнице, купил у них подписку на год за 600 рублей. Лучший VPN. Всегда включен. Бывает раз в неделю надо вкл/выкл сделать и всё норм.
а чем бесплатные хуже?
Ограничением траффика, скоростью, бОльшей вероятностью слива данных (но это не факт)
Данные сливают по первому же запросу
Сервис который смог
Нда, а пара стран всё таки работает )
получается единственное, что они заблокировали, - sebeanus?
Есть мнение, что вот уже вскорости, чтобы воспользоваться одним впн, понадобится второй впн. И дальше эти каскады будут только прирастать.
Только вот у меня расширение как работало, так и работает, а вот с телефона подключаться как у всех перестал.
У меня с телефона подключается, бесплатный амстердам гигабитный все четко
У меня на платном тарифе с йоты не подключается практически никуда, а на корпоративном провайдере и дома тоже всё работает. Короче от провайдера зависит
На днях пробесило их расширение для хрома. В какой-то момент перестали страницы открываться. В другом браузере все ок. Думал, с днс проблемы. Оказалось, ОТКЛЮЧЕННОЕ расширение windscribe установило ПРОКСИ, и в результате ничего не открывалось. В топку такие приколы ) снес нафиг