Платформа по управлению Telegram-каналами Fleep купила сервис для отложенных публикаций Channely Статьи редакции
Команда сервиса покинула проект, но бренд останется.
Fleep закрыл сделку в апреле 2022 года. Об этом создатели сообщили в блоге компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.
Channely — сервис для отложенных публикаций в Telegram, работающий через веб-интерфейс. Также с его помощью можно получить расширенную аналитику постов и роста подписчиков.
Сервис запустил Корнелий Найда с двумя сооснователями в августе 2017 года, альфа-версия появилась в 2016-м. Сервисом пользовались около четырех тысяч Telegram-каналов, разместивших за четыре года 650 тысяч публикаций.
Команда Channely покинула проект, но бренд сохранится и будет развиваться как отдельный продукт. После покупки тарифы Channely снизились: теперь месяц подписки стоит как Fleep — 199 рублей, а бесплатный период увеличен до 21 дня. Постепенно в Channely появятся те же функции, что уже есть в Fleep.
Fleep — сервис по управлению каналами и ботами, который позволяет создавать ботов под личные и бизнес-задачи, публиковать отложенные записи и покупать и продавать Telegram-каналы через одноимённую биржу. Его запустили в 2020 году предприниматели Евгений Усов и Виталий Амелечкин. К Fleep подключены 109 тысяч каналов с суммарной аудиторией более миллиарда человек. 124 тысячи телеграм-ботов созданы с помощью сервиса.
По словам Усова, Fleep работает через ботов в Telegram, но большому количеству клиентов нравится публиковать тексты через веб-интерфейс, поэтому сервис решил купить Channely.
Любопытная интеграция для работы с ботами/каналами будет.
Антиресненько =)
Утром была небольшая новость про наших чиновников и Telegram...Правительство хочет перевести рабочую переписку чиновников, в том числе глав регионов, в разработанный VK специальный сервис для госслужащих. Минцифры намерено заменить им иностранные мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также программы для видеоконференций и электронной почты.
Минцифры объявляло тендер на создание АРМ для госслужащих в октябре 2021 года (см. “Ъ” от 26 октября), контракт со структурой VK (тогда ООО «Мэйл.ру цифровые технологии») был подписан в ноябре за 450,5 млн руб. Как сообщал VK, система будет создана на базе корпоративного мессенджера VK Teams. Использование системы для органов власти будет бесплатным, уточнили “Ъ” в Минцифры.
неплохая коллаборация)
Круто 👏