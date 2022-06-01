Команда сервиса покинула проект, но бренд останется.

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Fleep закрыл сделку в апреле 2022 года. Об этом создатели сообщили в блоге компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Channely — сервис для отложенных публикаций в Telegram, работающий через веб-интерфейс. Также с его помощью можно получить расширенную аналитику постов и роста подписчиков.

Сервис запустил Корнелий Найда с двумя сооснователями в августе 2017 года, альфа-версия появилась в 2016-м. Сервисом пользовались около четырех тысяч Telegram-каналов, разместивших за четыре года 650 тысяч публикаций.

Команда Channely покинула проект, но бренд сохранится и будет развиваться как отдельный продукт. После покупки тарифы Channely снизились: теперь месяц подписки стоит как Fleep — 199 рублей, а бесплатный период увеличен до 21 дня. Постепенно в Channely появятся те же функции, что уже есть в Fleep.

Fleep — сервис по управлению каналами и ботами, который позволяет создавать ботов под личные и бизнес-задачи, публиковать отложенные записи и покупать и продавать Telegram-каналы через одноимённую биржу. Его запустили в 2020 году предприниматели Евгений Усов и Виталий Амелечкин. К Fleep подключены 109 тысяч каналов с суммарной аудиторией более миллиарда человек. 124 тысячи телеграм-ботов созданы с помощью сервиса.

По словам Усова, Fleep работает через ботов в Telegram, но большому количеству клиентов нравится публиковать тексты через веб-интерфейс, поэтому сервис решил купить Channely.