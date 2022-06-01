Смотреть
30 дней бесплатно
Смотреть
30 дней бесплатно
Условия просмотра: clck.ru/h7Vx2
18+
УЖЕ В ПОДПИСКЕ
Сервисы
Маша Цепелева

Исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains Статьи редакции

В компании проводят внутреннее расследование.

  • В файле — 100 тысяч строк с данными о клиентах образовательной платформы, пишет Telegram-канал Infosecurity a Softline Company.
  • В полной базе — 6 млн записей. В ней есть адреса электронной почты, имена и телефоны пользователей.
  • В GeekBrains подтвердили vc.ru утечку: «Служба безопасности GeekBrains обнаружила утечку данных о некоторых приобретенных курсах. Данные не затрагивают банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей».
  • Компания проводит внутреннее расследование и «делает всё возможное для предотвращения распространения данных».
  • 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов.
  • 28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега». А 20 мая Delivery Club рассказал об утечке телефонов и данных о заказах пользователей, в базе содержалось 250 млн строк данных.
  • 30 мая исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club, в сервисах подтвердили, что утечка — часть предыдущих инцидентов.

#новость #geekbrains

3005 просмотров
УЖЕ В ПОДПИСКЕ
Условия: clck.ru/h7Vx2
18+
Смотреть
30 дней бесплатно
0
35 комментариев
Написать комментарий...
Naysayer

Наверное взяли в программисты своих выпускников

Ответить
Развернуть ветку
Nesterov Igor

Василий, поздравляем вас с первой работой!
Заходите иногда в офис, у нас для вас есть растворимый кофе и печеньки!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Шишкин

Чувак, меня сейчас в очереди разорвало. В голосину орнул

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Опять премьера

Ответить
Развернуть ветку
Роман Рабочий

Никогда нельзя недооценивать предсказуемость тупизны... (с)

Ответить
Развернуть ветку
Anabis

Лучшая реклама курсов по IT безопасности от GeekBrains.

Ответить
Развернуть ветку
Слава Мак
Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Это они сейчас быстро всё сливают, пока законопроект об утечках не стал законом. Пока можно отделаться 60 тыщами, так что банкуем на все деньги.

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера

Логично, лучше сейчас тогда все слить, что бы потом уже сливать нечего было)

Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма

Ждём слив от OnlyFans!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

в ТГ этого добра дохерища. правда возможно и фейки, сам не проверял))

https://telemetr.me/channels/?title=onlyfans

Telemetr - Каналы
Телеметр - аналитика Телеграм-каналов
telemetr.me
Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма

Нужны сливы именно донатеров с почтой, адресами и суммами.

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера

0 дней без сливов)

Ответить
Развернуть ветку
Земной калькулятор

У них там челлендж что ли такой? Слил передай другому?

Ответить
Развернуть ветку
Тупой файл

Очередной слив-утечка.
Даже удивлён, что так много записей, неплохо, видимо, дела идут.
Вот сейчас сарказм: сливают данные, пока законом штрафы не повысили?

Ответить
Развернуть ветку
A V

Скорее всего база по которой рассылается их маркетинговый спам.Учитывая их неистовую рекламу, которая постоянно лезет из банеров, много кто там мог оставить свою почту и телефон.Ценность сомнительная, разве что скилбоксу по ней свой спам рассылать или уточнить связку телефон-емайл.

Ответить
Развернуть ветку
Max Krou

потом дороже будет

Ответить
Развернуть ветку
Тупой файл

Именно!

Ответить
Развернуть ветку
Rax034

Это что, какой-то новый корпоративный флеш-моб?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Березань

Да какая разница, есть утечки или их нет, если всё сливают банки.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

Пришлите нам ссылку ;)

Ответить
Развернуть ветку
Anna K.

Марафон продолжается.. :)

Ответить
Развернуть ветку
Академический торшер

Объявляю сезон слитых баз данных открытым)

Ответить
Развернуть ветку
Own glow

Исследователи интернета, добрый вечер

Ответить
Развернуть ветку
Земной калькулятор

День без слитых баз данных - 0

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Крафт

Пусть дадут чей нить номер хоть , позвонить

Ответить
Развернуть ветку
svnchez

на что только не идут девушки, чтоб узнать контакты Айтишника

Ответить
Развернуть ветку
Ilia

Куплю эту базу у кого есть !

Ответить
Развернуть ветку
Артём Сергеевич

Это просто базу семинара Тонни Робинса переименовали и слили

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

А где посмотреть?

Ответить
Развернуть ветку
Голодный Зомби

Ещё одна утечка! Когда же долгожданная утечка мозгов для меня?

Ответить
Развернуть ветку
Ildarkin

В свете информационной войны теперь становится видно, кто болт забил на информационную безопасность. Интересно, какой банк первым взломают.

Ответить
Развернуть ветку
Green Base

Заибали

Ответить
Развернуть ветку
sdf

Давно не удивляюсь всяким сливам после слива от банков, любые паспортные данные можно купить любого человека. Тут просто комичнее выходит, что школа программистов сливает базы.

Ответить
Развернуть ветку
Головной украинец

Ы-ы-ы-ы-ы-ы
😁😆😁

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
null