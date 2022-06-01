Исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains Статьи редакции
В компании проводят внутреннее расследование.
- В файле — 100 тысяч строк с данными о клиентах образовательной платформы, пишет Telegram-канал Infosecurity a Softline Company.
- В полной базе — 6 млн записей. В ней есть адреса электронной почты, имена и телефоны пользователей.
- В GeekBrains подтвердили vc.ru утечку: «Служба безопасности GeekBrains обнаружила утечку данных о некоторых приобретенных курсах. Данные не затрагивают банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей».
- Компания проводит внутреннее расследование и «делает всё возможное для предотвращения распространения данных».
- 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов.
- 28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега». А 20 мая Delivery Club рассказал об утечке телефонов и данных о заказах пользователей, в базе содержалось 250 млн строк данных.
- 30 мая исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club, в сервисах подтвердили, что утечка — часть предыдущих инцидентов.
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Наверное взяли в программисты своих выпускников
Василий, поздравляем вас с первой работой!
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Чувак, меня сейчас в очереди разорвало. В голосину орнул
Опять премьера
Никогда нельзя недооценивать предсказуемость тупизны... (с)
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Это они сейчас быстро всё сливают, пока законопроект об утечках не стал законом. Пока можно отделаться 60 тыщами, так что банкуем на все деньги.
Логично, лучше сейчас тогда все слить, что бы потом уже сливать нечего было)
Ждём слив от OnlyFans!
в ТГ этого добра дохерища. правда возможно и фейки, сам не проверял))
https://telemetr.me/channels/?title=onlyfans
Нужны сливы именно донатеров с почтой, адресами и суммами.
0 дней без сливов)
У них там челлендж что ли такой? Слил передай другому?
Очередной слив-утечка.
Даже удивлён, что так много записей, неплохо, видимо, дела идут.
Вот сейчас сарказм: сливают данные, пока законом штрафы не повысили?
Скорее всего база по которой рассылается их маркетинговый спам.Учитывая их неистовую рекламу, которая постоянно лезет из банеров, много кто там мог оставить свою почту и телефон.Ценность сомнительная, разве что скилбоксу по ней свой спам рассылать или уточнить связку телефон-емайл.
потом дороже будет
Именно!
Это что, какой-то новый корпоративный флеш-моб?
Да какая разница, есть утечки или их нет, если всё сливают банки.
Пришлите нам ссылку ;)
Марафон продолжается.. :)
Объявляю сезон слитых баз данных открытым)
Исследователи интернета, добрый вечер
День без слитых баз данных - 0
Пусть дадут чей нить номер хоть , позвонить
на что только не идут девушки, чтоб узнать контакты Айтишника
Куплю эту базу у кого есть !
Это просто базу семинара Тонни Робинса переименовали и слили
А где посмотреть?
Ещё одна утечка! Когда же долгожданная утечка мозгов для меня?
В свете информационной войны теперь становится видно, кто болт забил на информационную безопасность. Интересно, какой банк первым взломают.
Заибали
Давно не удивляюсь всяким сливам после слива от банков, любые паспортные данные можно купить любого человека. Тут просто комичнее выходит, что школа программистов сливает базы.
Ы-ы-ы-ы-ы-ы
😁😆😁