Сбои у VPN-сервисов: Proton VPN предположил, что его начали блокировать в России, NordVPN недоступен Статьи редакции
В реестрах Роскомнадзора сайтов нет.
О проблемах с подключением к VPN-сервису в России Proton сообщил вечером 1 июня 2022 года. В компании отметили, что изучают проблему, но она не связана с действиями со стороны сервиса.
«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания.
О недоступности VPN-сервиса сообщают и некоторые пользователи Twitter.
В реестрах Роскомнадзора, по данным на утро 2 июня, сайтов protonvpn.com и proton.me нет. По данным Globalcheck, сайт proton.me недоступен на сетях Tele2 и «Ростелекома», protonvpn.com доступен.
По данным «Медиазоны», проблемы с доступом также возникли у клиентов сервиса Lantern.
Хороший сервис, очень жаль.
Надеюсь найдут решение.
А по факту, если это будет продожаться долго, то сервисы могут просто плюнуть и уйти от российских пользователей. Останутся сервисы, которые поддерживают государства (типа Psiphon), энтузиасты (типа UltraSurf) и что-то непонятное..
Кастомные прокси 💪
А вообще я по причине не блокировок и отвала большинства серверов запросил через банк чарджбэк стоимости двухгодовой подписки NordVPN, ибо надоело трахаться и сидеть на медленных серверах только потому что эти рукожопы не могут воткнуть везде свой новейший протокол.
Протон ставит своей миссией беспрепятственный доступ к инфе для жителей стран, которые не могут это сделать. Отказ в данной ситуации будет стоить им репутации - поэтому я не думаю, что они плюнут в ближайшее время.
Про Psiphon удивили. Или разочаровали.
English proficiency: Ц3
тоже глаз споткнулся об этот твит при чтении. виси умеет выбирать пруфы :)
Уже блокируют без обьявления, вот так вот исподтишка,так хитрожопо и неприлично
Это не мы..
У Мишустина уже успели взять комментарий?
Мартовский новорег на VC.
Похоже товарищ майор всё таки не хочет чтобы я выкладывал фоточки в инсту
Товарищ майон не хочет чтобы ты вдруг нечаянно увидел правду о … в буржуйских интернетах
WireGuard
Что WireGuard? Proton как раз через WireGuard и работает (точнее работал)
Глупый прецедент, хотя к глупым решениям уже привыкли давно
Как бесплатно рекламироваться впн в России: самим блокировать подключение из России, дождаться жалоб, написать в твиттере «нас блокирует правительство рф», дождаться кучи новостей об этом, включиться обратно и с гордостью сообщить об этом
Так себе реклама - если в ней говорится, что сервис не работает))) В СМИ они сейчас (когда не работают) попали, а как заработают - СМИ уже будет неинтересно.
Вчера поздним вечером ещё работал (Нидерланды, Япония, штаты, сегодня утром уже всё )-:
И почта их без впн не работает, и апн без впн не работает.
А я тебе говорил.
А чем хороша их почта? Шифрованием?
Подтверждаю, вчера смог подключиться только к серверу из Болгарии. Германия/Великобритания не работали
Сегодня через все фришные сервера (сша, Нидерланды, Япония) не подрубается.
Ах, вот оно чо. А я уже другую поставил программу. Но так они скоро закончатся
Еще вчера вечером уже были проблемы, ближе к ночи перестал подключаться вообще к любым серверам. Многие писали что еще сутки назад все легло.
Я вчера уже отправил письмо в тех поддержку. Пробовал все протоколы, но результат один и тот же. Помогло только включение функции Secure Core и тогда через два сервака всё работает.
У меня и вчера, и сегодня подключается к бесплатным серверам. Ростелеком.
В первый раз?
Да здравствует Кванмён!
Чисто теоретически, если впн с концами заблочат, они будут делать вид, что не при делах?
Да. Проблема на вашей (нашей) стороне
А как они блочат, ip-шники или протокол? Если протокол, то тогда бы все серваки не работали
Обновите приложение. После обновления у меня все снова работает (фришные сервера)
Не факт, обновил до 4.0.7 - на билайне так и не коннектится.
Не работает. Теперь только красивая кнопка
А я уж думал никто кроме меня не заметил
ну начинается
надеюсь обойдут систему, потому что очень хороший впн
Кто-то уже нашел хорошую замену? Подскажите, пожалуйста.
https://outline.community/servers/ неплохо работает
Мы нашли хорошую замену
press F
F
только не он..
Проверил на стационарном Ростелеком и мобильных МТС и Теле2 - работает отлично (Краснокамск, Пермский край). Подключался на бесплатном тарифе через Нидерланды
Ох ты ёжик,а я только купил годовую подписку у них.
На плюс серверах точно ещё работают Финляндия и Турция
лучший впн был
Жаль будет, если он отвалится совсем, я его для канвы ради только и установила на пк 😅
А для телефона у меня другой впн, уже года два
дааа, у меня тоже перестал работать
Да, в Ростелекоме не доступен со вчера
жаль конечно этих добряков))
по-видимому следующим этапом будет заведение уголовных дел на пользователей VPN, которые им пользуются послдение 3 месяца с предложением или в контрактную армию или в тюрьму
В контрактную? В штрафбат, ну чего вы.
Так может просто сразу записать в иноагенты всех, кто использует впн?
Не понимаю сервисы ВПН которые в текущих условиях не дают платить помесячно. Вам за год заплати так доступа зав раз может и не быть
Я это предположил уже месяц назад, так вот с какой задержкой мы получаем инфу 🤔
Россию перерывают и сама России абстрагируется, нельзя зайти записаться в поликлинику через впн и тд
Обновила, все равно не работает,хотя вчера норм был🤷🏽♀️ подскажите достойную замену😮💨
Блин, сейчас начнется бешеный пиар всех возможных впн сервисов