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Сбои у VPN-сервисов: Proton VPN предположил, что его начали блокировать в России, проблемы с доступом есть у NordVPN Статьи редакции

В реестрах Роскомнадзора сайтов нет.

10 642 просмотров

О проблемах с подключением к VPN-сервису в России Proton сообщил вечером 1 июня 2022 года. В компании отметили, что изучают проблему, но она не связана с действиями со стороны сервиса.

«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания.

О недоступности VPN-сервиса сообщают и некоторые пользователи Twitter.

123 @Real_podonok
@ProtonVPN In Russia proton now blocking? Dont work (
Plushev @plushev
Подписчики из России пишут, что у них не работает Proton VPN, возможно, блокируют.
Замир Закиев @lybimayayuliya
@plushev Перестал работать со вчерашнего дня(

В реестрах Роскомнадзора, по данным на утро 2 июня, сайтов protonvpn.com и proton.me нет. По данным Globalcheck, сайт proton.me недоступен на сетях Tele2 и «Ростелекома», protonvpn.com доступен.

По данным «Медиазоны», проблемы с доступом также возникли у клиентов сервиса Lantern.

Обновлено в 10:22. Российские пользователи также сообщают о сбоях в работе NordVPN. По данным Globalcheck, сайт nordvpn.com недоступен на сетях «Ростелекома», МТС, «Мегафона», Tele2, «Билайна», Yota. В реестрах Роскомнадзора сайта нет.
  • В конце мая 2022 года о возможной блокировке в России сообщил VPN-сервис Windscribe. 1 июня компания обновила расширения для браузеров Chrome и Firefox, чтобы сервис снова стал доступен.

#новость #proton #vpn

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141 комментарий
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Символический корабль

Хороший сервис, очень жаль.
Надеюсь найдут решение.
А по факту, если это будет продожаться долго, то сервисы могут просто плюнуть и уйти от российских пользователей. Останутся сервисы, которые поддерживают государства (типа Psiphon), энтузиасты (типа UltraSurf) и что-то непонятное..

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RomanistHere

Протон ставит своей миссией беспрепятственный доступ к инфе для жителей стран, которые не могут это сделать. Отказ в данной ситуации будет стоить им репутации - поэтому я не думаю, что они плюнут в ближайшее время.

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3 комментария
ROME

А чем Psiphon плох? я так и не понял

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1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

Кастомные прокси 💪

А вообще я по причине не блокировок и отвала большинства серверов запросил через банк чарджбэк стоимости двухгодовой подписки NordVPN, ибо надоело трахаться и сидеть на медленных серверах только потому что эти рукожопы не могут воткнуть везде свой новейший протокол.

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11 комментариев
Murat Oshroev

Про Psiphon удивили. Или разочаровали.

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4 комментария
Юра Р

хочу хотя бы на время попробовать поднять свой VPN 💪
https://vc.ru/services/390426-svoy-vpn-v-dva-prostyh-shaga-instrukciya
Кто знает, этот ☝ например не смогут блокировать?

Свой VPN в два простых шага. Инструкция…
Лучший VPN – когда свой, и причин тому много: сторонние сервисы могут мониторить ваш трафик и…
vc.ru
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1 комментарий
Владимир Степану

Уже блокируют без обьявления, вот так вот исподтишка,так хитрожопо и неприлично

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Символический корабль

Это не мы..

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1 комментарий
RomanistHere

English proficiency: Ц3

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Nickname

тоже глаз споткнулся об этот твит при чтении. виси умеет выбирать пруфы :)

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Ащьф Лштшфум
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Штуки из труб

Мартовский новорег на VC.

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1 комментарий
Dzan Yang
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semen matrasov

В последнее время, Ложкина можно к любой новости приклеплять

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1 комментарий
Sergio Sergios

Похоже товарищ майор всё таки не хочет чтобы я выкладывал фоточки в инсту

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Big Boss

Товарищ майон не хочет чтобы ты вдруг нечаянно увидел правду о … в буржуйских интернетах

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1 комментарий
MadRat96

У Мишустина уже успели взять комментарий?

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Пришелец
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Max Bernberg

Как бесплатно рекламироваться впн в России: самим блокировать подключение из России, дождаться жалоб, написать в твиттере «нас блокирует правительство рф», дождаться кучи новостей об этом, включиться обратно и с гордостью сообщить об этом

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Штуки из труб

Так себе реклама - если в ней говорится, что сервис не работает))) В СМИ они сейчас (когда не работают) попали, а как заработают - СМИ уже будет неинтересно.

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4 комментария
Vlad9ka

Уже пару недель как отключили

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Дмитрий Филиппов

WireGuard

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Dengi

Что WireGuard? Proton как раз через WireGuard и работает (точнее работал)

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4 комментария
Олег Павлов

Глупый прецедент, хотя к глупым решениям уже привыкли давно

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Антон Никитин

Т.е. VPN, который призван обходить блокировки ресурсов, работает, пока ему разрешают работать? А иначе лапки к верху - мои полномочия на этом все?

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Вячеслав Заволокин

Кто-то уже нашел хорошую замену? Подскажите, пожалуйста.

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volodya

https://outline.community/servers/ неплохо работает

Servers - Outline VPN
List of new servers for outline vpn
outline.community
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FckVPN

Мы нашли хорошую замену

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Alan Caracessec

Не факт что вина именно на стороне России — иногда бывают и просто технические неполадки. Надеюсь это всё Surfshark не затронет — полтора года сижу, замечательный VPN — очень рекомендую как альтернативу Proton и Nord.

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Павел Ревкуц

Это блокировка. В центральной Сибири не работает сейчас не только Proton, но и многие другие vpn.

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1 комментарий
Михаил Лебедев

Свой собственный VPS в Европе за 5$ и простая установка vpn c гитхаба решают эту проблему навсегда.

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Дмитрий

Другой вопрос - как за него платить?

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6 комментариев
Дмитрий

Ростелеком, Северо-западный округ, отвалился. Однако при включении Secure Core (фича VPN Pro) все подключается

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Mike Elkin

по-видимому следующим этапом будет заведение уголовных дел на пользователей VPN, которые им пользуются послдение 3 месяца с предложением или в контрактную армию или в тюрьму

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Ашот Поликарпович

В контрактную? В штрафбат, ну чего вы.

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Этнический дым

Вчера поздним вечером ещё работал (Нидерланды, Япония, штаты, сегодня утром уже всё )-:
И почта их без впн не работает, и апн без впн не работает.

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Арбитражный ключ

А я тебе говорил.

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4 комментария
Aleksandr A

А чем хороша их почта? Шифрованием?

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1 комментарий
Nikita Frontend Developer

Подтверждаю, вчера смог подключиться только к серверу из Болгарии. Германия/Великобритания не работали

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Всеволод Ярославович

Сегодня через все фришные сервера (сша, Нидерланды, Япония) не подрубается.

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Семён Сердюков

Ах, вот оно чо. А я уже другую поставил программу. Но так они скоро закончатся

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Арбитражный ключ

Еще вчера вечером уже были проблемы, ближе к ночи перестал подключаться вообще к любым серверам. Многие писали что еще сутки назад все легло.

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Vdovin Stas

Я вчера уже отправил письмо в тех поддержку. Пробовал все протоколы, но результат один и тот же. Помогло только включение функции Secure Core и тогда через два сервака всё работает.

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Aleksandr A

У меня и вчера, и сегодня подключается к бесплатным серверам. Ростелеком.

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Джахор Дырдырдаев

В первый раз?

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Александр

Да здравствует Кванмён!

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Матвей Дубровин

Чисто теоретически, если впн с концами заблочат, они будут делать вид, что не при делах?

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Сашка Тютин

Да. Проблема на вашей (нашей) стороне

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Vernon Roche

А как они блочат, ip-шники или протокол? Если протокол, то тогда бы все серваки не работали

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Nikita Frontend Developer

ну сервера пингуются, по крайней мере, но подключиться через них невозможно

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Eugene Agafonov

Обновите приложение. После обновления у меня все снова работает (фришные сервера)

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Barjik Niinimaa

Не факт, обновил до 4.0.7 - на билайне так и не коннектится.

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Murat Oshroev

Не работает. Теперь только красивая кнопка

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2 комментария
Konstantin Maslakov

А я уж думал никто кроме меня не заметил

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Alexey Therm

ну начинается

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Бондаренко Сергей

надеюсь обойдут систему, потому что очень хороший впн

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Никита Борисенко

press F

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Джахор Дырдырдаев

F

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Брагин Юлий

только не он..

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Андрей Мельник

Проверил на стационарном Ростелеком и мобильных МТС и Теле2 - работает отлично (Краснокамск, Пермский край). Подключался на бесплатном тарифе через Нидерланды

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Антон Штадлер

На Ростелекоме Северо-Запад не работает ни один протокол Протона + Виндскрайб. Продолжает работать 1.1.1.1

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2 комментария
Виктор Птахин

Ох ты ёжик,а я только купил годовую подписку у них.
На плюс серверах точно ещё работают Финляндия и Турция

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Вадим Рассказов

лучший впн был

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Ricka-tyan

Жаль будет, если он отвалится совсем, я его для канвы ради только и установила на пк 😅
А для телефона у меня другой впн, уже года два

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Вадим Филонов

дааа, у меня тоже перестал работать

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Винниамин Пяточков

Да, в Ростелекоме не доступен со вчера

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Басинский

жаль конечно этих добряков))

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Никита Пономарев

Так может просто сразу записать в иноагенты всех, кто использует впн?

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Руслан Абрамов

Не понимаю сервисы ВПН которые в текущих условиях не дают платить помесячно. Вам за год заплати так доступа зав раз может и не быть

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Владимир Кулик

Proton предлагал такой сервис.

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Ars Bavian

Я это предположил уже месяц назад, так вот с какой задержкой мы получаем инфу 🤔

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Ars Bavian

Россию перерывают и сама России абстрагируется, нельзя зайти записаться в поликлинику через впн и тд

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volodya

Это нормальная практика. Защита от ддоса и прочей фигни

На андроиде можно исключить приложения из впн. На пк тоже

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Карина Новикова

Обновила, все равно не работает,хотя вчера норм был🤷🏽‍♀️ подскажите достойную замену😮‍💨

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Сергей С.

Из того что легко настраивается: Казахстан, Армения, Грузия, Чехия, Черногория

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FckVPN

Блин, сейчас начнется бешеный пиар всех возможных впн сервисов

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Карина Новикова

Нужно хорошие, как proton🤞🏽

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1 комментарий
Шишмарев

отличный впн

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Troy

Можно хоть пару дней продохнуть от блокировок?

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Ащьф Лштшфум

только если на Бали ну или еще где за пределами страны, по другому никак, увы

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Дмитрий Ковач

С кем бл# боремся и с какой целью может мне кто-то объяснить? Привет Большая чуть модернизированная СК?

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Buck Mulligan

Обновил. Переключит на Смарт. Через Пуэрто Рико заработал

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Aik Music

Ну не знаю, зашёл на их сайт с помощью vpn 😂😂
Задумываюсь над поднятием своего vpn, раз уж взялись за одних, скоро придут и к другим)

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Ваня Енилов

эх... земля пухов

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Ваня Никулов

минус ещё один качественный впн

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Алексей Марантц

VPS:5$ + WireGuard: 5 min = free internet

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Комментарий удален модератором

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Заходил вчера

на край если wireguard как то блокнут можно перейти на outline, он на shadowsocks основан. Но если и его найдут то сверху накатать obsf4

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Вячеслав Грачунов

А что сейчас из VPN 100% работает по всей РФ?

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Семен Смирнов
В реестрах Роскомнадзора, по данным на утро 2 июня, сайтов protonvpn.com и proton.me нет. По данным Globalcheck, сайт proton.me недоступен на сетях Tele2 и «Ростелекома», protonvpn.com доступен.

Сайты то тут причем, они то работают, в отличие от сервисов)

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Юра Р

у меня со вчера глючит Nord

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Jana Orlova

BrowSec тоже вчера лег и на андроиде, и на ПК (Ростелеком, переключение на Мегафон не помогло). Ну и Протон аналогично.

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Vlad9ka

Протон уже дней 10-15 как умер у меня

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