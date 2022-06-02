Сбои у VPN-сервисов: Proton VPN предположил, что его начали блокировать в России, проблемы с доступом есть у NordVPN Статьи редакции
В реестрах Роскомнадзора сайтов нет.
О проблемах с подключением к VPN-сервису в России Proton сообщил вечером 1 июня 2022 года. В компании отметили, что изучают проблему, но она не связана с действиями со стороны сервиса.
«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания.
О недоступности VPN-сервиса сообщают и некоторые пользователи Twitter.
В реестрах Роскомнадзора, по данным на утро 2 июня, сайтов protonvpn.com и proton.me нет. По данным Globalcheck, сайт proton.me недоступен на сетях Tele2 и «Ростелекома», protonvpn.com доступен.
По данным «Медиазоны», проблемы с доступом также возникли у клиентов сервиса Lantern.
Хороший сервис, очень жаль.
Надеюсь найдут решение.
А по факту, если это будет продожаться долго, то сервисы могут просто плюнуть и уйти от российских пользователей. Останутся сервисы, которые поддерживают государства (типа Psiphon), энтузиасты (типа UltraSurf) и что-то непонятное..
Протон ставит своей миссией беспрепятственный доступ к инфе для жителей стран, которые не могут это сделать. Отказ в данной ситуации будет стоить им репутации - поэтому я не думаю, что они плюнут в ближайшее время.
А чем Psiphon плох? я так и не понял
Кастомные прокси 💪
А вообще я по причине не блокировок и отвала большинства серверов запросил через банк чарджбэк стоимости двухгодовой подписки NordVPN, ибо надоело трахаться и сидеть на медленных серверах только потому что эти рукожопы не могут воткнуть везде свой новейший протокол.
Про Psiphon удивили. Или разочаровали.
хочу хотя бы на время попробовать поднять свой VPN 💪
https://vc.ru/services/390426-svoy-vpn-v-dva-prostyh-shaga-instrukciya
Кто знает, этот ☝ например не смогут блокировать?
Уже блокируют без обьявления, вот так вот исподтишка,так хитрожопо и неприлично
Это не мы..
English proficiency: Ц3
тоже глаз споткнулся об этот твит при чтении. виси умеет выбирать пруфы :)
Мартовский новорег на VC.
В последнее время, Ложкина можно к любой новости приклеплять
Похоже товарищ майор всё таки не хочет чтобы я выкладывал фоточки в инсту
Товарищ майон не хочет чтобы ты вдруг нечаянно увидел правду о … в буржуйских интернетах
У Мишустина уже успели взять комментарий?
Как бесплатно рекламироваться впн в России: самим блокировать подключение из России, дождаться жалоб, написать в твиттере «нас блокирует правительство рф», дождаться кучи новостей об этом, включиться обратно и с гордостью сообщить об этом
Так себе реклама - если в ней говорится, что сервис не работает))) В СМИ они сейчас (когда не работают) попали, а как заработают - СМИ уже будет неинтересно.
Уже пару недель как отключили
WireGuard
Что WireGuard? Proton как раз через WireGuard и работает (точнее работал)
Глупый прецедент, хотя к глупым решениям уже привыкли давно
Т.е. VPN, который призван обходить блокировки ресурсов, работает, пока ему разрешают работать? А иначе лапки к верху - мои полномочия на этом все?
Кто-то уже нашел хорошую замену? Подскажите, пожалуйста.
https://outline.community/servers/ неплохо работает
Мы нашли хорошую замену
Не факт что вина именно на стороне России — иногда бывают и просто технические неполадки. Надеюсь это всё Surfshark не затронет — полтора года сижу, замечательный VPN — очень рекомендую как альтернативу Proton и Nord.
Это блокировка. В центральной Сибири не работает сейчас не только Proton, но и многие другие vpn.
Свой собственный VPS в Европе за 5$ и простая установка vpn c гитхаба решают эту проблему навсегда.
Другой вопрос - как за него платить?
Ростелеком, Северо-западный округ, отвалился. Однако при включении Secure Core (фича VPN Pro) все подключается
по-видимому следующим этапом будет заведение уголовных дел на пользователей VPN, которые им пользуются послдение 3 месяца с предложением или в контрактную армию или в тюрьму
В контрактную? В штрафбат, ну чего вы.
Вчера поздним вечером ещё работал (Нидерланды, Япония, штаты, сегодня утром уже всё )-:
И почта их без впн не работает, и апн без впн не работает.
А я тебе говорил.
А чем хороша их почта? Шифрованием?
Подтверждаю, вчера смог подключиться только к серверу из Болгарии. Германия/Великобритания не работали
Сегодня через все фришные сервера (сша, Нидерланды, Япония) не подрубается.
Ах, вот оно чо. А я уже другую поставил программу. Но так они скоро закончатся
Еще вчера вечером уже были проблемы, ближе к ночи перестал подключаться вообще к любым серверам. Многие писали что еще сутки назад все легло.
Я вчера уже отправил письмо в тех поддержку. Пробовал все протоколы, но результат один и тот же. Помогло только включение функции Secure Core и тогда через два сервака всё работает.
У меня и вчера, и сегодня подключается к бесплатным серверам. Ростелеком.
В первый раз?
Да здравствует Кванмён!
Чисто теоретически, если впн с концами заблочат, они будут делать вид, что не при делах?
Да. Проблема на вашей (нашей) стороне
А как они блочат, ip-шники или протокол? Если протокол, то тогда бы все серваки не работали
ну сервера пингуются, по крайней мере, но подключиться через них невозможно
Обновите приложение. После обновления у меня все снова работает (фришные сервера)
Не факт, обновил до 4.0.7 - на билайне так и не коннектится.
Не работает. Теперь только красивая кнопка
А я уж думал никто кроме меня не заметил
ну начинается
надеюсь обойдут систему, потому что очень хороший впн
press F
F
только не он..
Проверил на стационарном Ростелеком и мобильных МТС и Теле2 - работает отлично (Краснокамск, Пермский край). Подключался на бесплатном тарифе через Нидерланды
На Ростелекоме Северо-Запад не работает ни один протокол Протона + Виндскрайб. Продолжает работать 1.1.1.1
Ох ты ёжик,а я только купил годовую подписку у них.
На плюс серверах точно ещё работают Финляндия и Турция
лучший впн был
Жаль будет, если он отвалится совсем, я его для канвы ради только и установила на пк 😅
А для телефона у меня другой впн, уже года два
дааа, у меня тоже перестал работать
Да, в Ростелекоме не доступен со вчера
жаль конечно этих добряков))
Так может просто сразу записать в иноагенты всех, кто использует впн?
Не понимаю сервисы ВПН которые в текущих условиях не дают платить помесячно. Вам за год заплати так доступа зав раз может и не быть
Proton предлагал такой сервис.
Я это предположил уже месяц назад, так вот с какой задержкой мы получаем инфу 🤔
Россию перерывают и сама России абстрагируется, нельзя зайти записаться в поликлинику через впн и тд
Это нормальная практика. Защита от ддоса и прочей фигни
На андроиде можно исключить приложения из впн. На пк тоже
Обновила, все равно не работает,хотя вчера норм был🤷🏽♀️ подскажите достойную замену😮💨
Из того что легко настраивается: Казахстан, Армения, Грузия, Чехия, Черногория
Блин, сейчас начнется бешеный пиар всех возможных впн сервисов
Нужно хорошие, как proton🤞🏽
отличный впн
Можно хоть пару дней продохнуть от блокировок?
только если на Бали ну или еще где за пределами страны, по другому никак, увы
С кем бл# боремся и с какой целью может мне кто-то объяснить? Привет Большая чуть модернизированная СК?
Обновил. Переключит на Смарт. Через Пуэрто Рико заработал
Ну не знаю, зашёл на их сайт с помощью vpn 😂😂
Задумываюсь над поднятием своего vpn, раз уж взялись за одних, скоро придут и к другим)
эх... земля пухов
минус ещё один качественный впн
VPS:5$ + WireGuard: 5 min = free internet
Комментарий удален модератором
на край если wireguard как то блокнут можно перейти на outline, он на shadowsocks основан. Но если и его найдут то сверху накатать obsf4
А что сейчас из VPN 100% работает по всей РФ?
Сайты то тут причем, они то работают, в отличие от сервисов)
у меня со вчера глючит Nord
BrowSec тоже вчера лег и на андроиде, и на ПК (Ростелеком, переключение на Мегафон не помогло). Ну и Протон аналогично.
Протон уже дней 10-15 как умер у меня