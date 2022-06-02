В реестрах Роскомнадзора сайтов нет.

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О проблемах с подключением к VPN-сервису в России Proton сообщил вечером 1 июня 2022 года. В компании отметили, что изучают проблему, но она не связана с действиями со стороны сервиса.

«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания.

О недоступности VPN-сервиса сообщают и некоторые пользователи Twitter.

Plushev @plushev Подписчики из России пишут, что у них не работает Proton VPN, возможно, блокируют.

В реестрах Роскомнадзора, по данным на утро 2 июня, сайтов protonvpn.com и proton.me нет. По данным Globalcheck, сайт proton.me недоступен на сетях Tele2 и «Ростелекома», protonvpn.com доступен.

По данным «Медиазоны», проблемы с доступом также возникли у клиентов сервиса Lantern.

Обновлено в 10:22. Российские пользователи также Российские пользователи также сообщают о сбоях в работе NordVPN. По данным Globalcheck, сайт nordvpn.com недоступен на сетях «Ростелекома», МТС, «Мегафона», Tele2, «Билайна», Yota. В реестрах Роскомнадзора сайта нет.