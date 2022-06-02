Как происходит передел на рынке онлайн-бронирования жилья без Booking.com: основные тезисы из материала Forbes Статьи редакции
Известные сети переключились на собственные сайты, «Островок» и «Броневик» вышли в лидеры, а конкуренция растёт.
- В начале марта 2022 года Booking.com приостановил работу в России из-за «сложностей ведения бизнеса в стране». В апреле Airbnb прекратил работу в стране.
- Опрошенные Forbes отельеры и онлайн-тревел-агентства отмечают, что на Booking.com приходилось от 40% до 90% бронирований. После ухода партнёра российские отели столкнулись с отменами существующих броней и падением новых — особенно малоизвестные.
- Крупным сетям удалось перевести продажи на собственные сайты. Например, у сети Azimut в 2021 году на агрегаторы приходилось половина продаж, около 90% из которых занимал Booking.com. Теперь бронирования, которые прежде приносил сервис, перетекли на собственный сайт.
- По данным компании-разработчика ПО для управления отелями TravelLine, до марта 2022 года 40% незанятого Booking.com рынка онлайн-бронирования распределялось между собственными сайтами отелей (на них приходилось 24% продаж) и другими сервисам.
- С 16 апреля по 23 мая на сайты отелей пришлось 60% продаж, на бронирование через другие сервисы — 40%. По данным TravelLine, в апреле-мае наибольшая доля была у «Островка» (27,56%). До марта он занимал 1,3% среди сервисов онлайн-бронирований. Второе место занял «Броневик» (12,06%), третье — у «Яндекс.Путешествий» (11,45%).
- Опрошенные Forbes онлайн-сервисы бронирования отелей отмечают рост конкуренции на рынке. Свои сервисы бронирования жилья запустили «Циан» и Ozon, сервис поиска жилья появился у РЖД. Эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе расстановка сил будет зависеть от размера инвестиций в продвижение и работы без сбоев.
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"Островок"- забавное название)
Да уж не такое забавное как БРОНЕВИК
Ульяновым должна быть скидка.
Да чего уж, всем ульяновским
Лениным тогда тоже 😀
Ахах ахах, зато легко запомнить и звучит потешно
Название "Академсервис" еще тупее как по мне)
Пхпхпхпх
Букинг, конечно, хорош был – огромная база, отзывы/бронь и прочее.
Но, только возможно (!), его отсутствие действительно будет способствовать развитию функционала и дружелюбности сайтов гостиниц и отелей?
Ибо, как правило, сайты у них в лучшем случае малоинформативные, а функционал заканчивается на форме обратной связи.
Ну а нише букинга наверняка найдётся кому занять, разделят этот кусок рынка, потом крупные игроки будут поглощать мелких, всё как всегда.
Сомнительно. Все вот эти "ну сейчас айфоны и иномарки погнали - и попрет своё!!!" с 2014г. вообще ничем не закончились.способствовать развитию
Ммм, гласного рейтинга больше нет, зачем? И странная это мотивация для развития.малоинформативные, а функционал заканчивается на форме обратной связи
Собственно, потому что букинг предлагал им стандартизированную удобную визитку для своего отеля. Теперь это будет мутная форма в агрегаторах. Свои "туристическое порталы" навряд ли кто-то начнет пилить...
Ну как же не захочет? А господряд на "импортозамещение" отхватить? Ещё как захотят, ростуризм бросит клич и страждущие потянутся.
Рейтинг при чём? Нормальный функционал позволит обрабатывать заявки прямо на сайтах, это нормально же.
Про айфоны марки Москвич – да, полностью согласен. Замещение ради слова громкого, а не развития.
Островок, конечно, после букинга такое себе... До поддержки не дозвонишься. Цена за ночь на майские была в 2.5 раза больше, чем на букинге, не говоря уже о цене, которую предложил сам отель.
Очень хочется как минимум нормального сервиса, а не как всегда у нас...
Нет уж. Пришлось перейти полностью на бронирование напрямую на сайтах отелей. Все сравнения цен не в пользу агрегаторов.
Есть один нюанс, на который лично я натыкался пару раз. Отели боятся Букинга. Когда внезапно на месте выясняется, что бронь пропала, или номер совсем не тот, обращение в Букинг очень быстро решало проблему. Так что эти ваши низкие цены - плата за риск.
Островок не годится совсем. Букинг на голову выше