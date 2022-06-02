Бесплатный фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из России Статьи редакции
Из-за боевых действий в Украине.
Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями.
Причина — военные действия в Украине. Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочитать достоверную информацию о том, что там происходит.
- Pixabay — это сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.
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Еще один мощный удар по Путину, известному любителю дизайнерских сервисов.
Пожалуйста, поймите, это не против вас, это против Путина. Таким образом давят на народ, который теперь должен выйти на "площадя" и снести власть.
Вы просто не понимаете, что это для вашего же блага.
Метод давления напоминает давление камня на камень через прослойку из свежих помидоров, какой и является народ России.
Блин мужик ты в каждом посте эту херню пишешь, при чем тут вообще бункерный, коммерческий проект осудил действия вот и все. Это все сделано что бы Народ хоть немного подумал о поведении своих властей.
Хм, так народ вроде как поддерживает действия президента. Например каждый день вижу букву Z на тачках, в большинстве правда тачки эти из стран НАТО. Вчера видел комбо, сразу Z и V на заднем стекле)
Предложите другие варианты реагирования, что б Путин почувствовал?
«незаконная война»? Какой-то странный термин. А законная война это какая? Есть какие-то критерии?
В Ираке законная, в Югославии. Турция объявила законную СВО в Сирии вчера
Если была бы США, то там все по закону
Есть,но тут такое не любят обсуждать,незаконно и плохо это всё что делает РФ,у других,светлоликих, все войны и т.д. законные.
Есть. Законная - это оборонительная. Ее сейчас ведёт Украина. А есть агрессивная. Ее сейчас ведёт /цензура/
Сейчас идет новая мощная информационная война, чтобы затуманить взгляд.
Все идет волнами, как я понял, где-то принимается решение, а потом начинают пресенговать компании на официальном уровне.
Ну вообще есть, раньше назывался казус белли сейчас все одобряется мировым сообществом, все так называемые законные действия США, были произведены с одобрения ООН после предоставления доказательств и поводов, 11 сентября например. Кто то осудил, кто то нет.
Но у таких стран как РФ есть право вето, они им не пользовались, так что да там были "формально законные действия". Наши к сожалению, ничего не предоставили, а просто сказали, Украина не страна, украинец не человек.
Вот югославия это жесть, НАТО тогда тоже произвели бомбардировку вне устава ООН. Но другие страны тогда на это забили, никто не ввел санкций даже РФ.
Удар по костяку путинского электората, теперь Европа перестанет 1000 000 000 евро в день за углеводороды платить
Ну так и будет продолжаться пока царь не наиграется там, ну или люди или «элитка» не очнутся.
я боюсь, что царю и элитке пох на наши проблемы с сервисами..
Как будто у нас элита есть
Нет никакой элитки, есть тяглый люд и вооруженная хунта.
это тренд такой отказыватся от всего пдохого в пользу всего хорошего не разбираясь. тут, как в деле джонни депа все на стороне тех кто срет на кровать тк у них милое личико, а как дойдет до суда будут слезки
Блин. Использовал его для работы.
Привет 😏
Теперь можешь юзать без лицензий или ссылок на сервис :)
Наверняка через Тор можно будет дальше использовать
или через ВПН
Шах и мат Путин, хендехох!
Прямыми санкциями против населения, а это именно такого рода санкции, запад наоборот работает на консолидацию населения вокруг власти. Молодцы!
чот в голос с формулировки "незаконная война"
во всём виновата Украина
В вашем доме живёт маньяк. Поэтому всему дому мы отключим свет и воду
Ваши предложения? Не получится что б у нас осталось все как есть, а воду отключили ему, если труба общая
Коллеги, если кому нужен Мужчина Стильный Путин Люди Президент Россия, помогу скачать в обход санкций
О, НФТ
Проснулись
Эстонский сервис, видимо
Улыбнулись.
ВПН в помощь. Региональные настройки на всякий сменить согласно ВПН
Уже и ВПН блокировать начали (
Если это бесплатный фотобанк, то на чем же они зарабатывают?
На платных услугах. Лол
На том же, что и бесплатные VPN, ну якобы бесплатные конечно.
Самое время начать развивать или создать отечественные аналоги
Не знаю, как у вас, но у меня были куплены куча подписок Avast. И когда я узнал от них, что сервис уходит из России, был огорчен. Но когда срок подписки истек через пару дней после ухода компании, они спокойненько, тихонечко всё продлили)
Комментарий удален модератором
Печально это. Даже API не работает... Блокируется через CORS...
через впн даже не могу зайти
эх, полезный был сервис
Получается не поработать теперь удалённо СНГшникам ПГТшникам?
"Незаконная война" это что-то новое :D
Канва тоже
Бедные дизайнеры,то Канва ,то теперь это
Скоро все откроют обратно и ещё заплатят контрибуции
Ору 🤣