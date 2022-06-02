Смотреть
30 дней бесплатно
Смотреть
30 дней бесплатно
Условия просмотра: clck.ru/h7Vx2
18+
УЖЕ В ПОДПИСКЕ
Сервисы
Былой месяц

Бесплатный фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из России Статьи редакции

Из-за боевых действий в Украине.

Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями.

Причина — военные действия в Украине. Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочитать достоверную информацию о том, что там происходит.

  • Pixabay — это сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.

#новость #pixabay

2633 просмотров
УЖЕ В ПОДПИСКЕ
Условия: clck.ru/h7Vx2
18+
Смотреть
30 дней бесплатно
0
168 комментариев
Написать комментарий...
Алексей Дымов

Еще один мощный удар по Путину, известному любителю дизайнерских сервисов.
Пожалуйста, поймите, это не против вас, это против Путина. Таким образом давят на народ, который теперь должен выйти на "площадя" и снести власть.
Вы просто не понимаете, что это для вашего же блага.
Метод давления напоминает давление камня на камень через прослойку из свежих помидоров, какой и является народ России.

Ответить
Развернуть ветку
Serpantin74

Блин мужик ты в каждом посте эту херню пишешь, при чем тут вообще бункерный, коммерческий проект осудил действия вот и все. Это все сделано что бы Народ хоть немного подумал о поведении своих властей.

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Мурад Муртазалиев

Хм, так народ вроде как поддерживает действия президента. Например каждый день вижу букву Z на тачках, в большинстве правда тачки эти из стран НАТО. Вчера видел комбо, сразу Z и V на заднем стекле)

Ответить
Развернуть ветку
33 комментария
Макс Бруквин

Предложите другие варианты реагирования, что б Путин почувствовал?

Ответить
Развернуть ветку
17 комментариев
Люц Шнайдер

«незаконная война»? Какой-то странный термин. А законная война это какая? Есть какие-то критерии?

Ответить
Развернуть ветку
artёm rudomёtov

В Ираке законная, в Югославии. Турция объявила законную СВО в Сирии вчера

Ответить
Развернуть ветку
55 комментариев
CHICKIBONCHELLO

Если была бы США, то там все по закону

Ответить
Развернуть ветку
Oleg

Есть,но тут такое не любят обсуждать,незаконно и плохо это всё что делает РФ,у других,светлоликих, все войны и т.д. законные.

Ответить
Развернуть ветку
Лысый криптоинвестор

Есть. Законная - это оборонительная. Ее сейчас ведёт Украина. А есть агрессивная. Ее сейчас ведёт /цензура/

Агрессия (политика)
Агрессия (от лат. aggressio — нападение) — понятие современного международного права, которое…
ru.m.wikipedia.org
Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Александр Антонов

Сейчас идет новая мощная информационная война, чтобы затуманить взгляд.

Все идет волнами, как я понял, где-то принимается решение, а потом начинают пресенговать компании на официальном уровне.

Ответить
Развернуть ветку
Serpantin74

Ну вообще есть, раньше назывался казус белли сейчас все одобряется мировым сообществом, все так называемые законные действия США, были произведены с одобрения ООН после предоставления доказательств и поводов, 11 сентября например. Кто то осудил, кто то нет.
Но у таких стран как РФ есть право вето, они им не пользовались, так что да там были "формально законные действия". Наши к сожалению, ничего не предоставили, а просто сказали, Украина не страна, украинец не человек.

Вот югославия это жесть, НАТО тогда тоже произвели бомбардировку вне устава ООН. Но другие страны тогда на это забили, никто не ввел санкций даже РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ковач

Удар по костяку путинского электората, теперь Европа перестанет 1000 000 000 евро в день за углеводороды платить

Ответить
Развернуть ветку
Big Boss

Ну так и будет продолжаться пока царь не наиграется там, ну или люди или «элитка» не очнутся.

Ответить
Развернуть ветку
яйцо со шрамом

я боюсь, что царю и элитке пох на наши проблемы с сервисами..

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Allestor Klei

Как будто у нас элита есть

Ответить
Развернуть ветку
Boz Atnik

Нет никакой элитки, есть тяглый люд и вооруженная хунта.

Ответить
Развернуть ветку
false

это тренд такой отказыватся от всего пдохого в пользу всего хорошего не разбираясь. тут, как в деле джонни депа все на стороне тех кто срет на кровать тк у них милое личико, а как дойдет до суда будут слезки

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Komlev

Блин. Использовал его для работы.

Ответить
Развернуть ветку
FckVPN

Привет 😏

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дмитрий Филиппов

Теперь можешь юзать без лицензий или ссылок на сервис :)

Ответить
Развернуть ветку
Valeratal Val

Наверняка через Тор можно будет дальше использовать
или через ВПН

Ответить
Развернуть ветку
Kir Lazare

Шах и мат Путин, хендехох!

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Navarski

Прямыми санкциями против населения, а это именно такого рода санкции, запад наоборот работает на консолидацию населения вокруг власти. Молодцы!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Богданов

чот в голос с формулировки "незаконная война"

Ответить
Развернуть ветку
Ваня Никулов

во всём виновата Украина

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

В вашем доме живёт маньяк. Поэтому всему дому мы отключим свет и воду

Ответить
Развернуть ветку
Макс Бруквин

Ваши предложения? Не получится что б у нас осталось все как есть, а воду отключили ему, если труба общая

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
ivan krapivin

Коллеги, если кому нужен Мужчина Стильный Путин Люди Президент Россия, помогу скачать в обход санкций

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

О, НФТ

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Проснулись

Ответить
Развернуть ветку
artёm rudomёtov

Эстонский сервис, видимо

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Улыбнулись.

Ответить
Развернуть ветку
Серж Владимирович

ВПН в помощь. Региональные настройки на всякий сменить согласно ВПН

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Устинов

Уже и ВПН блокировать начали (

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
mk 92

Если это бесплатный фотобанк, то на чем же они зарабатывают?

Ответить
Развернуть ветку
Британский жар

На платных услугах. Лол

Ответить
Развернуть ветку
Арбитражный ключ
то на чем же они зарабатывают?

На том же, что и бесплатные VPN, ну якобы бесплатные конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Антонов

Самое время начать развивать или создать отечественные аналоги

Ответить
Развернуть ветку
Артем Федосов

Не знаю, как у вас, но у меня были куплены куча подписок Avast. И когда я узнал от них, что сервис уходит из России, был огорчен. Но когда срок подписки истек через пару дней после ухода компании, они спокойненько, тихонечко всё продлили)

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ruslan O.

Печально это. Даже API не работает... Блокируется через CORS...

Ответить
Развернуть ветку
Ваня Енилов

через впн даже не могу зайти

Ответить
Развернуть ветку
Lester White

эх, полезный был сервис

Ответить
Развернуть ветку
Келлер

Получается не поработать теперь удалённо СНГшникам ПГТшникам?

Ответить
Развернуть ветку
Макс Номакс

"Незаконная война" это что-то новое :D

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Козлов

Канва тоже

Ответить
Развернуть ветку
Ruslan Yunusov

Бедные дизайнеры,то Канва ,то теперь это

Ответить
Развернуть ветку
Den Red

Скоро все откроют обратно и ещё заплатят контрибуции

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Ору 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 168 комментариев
null