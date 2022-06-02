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Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси Статьи редакции

Если фрилансер переедет в другую страну, доступ к платформе восстановят.

Пользователи фриланс-биржи Upwork из России и Беларуси получили письма, в которых компания сообщила им о бане аккаунтов. На это пожаловались пользователи Twitter. О блокировке также пишут «Коммерсантъ» и Myfin.by.

Upwork заморозила аккаунты пользователей, которые физически находится в России и Беларуси. Если фрилансер сменит место жительства, то доступ к платформе восстановят. В письме также даётся ссылка на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после релокации.

Upwork объявила о приостановке работы в России и Беларуси 7 марта. Возможность создания аккаунтов из этих стран убрали. Все старые профили россиян и белорусов пропали из поиска. Компания предупредила, что до 1 мая 2022 года все активные контракты должны быть завершены.

#новость #upwork

2383 просмотров
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66 комментариев
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Этнический дым

«Если фрилансер сменит место жительства, то доступ к платформе восстановят» – больше похоже на шантаж.

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Big Boss

Ты всегда можешь работать на отечественной фриланс бирже, если не хочешь нормальную оплату труда

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3 комментария
Johan Joseph

Лучше чтобы полностью блокировали?

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1 комментарий
Nesterov Igor

Мне тоже вчера прислали, вежливо ответил им. Что кстати очень забавно на фоне того что я этим шлаком не пользовался и уже три года в Чехии живу.

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Skyray

Вот благодаря таким колдунам там думают что в России живут одни долбаебы.

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3 комментария
Никита Крупицкас

Ну ты и дурачок!

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1 комментарий
Арбитражный ключ

Мда, далеко пойдешь, странно что мы удивляемся тому, что нас за быдло считают.

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2 комментария
Павел Воронов

Нихера у тебя пукан разорвало))

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Pavel Loginov

А чем пользуетесь, если не секрет?

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Люц Шнайдер

«Если фрилансер переедет в другую страну, доступ к платформе восстановят»

В ДНР

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Roman Volgasov

Получи Путин! Санкции направленные не на народ России.

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Mike Elkin

какие санкции? частная контора просто не хочет работать с определённой страной и её жителями

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4 комментария
Алексей Дымов

Нужно ли мне и в этой теме писать, что это против Путина, а не против народа?

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Betty Boop

Лучше напиши, что лично Путин то никуда не ездил и ничего не делал. Он же вообще не приделах по твоей логике.

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3 комментария
Мурад Муртазалиев

Просто надо в каждой теме писать, что в России очень много народу поддерживает действия Путина. А сервисы не хотят выбирать, кто за Z, а кто против

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Пользователь

В этом нет никакой новости. Это произошло ещё 7 марта. Об этом даже в письме со скриншота написано.

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Этнический дым

В новости об этом сказано.
А ещё новость о том, что аккаунты заморозили, до этого они просто были скрыты из поиска.

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4 комментария
Виктор Полозов

Сегодня прям дождь из блокировок

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Николай Белкин

Одна за одной

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1 комментарий
Skyray

Сегодня фронт фрилансеров несёт массовые потери. Время для развёртки ПВО из личных VPN-серверов.

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VitOk

Vpn не поможет, нужен Wds

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2 комментария
Game Topia

Если не ошибаюсь, то за использование vpn они пожизненный бан выписывают.

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1 комментарий
Иванка Сегодина

В соседней теме скидывали, что некоторые фриланс биржи после февраля стали требовать доказать, что ты там проживаешь на самом деле. Карта банка этой новой страны + чеки на аренду квартиры или другие банковские реквизиты вроде временного проживания и пр.

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2 комментария
Дмитрий Горбачёв

Вот вам и одна причина по которой ИТ уезжают

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Aleksandr Talalaev

Мне было неожиданно получить письмо о блокировке.
Учитывая что заблокирован там давно из-за Крыма.
Если кратко, неприятно история для очень многих, в тч команды там работали.
Многие там даже работает не как фрилансеры, а как в системе получения за и контроля сроков заданий и тп.
Отдельная история у некоторых будет потом с разблокировкой.
Не знаю как сейчас, но раньше повозится нужно было. Даже если стандартные давал платёжки/регистрацию, тоже бывали отказы.
Ну и отдельно нужно отметить. Если будете в подсанкционных регионах, то для апворка, заведите отдельный даже браузер, тк если случайно зайдете в систему, то потом снова блок и нудное доказательство что ты не в том регионе. Такие истории были неоднократно у тех, кто бывал в Крыму. Некоторые даже говорили что не заходили, но я не верю думаю вкладка самого апворка или там их штука какая-то была запущена и спалила. Отдельная пакость что блочат не сразу, поэтому не всегда понятно "спалили" или нет.

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Betty Boop

Ждём Дымова, щас он придет и напишет, что «нам ваш ентернет и нахой не нужОн» И, конечно, начнет сразу платить зарплату все заблокированным пользователям.

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Дмитрий Александровский

Тоже получил это говно. Самое забавное, что года 3 не заходил на эту биржу. Откуда у них актуальные данные о том, что я нахожусь в России?

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Mike Elkin

ну какие вы им даные предоставили - те и актуальными считаются

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Максим Кругликов

Зарегался под Казахстаном, благо до этого не было аккаунта, кек

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Наталья Астафьева

Деньги тоже в банк Казахстана выводить будешь?)

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3 комментария
Maria Semenova

Под vpn?

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Виктор Корнеплод

.

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Maria Semenova

Кстати, недавно в рекламе попалась новая фриланс-площадка gu.ru Обратила внимание потому что они не берут комиссий. Кто- что слышал?
Какие еще есть russians-friendly варианты без конских комиссий? Посмотрела бы бы подборку.

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Призрачный Доспех

https://youtu.be/Yv3yOqjXouw

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Призрачный Доспех
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Gorbun iz Notr Dama

Теперь Путин не сможет подрабатывать фрилансером. Так его

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Anton Ilabanau

ВНЖ, тока ВНЖ ребятки. это не шутки, темнота опустилась и быстро не рассосется, дальше будет только значительно хуже.

все блага развитого мира скоро станут в РФ недоступны. с этим надо или смириться или свалить.

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