Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси Статьи редакции
Если фрилансер переедет в другую страну, доступ к платформе восстановят.
Пользователи фриланс-биржи Upwork из России и Беларуси получили письма, в которых компания сообщила им о бане аккаунтов. На это пожаловались пользователи Twitter. О блокировке также пишут «Коммерсантъ» и Myfin.by.
Upwork заморозила аккаунты пользователей, которые физически находится в России и Беларуси. Если фрилансер сменит место жительства, то доступ к платформе восстановят. В письме также даётся ссылка на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после релокации.
Upwork объявила о приостановке работы в России и Беларуси 7 марта. Возможность создания аккаунтов из этих стран убрали. Все старые профили россиян и белорусов пропали из поиска. Компания предупредила, что до 1 мая 2022 года все активные контракты должны быть завершены.
«Если фрилансер сменит место жительства, то доступ к платформе восстановят» – больше похоже на шантаж.
Ты всегда можешь работать на отечественной фриланс бирже, если не хочешь нормальную оплату труда
Лучше чтобы полностью блокировали?
Мне тоже вчера прислали, вежливо ответил им. Что кстати очень забавно на фоне того что я этим шлаком не пользовался и уже три года в Чехии живу.
Вот благодаря таким колдунам там думают что в России живут одни долбаебы.
Ну ты и дурачок!
Мда, далеко пойдешь, странно что мы удивляемся тому, что нас за быдло считают.
Нихера у тебя пукан разорвало))
А чем пользуетесь, если не секрет?
«Если фрилансер переедет в другую страну, доступ к платформе восстановят»
В ДНР
Получи Путин! Санкции направленные не на народ России.
какие санкции? частная контора просто не хочет работать с определённой страной и её жителями
Нужно ли мне и в этой теме писать, что это против Путина, а не против народа?
Лучше напиши, что лично Путин то никуда не ездил и ничего не делал. Он же вообще не приделах по твоей логике.
Просто надо в каждой теме писать, что в России очень много народу поддерживает действия Путина. А сервисы не хотят выбирать, кто за Z, а кто против
В этом нет никакой новости. Это произошло ещё 7 марта. Об этом даже в письме со скриншота написано.
В новости об этом сказано.
А ещё новость о том, что аккаунты заморозили, до этого они просто были скрыты из поиска.
Сегодня прям дождь из блокировок
Одна за одной
Сегодня фронт фрилансеров несёт массовые потери. Время для развёртки ПВО из личных VPN-серверов.
Vpn не поможет, нужен Wds
Если не ошибаюсь, то за использование vpn они пожизненный бан выписывают.
В соседней теме скидывали, что некоторые фриланс биржи после февраля стали требовать доказать, что ты там проживаешь на самом деле. Карта банка этой новой страны + чеки на аренду квартиры или другие банковские реквизиты вроде временного проживания и пр.
Вот вам и одна причина по которой ИТ уезжают
Мне было неожиданно получить письмо о блокировке.
Учитывая что заблокирован там давно из-за Крыма.
Если кратко, неприятно история для очень многих, в тч команды там работали.
Многие там даже работает не как фрилансеры, а как в системе получения за и контроля сроков заданий и тп.
Отдельная история у некоторых будет потом с разблокировкой.
Не знаю как сейчас, но раньше повозится нужно было. Даже если стандартные давал платёжки/регистрацию, тоже бывали отказы.
Ну и отдельно нужно отметить. Если будете в подсанкционных регионах, то для апворка, заведите отдельный даже браузер, тк если случайно зайдете в систему, то потом снова блок и нудное доказательство что ты не в том регионе. Такие истории были неоднократно у тех, кто бывал в Крыму. Некоторые даже говорили что не заходили, но я не верю думаю вкладка самого апворка или там их штука какая-то была запущена и спалила. Отдельная пакость что блочат не сразу, поэтому не всегда понятно "спалили" или нет.
Ждём Дымова, щас он придет и напишет, что «нам ваш ентернет и нахой не нужОн» И, конечно, начнет сразу платить зарплату все заблокированным пользователям.
Тоже получил это говно. Самое забавное, что года 3 не заходил на эту биржу. Откуда у них актуальные данные о том, что я нахожусь в России?
ну какие вы им даные предоставили - те и актуальными считаются
Зарегался под Казахстаном, благо до этого не было аккаунта, кек
Деньги тоже в банк Казахстана выводить будешь?)
Под vpn?
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Кстати, недавно в рекламе попалась новая фриланс-площадка gu.ru Обратила внимание потому что они не берут комиссий. Кто- что слышал?
Какие еще есть russians-friendly варианты без конских комиссий? Посмотрела бы бы подборку.
https://youtu.be/Yv3yOqjXouw
Теперь Путин не сможет подрабатывать фрилансером. Так его
ВНЖ, тока ВНЖ ребятки. это не шутки, темнота опустилась и быстро не рассосется, дальше будет только значительно хуже.
все блага развитого мира скоро станут в РФ недоступны. с этим надо или смириться или свалить.