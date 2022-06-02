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Маша Цепелева

Роскомнадзор: «Средства обхода блокировок признаны угрозой» Статьи редакции

Регулятор пытается помешать работе VPN-сервисов, нарушающих законодательство.

«Интерфакс» опубликовал комментарий регулятора на сообщения о блокировке VPN-сервиса Proton.

Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство.

Роскомнадзор

Proton сообщил о проблемах с подключением в России вечером 1 июня 2022 года. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания.

В реестре Роскомнадзора данных о блокировке сайтов Proton нет.

2 июня российские пользователи также сообщили о сбоях в работе NordVPN. По данным Globalcheck, сайт nordvpn.com недоступен на сетях «Ростелекома», МТС, «Мегафона», Tele2, «Билайна», Yota. В реестрах Роскомнадзора сайта нет.

#новость #vpn #роскомнадзор #proton

5087 просмотров
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131 комментарий
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Телефунтик

От авторов "мы не нападем на Украину" и "мы не будем повышать пенсионный возраст"

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Betty Boop

Переписывать конституцию ещё)

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5 комментариев
Johan Joseph
Но США же тоже что-то там что-то такое делали и поэтому давайте просто проглотим
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21 комментарий
Александр Еремин

Уроды. Просто уроды.

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Big Boss

Тут уже страшно жить. Надо реально что то делать уже. Невозможно же столько блять терпеть уже. Скоро в анус к нам залезут

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6 комментариев
badResistor

нет покоя *банутым

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Макс Смирнов

Вот пидорасы ебучие, простите

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Виктория Никанорова

Дегенерат ебучий, ты чё, бредишь, что ли?! (с)

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10 комментариев
SilanseR

Роскомпозор признан адекватными людьми угрозой! Им надо просрочку контролировать в магазинах, а они под дудку правительства пляшут

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Иван Плотников

Этим заниматься должен Роспотребнадзор

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1 комментарий
Tom Tomovich

Угрозой чему именно РКН не сообщил.

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Никита

Перевожу на русский. VPN является угрозой нашей пропоганде.

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Anton Khomchenko

Духовным скрепам, очевидно же

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Анна Вазовски

Дак лапше, которую они людям вешают уже до фига лет..

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Сашка Тютин

Они знают чему, это мы с вами не знаем.
Я тоже сначала хотел поюморить в комментариях, но потом полез читать нормативную базу и оказалось, что там напринимали просто хуеву тучу "потрясающих" федеральных законов и постановлений правительства.
Де юре, вся эта свора в белом пальто! Пиздец!

Например ПП №127 12.02.2020 "Правила централизованного управления сетью связи общего пользования"

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Revenant

Государство против народа - вот он "свой" путь России.

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Egor Chusov

Не правильно - народ для нынешнего государства это стадо баранов, которых стригут.

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Всеволод Ярославович

Это че, Песков ваш путинский, больше в твиторе сидеть не сможет? А как?

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Илья

У него свой личный VPN - Virtual Peskov Network

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1 комментарий
Denis Zotov

Я бы больше за Рогозина переживал...

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1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

Пусть сосут жопу.

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Danila

кратко и по делу, одобряю!

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OlegRom4ig

Великая страна, не перестаю умиляться! Просто Великая, с большой буквы!!!! И лидер какой у нее!!

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Zamir Saidov

Направление движения страны к запретам и контролю было видно уже давно. Не знаю, кто рассчитывал, что блокировки ресурсов и информации не затронут впн подобные штуки , такого просто не могло быть.
Но люди на кухнях поворчат и привыкнут. В обычной стране тему бы подхватила оппозиция и топила за отмену дичи. Но у нас все единогласно принимается.

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Джахор Дырдырдаев

Оппозиции нет с 2012. 😊

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Александр А.

Лягушку варили медленно.

А Белоруссия ясно показала, куда и на сколько засовывают мирных протестующих (или им засовывают).

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Анна Вазовски

Ну да. Я вот жду полного закрытия границ изнутри. Очень боюсь в этот момент оказаться тут.

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1 комментарий
Ghost Raccoon

Ничего ничего. Вот увидят эти черти, как интернет опустеет, сразу же вернут обратно, и скажут, какие мол герои, разрулили ситуацию))

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Дмитрий Филиппов

Пизда, я тут живу.

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Serghei Maveriz

А как же они сидят в твиттерах и инсте?

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MegaAnders

Вы не понимаете это ДРУГОЕ
( сарказм)

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Karzec

Не то они угрозой выбирают.

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Сергей И

То выбирают. Они на службе у одного человека, а не у народа. Так же, как все министерства, ЦИК, дума и пр...

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Виктор Вадимович

Мы катимся в канаву всё быстрее и быстрее, сейчас яндекс сделает свой одобренный впн, чтоб все заходили только через него и чтоб ты не зпшел куда не надо или если и зашел, то об этом узнали. Вот оно наше светлое будущее!!!

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Никита

Мы давно не в канаве, мы в Байкале

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Владислав Волков

Вот это величие блядь
Освободительное и сверхдержавное
Кафка охерел бы

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AAAAA

Ура люди научатся пользоваться приватными прокси а не кормить зажравшиеся впн сервисы

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Артём К

Так я ж не умею, а тут кнопку нажал - и готово

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2 комментария
Лелик Плотников

А то,что у нас такое правительство??? Это не угроза населению?!🧐

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Британский жар

Чтобы доступа к внешней информации небыло вообще. Добро пожаловать в Северную Корею

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Qnoc

напомню что пора отписаться от зателеком

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Ghost Raccoon

Хорошо если ложная тревога. Уже все нормальные люди устали от этих тревог и напастей. Хоть бы выдохнуть. -_-

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Вячеслав Грачунов

гондоньеры

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Lombardian

Ну теперь жду когда Диман скажет "Ничего нет, вы держитесь там, счастья, здоровья"

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Дмитрий Филиппов

Ебучие соревнования, кто санкции жёстче введет против россиян, правительств РФ, ЕС или США. Сорян за мат, верите нет, но до 24 февраля вообще не матерились с женой, теперь оба ругаемся :(

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Ghost Raccoon

Всё в порядке. Пизда пришла, когда не ждали, и она всё глубже. Я тоже миролюбивый и понимающий человек, но с такими приколами готов убивать, не то что материться))

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Soulis

Кстати, а в этой тему появятся товарищи, которые расскажут как там на Западе "на самом деле" обстоят дела со свободой слова и какая там русофобия, так что всё норм?

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Ivan Ognev

Они видимо еще методичку не получили, думают что писать

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Джахор Дырдырдаев

Говорят, что в США черномазых линчуют.

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2 комментария
Tom Tomovich

Уже появились
https://vc.ru/434940?comment=4431452

Роскомнадзор: «Средства обхода блокировок…
Регулятор пытается помешать работе VPN-сервисов, нарушающих законодательство.
vc.ru
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Alexander Bobylev

Уже говорят. И про блокировку RT в Европе. И про отсутствие референдума о вступлении в НАТО в Швеции.

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Danila Nedbaev

Интересно. Раньше блокировали ресурсы, мол туда дети могут случайно зайти. С VPN ты случайно не зайдешь - только специально. "Себе анус" РКН заблокировал, теперь очередь за второй дыркой.

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И животноводство

Нет, сейчас-то подоплека другая - чтобы "вражеские ресурсы" не врали тут россиянам! Правда - только на первом канале.

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1 комментарий
Гриша Каир

Нет ни дня без угроз для России

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4Chan Sung

РКН угроза для всех фрилансеров инфлюенсеров да и просто активных пользователей соц сетей

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Виктор Абрамов

Какая неожиданность, чёрт возьми!

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sse

сигареты и водку можно, а информацию нельзя

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sles

перефразируя:
информация- белая смерть, лес и водка- зеленые друзья.

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Soulis

Ой, а какая угроза? Люди зайдут на сайты с педофилами, наркоманами и нацистами? Ну не могут же они банить способы прочтения новостей! Спасибо большое за заботу, товарищ майор!

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Виктор Вадимович

Как раз это они и будут банить, яндекс для нас подборочку соберет какие можно, а какие нет

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Игорь Горбунов

Где-то расстроился один Песоков

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И животноводство

Пусть попку себе заблокируют, собачки

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Rolling On the Floor Laughing

А что,еще не ввели ограничение на пользование интернетом строго с 20.00 до 21.00 ,с верификацией входа через госуслуги?...да,справка об отсутствии судимости обязательна...
а..сейчас только 2022 год, засплоэр, извините,потомки....

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Ghost Raccoon

По моему вонючий Роскомнадзор можно считать угрозой свободы и человечности! Такими действиями эти вредители ещё 100 лет будут выбивать себе доверие граждан РФ.

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Noblesse. tv
Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой.

VPN- Virtual Private Network «виртуальная частная сеть», не пойму где они среди этих слов нашли "средство обхода блокировок" и как они объясняют вообще законность так называемых блокировок?

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Ghost Raccoon

Видимо решили "просто патамучто".)

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Александр Добриневский

Как теперь Песков в инсте сидеть будет? 🤔

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Виктор Вадимович

Он в Рутубе канал заведет "Усатые сказки" будем детей потом ими пугать)

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Garmonbon

приурочили к 100 дню.

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Buck Mulligan

По-моему с 16-года уже эта охота. Уже тогда было понятно, что их «бизнес план» будет постепенно имплементироваться. Давно все идёт ко дну.

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Степан Фадеев

Песков вкурсе?

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Роман Ваничкин

Да вы не поняли ничего.
Они просто спасают кинотеатры. Вон скоро сериалы показывать начнут.
Агаааа...

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Ivan Susanin

Каждый день российский народ гадает, от кого сегодня прилетит больше: от редисок из Кремля или от редисок из Калифорнии и Брюсселя

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Николай Замотаев

Именно народу уже с 2012-го года можно не гадать. Ответ один (и нет, не из Калифорнии).

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Янис

Заставь дурака богу молиться он и лоб разобьёт. Роскомнадзор явно перестарался. Блокировок достаточно. На заблокированные сайты лезут явно не для того что бы западную пропаганду почитать а по делу. А пропаганду запада можно почитать у легальных иноагентов.

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Кирилл Родин

Давайте уже называть угрозой всё, что помогает нам узнать хоть какие-то адекватные новости, а не то, что показывают на тв и пророссийских сайтах

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Дмитрий Веселов

Интересно конечно 🤔

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Этнический дым

«признаются угрозой», ну хоть не экстремистами и то ладно.

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Anderson Silva

firstvds - algo vpn (wireguard) и не нужны никакие Proton VPN, HighLoad VPN.. 😎

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Азъ есмь Alexander

Вот уж поистине удивительное рядом.
Не знал, что посты моей коллеги в инстике, о том как она сделала маникюр или как ей очередной ухажёр подарил букет роз и разрешил покушать в мишленовском (пока ещё) (блин, даже странно что не отобрали) ресторане - это противоправный контент😂🤦🏻‍♂️
интересно, а за ней придут ?🧐😂

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