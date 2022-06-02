Роскомнадзор: «Средства обхода блокировок признаны угрозой» Статьи редакции
Регулятор пытается помешать работе VPN-сервисов, нарушающих законодательство.
«Интерфакс» опубликовал комментарий регулятора на сообщения о блокировке VPN-сервиса Proton.
Proton сообщил о проблемах с подключением в России вечером 1 июня 2022 года. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания.
В реестре Роскомнадзора данных о блокировке сайтов Proton нет.
2 июня российские пользователи также сообщили о сбоях в работе NordVPN. По данным Globalcheck, сайт nordvpn.com недоступен на сетях «Ростелекома», МТС, «Мегафона», Tele2, «Билайна», Yota. В реестрах Роскомнадзора сайта нет.
От авторов "мы не нападем на Украину" и "мы не будем повышать пенсионный возраст"
Переписывать конституцию ещё)
Уроды. Просто уроды.
Тут уже страшно жить. Надо реально что то делать уже. Невозможно же столько блять терпеть уже. Скоро в анус к нам залезут
нет покоя *банутым
Вот пидорасы ебучие, простите
Дегенерат ебучий, ты чё, бредишь, что ли?! (с)
Роскомпозор признан адекватными людьми угрозой! Им надо просрочку контролировать в магазинах, а они под дудку правительства пляшут
Этим заниматься должен Роспотребнадзор
Угрозой чему именно РКН не сообщил.
Перевожу на русский. VPN является угрозой нашей пропоганде.
Духовным скрепам, очевидно же
Дак лапше, которую они людям вешают уже до фига лет..
Они знают чему, это мы с вами не знаем.
Я тоже сначала хотел поюморить в комментариях, но потом полез читать нормативную базу и оказалось, что там напринимали просто хуеву тучу "потрясающих" федеральных законов и постановлений правительства.
Де юре, вся эта свора в белом пальто! Пиздец!
Например ПП №127 12.02.2020 "Правила централизованного управления сетью связи общего пользования"
Государство против народа - вот он "свой" путь России.
Не правильно - народ для нынешнего государства это стадо баранов, которых стригут.
Это че, Песков ваш путинский, больше в твиторе сидеть не сможет? А как?
У него свой личный VPN - Virtual Peskov Network
Я бы больше за Рогозина переживал...
Пусть сосут жопу.
кратко и по делу, одобряю!
Великая страна, не перестаю умиляться! Просто Великая, с большой буквы!!!! И лидер какой у нее!!
Направление движения страны к запретам и контролю было видно уже давно. Не знаю, кто рассчитывал, что блокировки ресурсов и информации не затронут впн подобные штуки , такого просто не могло быть.
Но люди на кухнях поворчат и привыкнут. В обычной стране тему бы подхватила оппозиция и топила за отмену дичи. Но у нас все единогласно принимается.
Оппозиции нет с 2012. 😊
Лягушку варили медленно.
А Белоруссия ясно показала, куда и на сколько засовывают мирных протестующих (или им засовывают).
Ну да. Я вот жду полного закрытия границ изнутри. Очень боюсь в этот момент оказаться тут.
Ничего ничего. Вот увидят эти черти, как интернет опустеет, сразу же вернут обратно, и скажут, какие мол герои, разрулили ситуацию))
Пизда, я тут живу.
А как же они сидят в твиттерах и инсте?
Вы не понимаете это ДРУГОЕ
( сарказм)
Не то они угрозой выбирают.
То выбирают. Они на службе у одного человека, а не у народа. Так же, как все министерства, ЦИК, дума и пр...
Мы катимся в канаву всё быстрее и быстрее, сейчас яндекс сделает свой одобренный впн, чтоб все заходили только через него и чтоб ты не зпшел куда не надо или если и зашел, то об этом узнали. Вот оно наше светлое будущее!!!
Мы давно не в канаве, мы в Байкале
Вот это величие блядь
Освободительное и сверхдержавное
Кафка охерел бы
Ура люди научатся пользоваться приватными прокси а не кормить зажравшиеся впн сервисы
Так я ж не умею, а тут кнопку нажал - и готово
А то,что у нас такое правительство??? Это не угроза населению?!🧐
Чтобы доступа к внешней информации небыло вообще. Добро пожаловать в Северную Корею
напомню что пора отписаться от зателеком
Хорошо если ложная тревога. Уже все нормальные люди устали от этих тревог и напастей. Хоть бы выдохнуть. -_-
гондоньеры
Ну теперь жду когда Диман скажет "Ничего нет, вы держитесь там, счастья, здоровья"
Ебучие соревнования, кто санкции жёстче введет против россиян, правительств РФ, ЕС или США. Сорян за мат, верите нет, но до 24 февраля вообще не матерились с женой, теперь оба ругаемся :(
Всё в порядке. Пизда пришла, когда не ждали, и она всё глубже. Я тоже миролюбивый и понимающий человек, но с такими приколами готов убивать, не то что материться))
Кстати, а в этой тему появятся товарищи, которые расскажут как там на Западе "на самом деле" обстоят дела со свободой слова и какая там русофобия, так что всё норм?
Они видимо еще методичку не получили, думают что писать
Говорят, что в США черномазых линчуют.
Уже появились
https://vc.ru/434940?comment=4431452
Уже говорят. И про блокировку RT в Европе. И про отсутствие референдума о вступлении в НАТО в Швеции.
Интересно. Раньше блокировали ресурсы, мол туда дети могут случайно зайти. С VPN ты случайно не зайдешь - только специально. "Себе анус" РКН заблокировал, теперь очередь за второй дыркой.
Нет, сейчас-то подоплека другая - чтобы "вражеские ресурсы" не врали тут россиянам! Правда - только на первом канале.
Нет ни дня без угроз для России
РКН угроза для всех фрилансеров инфлюенсеров да и просто активных пользователей соц сетей
Какая неожиданность, чёрт возьми!
сигареты и водку можно, а информацию нельзя
перефразируя:
информация- белая смерть, лес и водка- зеленые друзья.
Ой, а какая угроза? Люди зайдут на сайты с педофилами, наркоманами и нацистами? Ну не могут же они банить способы прочтения новостей! Спасибо большое за заботу, товарищ майор!
Как раз это они и будут банить, яндекс для нас подборочку соберет какие можно, а какие нет
Где-то расстроился один Песоков
Пусть попку себе заблокируют, собачки
А что,еще не ввели ограничение на пользование интернетом строго с 20.00 до 21.00 ,с верификацией входа через госуслуги?...да,справка об отсутствии судимости обязательна...
а..сейчас только 2022 год, засплоэр, извините,потомки....
По моему вонючий Роскомнадзор можно считать угрозой свободы и человечности! Такими действиями эти вредители ещё 100 лет будут выбивать себе доверие граждан РФ.
VPN- Virtual Private Network «виртуальная частная сеть», не пойму где они среди этих слов нашли "средство обхода блокировок" и как они объясняют вообще законность так называемых блокировок?
Видимо решили "просто патамучто".)
Как теперь Песков в инсте сидеть будет? 🤔
Он в Рутубе канал заведет "Усатые сказки" будем детей потом ими пугать)
приурочили к 100 дню.
По-моему с 16-года уже эта охота. Уже тогда было понятно, что их «бизнес план» будет постепенно имплементироваться. Давно все идёт ко дну.
Песков вкурсе?
Да вы не поняли ничего.
Они просто спасают кинотеатры. Вон скоро сериалы показывать начнут.
Агаааа...
Каждый день российский народ гадает, от кого сегодня прилетит больше: от редисок из Кремля или от редисок из Калифорнии и Брюсселя
Именно народу уже с 2012-го года можно не гадать. Ответ один (и нет, не из Калифорнии).
Заставь дурака богу молиться он и лоб разобьёт. Роскомнадзор явно перестарался. Блокировок достаточно. На заблокированные сайты лезут явно не для того что бы западную пропаганду почитать а по делу. А пропаганду запада можно почитать у легальных иноагентов.
Давайте уже называть угрозой всё, что помогает нам узнать хоть какие-то адекватные новости, а не то, что показывают на тв и пророссийских сайтах
Интересно конечно 🤔
«признаются угрозой», ну хоть не экстремистами и то ладно.
firstvds - algo vpn (wireguard) и не нужны никакие Proton VPN, HighLoad VPN.. 😎
Вот уж поистине удивительное рядом.
Не знал, что посты моей коллеги в инстике, о том как она сделала маникюр или как ей очередной ухажёр подарил букет роз и разрешил покушать в мишленовском (пока ещё) (блин, даже странно что не отобрали) ресторане - это противоправный контент😂🤦🏻♂️
интересно, а за ней придут ?🧐😂