Ежедневно подкаст слушают около 50 тысяч человек, он в числе 25 самых популярных на платформе.

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Bloomberg поговорил с автором подкаста с белым шумом Тоддом Муром. Он запустил Tmsoft’s White Noise Sleep Sounds в 2019 году. Сейчас его слушают около 50 тысяч пользователей в день.

Вместе с Муром над подкастом работают пять человек. Есть прослушивание по подписке, но большинство пользователей выбирают бесплатную версию с рекламой. Авторы включают её только перед эпизодом, чтобы «сохранять успокаивающую атмосферу шоу».

Мур получает от Spotify $12,25 за тысячу прослушиваний, это около $612,5 в день или $18 375 в месяц (примерно 1,1 млн рублей по курсу на 2 июня). Он также выпускает отдельные треки с шумом и получает за них авторские отчисления, ещё деньги приносят видео с треками на YouTube.

Слушатели используют белый шум, чтобы быстрее уснуть, успокоится или сконцентрироваться, пишет издание.

Другой автор Брэндон Рид начал загружать белый шум в Spotify в 2019 году — трек назывался «12 часов звуков машины». Позже он загрузил ещё три бесплатных эпизода с разными шумами, которые длились несколько часов. В 2022 году количество слушателей его подкастов увеличилось до 100 тысяч в день.

Рид не включает рекламу, а предлагает только подписку за $2,99 в месяц. Она даёт доступ к дополнительным дорожкам и возможность запрашивать новые звуки. Автор заработал на этом около $10 тысяч.