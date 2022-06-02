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Авторы подкаста с белым шумом зарабатывают в Spotify $18 тысяч за месяц Статьи редакции

Ежедневно подкаст слушают около 50 тысяч человек, он в числе 25 самых популярных на платформе.

1946 просмотров

Bloomberg поговорил с автором подкаста с белым шумом Тоддом Муром. Он запустил Tmsoft’s White Noise Sleep Sounds в 2019 году. Сейчас его слушают около 50 тысяч пользователей в день.

Вместе с Муром над подкастом работают пять человек. Есть прослушивание по подписке, но большинство пользователей выбирают бесплатную версию с рекламой. Авторы включают её только перед эпизодом, чтобы «сохранять успокаивающую атмосферу шоу».

Мур получает от Spotify $12,25 за тысячу прослушиваний, это около $612,5 в день или $18 375 в месяц (примерно 1,1 млн рублей по курсу на 2 июня). Он также выпускает отдельные треки с шумом и получает за них авторские отчисления, ещё деньги приносят видео с треками на YouTube.

Слушатели используют белый шум, чтобы быстрее уснуть, успокоится или сконцентрироваться, пишет издание.

Другой автор Брэндон Рид начал загружать белый шум в Spotify в 2019 году — трек назывался «12 часов звуков машины». Позже он загрузил ещё три бесплатных эпизода с разными шумами, которые длились несколько часов. В 2022 году количество слушателей его подкастов увеличилось до 100 тысяч в день.

Рид не включает рекламу, а предлагает только подписку за $2,99 в месяц. Она даёт доступ к дополнительным дорожкам и возможность запрашивать новые звуки. Автор заработал на этом около $10 тысяч.

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Лиана Липанова
OneZero: анонимные издатели зарабатывают на Spotify $1 млн в год, загружая шумы вентиляторов и другие звуки на сервис Статьи редакции

Пользователи слушают белый шум, например, шелест листьев или грохот водопада, чтобы успокоиться или заснуть.

#новость #spotify

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15 комментариев
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MEGAtraXXXer666
Сейчас его слушают около 50 тысяч пользователей в день.

Может в ночь?

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Denis Zotov

Детям нужно спать и днем. Зависит от возраста.

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jonewayne

Подтверждаю, в 25 лет стало тяжело работать без дневного сна. Начальник ругался правда, но потом ушёл на удалёнку и стало проще.

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Андрей Донской

Многие работают днём под белый шум. Комфортнее так.

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Юности вольная птица

Если честно, звук у этого промышленного вентилятора такой же, как если жить на Варшавке, на Мире или на трёшке, на Беговой развязке и окна не закрывать. Удивляюсь (не обесцениваю), за что люди готовы платить.
И кстати, всегда хотела спросить у слушающих водопады, шум фонтана и прочие ручьи - неужели не мешает, неужели никуда в процессе засыпания не хочется?
Я вот в гостях под аквариум с фильтром и то не смогла уснуть(

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Андрей

Так не платят же. В бесплатной версии слушают.
Я под подкасты про расчлененку засыпаю 👍

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Юности вольная птица

Под звуки тесака, крики или говорят об анатомии?

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Betty Boop
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Юности вольная птица

Вот Вам всем смешно, а я после просмотра Белый Шум на большом экране уже и на заголовки реагирую, как этот крабик

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Андрей

У холмов есть подкаст и дневник Лоры Палны

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Юности вольная птица

О, ЛоруПаллну включу, спасибо)

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Лаврентий Петренко

Громко пузыри булькают?

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Иван Шеметов

заводы не стоят что ли я не понял

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Андрей

Можно запустить белый шум станков в Яндекс музыке для Степанычей с завода

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ilia

"Когда тебе приходит идея, ты думаешь что это дичь какая-то, а кто-то запилил".

Один вопрос: что там 5 человек делают-то чтобы такое выпускать?

Ну и "на вкус и цвет", но меня такой шум как-то не расслабляет вообще, наоборот напряжение.

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