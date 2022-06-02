Авторы подкаста с белым шумом зарабатывают в Spotify $18 тысяч за месяц Статьи редакции
Ежедневно подкаст слушают около 50 тысяч человек, он в числе 25 самых популярных на платформе.
Bloomberg поговорил с автором подкаста с белым шумом Тоддом Муром. Он запустил Tmsoft’s White Noise Sleep Sounds в 2019 году. Сейчас его слушают около 50 тысяч пользователей в день.
Вместе с Муром над подкастом работают пять человек. Есть прослушивание по подписке, но большинство пользователей выбирают бесплатную версию с рекламой. Авторы включают её только перед эпизодом, чтобы «сохранять успокаивающую атмосферу шоу».
Мур получает от Spotify $12,25 за тысячу прослушиваний, это около $612,5 в день или $18 375 в месяц (примерно 1,1 млн рублей по курсу на 2 июня). Он также выпускает отдельные треки с шумом и получает за них авторские отчисления, ещё деньги приносят видео с треками на YouTube.
Слушатели используют белый шум, чтобы быстрее уснуть, успокоится или сконцентрироваться, пишет издание.
Другой автор Брэндон Рид начал загружать белый шум в Spotify в 2019 году — трек назывался «12 часов звуков машины». Позже он загрузил ещё три бесплатных эпизода с разными шумами, которые длились несколько часов. В 2022 году количество слушателей его подкастов увеличилось до 100 тысяч в день.
Рид не включает рекламу, а предлагает только подписку за $2,99 в месяц. Она даёт доступ к дополнительным дорожкам и возможность запрашивать новые звуки. Автор заработал на этом около $10 тысяч.
Может в ночь?
Детям нужно спать и днем. Зависит от возраста.
Подтверждаю, в 25 лет стало тяжело работать без дневного сна. Начальник ругался правда, но потом ушёл на удалёнку и стало проще.
Многие работают днём под белый шум. Комфортнее так.
Если честно, звук у этого промышленного вентилятора такой же, как если жить на Варшавке, на Мире или на трёшке, на Беговой развязке и окна не закрывать. Удивляюсь (не обесцениваю), за что люди готовы платить.
И кстати, всегда хотела спросить у слушающих водопады, шум фонтана и прочие ручьи - неужели не мешает, неужели никуда в процессе засыпания не хочется?
Я вот в гостях под аквариум с фильтром и то не смогла уснуть(
Так не платят же. В бесплатной версии слушают.
Я под подкасты про расчлененку засыпаю 👍
Под звуки тесака, крики или говорят об анатомии?
Вот Вам всем смешно, а я после просмотра Белый Шум на большом экране уже и на заголовки реагирую, как этот крабик
У холмов есть подкаст и дневник Лоры Палны
О, ЛоруПаллну включу, спасибо)
Громко пузыри булькают?
заводы не стоят что ли я не понял
Можно запустить белый шум станков в Яндекс музыке для Степанычей с завода
"Когда тебе приходит идея, ты думаешь что это дичь какая-то, а кто-то запилил".
Один вопрос: что там 5 человек делают-то чтобы такое выпускать?
Ну и "на вкус и цвет", но меня такой шум как-то не расслабляет вообще, наоборот напряжение.