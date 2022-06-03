Компания разрабатывает систему распознавания лиц по камерам и делится доступом к ней, например, с МВД и другими органами.

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Журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список в своём блоге. Он заявил, что считает сотрудников NtechLab — поставщика системы распознавания лиц — причастными к арестам россиян на митингах.

К системе есть доступ у силовых структур: например, МВД через неё может искать преступников, которые занесены в базу. По мнению Зиннатуллина, также это помогает силовикам идентифицировать людей на митингах, а затем арестовывать.

Убивает не оружие, убивают люди. Однако свои наработки NtechLab продаёт силовым структурам с монополией на насилие, законотворчество и судебную систему, где у граждан нет способа защиты от государства. Продает правительству страны с грубейшими нарушениями гражданских прав и свобод. Артём Зиннатуллин

Зиннатуллин пояснил, что так как NtechLab идентифицирует людей в публичном пространстве, все данные о сотрудниках взяты из публичного доступа: с LinkedIn и GitHub. В списке есть, например, сооснователи компании Артём Кухаренко и Александр Кабаков.

Он также заявил, что не призывает к насилию и поиску личной информации сотрудников — например, адреса проживания.