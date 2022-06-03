Программист опубликовал список сотрудников NtechLab — он обвиняет их в помощи силовикам в арестах после митингов Статьи редакции
Компания разрабатывает систему распознавания лиц по камерам и делится доступом к ней, например, с МВД и другими органами.
Журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список в своём блоге. Он заявил, что считает сотрудников NtechLab — поставщика системы распознавания лиц — причастными к арестам россиян на митингах.
К системе есть доступ у силовых структур: например, МВД через неё может искать преступников, которые занесены в базу. По мнению Зиннатуллина, также это помогает силовикам идентифицировать людей на митингах, а затем арестовывать.
Зиннатуллин пояснил, что так как NtechLab идентифицирует людей в публичном пространстве, все данные о сотрудниках взяты из публичного доступа: с LinkedIn и GitHub. В списке есть, например, сооснователи компании Артём Кухаренко и Александр Кабаков.
Он также заявил, что не призывает к насилию и поиску личной информации сотрудников — например, адреса проживания.
- NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему видеонаблюдения с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах.
- По собственным данным компании, к системе распознавания подключено более 100 тысяч городских видеокамер, в том числе установленных на подъездах жилых домов.
В США за такое его бы на электрический стул посадили бы.
Чтобы сравнивать с США, твоя страна должна иметь такую же экономику , систему , схему , быть аналогией .
За что именно? Люди просто скопировали инфу с открытых linkedin страниц.
Выражусь яснее, за что конкретно?
Лол )) за что, за то что взял данные из публичного доступа? :D
Я так понимаю, вы считаете, что подобных контрактов в «свободных» странах Запада нет?
Поэтому это стоит оправдывать у нас? Что это вообще за практика, где любая ху##я оправдывается тем, что подобное есть на Западе? Мы хотим от них только плохое перенимать или что?
дело не в системе, а в последствиях.
Пофиг что у меня корова в каках и еле стоит на ногах.
Зато у соседа вообще все коровы передохли и жена кривая! Вот радость то! Схема рассчитанная на полных д кто не понимает, что сначала все же надо картошку посадить, а потом уже выкапывать то что выросло.
Сравним с западом и схаваем. Там что-то такое же тоже наверняка случалось, можно успокоиться
Как будто у них был выбор садиться на эту бутылку или нет... "Продает правительству страны с грубейшими нарушениями гражданских прав и свобод." - цитата Артема Зиннатуллина уже содержит ответ почему эта система делает то, что она делает сейчас. В текущих реалиях либо ты играешь по правилам, которые установлены не тобой, либо проект у тебя заберут. Пример Павла Дурова всем известен. Не сказал бы что защищаю позицию разработчиков, но и не могу сказать, что они корень зла... В любом случае они наверняка не митинги мониторить хотели, а реальных преступников выявлять. Любая технология хорошая и плохая одновременно, зависит от рук в которых она находится - скальпель может спасать, а может и убивать.
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране? Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть. От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких нaвaлных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Что им мешало сменить место работы? Там вроде толковые специалисты работают, таких и за бугром разбирают на ура.
Они изначально сделали продукт, у которого market fit: «продаться преступному и нелегитимному режиму»
Очень наивно думать, что искать с помощью этой технологии будут только настоящих преступников.
Расчехлили умелые ручки и вперед, на просторы интернета обелять черное и чернить белое.
Ниче нового, ну ни капельки
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ощущение что на tj зашёл. Люди не понимают как работает экономика.
Компания сделала продукт который помогает снизить преступность. И вот незадача, им воспользовались для поиска митингующих и все - людей сразу начали обвинять во всех смертных грехах.
А давайте теперь обвинять тех кто автозаки делает, форму шьет, дубинки и бутылки от шампанского
А потом и самих себя, ведь из наших налогов формируется бюджет МВД и прочих структур
Откуда столько инфартильных людей?
У вас что, в Лахте сегодня выходной находчивых генераторов правильных и разных слов?
Про бутылки, униформу уже писали, не надо повторяться.
Хотя казалось бы как можно выглядеть еще смешнее чем лахтовцы на вахте. Ан нет, оказалось есть куда ))))))
Инфарктильных, ты хотел сказать
Разве такие системы распознавания лиц в других странах не работают?! В России это только зарождается
в европе вроде не очень такое любят
Palantir Technologies Inc. - США.
После митингов там вроде силовики двери в квартиры не выламывают и в СИЗО на швабру не тащат
Я был в Лондоне в далеком 2004м - удивился, почему там везде висят таблички "warning, CCTV in action" или что-то подобное. Спросил, - это стало быть closed circuit TV, то есть камеры видеонаблюдения.
Система распознавания лиц в то время вряд ли какая была, но вот про камеры тебя честно предупреждали. Значит этого какой-то закон требовал, скорее всего.
Как бы сказать помягче про зарождается… года три уже прекрасно функционирует и не только в Москве (о чём в статье прямо написано).
Круче и мощнее только в Китае…
Так, если такая пьянка, имена сотрудников швейных фабрик, снабжающих МВД формой - в студию!
А чём, собственно, проблема? По такой логике и шаурму нельзя продать силовику, а то вдруг станешь ПОСОБНИКОМ РИЖЫМА
Дорогой Свинолюб, логика тут не такая. Шаурма ведь не хватает народ на улице, и никак не способствует силовику выполнять свою эээээ работу
некоторые продают только за тройную цену, кстати
А кому они должны передавать свои данные? Консьержкам в подъездах? Вахтёрам в парке аттракционов?
Не считаю, что это правильно и так держать.
Но было бы удивительно, что контора с этим видом деятельности и подобными разработками НЕ передавала подобную инфу силовикам.
Разработчики винды или любого другого софта по этой логике тоже в том же виноваты: силовики наверняка под виндами с этими базами данных работают. Где он Америку открыл?
Хуже всего когда такие и правда верят в то, что они "излагают" и есть правда суровая ...
А ведь когда-то, используя FindFace этой же Ntechlab, двачеры травили порноактрис… как давно это было 🌚
Я надеюсь, он покинул Россию?
Да, давно (относительно).
Судя по инсте, 26 мая был в Грузии
Ребята написали хороший софт, молодцы.
Работаем дальше)
И живет Артем, конечно же, в демократичных США, который ждут-недождутся выдачи Сноудена и кто-там в англии то сидит в посольстве, забыл)
Ты не посчитал сколько преступлений полиция и ФСБ предупредили или раскрыли с помощью программы? Скольких сотрудников ты подверг опасности своими действиями? Ты решил зазвездить, но кроме не приличного звука у тебя ни чего не получилось.СК РФ должен дать правовую оценку твоим действиям.
А есть примеры преступлений раскрытых именно с помощью этой программы? Митинги не в счет.
Сколько еще подобной дичи вскроется лет через 10-15, когда начнутся разборы нашего времени с исторической точки зрения?
А в чём именно дичь?
комментарам с либеройдными взглядами перед комменированием данной статьи рекомендуется принять пачку "этодругина форте(R)". исключительно западных производителей.
Забавную заметил вещь. Заходит, скажем, речь про системы слежения: "В Европе так же". Заходит речь про автопром, экономику, технологии и аргумент работать перестает. Там уже аргумент "У нас другой путь!" или "Не надо нам как в Европе!".
Нам то еще можно помочь. А вот тебе ...
Ну и долбик
Программист опубликовал список производителей ножей - он обвиняет их в том, что ножами убивают
ИМХО, нельзя так делать. Получается условная ситуация. Плохой мальчик обмазывает себя говном и кидается в других и мы так будем делать.
Типа чего добиться? Выдать тем сотрудникам паспорт плохого россиянина? Просто чтобы все другие боялись сотрудничать и работать в определенных ситуациях? Фу короче, Артём Зиннатуллин - редиска.
Одно дело просто популяризировать в обществе, что есть компании, которые такими штуками занимаются и что в целом государство это делает. А там уже человек принимает лично сам решение. А тут.
PS а так я в целом тоже выступаю за некую регуляцию проникновения всяких биометрических технологий, даже мб на международном уровне нужно решать. Но понимаю, что это идиллия, не одни так другие сделают. Что печально. А уж предлог, зачем государству, даже демократическому/либерально свободному, всегда найдут. В Европе в части странах есть сопротивление, но надолго ли
Ну, Артём популяризирует в (профессиональном со)обществе кому из людей, с которыми ты пересекаешься на улице/в баре/собеседовании/конференции по его (Артема) мнению не стоит подавать руку.
В отличии от ребят из NTech - делает он это на основе открытых источников и для неограниченного круга лиц.
он уже выбрал себе посольство в котором будет скрываться так же как Сноуден?
Может Ассанж ?
Сноуден по посольствам не ныкался.
Как обычно, мало кто зрит в корень проблемы.
Напоминаю, что технология очень хорошая и действительно помогла найти туеву хучу нехороших ребят: всяких криминальных элементов, воров, бандитов, рекетиров и прочих. Благодаря этой штуке на улицах становится безопаснее.
То, что благодаря этой системе ловят всяких там политических оппозиционеров, скорее вторничная история этого инструмента и зависит напрямую от царящего в стране политического режима — задавайте вопросы ему, а не разработчикам инструмента.
Это как придираться к изобретателям резиновой дубинки: ей можно карать преступников, а можно оппозиционеров укладывать.
Хули изобрели дубинку, ей оппозиционеров бьют?!
не припоминаю таких случаев
Да? А есть какие-то достоверные статистические данные по этому поводу?
Друзья, некачественно. Многие люди уже не работают, а некоторые не работали никогда
Ты один из разработчиков системы?
Настало время определиться симка ты или айтишник.
Б-беспринципность
А с каких пор Зинатуллин журналистом стал? Он же стихи вроде писать после ухода из лифта хотел
Наивно думать, что система распознавания лиц работает только для FacePay. 🙂
Иногда мне кажется, что люди пишут комментарии в отрыве от реальности.
Где в статье хоть что-то про FacePay? К чему вы вообще про это вспомнили?
Как раз в первую очередь распознание лиц в метрополитене Москвы вводили для поиска лиц, которыми интересуются силовые ведомства
Сноуден курильщика 🧿
Безумству храбрых....
страна должна знать своих "героев"
Вот и либеральный Павлик Морозов)
Просто прошелся по линку и гитхабу, какой павлик-то
Я реально не понимаю, все эти цветные революции уже а учебниках прописаны. И все равно плебеи интеллигентные ведутся на них.
Есть у нас подозрение, что ты, мил-человек, стукачок
Уверен, он уже в другой стране
Лицо покажите
На самом деле ничего страшного не случилось, тк разрабочики уже лет так 20 не имеют доступ к продакшну.
Вы легко можете найти кто работает программистом даже в Пентагоне, но свалить продакшн это вам не поможет.
Государство для них такой же клиент, как и остальные
Интересно, зачем в целом нужны тогда системы распознавания лиц? Разве не для порядка (привет Азии с ее системой распознавания)? И что бы вы делали без силовиков? Стенка на стенку решали вопросы?
Он заявляет.. хм ,как раз заканчиваю список на соседей. Буду заявлять, что они работают лично на Байдена. Ведь теперь этого достаточно, чтобы кого угодно обвинить в чем угодно в инете …