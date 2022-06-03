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Программист опубликовал список сотрудников NtechLab — он обвиняет их в помощи силовикам в арестах после митингов Статьи редакции

Компания разрабатывает систему распознавания лиц по камерам и делится доступом к ней, например, с МВД и другими органами.

6959 просмотров

Журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список в своём блоге. Он заявил, что считает сотрудников NtechLab — поставщика системы распознавания лиц — причастными к арестам россиян на митингах.

К системе есть доступ у силовых структур: например, МВД через неё может искать преступников, которые занесены в базу. По мнению Зиннатуллина, также это помогает силовикам идентифицировать людей на митингах, а затем арестовывать.

Убивает не оружие, убивают люди. Однако свои наработки NtechLab продаёт силовым структурам с монополией на насилие, законотворчество и судебную систему, где у граждан нет способа защиты от государства. Продает правительству страны с грубейшими нарушениями гражданских прав и свобод.

Артём Зиннатуллин

Зиннатуллин пояснил, что так как NtechLab идентифицирует людей в публичном пространстве, все данные о сотрудниках взяты из публичного доступа: с LinkedIn и GitHub. В списке есть, например, сооснователи компании Артём Кухаренко и Александр Кабаков.

Он также заявил, что не призывает к насилию и поиску личной информации сотрудников — например, адреса проживания.

  • NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему видеонаблюдения с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах.
  • По собственным данным компании, к системе распознавания подключено более 100 тысяч городских видеокамер, в том числе установленных на подъездах жилых домов.

#новость #ntechlab

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152 комментария
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Иван Кучер

В США за такое его бы на электрический стул посадили бы.

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YCbluKOBPbl

Чтобы сравнивать с США, твоя страна должна иметь такую же экономику , систему , схему , быть аналогией .

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12 комментариев
Агент К

За что именно? Люди просто скопировали инфу с открытых linkedin страниц.

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Олимпийский Никита

Выражусь яснее, за что конкретно?

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6 комментариев
A. P.

Лол )) за что, за то что взял данные из публичного доступа? :D

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Rudolf Boiars

Я так понимаю, вы считаете, что подобных контрактов в «свободных» странах Запада нет?

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Memento Vivere

Поэтому это стоит оправдывать у нас? Что это вообще за практика, где любая ху# оправдывается тем, что подобное есть на Западе? Мы хотим от них только плохое перенимать или что?

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3 комментария
Михаил Загоскин

дело не в системе, а в последствиях.

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Сергей Леопольдович

Пофиг что у меня корова в каках и еле стоит на ногах.
Зато у соседа вообще все коровы передохли и жена кривая! Вот радость то! Схема рассчитанная на полных д кто не понимает, что сначала все же надо картошку посадить, а потом уже выкапывать то что выросло.

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1 комментарий
Roman Shar

Сравним с западом и схаваем. Там что-то такое же тоже наверняка случалось, можно успокоиться

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Евгений Фрост

Как будто у них был выбор садиться на эту бутылку или нет... "Продает правительству страны с грубейшими нарушениями гражданских прав и свобод." - цитата Артема Зиннатуллина уже содержит ответ почему эта система делает то, что она делает сейчас. В текущих реалиях либо ты играешь по правилам, которые установлены не тобой, либо проект у тебя заберут. Пример Павла Дурова всем известен. Не сказал бы что защищаю позицию разработчиков, но и не могу сказать, что они корень зла... В любом случае они наверняка не митинги мониторить хотели, а реальных преступников выявлять. Любая технология хорошая и плохая одновременно, зависит от рук в которых она находится - скальпель может спасать, а может и убивать.

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Скромный коктейль

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране? Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть. От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких нaвaлных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

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18 комментариев
Dimitri

Что им мешало сменить место работы? Там вроде толковые специалисты работают, таких и за бугром разбирают на ура.

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7 комментариев
From Siberia to London

Они изначально сделали продукт, у которого market fit: «продаться преступному и нелегитимному режиму»
Очень наивно думать, что искать с помощью этой технологии будут только настоящих преступников.

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2 комментария
Сергей Леопольдович

Расчехлили умелые ручки и вперед, на просторы интернета обелять черное и чернить белое.
Ниче нового, ну ни капельки

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1 комментарий

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Denis Ulyanov

Ощущение что на tj зашёл. Люди не понимают как работает экономика.

Компания сделала продукт который помогает снизить преступность. И вот незадача, им воспользовались для поиска митингующих и все - людей сразу начали обвинять во всех смертных грехах.

А давайте теперь обвинять тех кто автозаки делает, форму шьет, дубинки и бутылки от шампанского
А потом и самих себя, ведь из наших налогов формируется бюджет МВД и прочих структур

Откуда столько инфартильных людей?

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Сергей Леопольдович

У вас что, в Лахте сегодня выходной находчивых генераторов правильных и разных слов?
Про бутылки, униформу уже писали, не надо повторяться.
Хотя казалось бы как можно выглядеть еще смешнее чем лахтовцы на вахте. Ан нет, оказалось есть куда ))))))

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Озверевший Фукуяма

Инфарктильных, ты хотел сказать

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wegolev

Разве такие системы распознавания лиц в других странах не работают?! В России это только зарождается

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Михаил Загоскин

в европе вроде не очень такое любят

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6 комментариев
Артем П.

Palantir Technologies Inc. - США.

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Roman Shar

После митингов там вроде силовики двери в квартиры не выламывают и в СИЗО на швабру не тащат

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10 комментариев
A. P.

Я был в Лондоне в далеком 2004м - удивился, почему там везде висят таблички "warning, CCTV in action" или что-то подобное. Спросил, - это стало быть closed circuit TV, то есть камеры видеонаблюдения.

Система распознавания лиц в то время вряд ли какая была, но вот про камеры тебя честно предупреждали. Значит этого какой-то закон требовал, скорее всего.

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Speedwagon MMXXII

Как бы сказать помягче про зарождается… года три уже прекрасно функционирует и не только в Москве (о чём в статье прямо написано).

Круче и мощнее только в Китае…

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Максим Закревский

Так, если такая пьянка, имена сотрудников швейных фабрик, снабжающих МВД формой - в студию!

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DN
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Тарас Свинолюб

А чём, собственно, проблема? По такой логике и шаурму нельзя продать силовику, а то вдруг станешь ПОСОБНИКОМ РИЖЫМА

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Olga RRR

Дорогой Свинолюб, логика тут не такая. Шаурма ведь не хватает народ на улице, и никак не способствует силовику выполнять свою эээээ работу

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2 комментария
Re Mora

некоторые продают только за тройную цену, кстати

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1 комментарий
Логический месяц

А кому они должны передавать свои данные? Консьержкам в подъездах? Вахтёрам в парке аттракционов?
Не считаю, что это правильно и так держать.
Но было бы удивительно, что контора с этим видом деятельности и подобными разработками НЕ передавала подобную инфу силовикам.
Разработчики винды или любого другого софта по этой логике тоже в том же виноваты: силовики наверняка под виндами с этими базами данных работают. Где он Америку открыл?

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Сергей Леопольдович

Хуже всего когда такие и правда верят в то, что они "излагают" и есть правда суровая ...

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Speedwagon MMXXII

А ведь когда-то, используя FindFace этой же Ntechlab, двачеры травили порноактрис… как давно это было 🌚

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Олимпийский Никита

Я надеюсь, он покинул Россию?

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Агент К

Да, давно (относительно).

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Denis Bystruev

Судя по инсте, 26 мая был в Грузии

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Никита Шультайс

Ребята написали хороший софт, молодцы.

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Evgeniy Sanakov

Работаем дальше)

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Nikolay Vavilov

И живет Артем, конечно же, в демократичных США, который ждут-недождутся выдачи Сноудена и кто-там в англии то сидит в посольстве, забыл)

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Александр Сергеев

Ты не посчитал сколько преступлений полиция и ФСБ предупредили или раскрыли с помощью программы? Скольких сотрудников ты подверг опасности своими действиями? Ты решил зазвездить, но кроме не приличного звука у тебя ни чего не получилось.СК РФ должен дать правовую оценку твоим действиям.

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Re Mora

А есть примеры преступлений раскрытых именно с помощью этой программы? Митинги не в счет.

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1 комментарий
Скромный коктейль

Сколько еще подобной дичи вскроется лет через 10-15, когда начнутся разборы нашего времени с исторической точки зрения?

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Озверевший Фукуяма

А в чём именно дичь?

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3 комментария
Иван Петров

комментарам с либеройдными взглядами перед комменированием данной статьи рекомендуется принять пачку "этодругина форте(R)". исключительно западных производителей.

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DxdV

Забавную заметил вещь. Заходит, скажем, речь про системы слежения: "В Европе так же". Заходит речь про автопром, экономику, технологии и аргумент работать перестает. Там уже аргумент "У нас другой путь!" или "Не надо нам как в Европе!".

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Сергей Леопольдович

Нам то еще можно помочь. А вот тебе ...

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Slava Semenchuk

Ну и долбик

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Семен Смирнов

Программист опубликовал список производителей ножей - он обвиняет их в том, что ножами убивают

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Aleksandr Talalaev

ИМХО, нельзя так делать. Получается условная ситуация. Плохой мальчик обмазывает себя говном и кидается в других и мы так будем делать.
Типа чего добиться? Выдать тем сотрудникам паспорт плохого россиянина? Просто чтобы все другие боялись сотрудничать и работать в определенных ситуациях? Фу короче, Артём Зиннатуллин - редиска.
Одно дело просто популяризировать в обществе, что есть компании, которые такими штуками занимаются и что в целом государство это делает. А там уже человек принимает лично сам решение. А тут.
PS а так я в целом тоже выступаю за некую регуляцию проникновения всяких биометрических технологий, даже мб на международном уровне нужно решать. Но понимаю, что это идиллия, не одни так другие сделают. Что печально. А уж предлог, зачем государству, даже демократическому/либерально свободному, всегда найдут. В Европе в части странах есть сопротивление, но надолго ли

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Shoo

Ну, Артём популяризирует в (профессиональном со)обществе кому из людей, с которыми ты пересекаешься на улице/в баре/собеседовании/конференции по его (Артема) мнению не стоит подавать руку.

В отличии от ребят из NTech - делает он это на основе открытых источников и для неограниченного круга лиц.

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1 комментарий
Заходил вчера

он уже выбрал себе посольство в котором будет скрываться так же как Сноуден?

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Blackrock

Может Ассанж ?
Сноуден по посольствам не ныкался.

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Speedwagon MMXXII

Как обычно, мало кто зрит в корень проблемы.

Напоминаю, что технология очень хорошая и действительно помогла найти туеву хучу нехороших ребят: всяких криминальных элементов, воров, бандитов, рекетиров и прочих. Благодаря этой штуке на улицах становится безопаснее.

То, что благодаря этой системе ловят всяких там политических оппозиционеров, скорее вторничная история этого инструмента и зависит напрямую от царящего в стране политического режима — задавайте вопросы ему, а не разработчикам инструмента.

Это как придираться к изобретателям резиновой дубинки: ей можно карать преступников, а можно оппозиционеров укладывать.
Хули изобрели дубинку, ей оппозиционеров бьют?!

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sardelkin
ей можно карать преступников

не припоминаю таких случаев

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2 комментария
Shoo
Напоминаю, что технология очень хорошая и действительно помогла найти туеву хучу нехороших ребят

Да? А есть какие-то достоверные статистические данные по этому поводу?

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Гордый Датасаентист

Друзья, некачественно. Многие люди уже не работают, а некоторые не работали никогда

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Speedwagon MMXXII

Ты один из разработчиков системы?

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High Stakes

Настало время определиться симка ты или айтишник.

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Olga RRR

Б-беспринципность

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Andre Macareno

А с каких пор Зинатуллин журналистом стал? Он же стихи вроде писать после ухода из лифта хотел

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cepera

Наивно думать, что система распознавания лиц работает только для FacePay. 🙂

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Speedwagon MMXXII

Иногда мне кажется, что люди пишут комментарии в отрыве от реальности.

Где в статье хоть что-то про FacePay? К чему вы вообще про это вспомнили?

Как раз в первую очередь распознание лиц в метрополитене Москвы вводили для поиска лиц, которыми интересуются силовые ведомства

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Сергей Щукин

Сноуден курильщика 🧿

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Petr0vich71

Безумству храбрых....

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sardelkin

страна должна знать своих "героев"

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Озверевший Фукуяма

Вот и либеральный Павлик Морозов)

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Andre Macareno

Просто прошелся по линку и гитхабу, какой павлик-то

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1 комментарий
Александр Филиппенко

Я реально не понимаю, все эти цветные революции уже а учебниках прописаны. И все равно плебеи интеллигентные ведутся на них.

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Озверевший Фукуяма

Есть у нас подозрение, что ты, мил-человек, стукачок

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Султанов Андрей

Уверен, он уже в другой стране

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Denis Bystruev
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Ярослав

Лицо покажите

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Alex Chernyshev

На самом деле ничего страшного не случилось, тк разрабочики уже лет так 20 не имеют доступ к продакшну.
Вы легко можете найти кто работает программистом даже в Пентагоне, но свалить продакшн это вам не поможет.

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Дима Белозёров

Государство для них такой же клиент, как и остальные

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Кристина Крышняя

Интересно, зачем в целом нужны тогда системы распознавания лиц? Разве не для порядка (привет Азии с ее системой распознавания)? И что бы вы делали без силовиков? Стенка на стенку решали вопросы?

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Dmitry Trubnikov

Он заявляет.. хм ,как раз заканчиваю список на соседей. Буду заявлять, что они работают лично на Байдена. Ведь теперь этого достаточно, чтобы кого угодно обвинить в чем угодно в инете …

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