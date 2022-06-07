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Маша Цепелева

В подписке Telegram Premium за $4,99 появится расшифровка аудиосообщений в текст и отключение рекламы — источники Статьи редакции

Среди других функций — увеличенные лимиты в приложении, загрузка файлов размером до 4 гб и другое.

5120 просмотров

Подробности подписки Telegram Premium описало профильное издание Telegram Info со ссылкой на beta-версию приложения для Android, «Код Дурова» и Rozetked со ссылкой на бывшего разработчика мессенджера. Видео с возможными новыми функциями опубликовал Telegram-канал про маркетинг «кабачковая икра по акции».

Что может появиться в подписке Telegram

  • Увеличенные лимиты в мессенджере: можно будет добавить до 200 каналов в папку, закрепить 10 каналов в основной вкладке.

  • Загрузка файлов до 4 гб вместо 2 гб.

  • Платные подписчики получат приоритет при скачивании файлов, загрузка будет быстрее.
  • Автоматическая расшифровка голосовых сообщений.
  • Отключение встроенной рекламы.
  • Расширенный набор реакций на сообщения, доступ к премиум-стикерам с «уникальными эффектами».
  • Возможность поставить видео вместо аватара.
  • Дополнительные иконки для приложения.

В beta-версии приложения для Android появилась информация о цене подписки — $4,99 в месяц. Пока купить её нельзя.

Павел Дуров анонсировал Telegram Premium в ноябре 2021 года. Тогда он сказал, что планирует запустить в мессенджере функцию для отключения рекламы в каналах по подписке.

В мае Telegram убрал из описания фразу «бесплатный навсегда».

#новость #telegram

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119 комментариев
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Ватник Наизнанку Ненастоящий

Идеи для платной подписки:
Запрет голосовых некоторым контактам
Запрет звонков некоторым контактам

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Aleksandr Ostrenko

Достаточно сделать отключение уведомлений "Пользователь такой-то теперь в телеграм." и уже раскупят.

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1 комментарий
Константин Лолуа

запрет звонков некоторым контактам уже есть

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1 комментарий
Pavel Raspaev

индивидуальный блок (игнор) контактов в групповых чатах
я это жду миллион лет уже

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Rax034

Круто, можно туда же:
Автоматический блок контакта с отключенными голосовыми
Встречный блок звонков для контактов, которые заблокировали тебя

По справедливости, должно работать так. Хочешь блокировать, блокируешься и сам. Обычно игнор-листы так и работают.

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Pavel Zamyatin

Это я бы купил

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Dmitry Pasyutin

игнор отдельных пользователей в чатах

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Дмитрий Шусов

Дальше будет только лучше

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Grigvik Fake

А как же приоритетная отправка данных товарищу майору? Ну или наоборот не приоритетная отправка.

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Игрок

Что такое 4.99$ для Запада - это 30 минут работы.
Что такое 4.99$ для России - это 30 дней работы.

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Spiker Spunreal

Ну не всё так страшно :)

<занимательная_и_бессмысленная_аналитика>
Это примерно 4 часа по Российскому МРОТу, 2 часа по Московскому.
А если брать среднюю зарплату в Москве, то так же 30 минут работы ;)
Среди бюджетников Москвы (школы, садики) это уже 1 час примерно. Иногда и те же 30 минут.

</занимательная_и_бессмысленная_аналитика>

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2 комментария
ManAtArms

30 дней работы за 400р? Это какой-то мем или что?

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5 комментариев
Евгений Широков

За эти деньги можно арендовать хостинг в России и баловаться с ним как душе угодно. Благо скриптов пока хоть жопой жуй. У меня за 300 р в месяц файлообменник, плюс ВПН

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6 комментариев
Alexandr Garuppa

Гениально. Сначала сделать голосовые сообщнике, потом предложить решение.
Спасибо, но не нужно. Любителей отправлять голосовые сообщения игнорирую. Если человек не освоил функцию диктовки, пусть сам слушает свои измышления. На мой взгляд это неуважение к собеседнику

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lawash suspect

Вы с людьми с глазу на глаз тоже письменно общаетесь потому что говорить это неуважительно ? 😂

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3 комментария
Tik Top

Нам очень важно ваше мнение

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13 комментариев
Nikolay Kapustin

Пару раз записать видео ответ на голосовые как ты набираешь текстом ответ = лечится сразу

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Мотивация Плюс

Пр телефону вы тоже текстом пытаетесь общаться или как? Дурдом.

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2 комментария
Alexandr Garuppa

Всем минусаторам, рекомендую к прочтению https://vc.ru/hr/101161-pochemu-golosovye-soobshcheniya-v-rabochih-perepiskah-absolyutnoe-zlo
Если вы в состоянии читать.

Почему голосовые сообщения в рабочих переписках…
Снова о больном, но по полкам.
vc.ru
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4 комментария
Pavel Zamyatin

4.99 навсегда, получается

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LobioL

В месяц, Карл))))

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Старательный звук

Навсегда в месяц.

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Leonid Manilov

навсегда вы можете бесплатный скачать, а с плюшками разными извольте платить ежемесячно)

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Ватник Наизнанку Ненастоящий

Перевод голосовых в текст отличная фича. Но стоит ли она $5 в месяц - сомнительно. Остальные премиум функции ни о чем.

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Yury Gagarin

в iMe эта функция и даже переводчик бесплатно...

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1 комментарий
Василий Степанофф

$4,99 если честно, оверпрайс

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Дмитрий Шусов

Да ну, правда что-ли?

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1 комментарий
Рикардо Иванов

Ждём VIP статус над аватаркой, подарки и рейтинг как в ВК образца 2007 года

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RomanistHere

жёские типы на комментаторах. Телега - одно из лучших приложений, которые существуют, при этом абсолютно бесплатное и без последствий (не показывает рекламу перед каждым звонком). А вы тут разнылись, что дорого - 5 баксов это цена скольких стаканов кофе, один - два?

Я, например, куплю премиум просто из уважения к данному мессенджеру, так как пользуюсь им для большей части коммуникаций (всех русскоязычных) уже более 5 лет. Ничем из новых функций пользоваться не собираюсь.

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Натали Табунова

А я для любителей голосовых сообщений создаю группу на двоих и добавляю туда еще @VoiceMsgBot
Удобно, и $5 в месяц экономии 😬

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Drunkenmaasta

обрежут подобные боты, чтобы не дублировали платные функции

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Михаил Дворянчиков

Прикольный бот )) спасибо, добавил. Первый раз слышу про такого )

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Alexey Zudochkin

Какие то странные комментарии. В целом - не дорого, но функционал явно не для всем нужен такой. Однако сама по себе модель и направление верное Я только за, чтобы продукт развивался, а бесплатно этого не будет явно

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Генетический Паша

Жирновато, 5 баксов...

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Макс Бруквин

Это не для РФ сделано) 350 р это 1/300 зп в 100.000
5 уе это 1/1000 от зп помощника менеджера в магазине типа Оби в штатах.

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2 комментария
Лысый криптоинвестор
расшифровка аудиосообщений

товарищу майору так будет ещё удобнее

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Никита Краснов

Да вам даже если 1.99 сделать или 0.99, 90% из отписавшихся не будет покупать этот премиум)))

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Граф Монтекристо

Не дурно

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Poul Komar'

За 5 баксов доп. функционала маловато. Да и ботов с автопереводом аудио в текст более чем достаточно.

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Юлия Евгеньевна

Я сразу пишу, что голосовые сообщения мне не подходят. Предлагаю людям надиктовывать сама всегда на диктовываю, так как млн рабочих чатов

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Влад Борщ

Сделайте уже сортировку по группам как было в ICQ... Я хочу как "Архив", чтобы я мог в каждую такую папку убрать ненужные мне чаты и боты, рабочие контакты, а основной лист оставить только с важными...

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ManAtArms

Так во же...И в каждую папку можно как отдельных людей, так и чаты закидывать и пинить тоже...

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1 комментарий
RomanistHere

Так убери всё в архив или сделай группу с самыми важными чатами и пользуйся ей всегда - в чём проблема то?)

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2 комментария
Голодный Зомби

Так и хочется откусить кусочек за такие нововведения.

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Андрей Епифанов

Вот не 5 ,а именно 4.99

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Айрат Галиуллин

Сначала собрал бабло на ТОНе, но не пошло.

Пришлось нагрузиться в облигации, чтобы вернуть деньги инвесторам ТОНа, а теперь ему надо делать выплаты по облигациям, где брать бабло, правильно, с подписок.

Так что подписку давно надо было делать, только фичей побольше понторезных пихать в нее

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Yury Gagarin

"Платные подписчики получат приоритет при скачивании файлов, загрузка будет быстрее."
- Главное чтобы бесплатным не занизили скорость. По примеру сотовых операторов...

"Автоматическая расшифровка голосовых сообщений." - В мессенджере iMe есть этот и другой крутой функционал бесплатно.

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За что нам это

Кайф, куплю.

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Денис

Какие-то реально свистелки и перделки в этом вашем премиуме...

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Максим Ефимов

За хороший продукт, которым приятно пользоваться - даже хочется заплатить вполне подъемный ценник. Как по мне могли бы ограничиться отключением рекламы

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Drunkenmaasta

4,99 за просто мессенджер это конечно дороговато, но Телега стала не просто мессенджером, а многофункциональным порталом

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Старательный звук

Продаёте подписку? Показываем. (-:
Честно, кроме повышенных лимитов на каналы в папке + закреп 10 штук в основной и файлы до 4 Гб, других плюсов особо и не видно. Всё остальное из разряда, скорее, баловства, что ли.
И да – вопрос оплаты для РФ. Как-то это решается?

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Dmitry Mezenin

Плевать на это всё! Когда там уже общую ленту для каналов завезут?

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Ruslan

Если MAU Telegram 500 млн пользователей, то при среднерыночной конверсии в подписку 0,1% MRR составит около $2.5m, или $30m ARR - не густо 🤷‍♂️

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Alexey

А среднерыночная конверсия это вы о каком конкретно рынке?
Стриминг?

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Ruslan

Golden status, который все видят, и можно будет 50$ ставить

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Рикардо Иванов

Без рекламы есть Telegraher, со встроенным переводом голосовых сообщений есть iMe или боты: от сбера (чтобы они уже отправляли куда надо) @smartspeech_sber_bot или @voicybot (чтобы отправляли куда надо уже Украинцы)

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Роман Рабочий

Вы когда в магазин приходите, и видите например 100 сортов масла, тоже наверно возмущаетесь, зачем все это, ведь можно одним сортом обойтись... Да? ;)

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Anderson Silva

«Кому война, а кому — мать родная». Так гласит народная поговорка. И подразумевает она то, что пока одни погибают, отстаивая (не важно какие, чьи) интересы, другие зарабатывают на этом огромные деньги и расширяют сферу своего влияния...

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Hambala Fully

Сколько уже ботов написано для распознавания разных языков...

5 баксов, Карл. Серьезно.

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Александр Иванов

В целом просто отключения рекламы и расшифровки голосовых было бы достаточно — беру!

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Евгений

Нормальные фичи+ поддержка проекта

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Илья Волочков

Нужны региональные ценники. 300 рублей в месяц это дороговато. Вот рублей 30 для России было бы нормально.

Ну или рублей 500-1000, но навсегда.

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Алексейка

Это мне шо, ещё и придётся заплатить 5 баксов в месяц, чтобы иметь возможность читать бред, который надиктовывают некоторые личности? Я и так блин страдаю, особенно когда пачками голосовые шлют!)

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Кирилл Загоскин

А чо ноушин, спотифай и дропбокс не сделать на своей платформе?

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TLGM x Event

Добавить возможность для инфоцыганят вступить в закрытую VIP-группу за $4,99) Пусть немного ЧВС поиграет)

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Дмитрий Шусов

Прочитал я перечень фич этой самой подписки, стоящего 5 баксов там ничего нет. Надеюсь потом что-то интересное добавят.

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Максим Першин

В России мб локальная цена будет, не как в развитых странах, так что ещё рано бубнить)

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GRK

Чет жирно 4,99$ за это. Я 525 р. за AppleOne плачу, так там кино, музыка, ребёнок в Аркаду рубится, да и я сам иногда, облако 200 Гб. И всем этим пользуется вся семья. Вот рублей 50 я готов платить за отсутсвие рекламы, ну и стикеры готов отдельно покупать.

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Илья Добряков

Увеличение загрузки до 4 гб нормально,нормально

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Фёдор Трухин

5 баксов в год поддержать миллиардера Пашу я готов, даже просто как спасибо за классный мессенджер и без дополнительных плюшек, но 5 баксов ежемесячно, пожалуй нет, ни за какие плюшки и вип функции.

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Александр Гущин

Даже 200 руб может быть норм. Но только потому что мы хотим поддержать Пашу. Но 500 уже нет.

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ilia

"◼Платные подписчики получат приоритет при скачивании файлов, загрузка будет быстрее.
◼Автоматическая расшифровка голосовых сообщений."

Вот уж не ждали что мессенджер ставящий своей едва ли не главной фишкой скорость начнет ею торговать... И расшифровывать - что есть бесплатно в ВК вроде и даже "аське"...

И вот за такое еще по 5 баксов в месяц?!

Я думал, что видеозвонки, трансляции, групповые чаты, боты со встроенной оплатой - все это ведет к тому, что телега станет инструментом малого и среднего бизнеса, местом для совместной работы (тем более что если добавить элементы от Miro или Loom) или вообще базой для трансляций за оплату (спортивные собирают в мире хорошие деньги), а они тупо "теперь бесплатных - в очередь медленную на скачивание"?!

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Парфен Рогожин

Бизнес по-русски..

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Сергей Кравцов

Прекрасно, довольно быстро соберут подписчиков, давно пора было это запустить =)

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