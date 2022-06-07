Среди других функций — увеличенные лимиты в приложении, загрузка файлов размером до 4 гб и другое.

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Подробности подписки Telegram Premium описало профильное издание Telegram Info со ссылкой на beta-версию приложения для Android, «Код Дурова» и Rozetked со ссылкой на бывшего разработчика мессенджера. Видео с возможными новыми функциями опубликовал Telegram-канал про маркетинг «кабачковая икра по акции».

Что может появиться в подписке Telegram

Увеличенные лимиты в мессенджере: можно будет добавить до 200 каналов в папку, закрепить 10 каналов в основной вкладке.

Загрузка файлов до 4 гб вместо 2 гб.

Платные подписчики получат приоритет при скачивании файлов, загрузка будет быстрее.

Автоматическая расшифровка голосовых сообщений.

Отключение встроенной рекламы.

Расширенный набор реакций на сообщения, доступ к премиум-стикерам с «уникальными эффектами».

Возможность поставить видео вместо аватара.

Дополнительные иконки для приложения.

В beta-версии приложения для Android появилась информация о цене подписки — $4,99 в месяц. Пока купить её нельзя.

Павел Дуров анонсировал Telegram Premium в ноябре 2021 года. Тогда он сказал, что планирует запустить в мессенджере функцию для отключения рекламы в каналах по подписке.