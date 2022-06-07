«Яндекс» запустил программу страхования на случай болезни для курьеров «Лавки» и «Еды» Статьи редакции
Программа «больничных» работает с марта 2021 года — но она была доступна только водителям в «Такси».
- «Яндекс» будет компенсировать самозанятым курьерам-партнёрам «Лавки» и «Еды» стоимость страховки, объявила компания. В неё входят выплаты на случай болезни или травмы.
- Возместить полную стоимость страховки могут курьеры, которые проводят не менее 120 часов в месяц на доставке и не нарушают правила сервиса. Им нужно купить полис на сайте «Манго», выполнить условия для получения возврата, а после сумма купленной страховки вернётся им на карту.
- Компенсация больничного составляет от 500 до 1000 рублей в день в зависимости от региона, за полученные травмы в результате несчастных случаев — до 2 млн рублей.
- Позже программа страхования начнёт работать для курьеров, которые доставляют продукты с «Яндекс.Маркета».
- «Яндекс.Такси» и «Еда» предложили водителям и курьерам аналоги «больничных» от страховой компании «Манго» в марте 2021 года — стоимость компенсации составляла от 800 рублей в день. Программа работала в девяти городах, претендовать на неё могли только водители «Такси», при этом «Яндекс» оплачивал половину стоимости страховки.
- В сентябре компания расширила программу — она стала доступна всем партнёрам-водителям в России. Также «Яндекс» стал компенсировать 100% стоимости страховки для некоторых водителей и пообещал вложить в программу 1 млрд рублей до конца 2022 года.
886 просмотров
Круто, как раз ковид прошел, можно и позаботиться о здоровье курьеров
А будет ли вообще что доставлять? 😂
Опоздание на 5 минут является нарушением?
Кстати, учитывая цепочку Яндекс - аффилиалы - курьеры (с ними вообще забавный договор, насколько я помню) как это будет по бухучету Яндекса проходить? Отчисления из ЧП?
А почему бы просто в штат не принять если решили в добрую корпорацию играть?
Если нет подводных камней и очень «мелкого шрифта» – отличная инициатива.
Но речь, как я понимаю, только о несчастных случаях, больничный именно по болезни не рассматривается?
скоро в яндекск мзобретут отпуск для курьеров
Видимо, курьеры хорошо зарабатывают, раз могут позволить себе страховку :)
Решили на доставщиках значить заработать... Застрахуй братуху, застрахуй...
https://www.youtube.com/watch?v=e0KhVAeM8xo