А само подразделение реорганизуют.

{"id":438559,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":438559,"gtm":null} 1188 просмотров

Об уходе Кипмана первым сообщил Insider со ссылкой на источник внутри компании. Также издание ссылается на письмо вице-президента Microsoft Скотта Гатри, о нём пишет и GeekWire.

В письме Гатри сообщает, что сейчас «подходящее время» для Кипмана, чтобы покинуть компанию и «найти другие возможности». Также в нём говорится, что Кипман останется в компании на два месяца, и описывается реорганизация подразделения HoloLens.

The Verge

Например, команды, которые отвечали за разработку устройства, перейдут под руководство директора по продуктам Microsoft Паноса Паная, те, кто разрабатывал ПО, в том числе платформу смешанной реальности Mesh, — под руководство вице-президента Microsoft 365 Джеффа Тепера.

В мае Insider рассказал, что Кипман часто позволяет себе непристойное поведение, в том числе приставал к женщинам, а также однажды включил VR-видео перед сотрудниками, которое один из присутствующих охарактеризовал как «порно». А один из руководителей заявил, что поведение Кипмана было настолько ужасным, что пандемия Covid-19 стала лучшим, что случилось, потому что избавила от необходимости общаться с ним.

Также, по словам трёх источников, их попросили не оставлять женщин наедине с Кипманом, а его самого начали постоянно сопровождали сотрудники из отдела кадров. В Microsoft опровергли эту информацию.