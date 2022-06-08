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Глава HoloLens Алекс Кипман покинет Microsoft на фоне обвинений в сексуальных домогательствах — Insider Статьи редакции

А само подразделение реорганизуют.

1188 просмотров

Об уходе Кипмана первым сообщил Insider со ссылкой на источник внутри компании. Также издание ссылается на письмо вице-президента Microsoft Скотта Гатри, о нём пишет и GeekWire.

В письме Гатри сообщает, что сейчас «подходящее время» для Кипмана, чтобы покинуть компанию и «найти другие возможности». Также в нём говорится, что Кипман останется в компании на два месяца, и описывается реорганизация подразделения HoloLens.

The Verge

Например, команды, которые отвечали за разработку устройства, перейдут под руководство директора по продуктам Microsoft Паноса Паная, те, кто разрабатывал ПО, в том числе платформу смешанной реальности Mesh, — под руководство вице-президента Microsoft 365 Джеффа Тепера.

В мае Insider рассказал, что Кипман часто позволяет себе непристойное поведение, в том числе приставал к женщинам, а также однажды включил VR-видео перед сотрудниками, которое один из присутствующих охарактеризовал как «порно». А один из руководителей заявил, что поведение Кипмана было настолько ужасным, что пандемия Covid-19 стала лучшим, что случилось, потому что избавила от необходимости общаться с ним.

Также, по словам трёх источников, их попросили не оставлять женщин наедине с Кипманом, а его самого начали постоянно сопровождали сотрудники из отдела кадров. В Microsoft опровергли эту информацию.

  • Кипман пришёл в Microsoft в 2001 году, он разработчик гарнитуры HoloLens и один из создателей контроллера Microsoft Kinect.
  • Microsoft представила первую версию HoloLens в 2015 году, а в 2019 показала вторую версию. Она была «легче и удобнее» по сравнению с предыдущей моделью. В феврале 2022-го Insider сообщил, что Microsoft остановила разработку гарнитуры смешанной реальности HoloLens 3 «из-за внутренних разногласий».
  • В марте 2021 года Microsoft представила платформу для общения и работы в смешанной реальности Mesh. Платформа позволяет нескольким людям общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир.

#новость #microsoft #hololens

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13 комментариев
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Письменный пришелец
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Слегка Придурковатый

"Паноса Паная"

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EK

Такие все нежные стали... Порно включил в VR шлеме. О ужас, хотя это наверное самое крутое, для чего можно юзать смешенную реальность =)

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Эффект Доплера

Порно двигает прогресс, неоспоримый факт на самом деле

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Дмитрий Литвак

А мог возглавить ЛДПР. Дикари-с.

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Volodya Agadzhanov

На самом деле, под руководством Паноса(уж извините за каламбур) проект может сдвинутся, хотя бы с мертвой точки.

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Дурацкий корабль

Я бы переформулировал: под воздействием Паноса проект может сдвинуться (-:

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Volodya Agadzhanov

Этот проект ещё существует?..

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Solomon Vagner

Да, и всеми силами хотят о нём напомнить)

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Стакан чая

Какой-то нереальный кринж в свободных цивилизованных странах

Очень ценю что в рф обиженок можно просто послать на юг

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ВК

Офисные войны, судя во всему

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Redmi

Удивительно, он натурал и пристает к женщинам, как за такое можно осуждать?

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Roman Zykov

Пока это не ваша дочь, сестра, жена, мать? Или это другое?

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