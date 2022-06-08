Microsoft «значительно сократит» бизнес в России — это затронет более 400 сотрудников Статьи редакции
Но как именно и будут ли их увольнять, в компании не пояснили.
- «В результате изменений экономических перспектив нашего бизнеса в России мы решили значительно сократить наши операции в России», — передаёт Bloomberg слова представителя Microsoft.
- Компания продолжит выполнять обязательства перед российскими клиентами, «пока действует приостановка новых продаж».
- Ограничения затронут более 400 сотрудников. «Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы обеспечить полную поддержку в это трудное время», — говорится в заявлении Microsoft. В компании не пояснили vc.ru, введены ли новые ограничения или продлены действующие и как это отразится на сотрудниках.
- Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в России 4 марта. Компания не закрывала офис в стране, пишет издание.
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Мутно всё как-то: «затронет более 400 сотрудников» – каких именно? Как затронет? Да и, собственно, когда?
«Тесно сотрудничаем» – успокаивают или помогаю найти работу и помогают с релокацией?
Не мутно только одно – очередная хреновая новость напрямую для >400 человек и пока неведомого количества клиентов и подрядчиков.
По данным «Коммерсанта», среднесписочная численность сотрудников представительства ООО «Майкрософт Рус» в 2021 году составляла 382 человека, а в дочерней компании ООО «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» работали 59 сотрудников.
Менеджеров по продажам. Зачем таких релоцировать.
Увольнения,релокация топовых сотрудников,урезание зп возможно
То, что многие интернет-компании сваливают, очевидно, плохо, то, что у России максимальная зависимость от этих продуктов, тоже очевидно, то, что у нас эти продукты хрен знает когда создадут, тоже очевидно, но одно мне спать спокойно не дает, весь этот кэнселинг и попытки залезть к людям в головы и принудить, навязать какое-то мнение, это ведь тоже насилие над людьми.
Вот давеча смотрел, как пленного задержали:
— Какой позывной
— Педик
— В смысле?
— Ну, позывной такой
— С хренали? Ты гей?
— Нет. Ну, наш начальник взвода "Козлов, часть такая-то, батальон такой-то", под хвост вы...л две недели назад.
— Ху.се... Тебя одного? Нет, знаю еще нескольких, но мы не общались между собой по этому поводу
Теперь новости про ЛГБТ инструкторов НАТО не кажутся такими бредовыми 🐱👤😂
Вот и я тоже не понял
Ссылку не дает вставить
Еще один пригожинский бот с whataboutism'ом.
Еще один кэнселер нашелся...
Когда зарегался, тогда и зарегался
те по первому каналу не пытаются навязать вам какое то мнение? объективно показывают разные точки зрения?
Я первый и второй и остальные каналы смотрел последний раз лет 5-10 назад
Наоборот больше либеральную прессу читал, но она сначала СВО совсем крышу потеряла, несет откровенную дичь
Демайкрософтификация
Правильно значит переходим на «Мой офис» (не рекламирую - по интерфейсу привет windows 95, wordpad, и др.)
Ну теперь по-умолчанию будем жить в Аргентине на правах ВМЖ.
Сказали же, что в этом году отрицательный рост уровня безработицы, для всех уже готовы места для работы в парках и прочих местах. О людях заботятся. Твёрдо и чётко
значит компания перестала работать еще с 4 марта и не закрывала офисы, а сейчас планирует закрывать? или все ок, но просто произойдет сокращение?
Старые контракты поддерживаются, но теперь, видимо, решили их не продлевать. Соответственно и офис такой большой не понадобится
Старые контракты поддерживаются, но теперь, видимо, решили их не продлевать. Соответственно и офис такой большой не понадобится
"Но как именно и будут ли их увольнять, в компании не пояснили."
подожду пока пояснят