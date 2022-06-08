«Сбер» свернёт игровое подразделение SberGames Статьи редакции
Проект ориентировался на мобильные игры, но из-за санкций подразделение не может публиковать игры в магазинах приложений, говорили источники.
- О ликвидации SberGames рассказал источник «Коммерсанта» в индустрии компьютерных игр. В «Сбере» подтвердили эту информацию и объяснили решение ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке.
- По мнению близкого к банку источника «Ъ», существенную часть профильных сотрудников уволят. Над проектом работало около 200 человек.
- Собеседники газеты на рынке отмечают, что компания планировала разрабатывать мобильные игры и быстро набирала опытных специалистов. Но с началом «военной операции» и санкций, которые фактически отрезали разработчиков от App Store и Google Play, развитие SberGames стало под вопросом, говорили в мае источники.
- В марте пост гендиректора SberGames покинула Алиса Чумаченко, которая возглавляла подразделение около года. Её место занял сооснователь и исполнительный директор компании Александр Михеев. Но в начале июня он сообщил в Facebook (Meta, которой принадлежит соцсеть, признана в России экстремистской), что тоже уволился. В «Сбере» уточнили, что новым гендиректором SberGames назначен Роман Цыганков.
Дочерняя компания «Сбера», «Сберинтертейнмент» объявила о запуске собственного игрового направления в апреле 2021 года.
2064 просмотров
Всё же не так велика и широка оказалась экосистема Сбера, как им (ему?) хотелось. Поезд был, пусть не во всём, но многом, не уходящим, а давно уехавшим.
Что останется из всей пачки разнообразных сервисов и направлений через полгода хотя бы?
все их проекты полностью убыточны просто)
они только деньги со счетов компаний списывать научились)
Мало того, они просто никак не связаны друг с другом (одна общность: спасибы много куда «воткнуты») и крайне слабо интегрированы. Понятно, что музыку и аптеку вряд ли можно интегрировать, но точки пересечения наверняка можно было найти или создать.
зачем ?
эти все проекты нацелены совсем на другие цели, гос программы и переливание бюджетов + ломать рынок частникам.
не на что они не были нацелены. просто сожгли 2 вагона бабла с гос потоков на хайповый мусор
открой сразу прибыльную компанию и окупи её за 1 месяц
с ресурсом сбера легко, только им это не нужно.
Кто-то в этом сомневался, когда его открывали?)
А самый прикол, что игр нет, но деньги потрачены. Зато в вакансиях было много амбиций, но зарплаты такие себе.
и зарплаты получены )
Если получили работники, то еще нормально. Если успешные менеджеры захапали большинство денег, то распил получается.
ну вы все поняли)
Понял. Еще получается, что проекты будут допиливать студии-партнеры(с которыми работало подразделение Сбера), а мы— российские потребители бибу получаем, опять все за наш счет.
в сбере вы бы за такое понимание 500 000 могли получать в таких проектах как закрыли)
Ну хз, я хотел работать в студиях-парнеров или в их подразделении, но еще как-то колеблелся. До спецоперации на hh. ru в геймдеве вакансий было 500 в среднем в подборах, теперь 250. А тут еще одну лавочку закрыли, чо делать теперь. It-шники важны, но не нужны. Хоть в окно выходи.
вот на эту хуйню идет комиссия 300р за перевод 10000.
Шла
Да что нам эти санкции! Мы сами сделаем ещё лучше!
Ой
Чумачечая гамеса: продать Сберу шляпу и свалить в закат.
вообще говоря, Алиса выпускница режиссерского факультета ГИТИСа, так что все по сценарию)
Наигрались или доигрались?
Сбер это Hooly, Греф это Гэвин Бэлсон
Поигрались и хватит
Вот это скорость. 3 месяца и все. Только начали с такими амбициями и сразу закончили.)
А как же альтернативные сторы, о которых писали: RuStore, NashStore и другие 🤣
Тсссс! Удобный повод найден, прикрываем эту лавочку.
Основатели сбежали, а вы приняты вице-президентом по стратегическому развитию.
Думаю и без санкций результат такой же был бы. Просто сегодня тут мало ушло финансов в раздел расходы и убытки.
Это они в ипотеку играли?
Какая трагедия
Да, печально, мне тоже предлагали перейти в СберГеймс и тогда, в конце 2021 года, казалось, что все у них будет хорошо, особенно под крылом у Сбера.
В России не играют в игры - Россия для грустных.
Домен за откат купили?
«Сбер» приобрел для своей экосистемы домен игрового портала games.ru. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Стоимость домена не раскрывается, однако собеседник издания предположил, что он мог обойтись «Сберу» примерно в $1 млн.