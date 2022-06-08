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«Сбер» свернёт игровое подразделение SberGames Статьи редакции

Проект ориентировался на мобильные игры, но из-за санкций подразделение не может публиковать игры в магазинах приложений, говорили источники.

  • О ликвидации SberGames рассказал источник «Коммерсанта» в индустрии компьютерных игр. В «Сбере» подтвердили эту информацию и объяснили решение ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке.

SberGames останавливает наём новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдёт на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.

пресс-служба «Сбера»
  • По мнению близкого к банку источника «Ъ», существенную часть профильных сотрудников уволят. Над проектом работало около 200 человек.
  • Собеседники газеты на рынке отмечают, что компания планировала разрабатывать мобильные игры и быстро набирала опытных специалистов. Но с началом «военной операции» и санкций, которые фактически отрезали разработчиков от App Store и Google Play, развитие SberGames стало под вопросом, говорили в мае источники.
  • В марте пост гендиректора SberGames покинула Алиса Чумаченко, которая возглавляла подразделение около года. Её место занял сооснователь и исполнительный директор компании Александр Михеев. Но в начале июня он сообщил в Facebook (Meta, которой принадлежит соцсеть, признана в России экстремистской), что тоже уволился. В «Сбере» уточнили, что новым гендиректором SberGames назначен Роман Цыганков.

  • Дочерняя компания «Сбера», «Сберинтертейнмент» объявила о запуске собственного игрового направления в апреле 2021 года.

Истории
Евгений Делюкин
Хотят охватить всех игроков в России и открыть игровой магазин: глава «СберИгр» рассказала о планах на геймеров и студии Статьи редакции

Разговор с Алисой Чумаченко о новом бизнес-направлении «Сбера».

Алиса Чумаченко Фото с личной страницы на Facebook

#новость #sbergames #сбер

2064 просмотров
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34 комментария
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Дурацкий корабль

Всё же не так велика и широка оказалась экосистема Сбера, как им (ему?) хотелось. Поезд был, пусть не во всём, но многом, не уходящим, а давно уехавшим.
Что останется из всей пачки разнообразных сервисов и направлений через полгода хотя бы?

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Korran Horn

все их проекты полностью убыточны просто)
они только деньги со счетов компаний списывать научились)

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Дурацкий корабль

Мало того, они просто никак не связаны друг с другом (одна общность: спасибы много куда «воткнуты») и крайне слабо интегрированы. Понятно, что музыку и аптеку вряд ли можно интегрировать, но точки пересечения наверняка можно было найти или создать.

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Korran Horn

зачем ?
эти все проекты нацелены совсем на другие цели, гос программы и переливание бюджетов + ломать рынок частникам.

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Anton Z.

не на что они не были нацелены. просто сожгли 2 вагона бабла с гос потоков на хайповый мусор

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Иван Шеметов

открой сразу прибыльную компанию и окупи её за 1 месяц

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Korran Horn

с ресурсом сбера легко, только им это не нужно.

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Кто-то в этом сомневался, когда его открывали?)

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Шумный парфюмер

А самый прикол, что игр нет, но деньги потрачены. Зато в вакансиях было много амбиций, но зарплаты такие себе.

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Korran Horn

и зарплаты получены )

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Шумный парфюмер

Если получили работники, то еще нормально. Если успешные менеджеры захапали большинство денег, то распил получается.

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Korran Horn

ну вы все поняли)

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Шумный парфюмер

Понял. Еще получается, что проекты будут допиливать студии-партнеры(с которыми работало подразделение Сбера), а мы— российские потребители бибу получаем, опять все за наш счет.

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Korran Horn

в сбере вы бы за такое понимание 500 000 могли получать в таких проектах как закрыли)

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Шумный парфюмер

Ну хз, я хотел работать в студиях-парнеров или в их подразделении, но еще как-то колеблелся. До спецоперации на hh. ru в геймдеве вакансий было 500 в среднем в подборах, теперь 250. А тут еще одну лавочку закрыли, чо делать теперь. It-шники важны, но не нужны. Хоть в окно выходи.

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Voin Mraka

вот на эту хуйню идет комиссия 300р за перевод 10000.

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Dmitriy Prozorov

Шла

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Dmitriy Prozorov

Да что нам эти санкции! Мы сами сделаем ещё лучше!

Ой

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Знатный Тролль

Чумачечая гамеса: продать Сберу шляпу и свалить в закат.

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Задний украинец

вообще говоря, Алиса выпускница режиссерского факультета ГИТИСа, так что все по сценарию)

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Задний украинец

Наигрались или доигрались?

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nochnoy.ru

Сбер это Hooly, Греф это Гэвин Бэлсон

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Макс Бруквин

Поигрались и хватит

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Delije

Вот это скорость. 3 месяца и все. Только начали с такими амбициями и сразу закончили.)

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Anatoliy Lyashenko
Проект ориентировался на мобильные игры, но из-за санкций подразделение не может публиковать игры в магазинах приложений, говорили источники.

А как же альтернативные сторы, о которых писали: RuStore, NashStore и другие 🤣

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nochnoy.ru

Тсссс! Удобный повод найден, прикрываем эту лавочку.

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Знатный Тролль

Основатели сбежали, а вы приняты вице-президентом по стратегическому развитию.

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Петр Вавилов

Думаю и без санкций результат такой же был бы. Просто сегодня тут мало ушло финансов в раздел расходы и убытки.

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DN

Это они в ипотеку играли?

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Пришелец

Какая трагедия

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Dmitry Kapustin

Да, печально, мне тоже предлагали перейти в СберГеймс и тогда, в конце 2021 года, казалось, что все у них будет хорошо, особенно под крылом у Сбера.

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Zloy Marketolog

В России не играют в игры - Россия для грустных.

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Pasha Z

Домен за откат купили?

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Pasha Z

«Сбер» приобрел для своей экосистемы домен игрового портала games.ru. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Стоимость домена не раскрывается, однако собеседник издания предположил, что он мог обойтись «Сберу» примерно в $1 млн.

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