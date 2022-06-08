Владелец «Билайна» продаст «дочку» в Грузии за $45 млн Статьи редакции
Так холдинг хочет «упростить структуру группы».
- Телекоммуникационный холдинг Veon, владелец «Билайна», заключил соглашение о продаже Veon Georgia. Покупателем стал «бывший местный партнёр» холдинга, который не называется. Комиссия по коммуникациям Грузии сообщала, что выдала разрешение на продажу этой компании предпринимателю Хвиче Макацарии.
- Сумма сделки — $45 млн, сроки её закрытия неизвестны. В холдинге отметили, что сделка соответствует «давнему стремлению упростить структуру группы».
- Veon предоставляет услуги связи в России, Армении, Казахстане, Узбекистане и других странах. «Veon-Грузия» работает под брендом «Билайн», это один из крупнейших операторов страны, указывает «Коммерсантъ».
- Крупнейший акционер Veon — LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнёров. В конце февраля 2022 года Фридман попал под санкции ЕС, после чего он покинул совет директоров Veon. В самом холдинге отмечали, что LetterOne не владеет контрольным пакетом.
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Сегодня «дочку» ты продал, а завтра что ты там продашь?
Стих.
деда.
А потом деда
дочку жаль
Сына
Фридман:
Боржоми- потрачено
Билайн-Грузия- потрачено
...
Они 2-3 года назад за эту же сумму продали свою дочку в Таджикистане. Теперь там Билайн это Zet-Mobile
Может тоже переименуются в БЛН?
Дели, упрощай! Готовый девиз.
Как пиши, сокращай.
Определение покупателя просто отличное: «бывший местный партнёр» (-:
Армянскую «дочку» тоже уже продали
Давно пора
В рабство?
Билайн самая плешивая сеть