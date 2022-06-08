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Владелец «Билайна» продаст «дочку» в Грузии за $45 млн Статьи редакции

Так холдинг хочет «упростить структуру группы».

  • Телекоммуникационный холдинг Veon, владелец «Билайна», заключил соглашение о продаже Veon Georgia. Покупателем стал «бывший местный партнёр» холдинга, который не называется. Комиссия по коммуникациям Грузии сообщала, что выдала разрешение на продажу этой компании предпринимателю Хвиче Макацарии.
  • Сумма сделки — $45 млн, сроки её закрытия неизвестны. В холдинге отметили, что сделка соответствует «давнему стремлению упростить структуру группы».
  • Veon предоставляет услуги связи в России, Армении, Казахстане, Узбекистане и других странах. «Veon-Грузия» работает под брендом «Билайн», это один из крупнейших операторов страны, указывает «Коммерсантъ».
  • Крупнейший акционер Veon — LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнёров. В конце февраля 2022 года Фридман попал под санкции ЕС, после чего он покинул совет директоров Veon. В самом холдинге отмечали, что LetterOne не владеет контрольным пакетом.

#новость #билайн #veon

1560 просмотров
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13 комментариев
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Аккуратный танк88

Сегодня «дочку» ты продал, а завтра что ты там продашь?
Стих.

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Василий Степанофф

деда.

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Orca

А потом деда

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Пётр Иващенко

дочку жаль

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Orca

Сына

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Леонид Бережной

Фридман:
Боржоми- потрачено
Билайн-Грузия- потрачено
...

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Bezhan Nazaralizoda

Они 2-3 года назад за эту же сумму продали свою дочку в Таджикистане. Теперь там Билайн это Zet-Mobile

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Цифровые комплексы

Может тоже переименуются в БЛН?

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Дурацкий корабль

Дели, упрощай! Готовый девиз.
Как пиши, сокращай.
Определение покупателя просто отличное: «бывший местный партнёр» (-:

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Ivan Smekalov

Армянскую «дочку» тоже уже продали

VEON объявила о продаже «дочки» в Армении
VEON объявила, что продаст свой бизнес в Армении. Ранее холдинг сообщил, что его «дочкой…
www.rbc.ru
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Артём К

Давно пора

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Джахор Дырдырдаев

В рабство?

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Тайгер Вудс пленник

Билайн самая плешивая сеть

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